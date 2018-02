Rockszene Nachrichtenblitz

Rolling Stoner Weekender und Metal Hammer Paradise ausverkauft



Der Rolling Stone Weekender und das Metal Hammer Paradise scheinen zwei besonders begehrte Festivals zu sein. Beide finden im November am Weissenhäuser Strand an der Ostsee statt. Der Rolling Stone Weekender, der kürzlich unter anderem einen raren Auftritt von The Flaming Lips bestätigte, ist für den 9.und 10.November terminiert, das Metal Hammer Paradise, bei dem unter anderem Accept zu den auftretenden Bands gehören, findet am 2.und 3.November statt. Heute meldete der Veranstalter FKP Scorpio, das beide Festivals bereits jetzt ausverkauft sind.+++

www.fkpscorpio.com 21.02.2018, 18:22 UhrDer Rolling Stone Weekender und das Metal Hammer Paradise scheinen zwei besonders begehrte Festivals zu sein. Beide finden im November am Weissenhäuser Strand an der Ostsee statt. Der Rolling Stone Weekender, der kürzlich unter anderem einen raren Auftritt von The Flaming Lips bestätigte, ist für den 9.und 10.November terminiert, das Metal Hammer Paradise, bei dem unter anderem Accept zu den auftretenden Bands gehören, findet am 2.und 3.November statt. Heute meldete der Veranstalter FKP Scorpio, das beide Festivals bereits jetzt ausverkauft sind.+++

Online-Umfrage der HAZ: Weidendamm Hannovers beliebtester Club zum Feiern



Kürzlich hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) eine Online-Umfrage gestartet, um zu ermitteln, welcher Club Hannovers der beliebteste zum Feiern sei. Nach Auswertung der Abstimmung, an der der -lt.HAZ- rund 10.000 Personen teilgenommen haben sollen, hat der Club Weidendamm Platz 1 belegt. Auf Platz 2 schaffte es das Rocker in der Reuterstraße, auf Platz 3 das Tiefgang in der Scholvinstraße. Über 30 Clubs, Diskotheken und Lokale unterschiedlichster Ausrichtungen und Größe standen zur Auswahl. Weitere, auch für die hannoversche Live-und Rockszene relevante Locations erreichten im Ranking der HAZ-Umfrage folgende Platzierungen: Kulturzentrum Faust (Platz 6), Béi Chéz Heinz (Platz 7), Café Glocksee (Platz 11), LUX (Platz 20), Rockhouse (Platz 25), Capitol (Platz 27), Heartbreak Hotel (Platz 28) und Subkultur (Platz 29).+++

www.haz.de 21.02.2018, 18:17 UhrKürzlich hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) eine Online-Umfrage gestartet, um zu ermitteln, welcher Club Hannovers der beliebteste zum Feiern sei. Nach Auswertung der Abstimmung, an der der -lt.HAZ- rund 10.000 Personen teilgenommen haben sollen, hat der Club Weidendamm Platz 1 belegt. Auf Platz 2 schaffte es das Rocker in der Reuterstraße, auf Platz 3 das Tiefgang in der Scholvinstraße. Über 30 Clubs, Diskotheken und Lokale unterschiedlichster Ausrichtungen und Größe standen zur Auswahl. Weitere, auch für die hannoversche Live-und Rockszene relevante Locations erreichten im Ranking der HAZ-Umfrage folgende Platzierungen: Kulturzentrum Faust (Platz 6), Béi Chéz Heinz (Platz 7), Café Glocksee (Platz 11), LUX (Platz 20), Rockhouse (Platz 25), Capitol (Platz 27), Heartbreak Hotel (Platz 28) und Subkultur (Platz 29).+++

Morgen neue Album-Besprechungen in "Gehört und Gesehen"



