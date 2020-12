Rockszene Nachrichtenblitz

Napalm Records übernimmt hannoversche Plattenfirma SPV



Das in Österreich ansässige Plattenlabel Napalm Records hat die hannoversche Plattenfirma SPV übernommen. Napalm Records ist auf Rock und Metal spezialisiert. Wie der Branchendienst Musikwoche berichtet, solle der Standort Hannover auch in der neuen Firmenstruktur erhalten bleiben und das bestehende Team um SPV-Geschäftsführer Frank Uhle weiterhin tätig sein. Es ist sogar in manchen Bereichen ein weiterer Ausbau geplant. "Das Fortbestehen und der Ausbau der SPV GmbH als Vertrieb und die Stärkung der hauseigenen Labels sind unsere großen Anliegen", wird Markus "Max" Riedler, Gründer und CEO von Napalm Records in einem heute auf musikwoche.de erschienen Artikel zitiert. Einen ausführlichen Beitrag dazu findet man auch auf der Facebook-Seite von Napalm Records+++

local heroes Bundesfinale am 30. Dezember im Stream



Auch unser Magazin hatte kürzlich über den Plan B der local-heroes-Deutschland-Macher berichtet, das diesjährige Bundesfinale in Form einer TV-Show zu streamen. Vorpoduziert wurde bereits im Oktober, bislang offen war der Termin, an dem das diesjährige "alternative" local heroes - Finale im Stream zu sehen sein wird. Das Finale wird am Mittwoch, 30. Dezember, ab 20 Uhr auf www.local-heroes.de zu sehen sein. Niedersachsen wird von der Band Alter Kaffee aus Hannover und der Region vertreten sein.+++

Steven Wilson will nun komplett bestuhlte Shows im Herbst 2021 spielen



Auch der britische Progressive-Rock/Art-Pop-Musiker Steven Wilson verschiebt seine "The Future Bites"-Tour in den Herbst 2021. Die sechs Deutschland-Konzerte sollen komplett bestuhlt stattfinden. Die neuen Termine: 20. September 2021, Hamburg (Sporthalle) - 24. September 2021, Frankfurt (Jahrhunderthalle) - 14. Oktober 2021, Berlin (Tempodrom) - 18. Oktober 2021, Bochum (Ruhrcongresshalle) - 20. Oktober 2021, München (Zenith) und 21. Oktober 2021, Ludwigsburg (MHP Arena). Tickets sind bereits seit einigen Tagen im Vorverkauf erhältlich. Zuletzt hatten Steven Wilson aus seinem kommenden Album "The Future Bites", das am 29. Januar in den Handel kommen soll, einige Songs und Musikvideos vorgestellt (Wir berichteten).+++

Schrei! aus Hannover kündigen für Frühjahr 2021 neues Album an



Die hannoversche Rockband Schrei! hat vor wenigen Tagen ihr Album "Laut!" auf dem hiesigen Label Yellow Snake Records wiederveröffentlicht. Im Frühjahr 2021 soll es über den gleichen Kanal das neue Album "Stoersender Anthropozän" geben.+++

Poly Ghost präsentieren morgen früh neues Video



Die aus Hannover, Hildesheim und Chemnitz stammende Synthie-/Dream-Pop-Band Poly Ghost kündigt für den morgigen Donnerstag, 7 Uhr die Premiere ihres neuen Musikvideos zu ihrem Song "Domi Degalle" an. Diese Premiere ist auch in unserem Magazin zu sehen.+++

Jimmy Eat World spielen Anfang 2021 Streaming-Konzert-Serie mit drei Gigs



Die Emo-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World will im Januar und Februar unter dem Motto "Phoenix Sessions" eine Konzert-Serie streamen. Im Mittelpunkt einer jeden Online-Show steht jeweils ein Jimmy-Eat-World-Album pro Abend. Der Start soll am 15. Januar mit dem Album "Surviving" erfolgen, im Anschluss gibt es am 29. Januar "Futures" und am 12. Februar "Clarity". Tickets können über die Website der Band erworben werden (siehe Link unten). Dort ist auch ein Ankündigungsvideo von Jim Adkins zu sehen.+++

