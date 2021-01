Rockszene Nachrichtenblitz

Major Voice am Freitag zusammen mit Der Schulz



Der Opernsänger Ronald Zeidler aka Major Voice wird am kommenden Freitag, 8. Januar ein 360° Video zu seinem Stück "Ruf Mich" vorstellen. Als spezieller Gastsänger ist Daniel "Der Schulz" mit dabei, den viele auch als Sänger und Frontmann der aus Hannover und Hameln stammenden Dark-Rock-Band Unzucht kennen. Am 22. Januar legt Major Voice mit seinem neuen Album "Morgenrot" nach. Vor der Videopremiere von "Ruf Mich" am Freitag, haben Fans die Gelegenheit, ab 19.15 Uhr mit Major Voice zu chatten. Mehr über den Link unten+++

www.youtube.com/watch?v=HRmEEJ-KnLU&feature=youtu.be 06.01.2021, 17:39 UhrDer Opernsänger Ronald Zeidler aka Major Voice wird am kommenden Freitag, 8. Januar ein 360° Video zu seinem Stück "Ruf Mich" vorstellen. Als spezieller Gastsänger ist Daniel "Der Schulz" mit dabei, den viele auch als Sänger und Frontmann der aus Hannover und Hameln stammenden Dark-Rock-Band Unzucht kennen. Am 22. Januar legt Major Voice mit seinem neuen Album "Morgenrot" nach. Vor der Videopremiere von "Ruf Mich" am Freitag, haben Fans die Gelegenheit, ab 19.15 Uhr mit Major Voice zu chatten. Mehr über den Link unten+++

King Crimson starten Donnerstag mit Video-Reihe zu 1970er-Album



Die ziemlich innovative Progressive-Rockband King Crimson startet am morgigen Donnerstag, 7. Januar, mit einer Reihe von Video-Veröffentlichungen zu den Stücken ihres Albums "In The Wake Of Poseidon". Das Album erschien ursprünglich im Mai 1970 und war der Nachfolger des King-Crimson-Debüts "In The Court Of The Crimson King" aus dem Jahr 1969. Vor gut 50 Jahren gab es noch keine Videos, wie in heutiger Form. Das erste Stück, das die Band morgen aus "In The Wake Of Poseidon" als so genanntes "Static Video" in Szene setzen will ist "Peace - A Beginning". Dieses und die folgenden Videos erreicht man über die King-Crimson-YouTube-Kanal.+++

www.faceboo.com/kingcrimsonofficial 06.01.2021, 17:31 UhrDie ziemlich innovative Progressive-Rockband King Crimson startet am morgigen Donnerstag, 7. Januar, mit einer Reihe von Video-Veröffentlichungen zu den Stücken ihres Albums "In The Wake Of Poseidon". Das Album erschien ursprünglich im Mai 1970 und war der Nachfolger des King-Crimson-Debüts "In The Court Of The Crimson King" aus dem Jahr 1969. Vor gut 50 Jahren gab es noch keine Videos, wie in heutiger Form. Das erste Stück, das die Band morgen aus "In The Wake Of Poseidon" als so genanntes "Static Video" in Szene setzen will ist "Peace - A Beginning". Dieses und die folgenden Videos erreicht man über die King-Crimson-YouTube-Kanal.+++

Run, Melos! vor Debütalbum "It Gets Easier"



Die hannoversche Pop-Punk-Band Run, Melos!, die bereits seit einigen Jahren in der Szene aktiv ist und bislang die eine oder andere EP vorgestellt hatte, steht nun vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums. Zehn Songs hat die fünfköpfige Band darauf verewigt. Das Album trägt den Titel "It Gets Easier" und erscheint am 14. Februar.+++

www.facebook.com/runmelosmusic 06.01.2021, 17:22 UhrDie hannoversche Pop-Punk-Band Run, Melos!, die bereits seit einigen Jahren in der Szene aktiv ist und bislang die eine oder andere EP vorgestellt hatte, steht nun vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums. Zehn Songs hat die fünfköpfige Band darauf verewigt. Das Album trägt den Titel "It Gets Easier" und erscheint am 14. Februar.+++