Für die morgige Mittwochsausgabe von Rockszene.de planen wir die Veröffentlichung neuer CD-Kritiken respektive Album-Besprechungen in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen". Dort stellen wir euch dann die aktuellen Werke von Elise LeGrow, Al DI Meola, Neal Morse, Das Pack und Ignore The Sign vor. Wer es nicht abwarten kann: Unsere Mittwochsausgabe, 21.Februar geht turnusgemäß nachher, um kurz nach Mitternacht, online.+++

- 20.02.2018, 17:06 UhrFür die morgige Mittwochsausgabe von Rockszene.de planen wir die Veröffentlichung neuer CD-Kritiken respektive Album-Besprechungen in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen". Dort stellen wir euch dann die aktuellen Werke von Elise LeGrow, Al DI Meola, Neal Morse, Das Pack und Ignore The Sign vor. Wer es nicht abwarten kann: Unsere Mittwochsausgabe, 21.Februar geht turnusgemäß nachher, um kurz nach Mitternacht, online.+++

Donots Donnerstag in Hannover - nicht mehr viele Karten



Übermorgen, am Donnerstag, dem 22.Februar, ist die Punkrock-Band Donots im Zuge ihrer "Lauter als Bomben" Tour in Hannover im Capitol zu Gast. Wie vom örtlichen Veranstalter Hannover Concerts heute zu erfahren ist, sind nicht mehr viele Eintrittskarten für diese Show verfügbar. Es ist anscheinend ratsam, sich jetzt noch Tickets im Vorverkauf zu sichern, das Capitol werde voll werden, heißt es in einem Facebook-Post eines Mitarbeiters des Veranstalters. Als support für die Donots wird Matze Rossi mit von der Partie sein.+++

www.hannover-concerts.de 20.02.2018, 17:03 UhrÜbermorgen, am Donnerstag, dem 22.Februar, ist die Punkrock-Band Donots im Zuge ihrer "Lauter als Bomben" Tour in Hannover im Capitol zu Gast. Wie vom örtlichen Veranstalter Hannover Concerts heute zu erfahren ist, sind nicht mehr viele Eintrittskarten für diese Show verfügbar. Es ist anscheinend ratsam, sich jetzt noch Tickets im Vorverkauf zu sichern, das Capitol werde voll werden, heißt es in einem Facebook-Post eines Mitarbeiters des Veranstalters. Als support für die Donots wird Matze Rossi mit von der Partie sein.+++

Fish mit neuem Album in der Blues Garage Isernhagen



Der schottische Progressive-Rock-Sänger und Songpoet Fish will im September sein neues und wohl vorerst letztes Studioalbum "Weltschmerz" veröffentlichen. Mit Songs aus diesem Album und allen Titeln aus dem 1987er Marillion Album "Clutching At Straws" gehen Fish und seine Band nochmal auf Tour. Für den Raum Hannover ist am 29.September ein Konzert in der Blues Garage in Isernhagen terminiert. 2015 hatte Fish angekündigt, sich 2020 aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

www.assconcerts.com 20.02.2018, 16:31 UhrDer schottische Progressive-Rock-Sänger und Songpoet Fish will im September sein neues und wohl vorerst letztes Studioalbum "Weltschmerz" veröffentlichen. Mit Songs aus diesem Album und allen Titeln aus dem 1987er Marillion Album "Clutching At Straws" gehen Fish und seine Band nochmal auf Tour. Für den Raum Hannover ist am 29.September ein Konzert in der Blues Garage in Isernhagen terminiert. 2015 hatte Fish angekündigt, sich 2020 aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