Bandfactory erst im Juni - Bewerbungsfrist verlängert



Die Bandfactory Niedersachsen - ein Coaching-und Workshop-Förderprojekt der LAG Rock - wird in der Ausgabe 2021 nicht Anfang März, sondern erst am 26. und 27. Juni stattfinden. Aufgrund der Terminverschiebung verlängert sich auch die Bewerbungsphase für interessierte Newcomer-Acts aus Niedersachsen. Neuer Bewerbungsschluss ist der 15. März 2021. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Jeremias präsentieren Video zum Song "mio"



Die hannoversche Band Jeremias hat am Sonntag ein Video zu ihrem Song "mio" veröffentlicht. Bei "mio" handelt es sich um eine moderne Pop-Ballade mit ganz leichtem Soul-Flair. Zum lediglich 2.35-minütigen Video gelangt man über den Link unten.+++

Ryan Adams bringt neues Album im März auch auf CD



Bereits am letzten Freitag hatte der Alternative-Country-Musiker Ryan Adams sein neues Album "Wednesdays" digital veröffentlicht. Auf CD und als erweiterte Vinyl-Edition kommt das Album, das den Beginn einer Trilogie darstellen soll, am 19. März 2021 in den Handel. Das erste Video aus dem Album ist ein Clip zum Song "I´m Sorry And I Love You" und ist seit heute zu sehen (siehe Link unten)+++

August Burns Red covern System Of A Down



Die Metalcore-Band August Burns Red hat sich dem System-Of-A-Down-Superhit "Chop Suey" angenommen und eine Cover-Version veröffentlicht. Schon vor längerer Zeit hatten August Burns Red diesen Song immer mal wieder gespielt, bevor sie bei ihren eigenen Shows auf die Bühne gingen. Nun also eine Studioaufnahme des System-Of-A-Down-Klassikers. Zum Audiostream gelangt man über den Link unten.+++

The Hives kündigen Web-Welttournee für Januar an



Die schwedische Alternative-/Garage-Rock-Band The Hives plant eine besonders ausgeklügelte Web-Welttournee im Januar mit der Möglichkeit der Interaktion mit dem Publikum. Für Deutschland ist ein Online-Konzert am 21. Januar in Berlin angesetzt. Insgesamt sind sechs Online-Shows vorgesehen. Das Ganze läuft unter dem Motto "World Wide Web Tour". Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Heute Abend "Luthern!" Live-Stream mit DUCS und Alina Bach



Am heutigen Montag organisieren die Macher von "Luthern!", der Konzertreihe der Jugendkirche in Hannover, ein Streaming-Konzert. Auftreten werden um 20.00 Uhr Alina Bach gefolgt von der Band DUCS, die gegen 21.15 Uhr erwartet wird. Der Stream auf YouTube (siehe Link unten) soll um 19.45 Uhr starten und ist kostenlos. Die Veranstalter bitten um Spenden.+++

Donots mit erstem Weihnachtssong



Die Donots haben zusammen mit CJ Ramon & Cecila Boström den Ramones Klassiker „Merry Christmas (I Don't Wanna Fight Tonight)“ neu aufgenommen. Die Idee zur Coverversion kam der Band ganz spontan wie sie erklären: „Spontane Ideen sind doch immer irgendwie die besten. Neulich im Proberaum ist uns aufgefallen, dass „Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)” von den legendären Ramones wohl eines der einzigen Weihnachtslieder ist, die man auf Lautstärke 100 anschmeißen darf, ohne dabei rot zu werden. Vielleicht war’s danach ein Glühwein zu viel, aber im nächsten Moment hatten wir schon die Instrumente in der Hand und einen Heidenspaß daran, genau diesen tollen Song zusammen zu spielen. Und einen weiteren Punsch on top haben wir rumgesponnen, dass es doch noch großartiger wäre, den Hit zusammen mit unserem Kumpel CJ von den Ramones (VON den Ramones!!!) aufzunehmen und dem Ganzen mit einer der wunderbar dreckigsten Frauenstimmen Schwedens, nämlich Cecilia von der famosen Baboon Show, die Xmas-Rotze-Krone aufzusetzen.“ +++

