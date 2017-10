Rockszene Nachrichtenblitz

Rock am Ring mit Foo Fighters und Thirty Seconds To Mars



Das Rock am Ring Festival und deren Zwillingsfestival Rock im Park geben die ersten Bands und Einzelkünstler für das Jahr 2018 bekannt. Erwartet werden unter anderem Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars, Rise Against, Casper und Marilyn Manson. Rock am Ring und Rock im Park gehen vom 1.-3.Juni 2018 über die jeweiligen Bühnen. Der Vorverkauf startet am 1.November 2017. Es gibt wieder limitierte Frühbuchertickets. Neuerung am Nürburgring: Camping-/Parkkarten und Festival-Tickets werden für das kommende Festival getrennt angeboten und müssen -bei Bedarf- getrennt erworben werden.+++

Die Toten Hosen im Juni 2018 auf der Expo-Plaza in Hannover



Die Düsseldorfer Punk-Rock-Band Die Toten Hosen wird am 1.Juni 2018 auf der Expo-Plaza in Hannover ein Open-Air-Konzert spielen. Dies dürfte alle Fans aus Hannover und der Region freuen, die für die bevorstehende, längst ausverkaufte Tour-Show der Band am 21.November in der TUI-Arena keine Karten mehr bekommen haben oder Lust auf Punk-Rock unter freiem Himmel haben. Der Ticketvorverkauf für die Show auf der Expo-Plaza startet am 2.November um 18.00 Uhr zunächst auf der Homepage von Die Toten Hosen (www.dth.de) und auf eventim.de, ab dem 17.November soll es dann Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen geben.+++

Autobiografie von Bruce Dickinson kommt



Am 22.Januar wird über den Verlag Heyne Hardcore eine 450 Seiten starke Autobiografie über Bruce Dickinson, den Sänger und Frontmann der Heavy-Metal-Band Iron Maiden auf den Markt kommen. Das Werk erscheint mit dem Titel "What Does That Button Do?" und wird weniger als strikte Autobiografie, sondern als "Kaleidoskop spannender, köstlicher und bewegender Geschichten aus einem regen Künstlerleben" beschrieben.+++

Ich Kann Fliegen jetzt bei Spider Promotion



Neuigkeiten aus dem Hannover-Szene-Musikbusiness: Die Band Ich Kann Fliegen und die Booking-und Promotionagentur Spider-Promotion arbeiten ab sofort offiziell zusammen. Spider Promotion übernimmt das Booking für die Band und will für die Zeit ab April 2018 Club-und Festival-Shows organisieren. Das gab die Agentur soeben auf Facebook bekannt.+++

Programmänderung beim I Think I Spider Festival



Für das diesjährige I Think I Spider Festival am 4.November in Hannover im Kulturzentrum Faust gibt es eine Programmänderung. Krankheitsbedingt werden An Early Cascade nicht auftreten können, dafür springt die Band Imperial Tunfisch aus Belgien ein, die Psychedelic-Indie spielen. Darüber hinaus treten planmäßig auch Lady Crank, Banana Roadkill und DUCS auf.+++

Beardless stellen neues Material vor - morgen live in Hannover



Die Osnabrücker Punkrock-Band Beardless, einiger sicher noch unter ihrem alten Namen Halfway Decent vertraut, stellen den ersten Song aus ihrem Debütalbum vor. "I ´Don´t Care", so der Titel, kommt in bandtypischer, harter und melodischer Manier herüber. Unter drei Minuten Spielzeit und mit Tempo. Am 12.Januar soll das Album "Holy Moly" erscheinen. Am morgigen Samstag ist die Band in Hannover in der Strangriede Stage zu Gast und verspricht, bei dieser Gelegenheit schon einige CDs von "Holy Moly" vorab anzubieten.+++

Abstürzende Brieftauben haben sich getrennt



Das hannoversche Fun-Punk-Duo Abstürzende Brieftauben hat heute Vormittag überraschend seine Trennung bekannt gegeben. Auf der Facebook-Seite der deutschlandweit und in Nachbarländern populären und erfolgreichen Band wurde die Trennung seitens Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger Micro bestätigt. Die Mitteilung von der Trennung der beiden Musiker Micro und Olli ist umso überraschender, da man erst vor wenigen Tagen ein neues Album und eine ausgedehnte Tournee für das Frühjahr 2018 angekündigt hatte. Mehr zum Thema in der morgigen Mittwochsausgabe von Rockszene.de, online nachher, um kurz nach Mitternacht.+++

