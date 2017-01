Rockszene Nachrichtenblitz

02.01.2017, 15:36 Uhr: Rockszene.de präsentiert: Sportfreunde Stiller in Hannover



www.livingconcerts.de Zum Start des neuen Jahres eine wahrscheinlich sehr tolle Nachricht für Fans der Sportfreunde Stiller in und um Hannover. Am 23.Mai werden die Sportfreunde zu einem Konzert nach Hannover ins Capitol kommen. Der Vorverkauf ist gestartet. Präsentiert wird die Hannover-Show des Münchner Trios von Rockszene.de+++

30.12.2016, 17:39 Uhr: Ehemaliger Punk-Rock Sänger aus Hannover bei DSDS



www.facebook.com/alexjahnke.music Alex Jahnke, früherer Sänger und Frontmann der hannoverschen Punk-Rock-Band Call Me Names, hat über seine Facebook-Profile bekannt gegeben, bei der neuen Staffel der TV-Musik-Casting-Show von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) mit dabei zu sein. Seit geraumer Zeit ist Alex als Pop-Sänger und -Songschreiber aktiv und freut sich nun, am kommenden Mittwoch, den 4.Januar ab 20.15 Uhr bei RTL bei DSDS unter den auftretenden Akteuren zu sein.+++

29.12.2016, 17:57 Uhr: Lady Crank arbeiten künftig mit Spider Promotion zusammen



www.facebook.com/ladycrankmusic Das hannoversche Alternative-Rock-Trio Lady Crank arbeitet ab 2017 mit der hiesigen Booking-und Promotion-Agentur Spider Promotion zusammen. Bald soll es mehr Konzerte der Band geben, wird über Facebook bekannt gegeben.+++

29.12.2016, 15:33 Uhr: ExtrabreitKonzert heute in Hannover: Kein Vorprogramm, Beginn zeitig



www.lux-linden.de Am heutigen Donnerstagabend tritt die legendäre NDW/Punk/Rock´n´Roll-Band Extrabreit in Hannover im LUX auf. Wie wir erfahren haben, soll es bei dieser Show kein Vorprogramm geben. Extrabreit werden relativ pünktlich um 20.00 Uhr oder wenige Minuten später auf der Bühne erwartet. Der Einlass ins LUX startet um 19.00 Uhr. Das Konzert ist bereits ausverkauft.+++

28.12.2016, 18:04 Uhr: Hammerhai planen Freitag lange Show im Béi Chéz Heinz



www.facebook.com/HAMMERHAI-278753912152554 Inzwischen zur Tradition geworden, sind die Jahresabschlusskonzerte der hannoverschen Ska-Punk-HipHop-Metal-Rock-Core-Band Hammerhai im Béi Chéz Heinz. In diesem Jahr ist die Show für den kommenden Freitag, den 30.Dezember, terminiert. Die Band ist augenscheinlich schon seit einigen Tagen bis in die Zehenspitzen motiviert und verkündet derzeit noch einige letzte Infos zur Show. Gegen 21.15 Uhr werden Hammerhai am Freitag voraussichtlich beginnen, das Konzert werde mindestens 135 Minuten andauern und möglicherweise wird die frühere Keyboarderin Susii aus dem Algäu anreisen und mitwirken. Das erfahren Fans der Band häppchenweise über die Hammerhai-Facebook-Seite. Außerdem wird dort informiert, dass Gitarrist Mc Timsen heute im Verlauf des Tages 5 x 2 Eintrittskarten im Stadtteil Linden versteckt haben. Mehr über den Link unten.+++

28.12.2016, 17:21 Uhr: Stagelive-Konzert heute im Rocker fällt aus - Freitag Drunken ´n Dangerous



www.rocker-hannover.de Das für den heutigen Mittwoch, den 28.Dezember, in der Reihe Stagelive im Rocker geplante Konzert mit den Bands Kudar und Nolya fällt aus. Das teilte der Club kurzfristig mit. Gleichzeitig verweist das Rocker auf sein letztes Konzert im Jahr 2016, das für den kommenden Freitag, den 30.Dezember terminiert ist. Dann wird die hannoversche Band Drunken ´n´Dangerous im Rocker erwartet.+++

27.12.2016, 18:26 Uhr: In dieser Woche unterwegs: Shows mit Extrabreit und Failed At Scoring



www.rockszene.de/veranstaltungen/alle.html In dieser Woche besuchen wir für euch die Shows der Bands Extrabreit (29.Dezember im LUX - bereits ausverkauft) und Failed At Scoring (am gleichen Abend in der Faust). Failed At Scoring werden Donnerstag übrigens ihr neues Album live vorstellen. Die Berichte zu den Shows findet ihr zeitnah noch in der gleichen Nacht bzw. am nächsten Tag hier auf Rockszene.de. Was sonst noch in dieser Woche an Konzerten läuft findet ihr bei uns im Rockszene.de-Terminkalender. Stöbert euch mal durch (siehe Link unten)+++