The Boss Hoss liefern Musik zu norwegischer Netflix-Serie



The Boss Hoss haben mit dem Song "Burning Love" Musik zur norwegischen Netflix-Serie „Asphalt Burning - Das Rennen um den Ring“ beigesteuert. Ein Musikvideo ist dazu ebenfalls entstanden (siehe Link unten). Als Gast wirkt der in Skandinavien populäre Rapper OnklP mit. Der Track ist am 2. Januar über das Label Universal Music als Single erschienenen.+++

www.youtube.com/watch?v=g01RjnBtqxg 05.01.2021, 17:31 UhrThe Boss Hoss haben mit dem Song "Burning Love" Musik zur norwegischen Netflix-Serie „Asphalt Burning - Das Rennen um den Ring“ beigesteuert. Ein Musikvideo ist dazu ebenfalls entstanden (siehe Link unten). Als Gast wirkt der in Skandinavien populäre Rapper OnklP mit. Der Track ist am 2. Januar über das Label Universal Music als Single erschienenen.+++

Jubliäumsalbum von It´s M.E. aus Hannover



Das hannoversche Trio It´s M.E. feiert im Februar sein 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass ist die CD "Roses & Rust" entstanden, zu der gestern ein Promotionclip mit einer Kurzvorstellung aller Songs ins Netz gegangen ist (siehe Link unten). Das Album kann direkt bei It´s. M.E. bestellt werden. Mehr dazu auch in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

www.youtube.com/watch?v=qAa7WfYiqGQ 05.01.2021, 17:21 UhrDas hannoversche Trio It´s M.E. feiert im Februar sein 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass ist die CD "Roses & Rust" entstanden, zu der gestern ein Promotionclip mit einer Kurzvorstellung aller Songs ins Netz gegangen ist (siehe Link unten). Das Album kann direkt bei It´s. M.E. bestellt werden. Mehr dazu auch in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

Transatlantic geben Einblicke in die Entstehung von "The Absolute Universe"



Am 5. Februar bringt die Progressive-Rock-Supergroup Transatlantic ihr neues Studioalbum "The Absolute Universe" heraus. Heute ist auf YouTube ein knapp dreiminütiges "Making-Of-"Snippet-Video online gegangen. Dort geben die Musiker Neal Morse, Mike Portnoy, Roine Stolt und Pete Trewavas mit Kurzinterviews Einblicke in den Entstehungsprozess des Werks. Es ist anzunehmen, dass weitere Snippets folgen werden. Teil 1 gibt es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=crlKwQJ8rFE 04.01.2021, 17:25 UhrAm 5. Februar bringt die Progressive-Rock-Supergroup Transatlantic ihr neues Studioalbum "The Absolute Universe" heraus. Heute ist auf YouTube ein knapp dreiminütiges "Making-Of-"Snippet-Video online gegangen. Dort geben die Musiker Neal Morse, Mike Portnoy, Roine Stolt und Pete Trewavas mit Kurzinterviews Einblicke in den Entstehungsprozess des Werks. Es ist anzunehmen, dass weitere Snippets folgen werden. Teil 1 gibt es über den Link unten.+++

You Me At Six haben Lyric-Video zu Adrenaline draußen



Die britische Rock-Pop und Punk-Pop-Band You Me At Six hat aktuell ein Lyric-Video zu ihrem Song "Adrenaline" draußen (siehe Link unten). Der Track stammt vom neuen Album "Suckapunch", das am 15. Januar auf dem Markt erwartet wird. Für den 2. Juni ist ein Konzert der Band in Hannover im MusikZentrum angekündigt+++

www.youtube.com/watch?v=RxIrcD0zsqI 04.01.2021, 17:16 UhrDie britische Rock-Pop und Punk-Pop-Band You Me At Six hat aktuell ein Lyric-Video zu ihrem Song "Adrenaline" draußen (siehe Link unten). Der Track stammt vom neuen Album "Suckapunch", das am 15. Januar auf dem Markt erwartet wird. Für den 2. Juni ist ein Konzert der Band in Hannover im MusikZentrum angekündigt+++

