Der Konzertmarkt in Hannover boomt weiter. Beinahe täglich trudeln neue Meldungen über zum Teil lange im Voraus ausverkaufte Shows ein. Der Veranstalter Hannover Concerts hat am heutigen Nachmittag zahlreiche seiner Veranstaltungen neu als ausverkauft gemeldet. Eine Auswahl: Keine Karten gibt es mehr für die Konzerte von: Satanic Surfers am 30.April im LUX, Bonnie Tyler am 25.März im Theater am Aegi, Chris Norman am 24.März im Theater am Aegi und Prinz Pi am 9.März im Capitol.+++

Peace Development Crew im März im UJZ Kornstraße



Die aus Hannover stammende, musikalisch vielseitig aufgestellte Reggae-Dancehall Band Peace Development Crew wird am Freitag, dem 23.März im UJZ Kornstraße in Hannover erwartet. Dort wird die Crew ihr im letzten Jahr veröffentlichtes Album "Better Days" live vorstellen. Als support ist S.P.Music mit dabei, im Anschluss steigt eine Aftershow-Party. Tickets werden an der Abendkasse erhältlich sein. Mehr dazu in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

Santana im Sommer für fünf Open-Airs in Deutschland



Latin-Rock-Gitarrenlegende Carlos Santana wird im Sommer für fünf Open-Air-Konzerte nach Deutschland kommen, darunter am Freitag, dem 17.August in die Zitadelle in Berlin-Spandau. Weitere Freiluftkonzerte sind zwischen Juni und August in Mainz, Mönchenbladbach, Ulm und Dresden. Zu erwarten sind Hits und Klassikern aus der langjährigen Karriere des Gitarrenvirtuosen. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, dem 9.Februar. Weitere Infos auch über die Website des Tourneeveranstalters Live Nation Deutschland (siehe Link unten).+++

Verlosung Kettcar abgeschlossen - Gewinner benachrichtigt



Unsere Verlosung der 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste für das schon lange ausverkaufte Konzert der Band Kettcar am 8.Februar im Capitol Hannover ist erfolgt. Die richtige Antwort auf die Preisfrage war Antwort a) Im Taxi. Es gab fast schon einen Ansturm an Einsendungen. Die Gewinner wurden ausgelost und bereits direkt per E-Mail benachrichtigt. Wir danken fürs Rätseln und die rege Teilnahme. Die nächsten Gästelistenplätze verlosen wir übrigens für die von uns präsentierten Shows von The Menzingers am 16.Februar in der Faust und von Marteria am 20.März in der Swiss Life Hall. Haltet die Augen offen.+++

The Menzingers-Konzert in der Faust: Schon sehr viele Karten weg



Für das Konzert der US-Rock-und Punk-Rock-Band The Menzingers in der nächsten Woche Freitag, dem 16.Februar in der 60er-Jahre des Kulturzentrums Faust, ist bereits ein Großteil der zur Verfügung stehen Eintrittskarten verkauft worden. Derzeit gebe es noch ein Kontingent von etwas mehr als 100 Tickets, wie der örtliche Veranstalter Living Concerts auf Nachfrage mitteilt. Nach den aktuellen Entwicklungen ist ein ausverkauftes Haus am 16.Februar wahrscheinlich. Konzertbesucher, die beabsichtigen, bei der Show von The Menzingers in der nächsten Woche in Hannover dabei zu sein, sind sicher sehr gut beraten, sich noch rechtzeitig eine Karte im Vorverkauf zu sichern. Als supports sind die Bands Pup und Cayetana mit dabei. Das Hannover-Konzert von The Menzingers wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Stagelive im Rocker: Zusätzliche Band für Mittwochabend



Für den Stagelive-Abend am morgigen Mittwoch, dem 7.Februar, im Rocker in der Reuterstraße in Hannover hat kürzlich eine zweite Band zugesagt: Plan Sero aus Bad Harzburg. Plan Sero hatten sich im Mai 2017 gegründet und spielen Deutschrock. Ihr aktuelles Set setzt sich aus Eigenkompositionen und einigen Cover-Songs zusammen. Der zweite Act stand schon etwas länger fest: Das Metal-und Stoner-Rock-Duo Sherwolf aus Sachsen. Mehr über den Link unten.+++

Béi Chéz Heinz sucht Bands für April-Festival



Auch in diesem Jahr stellt das Béi Chéz Heinz sein traditionelles Cover-Festival mit regionalen Bands auf die Beine. Das Thema in diesem Jahr: "Heinz On Fire". Bis zum 15.Februar können sich Bands aus Hannover und der Region für das Indoor-Festival, das für den 20.und 21.April terminiert ist, bewerben. Kurzbewerbungen (YouTube-Link, Link zu Webpräsenzen) können interessierte Bands an Jennifer Kern vom Béi Chéz Heinz senden (jennifer.kern (ät) beichezheinz.de). Der E-Mail-Betreff soll "AprilCoverHelden" lauten. Das Prozedere: Den ausgewählten Bands werden drei bekannte Songs zugelost, die etwas mit dem Begriff "Fire" respektive "Feuer" zu tun haben. Diese Songs sollen die Bands dann beim Festival im April in ihrer speziellen Version interpretieren.+++