Alice Cooper mit neuem Song



Alice Cooper hat heute seinen Song „Our Love Will Change The World" veröffentlicht. Er stammt von seinem Album „Detroit Stories”, das am 26. Februar 2021 erscheint. Cooper sagt über seinen Song: „Ich glaube, „Our Love Will Change The World“ ist einer der ungewöhnlichsten Songs, die ich je gemacht habe. Er ist durch einen anderen Songwriter aus Detroit zu uns gekommen. Es ist so skurril, weil das Lied so fröhlich scheint – aber was es aussagt alles andere als fröhlich ist. Es ist einfach ein extrem bizarrer Gegensatz. Beim ersten Hören habe ich die Message sofort verstanden und gesagt: 'Okay, das ist mal wirklich etwas Besonderes.' Die Musik sagt eine Sache und der Text eine ganz andere, ich liebe diesen Song. Er ist komplett anders als jeder andere Song auf dem Album.” +++

Unheilig veröffentlicht limitiertes Box-Set



Die Band Unheilig trennte sich bereits im Jahr 2016. Heute haben sie aber ein limitiertes Box-Set veröffentlicht, das für die eingefleischten Fans interessant sein könnte. Es enthält insgesamt fünf EPs aus den Jahren 2003 – 2009, sowie eine DVD mit einer Dokumentation und Live-Auftritten der Band. Hinzukommen diverse Fanutensilien. Das Box-Set, das auf 4.000 Stück limitiert ist, kann man ab sofort erwerben. +++

Cover-Album von Chris Cornell erschienen



Cornell und ihre Kinder Toni und Christopher im Namen des The Chris Cornell Estate die Songsammlung „No One Sings Like You Anymore” als digitale Version veröffentlicht. Sie enthält insgesamt zehn Coversongs, die Chris Cornell im Jahr 2016 aufgenommen hatte. Mit dabei sind unter anderem Songs von Harry Nilsson („Jump into the Fire"), Guns N` Roses („Patience“), John Lennon („Watching the Wheels") und Prince (Nothing Compares 2 U). +++

Jeremias veröffentlichen neuen Song an



Die hannoversche Band Jeremias hat ihren neuen Song „mio“ veröffentlicht. Das dazugehörige Video kann man allerdings erst ab kommenden Sonntag, 17 Uhr über ihren YouTube Kanal sehen. „Mit „mio“ huldigen JEREMIAS dieser ganz besonderen, selbstverständlichen Dringlichkeit zwischen Arroganz, Hochstapelei und süßem Schmerz, die man so wohl nur mit Anfang 20 verspürt“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. +++

FrankTurner plant Live-Stream mit kompletter Band am Geburtstag



Am 28. Dezember, seinem Geburtstag, plant der britische Folk-Rock- und Folk-Punk-Musiker Frank Turner ein Full-Band-Live-Stream-Konzert. Tickets dafür sind online erhältlich. Die Einnahmen sollen mit Turner´s Crew geteilt werden. Der Stream am 28. Dezember soll in Deutschland um 21 Uhr starten.+++

Corvus Corax kündigen 2 Livestream Konzerte an



Die Mittelalter-Band Corvus Corax hat für den 18. und 19. Dezember jeweils ein Livestream Konzert angekündigt. Ab 19.00 Uhr kann man sie, an den entsprechenden Tagen, über ihren YouTube Kanal, sowie über Facebook live sehen. Corvus Corax „spielen zwei unterschiedliche, akustische Programme mit tollen Gästen und ein paar Überraschungen“, heißt es in ihrer Pressmitteilung. Beide Konzerte sind kostenfrei zu sehen, aber um Spenden wird gebeten.

ZSK veröffentlichen Song mit Rapper SWISS