70000tons of Metal: Termin und Ziel für 2019 stehen



70000Tons of Metal ist die weltweit größte Heavy-Metal-Kreuzfahrt, die in ihrer Ausgabe 2018 gerade erst Anfang Februar mit mehr als 3000 Metalfans und 61 Bands stattgefunden hat. Nach dem Motto "nach der Cruise ist vor der Cruise" haben die Veranstalter bereits den Termin und das Reiseziel für die 9.Auflage von 70000Tons of Metal im nächsten Jahr bekannt gegeben: Die Reise dauert vom 31.Januar - 4.Februar 2019. Die Metal-Kreuzfahrt startet dann wieder in Miami/Ft.Lauderdale und hat Labadee auf Haiti zum Ziel.+++

www.70000tons.com 20.02.2018, 16:22 Uhr70000Tons of Metal ist die weltweit größte Heavy-Metal-Kreuzfahrt, die in ihrer Ausgabe 2018 gerade erst Anfang Februar mit mehr als 3000 Metalfans und 61 Bands stattgefunden hat. Nach dem Motto "nach der Cruise ist vor der Cruise" haben die Veranstalter bereits den Termin und das Reiseziel für die 9.Auflage von 70000Tons of Metal im nächsten Jahr bekannt gegeben: Die Reise dauert vom 31.Januar - 4.Februar 2019. Die Metal-Kreuzfahrt startet dann wieder in Miami/Ft.Lauderdale und hat Labadee auf Haiti zum Ziel.+++

The BossHoss Mastermind bringt Album seiner ersten Band heraus



Neben Alec Völkel ist Sascha Vollmer musikalischer Mastermind der populären Berliner Country-Rock-und Rock´n´Roll Band The BossHoss. Zuvor spielte Gitarrist und Sänger Sascha Vollmer in der Band Hot Boogie Chillun und mit dieser Rock´n´Roll Truppe brachte er im Jahr 2005 das Album "18 Reasons To Rock´n´Roll" heraus. Das Album war lange vergriffen, nun wird die Platte am 6.April in rematerter und um drei Bonus Tracks erweiterten Fassung neu veröffentlicht. Im Anschluss spielen Hot Boogie Chillun einige wenige Club-Konzerte in Deutschland, darunter direkt am Veröffentlichungstag des Album im Hamburger Club Monkeys. Mehr Infos über den Link unten.+++

www.hot-boogie-chillun.com 19.02.2018, 15:05 UhrNeben Alec Völkel ist Sascha Vollmer musikalischer Mastermind der populären Berliner Country-Rock-und Rock´n´Roll Band The BossHoss. Zuvor spielte Gitarrist und Sänger Sascha Vollmer in der Band Hot Boogie Chillun und mit dieser Rock´n´Roll Truppe brachte er im Jahr 2005 das Album "18 Reasons To Rock´n´Roll" heraus. Das Album war lange vergriffen, nun wird die Platte am 6.April in rematerter und um drei Bonus Tracks erweiterten Fassung neu veröffentlicht. Im Anschluss spielen Hot Boogie Chillun einige wenige Club-Konzerte in Deutschland, darunter direkt am Veröffentlichungstag des Album im Hamburger Club Monkeys. Mehr Infos über den Link unten.+++

The- Noisy- Blacks-Drummer nun auch bei Desona



Eine personelle Änderung gibt es bei der hannoverschen Alternative-Rockband Desona. Zukünftig wird Fabian Krieger, der Bruder von Desona-Gitarrist Sebastian Krieger, bei der Band Schlagzeug spielen. Fabian kennt man in der Hannover-Szene auch als Drummer der Band The Noisy Blacks, bei der er aber auch weiter trommeln wird. Der ursprüngliche Desona-Schlagzeuger Dennis Tan, hatte jüngst seinen Lebensmittelpunkt nach Süddeutschland verlegt und so entschied man sich, musikalisch zukünftig getrennte Wege zu gehen. Mehr dazu auf der Facebook-Seite von Desona.+++

www.facebook.com/desonamusic 19.02.2018, 12:51 UhrEine personelle Änderung gibt es bei der hannoverschen Alternative-Rockband Desona. Zukünftig wird Fabian Krieger, der Bruder von Desona-Gitarrist Sebastian Krieger, bei der Band Schlagzeug spielen. Fabian kennt man in der Hannover-Szene auch als Drummer der Band The Noisy Blacks, bei der er aber auch weiter trommeln wird. Der ursprüngliche Desona-Schlagzeuger Dennis Tan, hatte jüngst seinen Lebensmittelpunkt nach Süddeutschland verlegt und so entschied man sich, musikalisch zukünftig getrennte Wege zu gehen. Mehr dazu auf der Facebook-Seite von Desona.+++

