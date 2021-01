Rockszene Nachrichtenblitz

Fotos überraschen mit Psychedelic - Album



Die stilistisch vielseitige und ideenreiche Hamburger Indie-Band Fotos dürfte viele mit ihrem neuen Album "Auf zur Illumination" überraschen. Die Platte erscheint am 26. Februar über PIAS und hat einen experimentell-psychedelischen Grundton. Kürzlich präsentierten Fotos ein Video zum elfminütigen Song "Silberne Maschine" (siehe Link unten). Mehr dazu in der morgigen Mittwochsausgabe unsere Magazins.+++

Ringo Starr kündigt "Zoom In" EP an



Der einst als Schlagzeuger von The Beatles bekannt gewordene Musiker Ringo Starr kündigt für den 19. März die Veröffentlichung der EP "Zoom In" an. Bereits Mitte Dezember 2020 hatte Ringo Starr mit Unterstützung zahlreichenr prominenter Musikerinnen und Musiker den ersten Song daraus -"Here´s To The Nights"- per Musikvideo vorgestellt. Direkt dorthin gelangt man über den Link unten.+++

The Rumjacks präsentieren neuen Song aus kommendem Album



Die australische Rockband The Rumjacks stellen aktuell den Titeltrack aus ihrem kommenden Album "Hestia" vor. Das offizielle Musikvideo zum Song "Hestia" erreicht man über den Link unten. Das gleichnamige Album soll am 12. März in den Handel kommen und 14 Songs enthalten.+++

Fever 333 zusammen mit Travis Barker



Die Band Fever 333 hat ein Video zu ihrem Song "Wrong Generation" veröffentlicht und im Zuge des mit blink-182-Drummer Travis Barker zusammengearbeitet. Zu sehen gibt es den Clip über den Link unten.+++

Sunrise Avenue verschieben Hannover Show erneut



Die finnische Rockband Sunrise Avenue hat ihr Konzert der Abschiedstour in Hannover erneut verschoben. Die Show, die eigentlich auf den 30. Juli verschoben war, muss erneut mit einem neuen Termin versehen werden. Samu Haber und seine Bandkollegen treten nur erst am 30. Oktober in der hannoverschen ZAG Arena auf. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit den neuen Termin. +++

Blackmore`s Night mit neuem Song



Die Renaissance-Folk-Rock Band Blackmore`s Night hat heute ihren Song „Four Winds“ veröffentlicht. Der mittelalterlich anmutende Rocksong ist die zweite Singleauskopplung ihres Albums „Nature`s Light“, das am 12. März auf den Markt kommen soll. +++

Yungblud mit neuem Video



Der britische Musiker Yungblud hat ein Video zu seinem Song „acting like that“ veröffentlicht. Sowohl der Song, als auch das Video entstanden zusammen mit Machine Gun Kelly & Travis Barker. Yungblud nahm seinen Part des Videos in London auf, Machine Gun Kelly & Travis Barker in Los Angeles. „acting like that“ ist Teil des Albums „Weird!“, das Yungblud im letzten Dezember veröffentlicht hat.

Suzi Quatro kündigt neues Album an



Die US-amerikanische Musikerin Suzi Quatro hat für 26. März ein neues Studioalbum mit dem Titel „The Devil In Me“ angekündigt. Es enthält insgesamt zwölf neue Songs. Die Singleauskopplung soll am 19. Februar veröffentlicht werden.

Le Fly melden sich mit "Walk Of Fame" zurück



Die Hamburger Band Le Fly, die gern unter "St. Pauli Tanzmusik" firmieren, haben mit "Walk Of Fame" einen neuen Song nebst Video veröffentlicht. Es ist der musikalische Start von Le Fly ins Jahr 2021. Für die zweite Jahreshälfte ist der Release eines neuen Albums ins Auge gefasst.+++

Neues Album von Debauchery im Mai



"Monster Metal" ist der Titel des neuen Albums des Death-Metal-Band-Projekts Debauchery um Sänger Thoms Gurrath. Die Platte wird am 21. Mai im Handel erwartet. Zuletzt hatte Debauchery im Jahr 2019 das Compilation-Album "Blood For The Blood God" veröffentlicht.+++

