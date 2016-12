Rockszene Nachrichtenblitz

26.12.2016, 13:03 Uhr: Pop-Sänger George Michael an Weihnachten gestorben





www.georgemichael.com Der britische Pop-Sänger George Michael ist am gestrigen 1.Weihnachtsfeiertag im Alter von 53 Jahren verstorben. Medienberichten zu Folge, die sich auf Informationen seines Agenten berufen, sei Michael am gestrigen Sonntag um die Mittagszeit zuhause an Herzversagen gestorben. George Michael wurde als Teil des Duos Wham! Anfang/Mitte der 1980er-Jahre populär. Zum größten Hit von Wham! wurde der Song "Last Christmas".Nach der Trennung des Pop-Duos verfolgte George Michael als Pop-/Soul-/R´n´B Sänger eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere. Michael galt als hervorragender Sänger mit entsprechender Technik, Timbre und Tonumfang. Ebenfalls sehr viel Anerkennung erhielt er zeitweilig in der internationalen Rockszene, beispielsweise bei seinem Auftritt im Rahmen des "Tribute To Freddie Mercury"-Konzertes im April 1992 im Londoner Wembley Stadions, als er zu Ehren des verstorbenen Queen-Sängers den Band-Hit "Somebody To Love" auf höchstem Niveau interpretierte.+++

24.12.2016, 18:22 Uhr: Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt gestorben



www.facebook.com/StatusQuoOfficial Der Status-Quo-Gitarrist, Songschreiber und Sänger Rick Parfitt ist heute Mittag im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer schweren Infektion in einem Krankenhaus im spanischen Marbella verstorben. Das gab unter anderem Manager Simon Porter heute Nachmittag in einer offiziellen Stellungnahme über die Facebook-Seite von Status Quo bekannt.+++

23.12.2016, 14:27 Uhr: Heute Weihnachts-Tribute Abend im Kulturpalast



www.facebook.com/FakeEmpireHannover Die Hannoveraner Konzertorganisatoren von Fake Empire veranstalten am heutigen Freitag einen Weihnachts-Tribute Abend im Kulturpalast in der Deisterstraße. Dort zu sehen sein werden hannoversche Bands, die auf besondere Weise Songs von in diesem Jahr verstorbenen Künstlern interpretieren. Außerdem hat sich aus Mitgliedern der Bands Vertical Planet, Hemden und Johnny Remember Me für heute Abend das Electric Christmas Orchestra zusammengefunden, das extra einen Weihnachtssong mit dem Titel "A Kitschy Catchy Tune" komponiert hat. Einlass heute im Kulturpalast ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Mehr über den Link unten.+++

23.12.2016, 14:14 Uhr: Konzert von Heldmaschine in Hannover "hochverlegt" + Neuer Termin



www.livingconcerts.de Das für den 9.Februar im LUX in Hannover geplante Konzert der NDH-Band Heldmaschine ist wegen der großen Nachfrage in das MusikZentrum "hochverlegt" worden. Dadurch ändert sich auch der Termin: Die Show findet nunmehr am 18.Februar statt. Für das LUX ausgestellte und bereits gekaufte Tickets bleiben auch für den 18.Februar im MusikZentrum gültig. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

22.12.2016, 14:23 Uhr: Steve Hackett kommt mit "The Night Siren"



www.hackettsongs.com Gitarrenvirtuose und Rocklegende Steve Hackett hat für das Frühjahr mit "The Night Siren" ein neues, elf Songs umfassendes Studioalbum angekündigt. Der in den Siebzigern bei Genesis aktive Musiker, der im Anschluss auch als Solo-Künstler vielseitig erfolgreich war und ist, hat für sein neues Album-Projekt zahlreiche renommierte Musikerinnen und Musiker gewinnen können, wie unter anderem den früheren Spock´s-Beard-Schlagzeuger Nick D´Virgilio. Mehr zum Theme in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

22.12.2016, 14:16 Uhr: Mainfelt mit neuer Musik bald zweimal in Hannover



www.mainfelt.com Die Südtiroler Folk-Rock-Band Mainfelt wird zu ihrer support-Show für Fiddler´s Green am 14.Januar im Pavillon neue Musik im Gepäck haben. Zwar ist die Veröffentlichung ihres neuen Album "Backwards Around The Sun" erst für den 3.Februar terminiert, Songs daraus werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit schon auf der Setlist stehen. Ganz frisch hat die Band ein Session-Video zur Single "All My Ghost" im Netz veröffentlicht, offiziell kommt dieser Song am 13.Januar heraus. Doch das ist noch alles an Terminen rund um Mainfelt: Am 16.März werden die Südtiroler erneut in Hannover auf der Bühne stehen, dann zu ihrer eigenen Show im LUX.+++

