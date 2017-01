Rockszene Nachrichtenblitz

13.01.2017, 14:17 Uhr: Roger Waters back to work



www.facebook.com/rogerwaters Der ehemalige Pink Floyd-Frontmann Roger Waters arbeitet aktuell wieder an neuem Material. Das veranschaulichte Waters über sein Instagram-Profil, auf dem er ein Bild von sich nebst Radiohead-Produzenten Nigel Godrich mit den Worten „Back To Work“ zeigt. Weitere Details zu einer möglichen neuen Platte sind allerdings bis dato nicht bekannt.

12.01.2017, 08:54 Uhr: Anti-Flag kündigen Livealbum an



www.youtube.com/watch?v=ELIV3YUjcM4 Bereits am 20. Januar wird die US-Polit Band Anti-Flag ihr neues Livealbum "Live Vol. 1" veröffentlichen. Zum Song "Death Of A Nation" wurde außerdem ein Video veröffentlicht. Dies zeigt verschiedene Live-Auftritte der Band.

11.01.2017, 19:39 Uhr: Neue Fat Belly EP ab dem 3. Februar digital erhältlich



www.youtube.com/watch?v=GcMilZQl7Zw Nachdem die hannoversche Punkrock Band Fat Belly bei Die Fette Caroline Kann Fliegen im Dezember im Kulturzentrum Faust ihre neue EP "Music's A Business" kostenlos verschenkt hat, teilt die Band nun über Facebook mit, dass das neue Werk ab dem 3. Februar überall digital erhältlich sein wird. Passend dazu wurde ein Teaser veröffentlicht.

11.01.2017, 14:26 Uhr: Greg Graffin mit Vorgeschmack auf neues Soloalbum



www.soundcloud.com/antirecords/greg-graffin-making-time Bad Religion Frontmann Greg Graffin kündigt für den 10. März sein neues Soloalbum „Millport“ an. Als Backgroundband hat er sich Jonny „Two Bags“ Wickersham sowie Brett Harding und David Hidalgo von Social Distortion ins Boot geholt. Mit „Making Time“ gibt er einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Release.

11.01.2017, 12:33 Uhr: Rantanplan mit neuem Album auch in Hannover



www.youtube.com/watch?v=N3TJYCpfl64 Am kommenden Freitag bringen die Ska Punk Band Rantanplan ihr neues Album „Licht und Schatten“ auf den Markt. Passend dazu wurde just eine neue Single namens „Zur Liebe zu Fuß“ nebst Video veröffentlicht. Am 25. Februar werden die Hamburger im Béi Chéz Heinz in Hannover zu Gast sein, um ihre neue Platte live zu präsentieren.

10.01.2017, 14:20 Uhr: Excrementory Grinfuckers vor Europa-Shows mit neuem Video



www.facebook.com/grindbook Die hannoversche Grindcore-Band Excrementory Grindfuckers hat zum Titelsong ihres neuen Albums "Vorsprung durch Hektik" ein Musikvideo veröffentlicht. Entstanden ist der Clip im Do-It-Yourself (DIY) Verfahren. Demnächst spielen Excrementory Grindfuckers einige Shows im europäischen Ausland und treten dabei in loser Folge in Österreich, in der Schweiz, in Spanien und in Portugal auf. Auch einige Konzerte in Deutschland sind geplant. Mehr über den Link unten.+++

09.01.2017, 18:32 Uhr: Konzert von Fiddler´s Green am Samstag ausverkauft



www.livingconcerts.de Das Konzert der Folk-Rock-Band Fiddler´s Green am kommenden Samstag, den 14.Januar, im Pavillon in Hannover ist bereits ausverkauft. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts soeben mit.+++

09.01.2017, 14:32 Uhr: Radio Havanna und Marathonmann mit Split EP



www.radiohavanna.de Die Punk-Rock-Band Radio Havanna wird am 20.Juni gemeinsam mit der Band Marthonmann eine Split-EP zu Gunsten der Organisation Pro Asyl herausbringen. Die Veröffentlichung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Label Redfield Records. Bei der EP handelt es sich um eine auf 518 Stück limitierte 7"-Schallplatte, die zumindest von Radio Havanna neue Songs enthält. Sämtliche Verkaufserlöse sollen an Pro Asyl gehen. Diese Menschenrechtsorganisation setzt sich für den Schutz und die Rechte verfolgter und geflüchteter Menschen in Deutschland ein.+++