Rage-In-My-Eyes-Drummer mit neuem "Drum-Playthrough"-Clip



Francis Cassol, Schlagzeuger der brasilianischen Metal-Band Rage In My Eyes hat ein neues "Drum-Playthrough"-Video abgeliefert. Dieses Mal nahm sich den Song "The Core" seiner eigenen Band vor. In der Vergangenheit hatte Cassol auch "Drum-Playthrough"-Clips zu Klassikern anderer Bands, wie etwa Van Halen oder Rush, veröffentlicht. Die neueste Session mit erhöhtem Double-Bass-Einsatz findet man über den Link unten.+++

August Burns Red mit Video zu "Standing In The Storm"



Die Metalcore-Band August Burns Red hat gestern ein Video zu ihrem neuen Song "Standing In The Storm" veröffentlicht. Zum gelangt man über den Link unten. Darüber hinaus ist das im vergangenen Jahr erschienene Album "Guardians" ist hoch in verschiedenen Themen-Charts eingestiegen.+++

Jupiter Jones haben neue Single im Kasten



Die Rockband Jupiter Jones hat vor einiger Zeit bei winterlichen Temperaturen ein Video abgedreht. Dabei fuhren die Musiker mit einem Golfkart durch Hamburg und übten auf Rasenflächen Abschläge. Auf ihrer Facebook-Seite gibt die Band Einblicke in die Szenerie. Das Video gehört zur neuen Jupiter-Jones-Single "Überall waren Schatten", die am 29. Januar erscheinen soll. Mehr dazu über den Link unten.+++

ZiA präsentiert Live-Mitschnitt von "Safeplace"



Die hannoversche Sängerin und Komponistin Christine Zienc hat für ihr musikalisches Projekt ZiA einen neuen Song kreiert und in stimmungsvollem Ambiente live eingespielt. Zum Video gelangt man über den Link unten.+++

Saxon veröffentlichen Video zu "Speed King" aus Tribute-Album



Die britische Heavy-Metal-Band Saxon wird im März ihr Tribute Album "Inspirations" veröffentlichen. Darauf finden sich einige Rock-und Hardrock-Klassiker, die Saxon in ihrem Stil neu interpretieren. Am vergangenen Freitag ist die zweite Single daraus nebst Musikvideo erschienen. Dabei handelt es sich um die Saxon-Version des Deep-Purple-Klassikers "Speed King" von deren 1970er-Album "Deep Purple In Rock". Direkt dorthin gelangt man über den Link unten. Mehr zum Projekt in der morgigen Dienstagsausgabe von Rockszene.de.+++

Thrice teilen Akustik-Session mit zwei Songs



Die US-amerikanische Post-Hardcore-Band Thrice hat unter anderem auf YouTube eine Akustik-Session mit ihren Songs "Just Breathe" und "A Better Bridge" geteilt. Direkt dorthin gelangt man über den Link unten.+++

Selig bringen neue Single heraus



Die Hamburger Band Selig hat heute ihren Song „Spacetaxi“, samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Im Song schlagen sie ungewohnt funkige Töne an und nehmen uns mit auf eine Reise ins Weltall. „Spacetaxi“ ist die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Myriaden“, das am 12. März auf den Markt kommen soll. +++

Foo Fighters veröffentlichen neuen Song



Die US-amerikanische Rockband Foo Fighters hat mit „Waiting On A War“ einen weiteren Song ihres kommenden Albums „Medicine At Midnight“ veröffentlicht. Er ist neben „Shame Shame“ und „No Son of Mine“ bereits die dritte Singleauskopplung. Das Album soll am 5. Februar auf den Markt kommen. +++

Fury Radio-Show geht in die zweite Runde



Die hannoversche Rockband Fury in the Slaughterhouse startet ab kommenden Sonntag die zweite Staffel ihrer Show „This is Radio Orchid!“ auf dem Sender Radio Bob. Alle 14 Tage tauchen Fury-Sänger Kai Wingenfelder und Gitarrist Christof Stein-Schneider mit einem Gast in das Leben als Rockmusiker ein. In der ersten Folge der neuen Staffel wird Sebastian Madsen, Sänger der Band Madsen zu Gast sein. Die Show läuft jeden zweiten Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr, ist aber auch als Podcast zu hören. +++