Neues The-Dirty-Nil-Album erscheint am 29. Januar auch physisch



Am Neujahrstag hatte die kanadische Alternative-Rockband The Dirty Nil ihr neues Studioalbum "Fuck Art" digital veröffentlicht. Physisch, sprich zumindest auf CD, kommt das Album dann am 29. Januar in den Handel.+++

thedirtynil.com 04.01.2021, 17:14 UhrAm Neujahrstag hatte die kanadische Alternative-Rockband The Dirty Nil ihr neues Studioalbum "Fuck Art" digital veröffentlicht. Physisch, sprich zumindest auf CD, kommt das Album dann am 29. Januar in den Handel.+++

Foo Fighters präsentieren "No Son Of Mine"



Die US-amerikanische Rockband Foo Fighters präsentiert dieser Tage mit "No Son Of Mine" die zweite Songauskopplung aus ihrem am 5. Februar erscheinenenden zehnten Studioalbum "Medicine At Midnight". Den Song, der nichts mit dem durchaus sehr bekannten Genesis-Song gleichen Titels gemein hat, kann man über den Link unten hören.+++

www.youtube.com/watch?v=2gnvQWwwoTg 04.01.2021, 17:10 UhrDie US-amerikanische Rockband Foo Fighters präsentiert dieser Tage mit "No Son Of Mine" die zweite Songauskopplung aus ihrem am 5. Februar erscheinenenden zehnten Studioalbum "Medicine At Midnight". Den Song, der nichts mit dem durchaus sehr bekannten Genesis-Song gleichen Titels gemein hat, kann man über den Link unten hören.+++

Am morgigen Montag geht es wieder los



Wir starten, wie angekündigt, am morgigen Montag redaktionell ins Jahr 2021. In der morgigen Ausgabe geben wir einen Überblick über ausgewählte Album-Neuerscheinungen im Januar und über die neue Solo-Bass-Single des hannoverschen Musikers Lars Lehmann. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht. Viel Spaß mit unserer ersten Ausgabe 2021!

- 03.01.2021, 18:31 UhrWir starten, wie angekündigt, am morgigen Montag redaktionell ins Jahr 2021. In der morgigen Ausgabe geben wir einen Überblick über ausgewählte Album-Neuerscheinungen im Januar und über die neue Solo-Bass-Single des hannoverschen Musikers Lars Lehmann. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht. Viel Spaß mit unserer ersten Ausgabe 2021!

Morgen letzter Teil des Rockszene.de-Jahresrückblicks 2020



Am morgigen Silvester-Donnerstag gibt es von uns den vierten und letzten Teil unseres diesjährigen Jahresrückblicks. Wir haben zusammengetragen, was sich musikalisch in den Monaten Oktober, November und Dezember ereignet und legen dabei, wie schon in den drei Teilen zuvor, den Fokus auf die lokale und regionale Musikszene. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

- 30.12.2020, 18:51 UhrAm morgigen Silvester-Donnerstag gibt es von uns den vierten und letzten Teil unseres diesjährigen Jahresrückblicks. Wir haben zusammengetragen, was sich musikalisch in den Monaten Oktober, November und Dezember ereignet und legen dabei, wie schon in den drei Teilen zuvor, den Fokus auf die lokale und regionale Musikszene. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Brazzo Brazzone hauen vor dem Jahreswechsel noch einen raus



Die hannoversche Band Brazzo Brazzone hat kurz vor dem Jahreswechsel noch ein Video zu ihrem Stück "Chikita Selmita" veröffentlicht. Hier agieren Brazzo Brazzone zwischen elegant-entspannt und beschwingt. Ein Bossa-Rockavona-Stück, wie es die selbst in den Video-Credits beschreibt. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=WmbfRzUpXGk 30.12.2020, 18:48 UhrDie hannoversche Band Brazzo Brazzone hat kurz vor dem Jahreswechsel noch ein Video zu ihrem Stück "Chikita Selmita" veröffentlicht. Hier agieren Brazzo Brazzone zwischen elegant-entspannt und beschwingt. Ein Bossa-Rockavona-Stück, wie es die selbst in den Video-Credits beschreibt. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