Das Pardies musikalische Gäste von Kettcar



Die Pop-Band Das Paradies wird das Konzert von Kettcar am kommenden Donnerstag, dem 8.Februar im Capitol in Hannover musikalische eröffnen. Das Paradies wurde auch für weitere Kettcar-Shows als support eingeladen. Heute hat die Band ihr offizielles Musikvideo zum Song "Discoscooter" herausgebracht. Karten für das von Rockszene.de präsentierte Hannover-Konzert von Kettcar und Das Paradies gibt es nicht mehr. Die Show ist seit längerem komplett ausverkauft.+++

Kim Wilde stellt "Pop Don´t Stop" vor



Mit "Pop Don´t Stop" stellt die Pop-und Rock-Sängerin Kim Wilde einen Song aus ihrem Mitte März erscheinenden neuen Album "Here Come The Aliens" vor. Zu "Pop Don´t Stop" ist auch ein Musikvideo erschienen. Im Verlauf ihrer Tour ist Kim Wilde am 12.Oktober dieses Jahres in Hannover im Capitol zu Gast.+++

"Schwarzer Kaffee" auf Platz 4



"Black Coffee", das neue gemeinsame Album von Joe Bonamassa und Beth Heart - Ende Januar veröffentlicht - ist auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen. In Österreich ist es sogar auf Platz Nummer Eins. Zu dem Song "Joy" ist ein neues Studiovideo über YouTube ins Netz gegangen.+++

Queen und Adam Lambert im Juni in Deutschland



Seit einigen Jahren übernimmt Adam Lambert den Leadgesang bei der britischen Rockband Queen, bei der mit Drummer und Sänger Roger Taylor und Gitarrist und Sänger Brian May noch zwei Gründungsmitglieder an Bord hat. Aus der alten Tourbesetzung, die noch bis Ende der Achtziger zu Zeiten von Freddie Mercury am Start war, ist noch Keyboarder Spike Edney dabei. Im Juni dieses Jahres werden Queen und Adam Lambert drei ausgewählte Shows in großen Multifunktionsarenen spielen. Die Termine: 13.Juni Köln, Lanxess Arena - 19.Juni Berlin, Mercedes Benz Arena und 20.Juni Hamburg, Barclaycard Arena. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Montag, 5.Februar, um 10.00 Uhr.+++

Eminem-Konzert in Hannover ausverkauft



Wenige Minuten nach dem heutigen Start des allgemeinen Vorverkaufs für die Open-Air-Show des US-Rap-Superstars Eminem am 10.Julli auf dem Messegelände in Hannover, haben sämtliche Tickets ihre Abnehmer gefunden. Das einzige Deutschland-Konzert von Eminem wurde am Montag dieser Woche angekündigt. Jetzt sind die 75.000 zur Verfügung stehenden Karten verkauft. Die Hälfte davon wurde lt.Angaben des Veranstalters Live Nation bereits über den exklusiven Vorab-Vorverkauf der Telekom abgesetzt. Live Nation schließt eine heute Vormittag herausgegebene Pressemitteilung wie folgt: "Die enorme Resonanz verdeutlicht eindrucksvoll die Ausnahmestellung dieses herausragenden Interpreten. Sie bestätigt auch die Attraktivität des Standorts Hannover."+++

Cripper geben Auflösung zur Jahresmitte bekannt



Die Thrash-Metal-Band Cripper, eine der wohl bekanntesten, beliebtesten und auch wichtigsten Bands des Genres in der hannoverschen Szene, hat angekündigt, sich zur Mitte dieses Jahres aufzulösen. Den Bandbetrieb am Laufen zu halten, hatte sich zuletzt offenbar als schwierig gestaltet. Auf ihrer Website und auf Facebook nennen Cripper in einem ausführlichen und klaren Statement die Gründe. Cripper hatten sich 2005 in Hannover gegründet, traten hier in der Stadt unter anderem auf Szene-Festivals wie dem zwischen 2006 und 2010 jährlich im MusikZentrum veranstalteten DAS Metal, Alter!-Festival auf, tourten aber auch deutschlandweit und international. Alle bis dato bestätigten Shows will die Band noch spielen, möglicherweise auch noch das eine oder andere Special. Mehr dazu über den Link unten.+++