20.12.2016, 17:57 Uhr: Caliban-Show heute: Einlass früher, Show startet früher



www.livingconcerts.de Für Besucher des Caliban-Konzerts heute Abend im MusikZentrum Hannover: Wie der örtliche Veranstalter Living Concerts meldet, startet der Einlass heute bereits ab 18.30 Uhr. Der Konzertbeginn wurde ebenfalls vorverlegt. Die erste support-Band To The Rats And Wolves wird bereits um 19.20 Uhr auf der Bühne erwartet. Die Auftrittsreihenfolge ist wie folgt geplant: To The Rats And Wolves, im Anschluss dann Any Given Day, danach Suicide Silence und zum Abschluss Caliban. Wie ebenfalls zu erfahren ist, soll es nun doch noch einige ganz wenige Restkarten um 18.30 Uhr an der Abendkasse geben. Das Konzert wurde gestern als "ausverkauft" gemeldet.+++

19.12.2016, 16:55 Uhr: Show von Caliban morgen in Hannover ausverkauft



www.livingconcerts.de Da scheint sich ein Happening für viele Metalcore, Deathcore und Trancecore-Fans anzubahnen, das Interesse ist jedenfalls groß: Die gemeinsame Show von Caliban, Suicide Silence, Any Given Day und To The Rats And Wolves am morgigen Dienstag, den 20.Dezember, im MusikZentrum Hannover ist ausverkauft. Es werde keine Tickets mehr an der Abendkasse geben. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Nachmittag mit.+++

19.12.2016, 15:35 Uhr: Coldplay weltweit meistgestreamte Band



www.spotify.com Eine Auswertung von Spotify hat ergeben, dass die britische Band Coldplay in der vergangenen Woche einen neuen Streamingrekord erreicht hat. Mit mehr als 5 Millarden Streams sei die Band um Sänger Chris Martin die meistgestreamte Band aller Zeiten, teilt Spotify in einer Medieninformation mit.+++

19.12.2016, 12:55 Uhr: Akustik-Show von Status Quo in Hannover im Kuppelsaal



www.statusquo.co.uk Gerade erst haben Status Quo ihre "The Last Night Of The Electrics" Konzerte in Deutschland gespielt und waren unlängst auch in Hannover in der Swiss Life Hall aufgetreten. Nach der Tour ist vor der Tour, könnte das Motto lauten, denn die britischen Boogie-Rocker kündigen bereits ihre nächste Deutschlandtournee an, die im November 2017 als Akustik-Tour über zahlreiche Bühnen des Landes gehen soll. Die Überschrift hier lautet dann "Aquostic Live -It Rocks". Am 22.November 2017 werden Status Quo mit ihrer Akustik-Show auch in Hannover zu sehen und zu hören sein, dann im Kuppelsaal des HCC. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 21.Dezember, bereits jetzt gibt es Tickets online, unter anderem über adticket.de, kb-k.com, statusquo.co.uk.+++

16.12.2016, 18:00 Uhr: Neuer Streaming-Rekord - Kollegah auf Platz 1 der Charts



www.facebook.com/kollegah Für Fans von Zahlen und Statistiken: Der Rapper Kollegah hat es mit seinem neuen Album "Imperator" auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft. Gleichzeitig hat Kollegah, in Hannover auch regelmäßig live zu Gast, wie in diesem Jahr im Capitol, einen neuen Streaming-Rekord aufgestellt. Mehr als 400 Millionen Abrufe gab es für die Tracks des neuen Kollegah-Albums insgesamt und das binnen nur einer Woche. Damit ist Kollegah der zurzeit meistgestreamte Musikact Deutschlands. Den bisherigen Streaming-Rekord hatte der weltberühmte US-Rapper Eminem gehalten.+++

16.12.2016, 17:42 Uhr: Erneut zwei Pink-Floyd-Alben auf Vinyl wiederveröffentlicht



www.pinkfloyd.com Pink Floyd Records setzen die Reihe von Wiederveröffentlichungen früherer Pink-Floyd- Alben auf Vinyl fort.Am 20.Januar 2017 sollen die Alben "The Final Cut" und "A Momentary Lapse Of Reasons" wieder auf Vinyl-Schallplatte in den Handel kommen. Dort waren die beiden Titel seit rund 20 Jahren nicht mehr auf Vinyl erhältlich. Die Aufnahmen wurden im Zuge der Wiederveröffentlichung reamstered.+++