Ventura stellen neuen Song "Keep Rockin´ Julia" mit Video vor



Das hannoversche Rocktrio Ventura um Martin Wichary, Kai Schiering und Tommy Krammling hat über die Weihnachtstage seinen neuen Song "Keep Rockin´ Julia" vorgestellt. Dazu gibt es auch ein Video zu sehen (siehe Link unten). +++

www.youtube.com/watch?v=YHF6bYFbaJ8 29.12.2020, 12:30 UhrDas hannoversche Rocktrio Ventura um Martin Wichary, Kai Schiering und Tommy Krammling hat über die Weihnachtstage seinen neuen Song "Keep Rockin´ Julia" vorgestellt. Dazu gibt es auch ein Video zu sehen (siehe Link unten). +++

Fury In The Slaughterhouse nach 32 Jahren mit Video zu "Time To Wonder"



"Time To Wonder" ist für langjährige Fans der hannoverschen Pop-Rock-Band Fury In The Slaughterhouse einer der Klassiker und Hits der Band überhaupt. Der Song stammt vom 1988 erschienenen Debütalbum. Bislang gab es -ungewöhnlicher Weise- kein Musikvideo zu "Time To Wonder", aber das wurde kürzlich nachgeholt. Seit Heiligabend ist ein Performance-Clip im Netz. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=oMRpFK5QjBY 28.12.2020, 12:49 Uhr"Time To Wonder" ist für langjährige Fans der hannoverschen Pop-Rock-Band Fury In The Slaughterhouse einer der Klassiker und Hits der Band überhaupt. Der Song stammt vom 1988 erschienenen Debütalbum. Bislang gab es -ungewöhnlicher Weise- kein Musikvideo zu "Time To Wonder", aber das wurde kürzlich nachgeholt. Seit Heiligabend ist ein Performance-Clip im Netz. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

High Fidelity stellen neue Single "Thank You For The Wind" vor



Die aus Hannover stammende Americana-/Root-Rock-Band High Fidelity hat heute ihre Single "Thank You For The Wind" veröffentlicht. Neben diesem Song enthält die Digital-Veröffentlichung noch den Song "On My Way". Beide Tracks wurden im Herbst 2019 im Institut für Wohlklangforschung unter der Regie von Willi Dammeier produziert. Zu hören gibt es das Ganze unter anderem auf Spotify.+++

www.facebook.com/highfidelitysongs 23.12.2020, 16:42 UhrDie aus Hannover stammende Americana-/Root-Rock-Band High Fidelity hat heute ihre Single "Thank You For The Wind" veröffentlicht. Neben diesem Song enthält die Digital-Veröffentlichung noch den Song "On My Way". Beide Tracks wurden im Herbst 2019 im Institut für Wohlklangforschung unter der Regie von Willi Dammeier produziert. Zu hören gibt es das Ganze unter anderem auf Spotify.+++

A Fox´s Burrow legen heute ihre EP "Woods" vor



Das hannoversche Indie-Pop-Duo A Fox´s Burrow hat heute seine EP "Woods" digital veröffentlicht. "Woods" enthält vier Songs und ist über die gängigen Streaming Portale zu hören.+++

www.facebook.com/afoxsburrow 23.12.2020, 13:31 UhrDas hannoversche Indie-Pop-Duo A Fox´s Burrow hat heute seine EP "Woods" digital veröffentlicht. "Woods" enthält vier Songs und ist über die gängigen Streaming Portale zu hören.+++