Die Happy nach langer Zeit wieder zurück in Hannover



Längere Zeit hatte man hier in Hannover nichts mehr von Die Happy gehört. Nun meldet sich die 1993 in Ulm gegründete Rockband zurück. Mit einer Akustik-Tour, zu der auch einige musikalische Gäste erwartet werden, wollen Die Happy auch ihren silbernen Bandgeburtstag - 25 Jahre Die Happy- feiern. Am 24.Oktober wird die Band in Hannover im MusikZentrum erwartet. Ein Vorab-Vorverkauf startet am morgigen Freitag, der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt am kommenden Montag, dem 5.Februar.+++

Starkes Interesse an The- Pineapple- Thief -Show in Hannover



Offensichtlich starkes Interesse herrscht schon jetzt an der Show der britischen Progressive-Pop-Rock-Band The Pineapple Thief am 18.September im MusikZentrum Hannover. Bereits am vergangenen Montag war ein exklusiver Vorab-Vorverkauf über eventim.de gestartet und es sind schon einige Tickets weggegangen. Heute ist der allgemeine Kartenvorverkauf gestartet. Die Show am 18.September in Hannover markiert nicht nur den Start der Deutschlandtour der Band, sondern ist gleichzeitig deren einziges Konzert in Norddeutschland. Fest bei The Pineapple Thief dabei ist mittlerweile der im Progressive-Rock-Bereich hoch angesehene Spitzenschlagzeuger Gavin Harrison. Im Frühsommer soll ein neues Album kommen. Das Konzert im MusikZentrum wird von Rockszene.de präsentiert.+++

Frank Turner stellt erste Single aus neuem Album vor



Der britischen Rock- und Folk-Punk-Musiker Frank Turner hat mit dem Song "1933" die erste Single aus seinem neuen Album "Be More Kind" vorgestellt. Auf YouTube gibt es dazu auch ein Video. Inzwischen steht auch der Veröffentlichungstermin für die neue Platte fest: "Be More Kind" soll am 4.Mai in den Handel kommen. Am 11.November wird Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls in Hannover im Capitol auftreten. Bereits am heutigen Mittwoch ist der -zunächst exklusive- Kartenvorverkauf auf eventim.de gestartet. Im allgemeinen Vorverkauf werden die Tickets ab übermorgen, Freitag, dem 2.Februar erhältlich sein. Das Hannover-Konzert von Frank Turner & The Sleeping Souls wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Alex Mofa Gang auf dem Fährmannsfest 2018 - Vorverkauf startet



Die Rock-/Pop-und Punkrock-Band Alex Mofa Gang ist der erste Act, den die Organisatoren des hannoverschen Fährmannsfestes für das diesjährige Open Air auf dem Gelände am Zusammenfluss von Leine und Ihme ankündigen. Das Fährmannsfest findet in diesem Jahr am Wochenende 3.-5.August statt. Der Vorverkauf von Festivaltickets ist ebenfalls gestartet. Beim traditionsreichen Fährmannsfest Anfang August werden wieder zahlreiche lokale und regionale Bands mit deutschlandweit und international populären Künstlerinnen und Künstler die Bühne teilen. Die Alex Mofa Gang war erst kürzlich in Hannover zu Gast und trat im bereits im Vorfeld des Konzerts ausverkauften LUX auf. Weitere Bands werden in den kommenden Tagen und Wochen bestätigt und angekündigt.+++

Einflussreiche Punk-Rock-Band Descendents im Sommer in Deutschland



Descendents zählen zu den traditionellen, stilprägenden Bands des Punk-Rock, Pop-Punk und Melodic Hardcore. Im Sommer spielen Descendents auch einige wenige ausgewählte Clubshows in Deutschland. Die Termine: 10.Juli, Hamburg, Markthalle - 12.Juli, Berlin, Astra und 13.Juli, München, Backstage. Unterstützt werden Descendents bei diesen Konzerten von A Wilhelm Scream.+++

Myles Kennedy von Alter Bridge stellt Solo-Album live vor



Myles Kennedy, in der internationalen Musikszene unter anderem bekannt als Sänger und Gitarrist der Alternative Rockband Alter Bridge, wird am 9.März sein erstes Solo-Album mit dem Titel "Year Of The Tiger" herausbringen. Ende März kommt er im Verlauf seiner Tournee für drei Konzerte nach Deutschland. Die Termine: 28.März, Hamburg, Markthalle - 29.März, Köln, Stollwerck und 31.März, Berlin, Kesselhaus. Bei diesen Shows will Myles Kennedy sowohl Songs aus seinem Solo-Album, als auch Songs von Alter Bridge, Mayfield Four und Slash feat. Myles Kennedy And The Conpirators spielen.+++

It´s M.E. spielen spezielles Bandkonzert in der Marlene