Bei Abstürzende Brieftauben geht es weiter



Die Trennung von Micro und Olli im Herbst 2017 bedeutet offensichtlich nicht das Ende der hannoverschen Fun-Punk-Band Abstürzende Brieftauben. Es wird wohl demnächst in einer anderen Musikerkonstellation weitergehen. Am Wochenende meldete sich Gitarrist, Sänger und Schlagzeuger Micro entsprechend über Facebook: "(...)Ein bisschen Übung wird es noch brauchen, aber dann werden wir uns alle wiedersehen (...)".

www.facebook.com/doofgesagte 19.02.2018, 12:47 UhrDie Trennung von Micro und Olli im Herbst 2017 bedeutet offensichtlich nicht das Ende der hannoverschen Fun-Punk-Band Abstürzende Brieftauben. Es wird wohl demnächst in einer anderen Musikerkonstellation weitergehen. Am Wochenende meldete sich Gitarrist, Sänger und Schlagzeuger Micro entsprechend über Facebook: "(...)Ein bisschen Übung wird es noch brauchen, aber dann werden wir uns alle wiedersehen (...)".

Pussycat Boys lösen sich auf - Abschiedskonzert im April



Die hannoversche Rockband Pussycat Boys hat vor wenigen Minuten auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben, dass sie sich "auf unbestimmte Zeit aus Deutschland zurückziehen" werde Ab Mitte des Jahres will man auf mehrjährige Japan-Tournee gehen und auch andere Länder "erobern". Wie unser Magazin erfuhr, steckt dahinter nichts anderes als die Auflösung der Band. Am 13.April wollen die Pussycat Boys, die in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Gelegenheiten auch auf hiesigen Bühnen regelmäßig zu sehen und zu hören waren, ein Abschiedskonzert im LUX geben. Gäste und Überraschungen werden im Zuge dessen schon einmal in Ausssicht gestellt. Mehr dazu zu gegebebener Zeit auch hier auf Rockszene.de.+++

www.facebook.com/ilovepcb 16.02.2018, 18:12 UhrDie hannoversche Rockband Pussycat Boys hat vor wenigen Minuten auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben, dass sie sich "auf unbestimmte Zeit aus Deutschland zurückziehen" werde Ab Mitte des Jahres will man auf mehrjährige Japan-Tournee gehen und auch andere Länder "erobern". Wie unser Magazin erfuhr, steckt dahinter nichts anderes als die Auflösung der Band. Am 13.April wollen die Pussycat Boys, die in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Gelegenheiten auch auf hiesigen Bühnen regelmäßig zu sehen und zu hören waren, ein Abschiedskonzert im LUX geben. Gäste und Überraschungen werden im Zuge dessen schon einmal in Ausssicht gestellt. Mehr dazu zu gegebebener Zeit auch hier auf Rockszene.de.+++

Zugezogen Maskulin in Hannover ausverkauft



Das Konzert des Berliner HipHop-Duos Zugezogen Maskulin am kommenden Donnerstag, dem 22.Februar im MusikZentrum Hannover ist bereits ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

www.zugezogenmaskulin.de 16.02.2018, 18:03 UhrDas Konzert des Berliner HipHop-Duos Zugezogen Maskulin am kommenden Donnerstag, dem 22.Februar im MusikZentrum Hannover ist bereits ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

