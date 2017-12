Rockszene Nachrichtenblitz

Jimmy Eat World kommen im Mai nach Hannover



Nach sehr, sehr langer Zeit, beinahe nach Ewigkeiten, kommt die US-Emo-Pop-Rock/Alternative-Band Jimmy Eat World im Verlauf einer Konzertreise mal wieder nach Hannover. Die Show am 30.Mai 2018 im Capitol wird die eine von nur zwei Club-Shows in Deutschland sein. Ein weiteres Konzert ist für den 3.Juni im Conne Island in Leipzig terminiert. Als support wird die Band Turnover dabei sein. Der Vorverkauf startet am 8.Dezember exklusiv über eventim.de.+++

Rea Garvey kommt mit neuem Album "Neon" auf Tour



Rea Garvey meldet sich im neuen Jahr mit seinem Album "Neon" zurück. Von Anfang September bis Anfang Oktober tourt Garvey umfangreich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Hannover wird der Pop-Sänger am Mittwoch, dem 19.September, in der Swiss Life Hall auftreten. Der allgemeine Vorverkauf startet am 8.Dezember. Zuvor gibt es Vorabvorverkäufe, u.a. über MagentaEins.+++

Beachless aus Hannover stellen heute Happy vor



Die Indie/Punk-Pop/Alternative-Band Beachless aus Hannover hat am heutigen Freitag um 16.00 Uhr ihr von einigen lang erwartetes Musikvideo zu ihrem Song "Happy" veröffentlicht. Am morgigen Samstag werden Beachless in der Strangriede Stage in der Nordstadt eine komplette Show spielen, in der nächsten Woche Samstag, dem 9.Dezember geht es dann ins MusikZentrum, wo die Band beim Sixpack 2017 auftreten wird. Zum Song "Happy" und zum dazugehörigen Musikvideo gelangt man über die Facebook-Seite von Beachless (siehe Link unten).+++

Erstes Zeichentrick-Video von Selig



Vor wenigen Tagen spielte die Hamburger Band Selig noch in Hannover im Capitol und kurz vor dem Tourabschluss, der am 3.Dezember in Münster sein wird, ist mit "Alles ist nix" noch ein weiterer Song aus dem aktuellen Selig-Album "Kashmir Karma" ausgekoppelt worden. Dazu ist heute ein Zeichentrick-Video erschienen, das von Till Penzek gestaltet wurde.+++

Milou & Flint bereiten neues Album vor - Release-Konzert bereits terminiert



Das zweite Album des hannoverschen Singer/Songwriter Duos Milou & Flint soll im Herbst 2018 erscheinen. Um die Produktion und Veröffentlichung zu finanzieren, haben die beiden Musiker über startnext eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Details dazu über den Link unten. Das neue Album wollen Milou & Flint am 22.September 2018 live im Pavillon am Raschplatz präsentieren, heißt es in einer Mitteilung aus dem Koordinationsbüro Hannover-UNESCO City Of Music.+++

Solo -Album von Rick Parfitt erscheint posthum



Weihnachten letzten Jahres verstarb der Status-Quo-Rhythmusgitarrist Rick Parfitt. Vor seinem Tod hatte Parfitt offenbar noch an einem Solo-Album gearbeitet. Dieses wird nun bald veröffentlicht. "Over And Out", so der Titel, soll am 23.März 2018 über earMusic/edel in den Handel kommen. Das Album ist bereits beim Online-Händler Amazon gelistet und kann vorbestellt werden. Das gaben Status Quo heute Vormittag auf ihrer Facebook-Seite bekannt.+++

Fritz Kalkbrenner kurzfristig ins Capitol verlegt



Die Show von Fritz Kalkbrenner am morgigen Freitag, dem 1.Dezember in Hannover wird von der Swiss Life Hall ins verlegt. Grund ist nicht ein zu geringer Ticketverkauf, sondern eine defekte Lüftungsanlage in der Swiss Life Hall, wie der örtliche Veranstalter, Hannover Concerts, informiert. Die Anlage muss dringend repariert werden, weshalb die Show von Fritz Kalkbrenner morgen nicht in der Halle nahe des Stadions über die Bühne gehen kann. Aufgrund der Kartenvorverkäufe und der Kapazitäten des Capitols, ist die Veranstaltung nach der Verlegung gleichzeitig ausverkauft. Eine Verschiebung auf einen anderen Termin war nicht möglich, erklärt der Veranstalter.+++

Hurricane bestätigt Arcade Fire und Billy Talent



Die Zwillingsfestivals Hurricane in Scheeßel und Southside in Neuhausen ob Eck haben für 2018 die Auftritte der Bands Arcade Fire und Billy Talent bestätigt. Beide Open-Air-Festivals finden parallel vom 22.-24.Juni 2018 statt.+++

DVD von Muddy-Waters-Show im Rockpalast kommt



Muddy Waters zählte zweifellos zu den prägenden und einflussreichsten Bluesmusikern. Der 1983 verstorbene Sänger und Gitarrist trat in Deutschland auch bei einer Show in der legendären Rockpalast-Reihe auf. Das war am 10.Dezember 1978 in der Dortmunder Westfalenhalle. Von diesem Auftritt veröffentlicht das in Hannover ansässige Label MIG am 26.Janaur 2018 eine Live-Doppel-DVD und Doppel-CD.+++