16.12.2016, 17:28 Uhr: Bob Dylan im Frühjahr zu Konzerten in Deutschland



www.bobdylan.com Der frisch gekürte Nobelpreisträger für Literatur -Bob Dylan- wird im Frühjahr 2017 in Deutschland touren. Zwischen dem 11. und 25.April wird Dylan insgesamt vier Shows spielen. Die Termine: 11.April, Hamburg, Barclaycard Arena, 12.April, Lingen, Emsland Arena, 13.April, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle und 25.April, Frankfurt, Festhalle. Der Vorverkauf hat heute begonnen. Online gibt es Karten unter anderem über eventim.de und ticketmaster.de+++

16.12.2016, 07:33 Uhr: Blink-182 als tierfreundlichste Band 2016 ausgezeichnet



www.facebook.com/blink182 Die US-Punkband Blink-182 wurde im Rahmen der Libby Awards der Preis für die tierfreundlichste Band 2016 für ihr Engagement im Tierschutz von der Tierschutzorganisation Peta2 verliehen. Bassist und Sänger Mark Hoppus sowie Gitarrist und Sänger Matt Skiba ernähren sich beide vegetarisch, Drummer Travis Baker lebt sogar vegan. Ebenfalls nominiert war das US-Indie Pop Duo Matt & Kim sowie die australische Pop Punk Band Tonight Alive.

15.12.2016, 14:18 Uhr: Steven Wilson nicht mit Blackfield in Hannover



- Kürzlich wurde als support für die Show von Biffy Clyro am 11.Februar 2017 der Act Aviv Geffen feat.Blackfield angekündigt (Wir berichteten). Einer der maßgeblichen Musiker von Blackfield ist der populäre und renommierte Progressive-Rock-Musiker Steven Wilson. Wie wir auf Grund von Recherchen inzwischen erfahren haben, wird Steven Wilson selbst nicht an dieser Tournee teilnehmen und damit auch beim Konzert am 11.Februar in Hannover nicht mit von der Partie sein.+++

15.12.2016, 13:56 Uhr: Open-Flair-Festival gibt weitere Bands bekannt



www.open-flair.de Die Organisatoren des Open-Flair-Festivals in Eschwege geben für ihr kommendes Open Air (9.-13.August 2017) weitere Bands bekannt. Neu für das Programm bestätigt sind unter anderem: Pennywise, Billy Talent, Broilers, Antilopen Gang, Liedfett, Ithcy Poopzkid und SDP.+++

15.12.2016, 13:52 Uhr: Bon Jovi kurzfristig noch mit Live-Album



www.bonjovi.com Die US-Rockband Bon Jovi veröffentlicht am morgigen Freitag noch kurzfristig ein Live-Album, korrespondierend zu ihrem neuen Studioalbum "This House Is Not For Sale". Im Oktober traten Bon Jovi im Verlauf einer Tournee in London auf und von diesem Konzert stammt der Mitschnitt des morgen erscheinenden Albums "This House Is Not For Sale - Live From The London Palladium". Das Album kommt über Universal Music auf den Markt.+++

15.12.2016, 13:48 Uhr: a-ha planen Akustik-Album - Auf Tour im Januar 2018 auch in Hannover



www.prknet.de Die norwegische Popband a-ha plant für das neue Jahr die Produktion eines Akustik-Live-Albums. Zwischen dem 26.und 30.Juni 2017 will das Trio die Aufnahmen im Rahmen einer intimen Konzertreihe realisieren. Geplant ist auch eine Akustik-Live-DVD. Beides soll im Herbst auf den Markt kommen. Anfang 2018 wollen a-ha dann mit diesem speziellen Akustik-Programm auf eine größere Tournee gehen. Für Deutschland sind derzeit acht Akustik-Shows in größeren Hallen und Indoor-Arenen vorgesehen, in Hannover wird die Band am 26.Januar 2018 in der Tui-Arena auftreten. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Freitag, den 16.Dezember.+++

14.12.2016, 18:39 Uhr: Deep Purple: Veröffentlichungstermin für "Infinite" steht



www.deeppurple.com Kürzlich meldeten auch wir, dass Deep Purple mit "Infinite" im Frühjahr 2017 ein neues Album veröffentlichen wollen, um in Anschluss auf eine länger angesetzte Abschiedstournee zu gehen. Jetzt steht der genaue Termin für die Veröffentlichung fest: "Infinite" soll am 7.April 2017 auf den Markt kommen. Ganz aktuell ist ein Lyric-Video zum neuen Deep-Purple "Time For Bedlam" ins Netz gegangen.+++

14.12.2016, 18:35 Uhr: Danko Jones unterschreiben bei Hamburger Label - Neue Platte im März