Die Fantastischen Vier treten bald in Hannover auf



Wer seine Freizeitaktivitäten in puncto Konzertbesuche sehr lange im Voraus planen will oder muss, obendrein Fan der Fantastischen Vier ist und in Hannover, der Region zuhause ist, den wird diese Meldung interessieren, die der Konzertveranstalter Hannover Concerts heute an die Medien herausgab: Die Rap-Crew Die Fantastischen Vier wird am Dienstag, dem 22.Januar 2019 (!) in Hannover in der TUI Arena auftreten. 2018 soll ein neues "Fanta Vier"-Album auf den Markt kommen, die Tour im Jahr 2019 unter dem Motto "Captain Fantastic" stehen. Am morgigen Dienstag, 24.Oktober startet ein exklusiver Vorab-Vorverkauf über eventim.de, der allgmeine Vorverkaufsbeginn ist für den 30.Oktober terminiert.+++

Fréros gewinnen local heroes Niedersachsen in Hannover



Die aus dem Raum Oldenburg stammende Band Fréros hat am gestrigen Samstagabend im MusikZentrum das Landesfinale von local heroes Niedersachsen gewonnen. Platz Zwei erreichten Tom Schreibers Blume aus Göttingen. Platz Drei ging schließlich an Emerson Prime aus Hannover. Fréros brachten mit ihrem sehr individuellen Mix aus Rock, Reggae, Metal, Drum´n´Bass und Ska nahezu alle Besucher im MusikZentrum zum Tanzen und waren für viele der abschließende Höhepunkt des local-heroes-Abends. Einen Konzertbericht findet ihr in unserer morgigen Montagsausgabe von Rockszene.de, online nachher, kurz nach 18 Uhr.+++

Kettcar spielen zusätzliche "Ich vs.Wir"-Shows



Zusätzlich zu ihrer regulären Tournee Anfang 2018, wird die Band Kettcar Ende November noch zusätzliche Konzerte in Deutschland geben. Bei diesen Shows will die Band ihr neues Album "Ich vs.Wir" mit allen Songs spielen. Die Termine: 27.November, Berlin, Columbia-Theater - 28.November, Köln, Gloria - 29.November, München, Muffathalle und 30.November, Hamburg, Markthalle. Bei diesen Konzerten haben Kettcar vier unterschiedliche special guests dabei: Tim Neuhaus (Berlin), Fortuna Ehrenfeld (Köln), Spaceman Spiff (München) und Torpus & The Art Directors (Hamburg). Das neue Album ist kürzlich auf Platz 4 der Deutschen Charts eingestiegen. Am 8.Februar kommen Kettcar nach Hannover ins Capitol. Dieses Konzert wird von Rockszene.de präsentiert. Noch gibt es Karten im Vorverkauf.+++

Gästelisten-Verlosung für Metal-Show beendet, Gewinner benachrichtigt



Unsere Verlosung von Gästelistenplätzen für das morgige Konzert der drei Thrash-Metal-Bands Hammercult, Cripper und Daily Insanity im LUX ist beendet. Wir habe die Gewinner inzwischen benachrichtigt. Die richtige Lösung der Preisfrage war Antwort b). Die zweite Band in der Cripper-Frontfrau Britta singt, röhrt und shoutet ist Critical Mess. Bei dem morgigen Konzert der drei Bands kann mit einem gut gefüllten, möglicherweise sogar ausverkauften LUX gerechnet werden. Wer sich Karten an der Abendkasse kaufen möchte, ist bestimmt gut beraten, frühzeitig erscheinen. Einlass im LUX am morgigen Samstag ist ab 19.00 Uhr.+++

Scorpions mit Rockballaden-Album und drei neuen Songs



Die Hardrock-Band Scorpions bringt am 24.November ein Album mit einer Zusammenstellung von Rockballaden aus ihrer langjährigen Karriere heraus. Der Titel: "Born To Touch Your Feelings". Auf diesem Album sind auch drei neue Songs vertreten, die die Band kürzlich eingespielt hat.+++