Johnossi bringen Live-EP heraus und kommen auf Tour



Die schwedische Indie-und Alternative-Rockband Johnossi bringt am kommenden Freitag, dem 1.Dezember eine Live-EP mit sechs Songs aus ihrem Berlin-Konzert vom 10.März dieses Jahres heraus. Seinerzeit trat die Band in der Columbiahalle vor 3000 Fans auf. Die EP bringt man in Eigenregie auf den Markt. Am 7.Dezember startet die aktuelle Deutschland-Tour der beiden Musiker John und Ossi, in deren Verlauf auch Shows im Bielefelder Ringlokschuppen (9.Dezember) und in der Hamburger Fabrik (11.Dezember) geplant sind.+++

The Script im Mai 2018 auf der Expo-Plaza



Die irische Rockband The Script wird am 25.Mai 2018 im Rahmen des NDR 2 Plaza Festivals auf der Expo-Plaza in Hannover auftreten. Bisher hatten bereits Michael Patrick Kelly und James Blunt für das alljährlich stattfindene, traditionelle Open-Air-Event in Hannover zugesagt. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Shouten, Screamen, Growlen: Britta Görtz gibt Kurs bei PPC



Ein bislang sehr rares Angebot für Sängerinnen und Sänger sind Coachings über das Shouten, Screamen und Growlen in musikalischen Stilrichtungen wie Hardcore, Metalcore und Metal. Bei der PPC Music Academy gibt es am 14.Dezember erstmals einen Kurs zu diesen speziellen Arten des stimmlichen Ausdrucks. Britta Görtz, Shouterin der Metalbands Cripper und Critical Mess gibt an diesem Tag einen Kurs mit dem Titel "Metal Up Your Voice". Noch werden Anmeldungen entgegengenommen. Mehr dazu über den Link unten.+++

FJØRT steigen auf Platz 24 der deutschen Charts ein



Die aus Aachen stammende Post-Rock/Post-Hardcore-Band FJØRT ist augenscheinlich zurzeit ein richtig heißes Eisen. Ihr Album "Couleur", erst am 17.November über das Label Grand Hotel van Cleef erschienen und zusammen mit den Videoprojekten der Band auch auf Rockszene.de gefeatured, ist auf Platz 24 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Am 20.Januar spielen FJØRT im Verlauf ihrer Tournee in Hannover im MusikZentrum.+++

Silbermond präsentieren Live-Doppelalbum von Dresden-Show



Die Band Silbermond hat heute das zweite Live-Album ihrer Karriere herausgebracht. "Leichtes Gepäck - Live in Dresden" ist als Doppel-CD in den Handel gekommen und enthält einen Zusammenschnitt ausgewählter Titel von den beiden Open-Air-Shows, die Silbermond am 25.und 26.August dieses Jahres am Dresdner Elbufer gespielt hatten.+++

Long Distance Calling kündigen "Boundless" an



Die Instrumental-Post-Rock-Band Long Distance Calling kündigt für den 2.Februar die Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums "Boundless" an. Auf ihrer anschließenden Tournee wird die Band am 28.Februar in Hannover im LUX auftreten.+++

Beachless aus Hannover kündigen Video vor Strangriede Show an



In der kommenden Woche Samstag, dem 2.Dezember, tritt die hannoversche Alternative-Rock-Band Beachless in der Strangriede Stage an. Die Band hatte zuletzt Ende August bei der traditionellen Party des Rockbüros Hannover im MusikZentrum einen nachhaltig starken Eindruck hinterlassen. Einen Tag vor ihrer Show in der Strangriede Stage will die Band ihr seit langem angekündigtes Musikvideo zu ihrem Song "Happy" veröffentlichen.+++

Passepartout veröffentlichen Sonntagmittag ein neues Video



Für die Dreharbeiten beim Platzprojekt in Hannover-Linden hatte die Band vor einiger Zeit Fans und Freunde aufgerufen, als Statisten teilzunehmen, nun steht die Veröffentlichung des neuen Musikvideos von Passepartout unmittelbar bevor. Am kommenden Sonntag, dem 26.November um 13.00 Uhr, soll der Clip zum Passepartout-Song "Identité" veröffentlicht werden.+++

Indiego Glocksee bleibt vorerst geschlossen



Nachdem das bislang unabhängige, selbstständige Betreiberkollektiv des Indiego Glocksee in der Nacht zu Donnerstag auf der Indiego-Webseite und über soziale Medien seine Auflösung bekannt gegeben hatte, bleibt der Musikclub in der Calenberger Neustadt in Hannover bis auf Weiteres geschlossen. "Das Indiego Glocksee ist nicht mehr" lautet die Überschrift eines Statements, dass das Kollektiv veröffentlicht hatte. Bereits am 13.November sei die Selbstständiglkeit des Indiego als autonomer Bereich innerhalb der Glocksee aufgehoben worden, führt die Stellungnahme unter anderem aus. Es werde wohl einen neuen Laden in der ersten Etage der Glocksee geben, heißt es anderer Stelle des Textes.



Nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ), die in ihrer heutigen Donnerstagsausgabe über die Situation in der Glocksee berichtet, sei seit rund einer Woche ein neues Team im Indiego damit beschäftigt, die Zukunft des Clubs zu planen, der vorerst bis Weihnachten geschlossen bleiben soll. Eine für den 15.Dezember geplante Veranstaltung der Stadt Hannover solle indes stattfinden, ebenso wie die Partys zu Weihnachten und Silvester. Was danach komme, sei noch ungewiss, wird Glocksee Geschäftsführer Reiner Hentschel in dem Artikel der HAZ zitiert.+++

Konzert von Sondaschule heute Abend ausverkauft



Das Konzert der Band Sondaschule, die im Rahmen ihrer "Schere-Stein-Papier"-Tour heute Abend in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust in Hannover auftritt, ist ausverkauft. Es wird heute Abend keine Karten mehr an der Abendkasse geben.+++

Joachim Witt auf "Rübezahl"-Tour im Mai 2018 in Hannover