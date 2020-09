Rockszene Nachrichtenblitz

Selig mit neuem Song und Datum fürs Album



Mitte September hatten wir im Nachrichtenblitz über die verschobene Veröffentlichung des Selig Albums „Myriaden“ berichtet. Heute hat Universal den 12. März als neues Relasedatum bekanntgegeben. Verbunden haben sie diese Information mit der Veröffentlichung der neuen Selig-Single „SMS K.O.“, die die Band bereits gestern bei „Inas Nacht“ präsentierte und nun auch offiziell auf dem Markt ist. +++

Prince Konzert feiert Weltpremiere



Am 31. Dezember 1987 gab Prince in seinem Wohn- und Arbeitssitz ein Konzert während seiner „Sign O` The Times“ Tour, das unter seinen Fans als legendäre Show in die Geschichte einging. Ein Grund dafür dürfte auch die Unterstützung der Jazz-Legende Miles Davis gewesen sein, der damals mit ihm gemeinsam auf der Bühne stand. Vor kurzem hat The Prince Estate in Zusammenarbeit mit Warner Records das komplette Konzert bei YouTube online gestellt. +++

Madsen erneut mit Singleauskopplung



Die Indie-Rockband Madsen hat heute erneut eine Single ihres Albums „Na gut dann nicht“ veröffentlicht. Der Song „Quarantäne für immer“ ist bereits die dritte Auskopplung ihres, am 9. Oktober auf den Markt kommenden, Albums. Das dazugehörige Video wurde von der Band selbst gefilmt und geschnitten. +++

Donny Benét mit neuem Video und Tourankündigung



Der australische Synthie-Pop Musiker Donny Benét hat vor kurzem ein Live-Video zu seinem Song „Moving Up“ veröffentlicht. Der Song ist auf seinem aktuellen Album „Mr. Experience“ zu finden, das er im Frühjahr dieses Jahr auf den Markt gebracht hat. Im Frühjahr nächstes Jahr möchte er mit seinem Album auf Tour gehen. Und auch in Deutschland sind vier Konzerte geplant. Das einzige Konzert im Norden soll am 16. Mai im Hafenklang in Hamburg stattfinden. +++

Nathan Gray plant Deutschland-Tour im März



Der US-amerikanische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Nathan Gray, vielen auch als Sänger der Boysetsfire ein Begriff, plant für kommendes Jahr eine Club-Tour durch Deutschland. In Hannover wird Nathan Gray am 11. März 2021 im MusikZentrum erwartet. Im Januar dieses Jahres hatte der Musiker sein aktuelles Album "Working Title" veröffentlicht.+++

You Me At Six stellen "Beautiful Way" vor - neues Album Mitte Januar



Die britische Pop-Rock-und Pop-Punk-Band You Me At Six gibt mit ihrem Song "Beautiful Way" einen weiteren Einblick in ihr neues Album "Suckapunch", das am 15. Januar 2021 erwartet wird. Zum am vergangenen Montag veröffentlichten Video zu "Beautiful Way" gelangt man über den Link unten.+++

Fleet Foxes haben kurzfristig Album und Film veröffentlicht



Die Indie-Folk/Indie-Pop-Rock-Band Fleet Foxes hat am Dienstag dieser Woche überraschend ihr neues Album "Shore" veröffentlicht. Aktuell ist das Album rein digital erhältlich, am 5. Februar soll es als Tonträger in den Handel kommen. Parallel dazu haben Fleet Foxes ihren 60-minütigen Road Movie "Shore" online gestellt, der mit großartigen Landschaftsaufnahmen aufwartet. Direkt zum von Jan Werdal realisierten Film geht es über den Link unten.+++

Bruce Springsteen veröffentlicht "Ghosts"



Bruce Springsteen hat mit dem Song "Ghosts" eine weitere Single nebst Lyric-Video aus seinem im Oktober zur Veröffentlichung geplanten Album "Letter To You" herausgebracht. Direkt zum Videoclip geht es über den Link unten.+++

