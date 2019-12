Rockszene Nachrichtenblitz

Zebrahead stellen neuen Song vor - Live-Show in Hannover im Februar



Die Punk-Rock-, Rap- und Alternative-Metal-Band Zebrahead hat mit "The Perfect Crime" in der vergangenen Woche einen neuen Song veröffentlicht. Dieser Song, zu hören auf gängigen Streaming-Plattformen stammt von der neuen Zebrahead EP "Wanna Sell Your Soul?", die am 14. Januar erscheinen wird. In Hannover wird die Band am 8. Februar im MusikZentrum auftreten. Dieses Konzert wird von unserem Online-Magazin präsentiert. Karten sind im Vorverkauf, online unter anderem über die Website des örtlichen Veranstalters sun*day entertainment zu bekommen.+++

Rammstein dominieren Vinyl Jahrescharts



2019 ist zweifellos ein äußerst erfolgreiches Jahr für die Band Rammstein. Ihr aktuelles, selbstbetiteltes Album rangierte auf Spitzenpositionen in den Charts und die diesjährige Stadion-Tour war ausverkauft. Auch in den offiziellen, von GFK Entertainment ausgewerteten Vinyl-LP Jahrescharts belegen Rammstein Platz eins. Auf den weiteren Plätzen zwei bis fünf: "Coloucci" von Rapper Fler, das "Greatest Hits I"-Album der Band Queen, das bereits Anfang der 1980er Jahre erstmals erschien, "Abbey Road" von The Beatles und "Kiox" von Kummer. Mehr über den Link unten.+++

Slipknot mit zwei Open Air Shows in Deutschland



Die US-amerikanische Kult-Metal-Band Slipknot wird im neuen Jahr zwei Open-Air-Shows in Deutschland spielen. Das gab der Tourneeveranstalter live nation soeben bekannt. Die Termine: Freitag, 31. Juli 2020, Köln, Rhein Energie Stadion und Freitag, Berlin, Waldbühne. Am morgigen Donnerstag, 19. Dezember starten diverse Pre-Sales, der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 20. Dezember um 10 Uhr.+++

Amon Amarth erster Headliner beim Reload Festival 2020



Nach 2017 tritt im Jahr 2020 erneut die Metalband Amon Amarth als Headliner auf dem Reload-Festival in Sulingen auf. Das Reload-Festival 2020 ist für das Wochenende 13.-15. August terminiert. Live dabei sind unter anderem As I Lay Dying, Eskimo Callboy, The Black Dahlia Murder, Fever 333, Russkaja und Mr.Irish Bastard. Karten für das traditionelle Open-Air im niedersächsischen Sulingen sind im Vorverkauf erhältlich.+++

The Noisy Blacks geben Abschied bekannt



Die aus Hannover stammende Alternative-Rock-Band The Noisy Blacks hat ihre Auflösung zum Jahresende bekannt gegeben. In einem Facebook-Post am heutigen Nachmittag blickt die Band auf fünfeinhalb Jahre voller schöner Erlebnisse und Ereignisse mit vielen Emotionen zurück und bedankt sich bei Fans, Freunden und Förderern.+++

Babymetal bei Rock am Ring und Rock im Park



Die japanische Pop-Metal-Band Babymetal wird im kommenden Jahr auf den Festivals Rock am Ring und Rock im Park auftreten. In diesem Jahr hatte die Band ihr drittes Album "Metal Galaxy" auf den Markt gebracht, das auch unser Magazin rezensiert hatte. Am vergangenen Sonntag hatten Babymetal ein Video zu ihrem Song "Da Da Dance" veröffentlicht (siehe Link unten).+++

Tarja stellt neues Lyric-Video vor



Die finnische Sängerin Tarja Turunen hat vor wenigen Tagen ein Lyric-Video zu ihrem Song "You And I" veröffentlicht. Direkt zum Clip der Ballade geht es über den Link unten. "You And I" ist auf dem aktuellen Tarja-Album "In The Raw" vertreten, das seit einiger Zeit auf dem Markt ist.+++

Five Finger Death Punch mit Video zu "Inside Out"



Die US-amerikanische Rock-/Metalband Five Finger Death Punch hat heute ein Video zu ihrem Song "Inside Out" vorgestellt. Der Song stammt aus dem neuen Album der Band, das mit dem Titel "F8" am 28. Februar erscheinen soll. Der Clip zeigt vor allem Performance-und Backstage-Szenen. Im Februar werden Five Finger Death Punch in Deutschland touren und dabei am 4. Februar in der Hamburger Sporthalle auftreten. Direkt zum "Inside Out"-Video gelangt man über den Link unten.+++

C For Caroline bei Rock am Deister 2020



Die Veranstalter des Rock-am-Deister-Festivals am 25. Juli 2020 in Springe-Völksen lassen die Katze behutsam aus dem Sack und geben nun stückweise ihr Line-Up für kommenden Sommer bekannt. Die erste Band die für Rock am Deister 2020 angekündigt wird, ist die hannoversche Pop-Punk-Band C For Caroline. Mehr Infos über den Link unten.+++

