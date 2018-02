Rockszene Nachrichtenblitz

Das Pardies musikalische Gäste von Kettcar



Die Pop-Band Das Paradies wird das Konzert von Kettcar am kommenden Donnerstag, dem 8.Februar im Capitol in Hannover musikalische eröffnen. Das Paradies wurde auch für weitere Kettcar-Shows als support eingeladen. Heute hat die Band ihr offizielles Musikvideo zum Song "Discoscooter" herausgebracht. Karten für das von Rockszene.de präsentierte Hannover-Konzert von Kettcar und Das Paradies gibt es nicht mehr. Die Show ist seit längerem komplett ausverkauft.+++

Kim Wilde stellt "Pop Don´t Stop" vor



Mit "Pop Don´t Stop" stellt die Pop-und Rock-Sängerin Kim Wilde einen Song aus ihrem Mitte März erscheinenden neuen Album "Here Come The Aliens" vor. Zu "Pop Don´t Stop" ist auch ein Musikvideo erschienen. Im Verlauf ihrer Tour ist Kim Wilde am 12.Oktober dieses Jahres in Hannover im Capitol zu Gast.+++

"Schwarzer Kaffee" auf Platz 4



"Black Coffee", das neue gemeinsame Album von Joe Bonamassa und Beth Heart - Ende Januar veröffentlicht - ist auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen. In Österreich ist es sogar auf Platz Nummer Eins. Zu dem Song "Joy" ist ein neues Studiovideo über YouTube ins Netz gegangen.+++

Queen und Adam Lambert im Juni in Deutschland



Seit einigen Jahren übernimmt Adam Lambert den Leadgesang bei der britischen Rockband Queen, bei der mit Drummer und Sänger Roger Taylor und Gitarrist und Sänger Brian May noch zwei Gründungsmitglieder an Bord hat. Aus der alten Tourbesetzung, die noch bis Ende der Achtziger zu Zeiten von Freddie Mercury am Start war, ist noch Keyboarder Spike Edney dabei. Im Juni dieses Jahres werden Queen und Adam Lambert drei ausgewählte Shows in großen Multifunktionsarenen spielen. Die Termine: 13.Juni Köln, Lanxess Arena - 19.Juni Berlin, Mercedes Benz Arena und 20.Juni Hamburg, Barclaycard Arena. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Montag, 5.Februar, um 10.00 Uhr.+++

Eminem-Konzert in Hannover ausverkauft



Wenige Minuten nach dem heutigen Start des allgemeinen Vorverkaufs für die Open-Air-Show des US-Rap-Superstars Eminem am 10.Julli auf dem Messegelände in Hannover, haben sämtliche Tickets ihre Abnehmer gefunden. Das einzige Deutschland-Konzert von Eminem wurde am Montag dieser Woche angekündigt. Jetzt sind die 75.000 zur Verfügung stehenden Karten verkauft. Die Hälfte davon wurde lt.Angaben des Veranstalters Live Nation bereits über den exklusiven Vorab-Vorverkauf der Telekom abgesetzt. Live Nation schließt eine heute Vormittag herausgegebene Pressemitteilung wie folgt: "Die enorme Resonanz verdeutlicht eindrucksvoll die Ausnahmestellung dieses herausragenden Interpreten. Sie bestätigt auch die Attraktivität des Standorts Hannover."+++

Cripper geben Auflösung zur Jahresmitte bekannt



Die Thrash-Metal-Band Cripper, eine der wohl bekanntesten, beliebtesten und auch wichtigsten Bands des Genres in der hannoverschen Szene, hat angekündigt, sich zur Mitte dieses Jahres aufzulösen. Den Bandbetrieb am Laufen zu halten, hatte sich zuletzt offenbar als schwierig gestaltet. Auf ihrer Website und auf Facebook nennen Cripper in einem ausführlichen und klaren Statement die Gründe. Cripper hatten sich 2005 in Hannover gegründet, traten hier in der Stadt unter anderem auf Szene-Festivals wie dem zwischen 2006 und 2010 jährlich im MusikZentrum veranstalteten DAS Metal, Alter!-Festival auf, tourten aber auch deutschlandweit und international. Alle bis dato bestätigten Shows will die Band noch spielen, möglicherweise auch noch das eine oder andere Special. Mehr dazu über den Link unten.+++