09.01.2017, 12:02 Uhr: U2 mit im Juli mit exklusiver Stadionshow in Berlin



www.livenation.de Die irische Rockband U2 spielt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Album-Klassikers "The Joshua Tree" in diesem Jahr einige ausgesuchte Stadionkonzerte. In Deutschland wird am 12.Juli eine exklusive U2-"The Joshua Tree"-Show im Berliner Olympiastadion über die Bühne gehen. Als spezielle Gäste im Vorprogrogramm sind Noel Gallagher´s High Flying Birds mit dabei. Tickets gehen ab dem kommenden Montag, den 16.Januar in den allgemeinen Vorverkauf. Zuvor gibt es auf u2.com einen exklusiven Vorabvorverkauf. Für U2-Fans aus Hannover und der Region dürfte der alte Spruch "Berlin ist immer eine Reise wert" in diesem Fall wieder einmal zutreffen.+++

08.01.2017, 19:08 Uhr: Alex Jahnke aus Hannover bei DSDS im Recall



www.facebook.com/AlexJahnkeMusic Gute Stimmung bei Alex Jahnke aus Hannover, dem früheren Sänger der Punk-Rock-Band Call Me Names und in der Hannover- Szene auch durch sein früheres Projekt Chiller´s Rock bekannt und auf einigen Bühnen: In der ersten Runde der neuen Staffel der TV-Musikshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hat es der Sänger, der nunmehr im Pop und Rock unterwegs ist in die nächste Runde, den so genannten "Recall" geschafft. Mehr dazu auf der Facebook-Seite von Alex (siehe Link unten).+++

06.01.2017, 17:18 Uhr: Banana Roadkill jetzt bei Spider Promotion



www.spider-promotion.de In jüngerer Vergangenheit stoßen mehr und mehr Bands zur hannoverschen Booking-und Promotionagentur Spider Promotion. Jüngster Neuzugang ist das Alternative-Rock-Duo Banana Roadkill. Das verkündete die Agentur am heutigen Freitagnachmittag. Zuletzt hatten dort Lady Crank unterschrieben , außerdem verzeichnete Spider Promotion mit Wisecräcker eine recht prominenten Band, für die ab sofort das Booking übernommen wird. +++

06.01.2017, 17:08 Uhr: Father Nuke heute und morgen in Hannover



www.facebook.com/FatherNuke Die hannoversche Alternative-Rockband Father Nuke spielt an diesem Wochenende gleich zwei Konzerte in ihrer Heimatstadt. Am heutigen Freitagabend im Dreierpack mit Run, Melos! und Candy Trip Down im Béi Chéz Heinz und am morgigen Samstag, den 7.Januar zum Jahresauftaktkonzert 2017 in der Strangriede Stage. Dort werden Father Nuke die Band Pegel als Gäste dabei haben, die im Dezember beim ersten Emergenza-Vorrundenkonzert im Mephisto auf sich aufmerksam gemacht haben.+++

06.01.2017, 17:04 Uhr: Salford mit Jeremias als Gast im Februar live in Hannover



www.eme-studios.com Mit der heutigen Ausgabe haben wir unseren Leserinnen und Lesern unter anderem die CD der hannoverschen New-Wave-Band Salford vorgestellt (siehe unsere Rubrik "Gehört und Gesehen"). Am 18.Februar wollen Salford eine ihrer bislang sehr seltenen Live-Shows in Hannover spielen. Veranstaltungsort ist die Strangriede Stage in der Nordstadt. Als musikalischer Gast wird Jeremias mit von der Partie sein, teilten Salford heute mit.+++

06.01.2017, 17:01 Uhr: Planungen laufen - Bandbewerbungen für regionale Festivals