Die Toten Hosen mit neuer Single + Video vor Deutschland-Tour



Die Toten Hosen haben kurz vor dem Start ihrer komplett ausverkauften Deutschland-Tour eine neue Single und ein Musikvideo auf den Markt gebracht. "Alles passiert" ist die dritte Auskopplung aus dem aktuellen Album "Laune der Natur". Das dazugehörige Video hat heute Premiere. "Alles passiert" ist ein Liebeslied bei dem es um die Verarbeitung von Trennungsschmerz geht. Am 21.November treten Die Toten Hosen in Hannover in der Tui-Arena auf.+++

Queen mit Jubiläumsbox von "News Of The World"



In diesen Tagen häufen sich die Ankündigungen über die bevorstehenden Veröffentlichungen von 40-Jahre-Jubiläums-Editionen berühmter Alben der Musikgeschichte. Erst kürzlich berichteten wir unter anderem über die Jubiläumsausgabe des Eagles-Albums "Hotel California". Auch die Band Queen will da nicht zurückstehen. Am 17.November wird eine Jubiläumsbox ihres Albums "News Of The World" im Handel erwartet. "News Of The World" wurde im Herbst 1977 erstmals veröffentlicht und enthält Queen-Hits und -Klassiker wie "We Will Rock You", "We Are The Champions" und "Spread Your Wings".+++

Neu bei der PPC Music Academy: Musikalisches Bandcoaching



Die Premiere ist am Donnerstag, dem 2.November: Die PPC Music Academy in Hannover bietet erstmals ein musikalisches Bandcoaching an. Das Coaching erstreckt sich über drei Stunden und wird von Multiinstrumentalist, Sänger, Komponist und Produzent Roland Loy geleitet. Teilnehmen kann eine Band, die individuell betreut wird. Eine Backline kann von der PPC Music Academy nach Absprache gestellt werden. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Vorstellbar ist, zukünftig an jedem ersten Donnerstag eines Monats ein individuelles Bandcoaching in dieser Form anzubieten, sagt Robert Mühlbauer, der Leiter der PPC Music Academy. Mehr zum Thema in unserer morgigen Freitagsausgabe von Rockszene.de+++

10 Jahre "DieFetteCarolineKannFliegen" im Dezember



Ein Jubiläum in der hannoverschen Musikszene: Das traditionelle, gemeinsame Jahresabschlusskonzert der Bands Fat Belly, C For Caroline und Ich Kann Fliegen, das sich als "DieFetteCarolineKannFliegen" etabliert hat, wird bereits seit zehn Jahren gespielt. In den ersten Jahren trafen sich die befreundeten Bands mit ihren Fankreisen noch im Béi Chéz Heinz, mittlerweile füllt man regelmäßig die 60er-Jahre-Halle im Kulturzentrum Faust. In diesem Jahr ist "DieFetteCarolineKannFliegen" auf Samstag, den 9.Dezember terminiert. Karten für die Indie-Emo-Punk-Pop-Rock-Dreierpack sind im Vorverkauf erhältlich.+++

local heroes Niedersachsen plant Live-Stream vom Finale



Am Samstag findet im MusikZentrum Hannover das diesjährige Finale von local heroes Niedersachsen statt. Die Veranstalter planen einen einfachen social-media-Livestream von der Show, bei der acht Newcomer- Bands aus Niedersachsen auftreten werden. Mehr dazu in unserer morgigen Donnerstagsausgabe von Rockszene.de+++

Album "Kick" von INXS in Jubiläumsedition



Die australische Rockband INXS landete im Jahr 1987 mit ihrem Album "Kick" einen großen Erfolg. Die Musiker wurden zu Superstars. Das fast auf den Tag genau vor 30 Jahren veröffentlichte Album brachte zahlreiche Hitsingles hervor, darunter "Mystify", "Devil Inside" und "News Sensation". Am 17.November dieses Jahres wird das Album in Form einer "30th Anniversary Edition" neu aufgelegt. Technisch hochwertig aufbereitet und mit für Jubiläumseditionen zusätzlichen Specials versehen, soll "Kick" in verschiedenen Konfigurationen wiederveröffentlicht werden, darunter als "Half-Speed-Remaster". Das sind zwei 180g Vinyl LPs, die auf 45rpm auf dem Plattenspieler abgespielt werden. Darüber hinaus bestehen INXS 2017 seit 40 Jahren. Mehr über den Link unten.+++

Konzert von Counterparts in Hannover ausverkauft



Das einzige Deutschlandkonzert der Melodic-Hardcore Band Counterparts am 22.November im LUX in Hannover ist bereits ausverkauft. Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben.+++

Magistarium vor neuer Album-Produktion