Die Happy nach langer Zeit wieder zurück in Hannover



Längere Zeit hatte man hier in Hannover nichts mehr von Die Happy gehört. Nun meldet sich die 1993 in Ulm gegründete Rockband zurück. Mit einer Akustik-Tour, zu der auch einige musikalische Gäste erwartet werden, wollen Die Happy auch ihren silbernen Bandgeburtstag - 25 Jahre Die Happy- feiern. Am 24.Oktober wird die Band in Hannover im MusikZentrum erwartet. Ein Vorab-Vorverkauf startet am morgigen Freitag, der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt am kommenden Montag, dem 5.Februar.+++

Starkes Interesse an The- Pineapple- Thief -Show in Hannover



Offensichtlich starkes Interesse herrscht schon jetzt an der Show der britischen Progressive-Pop-Rock-Band The Pineapple Thief am 18.September im MusikZentrum Hannover. Bereits am vergangenen Montag war ein exklusiver Vorab-Vorverkauf über eventim.de gestartet und es sind schon einige Tickets weggegangen. Heute ist der allgemeine Kartenvorverkauf gestartet. Die Show am 18.September in Hannover markiert nicht nur den Start der Deutschlandtour der Band, sondern ist gleichzeitig deren einziges Konzert in Norddeutschland. Fest bei The Pineapple Thief dabei ist mittlerweile der im Progressive-Rock-Bereich hoch angesehene Spitzenschlagzeuger Gavin Harrison. Im Frühsommer soll ein neues Album kommen. Das Konzert im MusikZentrum wird von Rockszene.de präsentiert.+++

Frank Turner stellt erste Single aus neuem Album vor



Der britischen Rock- und Folk-Punk-Musiker Frank Turner hat mit dem Song "1933" die erste Single aus seinem neuen Album "Be More Kind" vorgestellt. Auf YouTube gibt es dazu auch ein Video. Inzwischen steht auch der Veröffentlichungstermin für die neue Platte fest: "Be More Kind" soll am 4.Mai in den Handel kommen. Am 11.November wird Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls in Hannover im Capitol auftreten. Bereits am heutigen Mittwoch ist der -zunächst exklusive- Kartenvorverkauf auf eventim.de gestartet. Im allgemeinen Vorverkauf werden die Tickets ab übermorgen, Freitag, dem 2.Februar erhältlich sein. Das Hannover-Konzert von Frank Turner & The Sleeping Souls wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Alex Mofa Gang auf dem Fährmannsfest 2018 - Vorverkauf startet



Die Rock-/Pop-und Punkrock-Band Alex Mofa Gang ist der erste Act, den die Organisatoren des hannoverschen Fährmannsfestes für das diesjährige Open Air auf dem Gelände am Zusammenfluss von Leine und Ihme ankündigen. Das Fährmannsfest findet in diesem Jahr am Wochenende 3.-5.August statt. Der Vorverkauf von Festivaltickets ist ebenfalls gestartet. Beim traditionsreichen Fährmannsfest Anfang August werden wieder zahlreiche lokale und regionale Bands mit deutschlandweit und international populären Künstlerinnen und Künstler die Bühne teilen. Die Alex Mofa Gang war erst kürzlich in Hannover zu Gast und trat im bereits im Vorfeld des Konzerts ausverkauften LUX auf. Weitere Bands werden in den kommenden Tagen und Wochen bestätigt und angekündigt.+++

Einflussreiche Punk-Rock-Band Descendents im Sommer in Deutschland



Descendents zählen zu den traditionellen, stilprägenden Bands des Punk-Rock, Pop-Punk und Melodic Hardcore. Im Sommer spielen Descendents auch einige wenige ausgewählte Clubshows in Deutschland. Die Termine: 10.Juli, Hamburg, Markthalle - 12.Juli, Berlin, Astra und 13.Juli, München, Backstage. Unterstützt werden Descendents bei diesen Konzerten von A Wilhelm Scream.+++

Myles Kennedy von Alter Bridge stellt Solo-Album live vor



Myles Kennedy, in der internationalen Musikszene unter anderem bekannt als Sänger und Gitarrist der Alternative Rockband Alter Bridge, wird am 9.März sein erstes Solo-Album mit dem Titel "Year Of The Tiger" herausbringen. Ende März kommt er im Verlauf seiner Tournee für drei Konzerte nach Deutschland. Die Termine: 28.März, Hamburg, Markthalle - 29.März, Köln, Stollwerck und 31.März, Berlin, Kesselhaus. Bei diesen Shows will Myles Kennedy sowohl Songs aus seinem Solo-Album, als auch Songs von Alter Bridge, Mayfield Four und Slash feat. Myles Kennedy And The Conpirators spielen.+++

