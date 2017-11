Rockszene Nachrichtenblitz

Iron Maiden streamen Konzertfilm am Samstag kostenlos



Bevor ihre "Book Of Souls: Live Chapter"-Veröffentlichung in verschiedenen, mitunter limitierten Konfigurationen am 17.November in den Handel kommt, streamt die Heavy-Metal-Band Iron Maiden ihren kompletten Konzertfilm vorab kostenlos auf YouTube. Am kommenden Samstag, dem 11.November um 20.00 Uhr mitteleuorpäischer Zeit soll der Film mit 15 Live-Tracks auf dem YouTube-Kanal der Band zu sehen sein.+++

Mighty Oaks mit neuer EP vor Tourstart in Hannover



Am 13.November startet die Band Mighty Oaks ihre "Higher Place Tour" mit einem Konzert im Capitol in Hannover. In der niedersächsischen Landeshauptstadt war die Berliner Folk-Band zuletzt beim Maschseefest im Sommer zu Gast. Am vergangenen Freitag haben Mighty Oaks mit dem Titel "Storm" eine neue EP mit vier neuen Songs veröffentlicht. Zum Titelsong gibt es auch ein Musikvideo. Bei den vier Tracks von "Storm" soll es sich um "perfekte Musik für den Herbst" handeln, wie es eine aktuelle Medieninformation vermittelt. Für das Konzert im Capitol, bei dem Mighty Oaks von der Band Giant Rooks supportet werden, gibt es noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen.+++

Ozzy Osbourne auf Abschiedstour exklusiv in Deutschland



Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und geht gleichzeitig auf eine ausgedehnte Abschiedstournee, die -nach jetzigem Stand- für den Zeitraum 2018-2020 vorgesehen ist. In Deutschland wird der Sänger, der mit der 1968 gegründeten Band Black Sabbath bekannt wurde zunächst nur ein einziges Konzert geben. Die exklusive Show ist für den 28.Juni 2018 in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen terminiert. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, dem 9.November um 10.00 Uhr.+++

She Past Away, Joy Denalane und Pohlmann ausverkauft



Der hannoversche Konzertveranstalter Living Concerts meldet auf einen Schlag drei ausverkaufte Konzerte in Hannover. Sämtliche Karten bereits im Vorverkauf abgesetzt wurden für das morgige Konzert (4.11.) der türkischen Dark-Rock-Band She Past Away im LUX, ebenfalls ausverkauft ist das spezielle akustische Konzert von Joy Denalane am 23.November in der Markuskirche und auch für den Auftritt von Pohlmann am 20.Januar im LUX gibt es keine Karten mehr.+++

Sixpack 2017: Die Bands für den 9.Dezember stehen fest



Die Bands für den diesjährigen Sixpack-Contest am 9.Dezember im MusikZentrum Hannover stehen fest. Auf der Bühne erwartet werden: Blaufuchs, Beachless, Boy Adam, Sobi, Starfade und Yunus.+++

Banana Roadkill + Lady Crank kurzfristig in der Strangriede Stage



Nach der Absage des für kommenden Samstag in der Faust geplanten I Think I Spider Festivals am heutigen Mittag, haben zwei der für das Festival vorgesehenen Bands eine neue Location für eine Show gefunden. Banana Roadkill und Lady Crank werden am kommenden Samstag, dem 4.November kurzfristig ein Doppelkonzert in der Strangriede Stage in der Nordstadt spielen. Einlass dort ist ab 20.00 Uhr, die Show startet um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Spock´s Beard bringen "Snow -Live" auf Blu-ray heraus



Im Juli 2016 kam im Rahmen des Morsefestes die Band Spock´s Beard wieder in ihrer Ursprungsbesetzung zusammen und brachte das Konzeptalbum "Snow" aus dem Jahr 2002 erstmals in voller Länge auf die Bühne. Als Sänger und Frontmann dabei war auch Neal Morse, der das Album seinerzeit maßgeblich komponierte und Spock´s Beard im Anschluss an die ursprüngliche Veröffentlichung verließ und seine Solo-Karriere und andere Projekte forcierte. Das Morsefest und damit die "Snow"-Performance wurden aufgezeichnet. Am 10.November erscheint "Snow live" auf Blu-ray, digital und auf CD über Radiant Records. Mehr dazu demnächst auch hier auf Rockszene.de.+++