27.12.2016, 18:22 Uhr: Ab morgen: Jahresrückblick in vier Teilen



www.rockszene.de Gute, gewohnte Tradition, weil oft und gern gelesen: Ab dem morgigen Mittwoch, den 28.Dezember, findet hier bei uns im Online-Magazin unseren vierteiligen Rückblick auf das Jahr 2016. Jeden Tag neu. Wir blicken morgen zurück auf die Monate Januar, Februar und März, am Donnerstag geht es dann weiter mit April, Mai und Juni, Freitag beschäftigen wir uns mit Juli, August und September und zum Abschluss am Samstag dreht sich alles um Oktober, November und Dezember. Online sind die jeweiligen Tagesausgaben um kurz nach Mitternacht. Viel Spaß damit!+++

26.12.2016, 13:03 Uhr: Pop-Sänger George Michael an Weihnachten gestorben





Nach der Trennung des Pop-Duos verfolgte George Michael als Pop-/Soul-/R´n´B Sänger eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere. Michael galt als hervorragender Sänger mit entsprechender Technik, Timbre und Tonumfang. Ebenfalls sehr viel Anerkennung erhielt er zeitweilig in der internationalen Rockszene, beispielsweise bei seinem Auftritt im Rahmen des "Tribute To Freddie Mercury"-Konzertes im April 1992 im Londoner Wembley Stadions, als er zu Ehren des verstorbenen Queen-Sängers den Band-Hit "Somebody To Love" auf höchstem Niveau interpretierte.+++

www.georgemichael.com Der britische Pop-Sänger George Michael ist am gestrigen 1.Weihnachtsfeiertag im Alter von 53 Jahren verstorben. Medienberichten zu Folge, die sich auf Informationen seines Agenten berufen, sei Michael am gestrigen Sonntag um die Mittagszeit zuhause an Herzversagen gestorben. George Michael wurde als Teil des Duos Wham! Anfang/Mitte der 1980er-Jahre populär. Zum größten Hit von Wham! wurde der Song "Last Christmas".Nach der Trennung des Pop-Duos verfolgte George Michael als Pop-/Soul-/R´n´B Sänger eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere. Michael galt als hervorragender Sänger mit entsprechender Technik, Timbre und Tonumfang. Ebenfalls sehr viel Anerkennung erhielt er zeitweilig in der internationalen Rockszene, beispielsweise bei seinem Auftritt im Rahmen des "Tribute To Freddie Mercury"-Konzertes im April 1992 im Londoner Wembley Stadions, als er zu Ehren des verstorbenen Queen-Sängers den Band-Hit "Somebody To Love" auf höchstem Niveau interpretierte.+++

24.12.2016, 18:22 Uhr: Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt gestorben



www.facebook.com/StatusQuoOfficial Der Status-Quo-Gitarrist, Songschreiber und Sänger Rick Parfitt ist heute Mittag im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer schweren Infektion in einem Krankenhaus im spanischen Marbella verstorben. Das gab unter anderem Manager Simon Porter heute Nachmittag in einer offiziellen Stellungnahme über die Facebook-Seite von Status Quo bekannt.+++

23.12.2016, 14:27 Uhr: Heute Weihnachts-Tribute Abend im Kulturpalast



www.facebook.com/FakeEmpireHannover Die Hannoveraner Konzertorganisatoren von Fake Empire veranstalten am heutigen Freitag einen Weihnachts-Tribute Abend im Kulturpalast in der Deisterstraße. Dort zu sehen sein werden hannoversche Bands, die auf besondere Weise Songs von in diesem Jahr verstorbenen Künstlern interpretieren. Außerdem hat sich aus Mitgliedern der Bands Vertical Planet, Hemden und Johnny Remember Me für heute Abend das Electric Christmas Orchestra zusammengefunden, das extra einen Weihnachtssong mit dem Titel "A Kitschy Catchy Tune" komponiert hat. Einlass heute im Kulturpalast ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Mehr über den Link unten.+++

23.12.2016, 14:14 Uhr: Konzert von Heldmaschine in Hannover "hochverlegt" + Neuer Termin



www.livingconcerts.de Das für den 9.Februar im LUX in Hannover geplante Konzert der NDH-Band Heldmaschine ist wegen der großen Nachfrage in das MusikZentrum "hochverlegt" worden. Dadurch ändert sich auch der Termin: Die Show findet nunmehr am 18.Februar statt. Für das LUX ausgestellte und bereits gekaufte Tickets bleiben auch für den 18.Februar im MusikZentrum gültig. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

22.12.2016, 14:23 Uhr: Steve Hackett kommt mit "The Night Siren"



www.hackettsongs.com Gitarrenvirtuose und Rocklegende Steve Hackett hat für das Frühjahr mit "The Night Siren" ein neues, elf Songs umfassendes Studioalbum angekündigt. Der in den Siebzigern bei Genesis aktive Musiker, der im Anschluss auch als Solo-Künstler vielseitig erfolgreich war und ist, hat für sein neues Album-Projekt zahlreiche renommierte Musikerinnen und Musiker gewinnen können, wie unter anderem den früheren Spock´s-Beard-Schlagzeuger Nick D´Virgilio. Mehr zum Theme in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