It´s M.E. spielen spezielles Bandkonzert in der Marlene



It´s M.E. um Ecki Hüdepohl und Martina Maschke werden ihr diesjähriges, spezielles Bandkonzert am Samstag, dem 14.April in der Marlene in Hannover spielen. Als Musiker wirken in der Band Werner Löhr am Schlagzeug, Pit Schwaar an der Gitarre, und Kay Bremer am Bass mit. It´s M.E. wollen bei diesem Konzert in dieser Besetzung ausschließlich Eigenkompositionen aus den bislang 16 CDs ihrer Karriere spielen.+++

Ticketpreise für Eminem-Show in Hannover nun bekannt



Nach der gestrigen Ankündigung des einzigen Deutschland-Konzertes des US-Rappers Eminem am 10.Juli auf dem Messegelände in Hannover, gibt der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute die Ticketpreise für die Show bekannt. Eine einfache Eintrittskarte koste demnach 75 Euro, ein "Front-Of-Stage Platz der Kategorie 2" liege bei 90 Euro und ein "Front-Of-Stage-Platz der Kategorie 1" koste 100 Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Gebühren. Der Veranstalter weist nochmals ausdrücklich darauf hin, Karten für das Eminem-Konzert ausschließlich über offizielle Ticketanbieter zu beziehen, wie etwa eventim.de, ticketmaster.de oder über hannover-concerts.de. Telefonisch kann man Karten über 0511 – 12123333 beziehen. Das alles ab Freitag, dem 2.Februar.+++

Arctic Monkeys sind vierter Headliner beim Hurricane



Die britische Indie-Rock-Band Arctic Monkeys ist vierter Headliner bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside, die vom 22.-24.Juni über ihre jeweiligen Bühnen in Scheeßel und in Neuhauson ob Eck gehen werden. Zuvor waren bereits Billy Talent, The Prodigy und Arcade Fire als Headliner und viele weitere Acts für die Open-Airs angekündigt worden.+++

Passepartout präsentieren ihr neues Video zu "Atlantik"



Die Hannoveraner HipHop-Crew Passepartout hat am Wochenende ihr neues Musikvideo zu dem Song "Atlantik" vorgestellt. Ein bisschen Social-Media-Sport ist auch dabei. Sollte der Video-Post auf Facebook 150 Mal oder häufiger geteilt werden, wollen Passepartout etwas "richtig, richtig Verrücktes" anstellen, wie sie auf Facebook ankündigen. Ihr viel beachtetes und von vielen gelobtes Video zum Song "Identité", das im November 2017 herauskam schaffte es bis heute 102 Mal geteilt. Seinerzeit hatte die Band versprochen, ab "100 Mal Teil etwas richtig Verrücktes zu machen". Vor drei Wochen hatten Passepartout zusammen mit Emerson Prime eine restlos ausverkaufte Show im Musikklub LUX in Hannover gespielt (Rockszene.de berichtete).+++

The Gaslight Anthem spielen "The ´59 Sound" in voller Länge



Wir hatten bereits vor kurzem gemeldet, dass die Rockband The Gaslight Anthem in diesem Frühjahr und Sommer für einige ausgewählte Shows auf die Bühne zurückkehrt. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihre Albums "The ´59 Sound" werden The Gaslight Anthem Konzerte in den USA, in Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland und in den Niederlanden spielen. Das einzige Konzert in Deutschland ist für den 28.Juli im Kölner Palladium angekündigt. Bei diesen Shows wollen The Gaslight Anthem das Album "The ´59 Sound" komplett in voller Länge live auf die Bühne bringen.+++

Boy Adam präsentieren erste CD bei "Herri Musiknacht"



Die hannoversche Alternative-Rockband Boy Adam, ihres Zeichens Gewinner des Sixpack 2017, hat ihren ersten Tonträger mit dem Titel "Silhouette" fertiggestellt. Live präsentiert wird diese CD im Rahmen der "Herri Musiknacht" am 1.März im Café Glocksee. Bei der CD handelt es sich um eine EP. Mit dabei ist auch die Rockband DUCS.+++

Robby Ballhause gibt Zusatzkonzert in der Marlene



Nach dem das traditionelle Januar-Konzert des hannoverschen Sängers, Gitarristen und Songschreibers Robby Ballhause am vergangenen Samstag in der Marlene in Hannover bereits Tage zuvor ausverkauft war, hat sich Ballhause entschieden, an gleicher Stelle ein Zusatzkonzert zu geben. Dieses ist für Sonntag, den 18.Februar um 19 Uhr terminiert.+++