Steven Wilson präsentiert Single-Video aus neuem Album



Der Progressive-Rock-und Pop-Musiker Steven Wilson hat heute sein Video zur neuen Single "Eminent Sleaze" vorgestellt. Der Song stammt aus seinem neuen Album "The Future Bites", das im Januar in den Handel kommen soll. Direkt zum Video von "Eminent Sleaze" geht es über den Link unten.+++

Neue Single und neues Video von Marie Diot



Die Indie-/Elektro-Pop-Künstlerin Marie Diot kündigt für den kommenden Freitag, 25. September die Veröffentlichung ihrer neuen Single "Huh, ich habe Angst" an. Ein Video dazu wird parallel veröffentlicht. Am 6. November folgt das neue Album "Apfel im Strudel der ewigen Liebe". Mehr dazu in Kürze auch hier bei uns im Magazin.+++

Konzert im Béi Chéz Heinz heute Abend komplett akustisch



Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft wird das Konzert von Tribe Friday und Geishecker heute Abend im Hofgarten des Béi Chéz Heinz in Hannover komplett akustisch stattfinden. Darüber informiert der Veranstalter auf Facebook. Es gibt auch noch ein paar Tickets an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.+++

Joan Randall veröffentlichen neues Album



Die hannoversche Rockband Joan Randall hat ein neues Album mit dem Titel „Septembermädchen“ veröffentlicht. Es enthält insgesamt acht neue Songs und steht ab sofort auf allen gängigen Plattformen als Stream oder zum Download zur Verfügung. +++

Deftones bringen neuen Song heraus



Die US-amerikanische Metal-Band Deftones hat vor kurzem ihren Song „Genesis“ veröffentlicht. Begleitet wird er von einem schwarz-weiß Video, das unter der Leitung von Regisseur Sebastian Kökow und Kameramann Clemente Ruiz entstand. „Genesis“ ist die zweite Singleauskopplung ihres Albums „Ohms“, das am kommenden Freitag, den 25. September auf den Markt kommt. +++

The Baseballs covern A-ha



Die deutsche Rock`n`Roll Band The Baseballs hat heute ihre Coverversion des A-ha Klassikers „Take on me“ veröffentlicht. Der Song ist nach „Don`t worry be happy“ die zweite Singleauskopplung ihres Albums „Hot Shots“, das am 23. Oktober auf den Markt kommen soll. +++

Hollywood Undead veröffentlichten neuen Song



Die US-amerikanische Nu-Metal Band Hollywood Undead hat heute ihren Song „Coming Home“ veröffentlicht. Er ist nach „Idol“ bereits die zweite Single der Kalifornier innerhalb kurzer Zeit. Wann ihre EP „New Empire Vol. 2“ auf den Markt kommen soll und ob sich diese beiden Songs auch auf ihr befinden werden ist allerdings bisher unklar. +++

Arte gedenkt Jimi Hendrix



Heute vor genau 50 Jahren ist die Gitarrenlegende Jimi Hendrix im Alter von nur 27 Jahren in London gestorben. Um dem Ausnahmekünstler zu gedenken hat der TV-Sender Arte eine 90-minütige Dokumentation online gestellt, die das Leben von Jimi Hendrix zeigen soll. +++

Vicious Rumors veröffentlichen neues Video



Die US-amerikanische Metal-Band Vicious Rumors hat gerade eben ihren Song „Celebration Decay“ samt dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Die Singleauskopplung ist geleichzeitig auch der Titeltrack ihres gleichnamigen Albums, das im August auf dem Markt kam. +++

Ayreon mit weiterem Einblick in "Transitus"



Der Progressive-Rock-Musiker Ayreon gewährt mit dem Song "Talk Of The Town" einen weiteren Einblick in sein am 25. September erscheinendes Konzeptalbum "Transitus". Zum "Talk Of The Town"-Video gelangt man über den Link unten.+++

Black Stone Cherry mit neuem Lyric-Video



Die Rockband Black Stone Cherry hat heute Nachmittag ein Video zu ihrem neuen Song "Ringin´In My Head" vorgestellt. Der Song stammt aus dem kommenden Black-Stone-Cherry-Album "The Human Condition", das am 30. Oktober im Handel erwartet wird. Zum neuen Lyric-Video geht es über den Link unten.+++