Thees Uhlmann heute Abend um 20.30 Uhr / kurzer special-guest-Gig vorweg



Beim heutigen Konzert von Thees Uhlmann und Band im Capitol in Hannover, wird Grillmaster Flash um 20 Uhr einen kurzen special-guest-/support-Gig spielen. Thees Uhlmann wird gegen 20.30 Uhr auf der Bühne erwartet. Die Angaben sind ohne Gewähr. Das Konzert ist ausverkauf. Es gibt keine Karten mehr an der Abendkasse. Einen Bericht und Fotos von der Show veröffentlichen wir noch in der heutigen Nacht.+++

Itchy präsentieren Single "Ja als ob"



Die Punk-Pop-Rock-Band Itchy hat mit "Ja als ob" vor wenigen Tagen die zweite Single aus ihrem gleichnamigen Album veröffentlicht, das am 7. Februar 2020 auf den Markt kommen wird. Wie schon die Single, werden alle Songs des neuen Itchy-Album erstmals in deutscher Sprache verfasst sein. Zu "Ja als ob" gibt es auch ein Musikvideo in social- media-Story-Ästhetik.+++

Passepartout-Rapper Jarys mit Solo-Track



"Zeit zu gehen" ist der Titel eines Solo-Tracks, den der von der deutsch-französischen HipHop-Band Passepartout aus Hannover bekannte Rapper Jarys kürzlich veröffentlicht hat. "Zeit zu gehen" gibt es als Stream bei YouTube (siehe Link unten).+++

BrassWoofer stellen "Tiefgaragenkinder" im Café Glocksee vor



Die hannoversche Brass-Rap-Dancehall-Reggae-Band BrassWoofer wird am 10. Januar ihr Debütalbum "Tiefgaragenkinder" live im Café Glocksee vorstellen. Im Oktober hatte die Videosingle daraus, der Track "Bauernhof" Premiere auf YouTube. Mehr dazu in Kürze bei uns im Magazin und über den Link unten.+++

Open Water Collective mit Abschieds-EP



Die hannoversche Art-Pop-Band Open Water Collective will am 22. Dezember ihre EP "Overtime" herausbringen und sich damit gleichzeitig verabschieden.+++

Tex sagt TV Noir Konzert ab



Der Auftritt von Tex beim morgigen TV Noir Konzert im LUX muss aus gesundheitlichen Gründen leider ausfallen. Als Krankheitsvertretung wird stattdessen Naima Husseini zu Gast sein und zusammen mit Matze Rossi den Abend musikalisch gestalten. Falls man die Karten dennoch zurückgeben möchte, kann man noch bis zu Beginn der Veranstaltung die Vorverkaufsstelle kontaktieren, bei der man die Tickets erworben hat.+++

Guns N`Roses kommen nach Deutschland



Guns N`Roses werden nächstes Jahr für zwei Konzerte nach Deutschland kommen. Mit den Gründungsmitgliedern Duff McKagan, Slash und Axl Rose werden sie zunächst am 26. Mai im Münchener Olympiastadion spielen, ehe sie am 2. Juni im Volksparkstadion in Hamburg zu Gast sind. Der allgemeine Vorverkauf startet am 18. Dezember um 10 Uhr.+++

Rage veröffentlichen neuen Song



Die Power-Metalband Rage hat heute den Song „Chasing The Twilight Zone“, samt Lyrik-Video veröffentlicht. Neben „True“ und „Let Them Rest In Peace“ ist er schon der dritte Vorbote ihres Albums „Wings of Rage“, das am 10. Januar auf den Markt kommen soll. Im Januar und Februar gehen Rage dann auch auf Tour und spielen unter anderem am 6. Februar im Hamburger Grünspan.+++

Peter Frampton geht auf Abschiedstour



Der britische Rockmusiker Peter Frampton wird Anfang Juni 2020 zum letzten Mal in Deutschland zu Gast sein. Aufgrund einer seltenen Muskelerkrankung wird er sich nach und nach aus dem Live-Geschäft zurückziehen, heißt es in der Pressemitteilung. Doch zuvor spielte noch vier Konzerte bei uns. Seine Hits wie „Show Me The Way“, „Baby I Love Your Way“, „Do You Feel Like We Do?“ und „I’m In You“ wird er am 2. Juni in der Münchener Philharmonie, am 4. Juni im Berliner Tempodrom, am 6. Juni in der alten Oper Frankfurt und am 7. Juni im Beethovensaal der Liederhalle in Stuttgart dem Publikum präsentieren. Tickets für alle Konzerte sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.+++

Radio Havanna veröffentlichen „Coole Kids“



Die Punk-Rockband Radio Havanna hat heute ein Video zu ihrem Song „Coole Kids“ veröffentlicht. Mit diesem Song möchten sie eine politische Messsage senden. So kann man in der offiziellen Pressemitteilung unter anderem lesen: „Das ist ein Lied für alle coolen Leute da draußen: Für die, die trotz Verbot aus dem Unterricht schleichen, um eine Fridays for future Demo zu besuchen und den Planeten zu retten. Für die Leute, die ihr Coming-Out durchziehen und für alle Trans-Kids. Für die, die rassistischer Hetze im Netz widersprechen.“ „Coole Kids“ ist der dritte Vorbote ihres Albums „VETO“, das am 17. Januar erscheinen soll.

Rock am Deister 2020 - "Katze im Sack"-Tickets ausverkauft