Ohrbooten special guest bei local-heroes Deutschlandfinale



Die Berliner Gyp-Hop-Band Ohrbooten wird special guest beim diesjährigen Deutschlandfinale des local-heroes-Bandwettbewerbs am Samstag, dem 11.November in Salzwedel sein. Ohrbooten spielen "außer Konkurrenz". Niedersachsen wird im Wettbewerb von der Oldenburger Band Fréros vertreten, die am 21.Oktober im MusikZentrum Hannover das local heroes Landesfinale gewonnen hatten.+++

I Think I Spider Festival am 4.November in Hannover fällt aus



Das für den kommenden Samstag, dem 4.November im Kulturzentrum Faust geplante I Think I Spider Festival wurde heute Mittag seitens der Veranstalter abgesagt. Zu geringe Kartenvorverkäufe werden als Grund angeführt. Bereits gekaufte Eintrittskarten könnten an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden, heißt es in einer Mitteilung auf Facebook. Bei der diesjährigen Hannover-Ausgabe des traditionellen Herbst-Indoor-Festivals der Agentur Spider Promotion sollten die Bands Lady Crank, Imperial Tunfisch, Banana Roadkill und Everyday Circus auftreten. Die Göttinger Ausgabe des Festivals am 18.November im dortigen Kulturzentrum musa findet hingegen statt.+++

Bewerbungsstart für die Fête de la Musique 2018



Ab sofort können sich interessierte Musikerinnen und Musiker, Bands, Orchester, Chöre, große und kleine Ensembles für die nächste Fête de la Musique am 21.Juni 2018 in Hannover bewerben. Bewerbungen werden bis zum 15.Februar 2018 entgegengenommen. Traditionell wird zum Sommeranfang 2018 auf verschiedenen Bühnen und Spielflächen in Hannovers Innen-und Altstadt musiziert. Darüber hinaus feiert man in Hannover Jubiläum. Die Fête de la Musique in Hannover feiert 2018 zehnjähriges Jubiläum. Mehr dazu über den Link unten, über den man auch zu einem Bewerbungsformular der Landeshauptstadt Hannover gelangt.+++

Rock am Ring mit Foo Fighters und Thirty Seconds To Mars



Das Rock am Ring Festival und deren Zwillingsfestival Rock im Park geben die ersten Bands und Einzelkünstler für das Jahr 2018 bekannt. Erwartet werden unter anderem Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars, Rise Against, Casper und Marilyn Manson. Rock am Ring und Rock im Park gehen vom 1.-3.Juni 2018 über die jeweiligen Bühnen. Der Vorverkauf startet am 1.November 2017. Es gibt wieder limitierte Frühbuchertickets. Neuerung am Nürburgring: Camping-/Parkkarten und Festival-Tickets werden für das kommende Festival getrennt angeboten und müssen -bei Bedarf- getrennt erworben werden.+++

Die Toten Hosen im Juni 2018 auf der Expo-Plaza in Hannover



Die Düsseldorfer Punk-Rock-Band Die Toten Hosen wird am 1.Juni 2018 auf der Expo-Plaza in Hannover ein Open-Air-Konzert spielen. Dies dürfte alle Fans aus Hannover und der Region freuen, die für die bevorstehende, längst ausverkaufte Tour-Show der Band am 21.November in der TUI-Arena keine Karten mehr bekommen haben oder Lust auf Punk-Rock unter freiem Himmel haben. Der Ticketvorverkauf für die Show auf der Expo-Plaza startet am 2.November um 18.00 Uhr zunächst auf der Homepage von Die Toten Hosen (www.dth.de) und auf eventim.de, ab dem 17.November soll es dann Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen geben.+++

Autobiografie von Bruce Dickinson kommt



Am 22.Januar wird über den Verlag Heyne Hardcore eine 450 Seiten starke Autobiografie über Bruce Dickinson, den Sänger und Frontmann der Heavy-Metal-Band Iron Maiden auf den Markt kommen. Das Werk erscheint mit dem Titel "What Does That Button Do?" und wird weniger als strikte Autobiografie, sondern als "Kaleidoskop spannender, köstlicher und bewegender Geschichten aus einem regen Künstlerleben" beschrieben.+++