Aktuell laufen bei einigen Festival-Organisatoren schon die Überlegungen und Planungen für die Sommer-Open-Airs in diesem Jahr. Die Heimatzoo-Macher suchen für ihr diesjähriges Festival am 11.und 12.August in Grindau/Schwarmstedt noch weiterhin Bands, die sich bewerben können. Das Rock-am-Deister-Festival in Springe-Völksen ist wieder als Ein-Tages-Festival für den 29.Juli terminiert und das hannoversche Fährmannsfest wird in diesem Jahr am Wochenende 4.-6.August über die Bühne gehen. Für lokale und regionale Bands lohnen sich bei allen drei Festivals und auch für andere Open-Airs, wie etwa die Fête de la Musique am 21.Juni sicher Bewerbungen.+++

05.01.2017, 16:25 Uhr: Morgen neue Album-Besprechungen

Mit unserer morgigen Freitagsausgabe kommt die erste Rutsche mit neuen Album-Besprechungen im Jahr 2017. In unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" findet ihr nachher, ab kurz nach Mitternacht Reviews zu den aktuellen CDs von Mono Inc., Failed At Scoring, Salford und Frustkiller.+++

04.01.2017, 16:01 Uhr: Noch Bands für den 13.Januar + 11.Februar im Mephisto gesucht



www.emergenza.net Bands aus Hannover, der Region oder des weiteren Umlandes können sich jetzt noch für das nächste Emergenza-Vorrundenkonzert am Freitag, den 13.Januar im Mephisto des Kulturzentrums Faust anmelden. Auch für die Vorrunden-Show am 11.Februar sind noch Plätze frei. Voll besetzt hingegen ist das Emergenza-Vorrunden-Konzert am 28.Februar. Kontakt und Anmeldungen über den Emergenza-Regionalmanager für Hannover David Schäfer: david.s (ät) emergenza.net. Weitere Infos über den Link unten.+++

03.01.2017, 14:32 Uhr: "Neujahrsempfang" im Béi Chéz Heinz: Run, Melos! für Cosmic Tribe



www.beichezheinz.de Traditionell veranstaltet die hannoversche Alternative-Rock/Grunge-Band Candy Trip Down alljährlich Anfang Januar ein "Neujahrsempfang"-Konzert im Béi Chéz Heinz. In diesem Jahr steigt die Show am kommenden Freitag, den 6.Oktober. Als musikalische Gäste sind die Bands Father Nuke und Run, Melos! (beide aus Hannover) mit dabei. Die ursprünglich angekündigte Band Cosmic Tribe musste ihren Auftritt dagegen aus privaten, familiären Gründen absagen. Für Cosmic Tribe sind nun Run, Melos! dabei. Einlass am Freitag im Béi Chéz Heinz ist ab 20 Uhr, der Beginn ist für 21.00 Uhr vorgesehen.+++

02.01.2017, 15:36 Uhr: Rockszene.de präsentiert: Sportfreunde Stiller in Hannover



www.livingconcerts.de Zum Start des neuen Jahres eine wahrscheinlich sehr tolle Nachricht für Fans der Sportfreunde Stiller in und um Hannover. Am 23.Mai werden die Sportfreunde zu einem Konzert nach Hannover ins Capitol kommen. Der Vorverkauf ist gestartet. Präsentiert wird die Hannover-Show des Münchner Trios von Rockszene.de+++

30.12.2016, 17:39 Uhr: Ehemaliger Punk-Rock Sänger aus Hannover bei DSDS



www.facebook.com/alexjahnke.music Alex Jahnke, früherer Sänger und Frontmann der hannoverschen Punk-Rock-Band Call Me Names, hat über seine Facebook-Profile bekannt gegeben, bei der neuen Staffel der TV-Musik-Casting-Show von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) mit dabei zu sein. Seit geraumer Zeit ist Alex als Pop-Sänger und -Songschreiber aktiv und freut sich nun, am kommenden Mittwoch, den 4.Januar ab 20.15 Uhr bei RTL bei DSDS unter den auftretenden Akteuren zu sein.+++

29.12.2016, 17:57 Uhr: Lady Crank arbeiten künftig mit Spider Promotion zusammen