22.12.2016, 14:16 Uhr: Mainfelt mit neuer Musik bald zweimal in Hannover



www.mainfelt.com Die Südtiroler Folk-Rock-Band Mainfelt wird zu ihrer support-Show für Fiddler´s Green am 14.Januar im Pavillon neue Musik im Gepäck haben. Zwar ist die Veröffentlichung ihres neuen Album "Backwards Around The Sun" erst für den 3.Februar terminiert, Songs daraus werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit schon auf der Setlist stehen. Ganz frisch hat die Band ein Session-Video zur Single "All My Ghost" im Netz veröffentlicht, offiziell kommt dieser Song am 13.Januar heraus. Doch das ist noch alles an Terminen rund um Mainfelt: Am 16.März werden die Südtiroler erneut in Hannover auf der Bühne stehen, dann zu ihrer eigenen Show im LUX.+++

20.12.2016, 17:57 Uhr: Caliban-Show heute: Einlass früher, Show startet früher



www.livingconcerts.de Für Besucher des Caliban-Konzerts heute Abend im MusikZentrum Hannover: Wie der örtliche Veranstalter Living Concerts meldet, startet der Einlass heute bereits ab 18.30 Uhr. Der Konzertbeginn wurde ebenfalls vorverlegt. Die erste support-Band To The Rats And Wolves wird bereits um 19.20 Uhr auf der Bühne erwartet. Die Auftrittsreihenfolge ist wie folgt geplant: To The Rats And Wolves, im Anschluss dann Any Given Day, danach Suicide Silence und zum Abschluss Caliban. Wie ebenfalls zu erfahren ist, soll es nun doch noch einige ganz wenige Restkarten um 18.30 Uhr an der Abendkasse geben. Das Konzert wurde gestern als "ausverkauft" gemeldet.+++

19.12.2016, 16:55 Uhr: Show von Caliban morgen in Hannover ausverkauft



www.livingconcerts.de Da scheint sich ein Happening für viele Metalcore, Deathcore und Trancecore-Fans anzubahnen, das Interesse ist jedenfalls groß: Die gemeinsame Show von Caliban, Suicide Silence, Any Given Day und To The Rats And Wolves am morgigen Dienstag, den 20.Dezember, im MusikZentrum Hannover ist ausverkauft. Es werde keine Tickets mehr an der Abendkasse geben. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Nachmittag mit.+++

19.12.2016, 15:35 Uhr: Coldplay weltweit meistgestreamte Band



www.spotify.com Eine Auswertung von Spotify hat ergeben, dass die britische Band Coldplay in der vergangenen Woche einen neuen Streamingrekord erreicht hat. Mit mehr als 5 Millarden Streams sei die Band um Sänger Chris Martin die meistgestreamte Band aller Zeiten, teilt Spotify in einer Medieninformation mit.+++

19.12.2016, 12:55 Uhr: Akustik-Show von Status Quo in Hannover im Kuppelsaal



www.statusquo.co.uk Gerade erst haben Status Quo ihre "The Last Night Of The Electrics" Konzerte in Deutschland gespielt und waren unlängst auch in Hannover in der Swiss Life Hall aufgetreten. Nach der Tour ist vor der Tour, könnte das Motto lauten, denn die britischen Boogie-Rocker kündigen bereits ihre nächste Deutschlandtournee an, die im November 2017 als Akustik-Tour über zahlreiche Bühnen des Landes gehen soll. Die Überschrift hier lautet dann "Aquostic Live -It Rocks". Am 22.November 2017 werden Status Quo mit ihrer Akustik-Show auch in Hannover zu sehen und zu hören sein, dann im Kuppelsaal des HCC. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 21.Dezember, bereits jetzt gibt es Tickets online, unter anderem über adticket.de, kb-k.com, statusquo.co.uk.+++

16.12.2016, 18:00 Uhr: Neuer Streaming-Rekord - Kollegah auf Platz 1 der Charts



www.facebook.com/kollegah Für Fans von Zahlen und Statistiken: Der Rapper Kollegah hat es mit seinem neuen Album "Imperator" auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft. Gleichzeitig hat Kollegah, in Hannover auch regelmäßig live zu Gast, wie in diesem Jahr im Capitol, einen neuen Streaming-Rekord aufgestellt. Mehr als 400 Millionen Abrufe gab es für die Tracks des neuen Kollegah-Albums insgesamt und das binnen nur einer Woche. Damit ist Kollegah der zurzeit meistgestreamte Musikact Deutschlands. Den bisherigen Streaming-Rekord hatte der weltberühmte US-Rapper Eminem gehalten.+++

16.12.2016, 17:42 Uhr: Erneut zwei Pink-Floyd-Alben auf Vinyl wiederveröffentlicht