Ich Kann Fliegen jetzt bei Spider Promotion



Neuigkeiten aus dem Hannover-Szene-Musikbusiness: Die Band Ich Kann Fliegen und die Booking-und Promotionagentur Spider-Promotion arbeiten ab sofort offiziell zusammen. Spider Promotion übernimmt das Booking für die Band und will für die Zeit ab April 2018 Club-und Festival-Shows organisieren. Das gab die Agentur soeben auf Facebook bekannt.+++

Programmänderung beim I Think I Spider Festival



Für das diesjährige I Think I Spider Festival am 4.November in Hannover im Kulturzentrum Faust gibt es eine Programmänderung. Krankheitsbedingt werden An Early Cascade nicht auftreten können, dafür springt die Band Imperial Tunfisch aus Belgien ein, die Psychedelic-Indie spielen. Darüber hinaus treten planmäßig auch Lady Crank, Banana Roadkill und DUCS auf.+++

Beardless stellen neues Material vor - morgen live in Hannover



Die Osnabrücker Punkrock-Band Beardless, einiger sicher noch unter ihrem alten Namen Halfway Decent vertraut, stellen den ersten Song aus ihrem Debütalbum vor. "I ´Don´t Care", so der Titel, kommt in bandtypischer, harter und melodischer Manier herüber. Unter drei Minuten Spielzeit und mit Tempo. Am 12.Januar soll das Album "Holy Moly" erscheinen. Am morgigen Samstag ist die Band in Hannover in der Strangriede Stage zu Gast und verspricht, bei dieser Gelegenheit schon einige CDs von "Holy Moly" vorab anzubieten.+++

Abstürzende Brieftauben haben sich getrennt



Das hannoversche Fun-Punk-Duo Abstürzende Brieftauben hat heute Vormittag überraschend seine Trennung bekannt gegeben. Auf der Facebook-Seite der deutschlandweit und in Nachbarländern populären und erfolgreichen Band wurde die Trennung seitens Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger Micro bestätigt. Die Mitteilung von der Trennung der beiden Musiker Micro und Olli ist umso überraschender, da man erst vor wenigen Tagen ein neues Album und eine ausgedehnte Tournee für das Frühjahr 2018 angekündigt hatte. Mehr zum Thema in der morgigen Mittwochsausgabe von Rockszene.de, online nachher, um kurz nach Mitternacht.+++

Die Fantastischen Vier treten bald in Hannover auf



Wer seine Freizeitaktivitäten in puncto Konzertbesuche sehr lange im Voraus planen will oder muss, obendrein Fan der Fantastischen Vier ist und in Hannover, der Region zuhause ist, den wird diese Meldung interessieren, die der Konzertveranstalter Hannover Concerts heute an die Medien herausgab: Die Rap-Crew Die Fantastischen Vier wird am Dienstag, dem 22.Januar 2019 (!) in Hannover in der TUI Arena auftreten. 2018 soll ein neues "Fanta Vier"-Album auf den Markt kommen, die Tour im Jahr 2019 unter dem Motto "Captain Fantastic" stehen. Am morgigen Dienstag, 24.Oktober startet ein exklusiver Vorab-Vorverkauf über eventim.de, der allgmeine Vorverkaufsbeginn ist für den 30.Oktober terminiert.+++

Fréros gewinnen local heroes Niedersachsen in Hannover



Die aus dem Raum Oldenburg stammende Band Fréros hat am gestrigen Samstagabend im MusikZentrum das Landesfinale von local heroes Niedersachsen gewonnen. Platz Zwei erreichten Tom Schreibers Blume aus Göttingen. Platz Drei ging schließlich an Emerson Prime aus Hannover. Fréros brachten mit ihrem sehr individuellen Mix aus Rock, Reggae, Metal, Drum´n´Bass und Ska nahezu alle Besucher im MusikZentrum zum Tanzen und waren für viele der abschließende Höhepunkt des local-heroes-Abends. Einen Konzertbericht findet ihr in unserer morgigen Montagsausgabe von Rockszene.de, online nachher, kurz nach 18 Uhr.+++

Kettcar spielen zusätzliche "Ich vs.Wir"-Shows