Wardruna veröffentlichen neuen Song



Einar Selvik, der Frontmann des musikalischen Projekts Wardruna, hat ein Video zum Song „Andvevarljod“ veröffentlicht. Das Video zeigt ihn den Song als kurze, sogenannte Skaldic version spielen. Skalden waren zu der Zeit der Wikinger Dichter, die ihre Werke nicht selten auch mit musikalischer Untermalung vortrügen. Der Song wird auch auf ihrem Album „Kvitravn“ zu finden sein, das am 22. Januar auf den Markt kommt. Die Albumversion wird sich aber von der jetzt veröffentlichen Version unterscheiden. +++

www.youtube.com/watch?v=99N6XWUeKdg 22.12.2020, 16:39 UhrEinar Selvik, der Frontmann des musikalischen Projekts Wardruna, hat ein Video zum Song „Andvevarljod“ veröffentlicht. Das Video zeigt ihn den Song als kurze, sogenannte Skaldic version spielen. Skalden waren zu der Zeit der Wikinger Dichter, die ihre Werke nicht selten auch mit musikalischer Untermalung vortrügen. Der Song wird auch auf ihrem Album „Kvitravn“ zu finden sein, das am 22. Januar auf den Markt kommt. Die Albumversion wird sich aber von der jetzt veröffentlichen Version unterscheiden. +++

In Extremo kündigen Sommer-Konzerte an



Die Mittelalter-Rockband hat für den nächsten Sommer insgesamt sieben Konzerte angekündigt. Damit reagieren sie auf die Verschiebung ihrer eigentlichen Tour, die nun erst 2022 stattfinden soll. Unter den neuen Konzerten sind vor allem sogenannte Strandkorb Open-Air, bei dem das Publikum mit genügend Abstand, in Strandkörben die Show verfolgen kann. Auch schon dieses Jahr gab es einige Konzerte dieser Art. Mit diesem Konzept erhoffen sich In Extremo nächsten Jahr wenigsten vor einem kleinen Publikum ihre Musik präsentieren zu können. Unter den Shows befinden sich die Termine: 25. Juni in Bosen am Bostalsee, am 9. Juli in der Brita Arena in Wiesbaden und am 10. Juli auf dem Augsburger Messegelände. +++

www.inextremo.de 22.12.2020, 16:30 UhrDie Mittelalter-Rockband hat für den nächsten Sommer insgesamt sieben Konzerte angekündigt. Damit reagieren sie auf die Verschiebung ihrer eigentlichen Tour, die nun erst 2022 stattfinden soll. Unter den neuen Konzerten sind vor allem sogenannte Strandkorb Open-Air, bei dem das Publikum mit genügend Abstand, in Strandkörben die Show verfolgen kann. Auch schon dieses Jahr gab es einige Konzerte dieser Art. Mit diesem Konzept erhoffen sich In Extremo nächsten Jahr wenigsten vor einem kleinen Publikum ihre Musik präsentieren zu können. Unter den Shows befinden sich die Termine: 25. Juni in Bosen am Bostalsee, am 9. Juli in der Brita Arena in Wiesbaden und am 10. Juli auf dem Augsburger Messegelände. +++

Die Fantastischen Vier stellen Single-Video zu "Irgendwann" vor



Die Fantastischen Vier haben am gestrigen Sonntag gab es über die Telekom-Dienste Magenta TV und Magenta 360 Grad die Streaming-Show „Frohes Fest 2020 - Weihnachten von und mit den Die Fantastischen Vier“ zu sehen. Dort präsentierten die HipHopper überraschend die neue Single "Irgendwann". Zum dazugehörigen Video-Clip geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=LsXUlK1yhgs 21.12.2020, 17:52 UhrDie Fantastischen Vier haben am gestrigen Sonntag gab es über die Telekom-Dienste Magenta TV und Magenta 360 Grad die Streaming-Show „Frohes Fest 2020 - Weihnachten von und mit den Die Fantastischen Vier“ zu sehen. Dort präsentierten die HipHopper überraschend die neue Single "Irgendwann". Zum dazugehörigen Video-Clip geht es über den Link unten.+++

Hannover online bei The NAMM Show im Januar