Massendefekt mit "Pazifik" bald in Hannover



Am heutigen Freitag hat die Düsseldorfer Punkrock-Band Massendefekt ihr von vielen Fans lange erwartetes neues Studioalbum veröffentlicht. Dieses trägt den Titel "Pazifik". Zuletzt waren zwei Musikvideos zu den Songs "Schlechter Optimist" und dem Titeltrack des Albums bei YouTube erschienen. Im Verlauf ihrer Deutschlandtour spielen Massendefekt am 13.April im MusikZentrum in Hannover.+++

www.facebook.com/Massendefekt 16.02.2018, 17:23 UhrAm heutigen Freitag hat die Düsseldorfer Punkrock-Band Massendefekt ihr von vielen Fans lange erwartetes neues Studioalbum veröffentlicht. Dieses trägt den Titel "Pazifik". Zuletzt waren zwei Musikvideos zu den Songs "Schlechter Optimist" und dem Titeltrack des Albums bei YouTube erschienen. Im Verlauf ihrer Deutschlandtour spielen Massendefekt am 13.April im MusikZentrum in Hannover.+++

Prada Meinhoff mit Debütalbum auf Tour mit Mia



Auf dem Fährmannsfest in Hannover zählte das Berliner Duo Prada Meinhoff im letzten Jahr zu den Acts, über die am meisten gesprochen wurde. Im August war die Band Headliner auf der Kulturbühne auf der Faustwiese. Inzwischen haben Prada Meinhoff ihr selbstbetiteltes Debütalbum fertiggestellt, das am 6.April in den Handel kommen soll. Aktuell haben Christin Nichols und René Riewer ein neues Musikvideo zu ihrem Song "Schluss" draußen. Von den Berliner Kollegen der Band Mia wurden Prada Meinhoff als support für deren Jubiläumstournee im April eingeladen. Im Zuge dessen tritt das Elektro-Chanson-Punk-Duo am 20.April im Hamburger Grünspan auf.+++

www.facebook.com/pradameinhoff 16.02.2018, 17:18 UhrAuf dem Fährmannsfest in Hannover zählte das Berliner Duo Prada Meinhoff im letzten Jahr zu den Acts, über die am meisten gesprochen wurde. Im August war die Band Headliner auf der Kulturbühne auf der Faustwiese. Inzwischen haben Prada Meinhoff ihr selbstbetiteltes Debütalbum fertiggestellt, das am 6.April in den Handel kommen soll. Aktuell haben Christin Nichols und René Riewer ein neues Musikvideo zu ihrem Song "Schluss" draußen. Von den Berliner Kollegen der Band Mia wurden Prada Meinhoff als support für deren Jubiläumstournee im April eingeladen. Im Zuge dessen tritt das Elektro-Chanson-Punk-Duo am 20.April im Hamburger Grünspan auf.+++

Fu Manchu im März in Deutschland



Für Hannover ist zwar kein Termin gebucht, aber für ein Konzert der Stoner-Rock-Legende Fu Manchu, wird der eine oder andere möglicherweise auch mal ein paar Kilometer fahren. Im März kommen Fu Manchu auf Deutschlandtour und werden hierzulande fünf Shows spielen. Das einzige Konzert in Norddeutschland findet am Freitag, dem 23.März in der Hamburger Markthalle statt. Weitere Termine: 5.März, Berlin, 20.März, München, 21.März, Wiesbaden und 24.März Köln. Tickets gibt es im Vorverkauf.+++

www.target-concerts.de 16.02.2018, 17:10 UhrFür Hannover ist zwar kein Termin gebucht, aber für ein Konzert der Stoner-Rock-Legende Fu Manchu, wird der eine oder andere möglicherweise auch mal ein paar Kilometer fahren. Im März kommen Fu Manchu auf Deutschlandtour und werden hierzulande fünf Shows spielen. Das einzige Konzert in Norddeutschland findet am Freitag, dem 23.März in der Hamburger Markthalle statt. Weitere Termine: 5.März, Berlin, 20.März, München, 21.März, Wiesbaden und 24.März Köln. Tickets gibt es im Vorverkauf.+++

Früher Beginn beim The-Menzingers-Konzert in der Faust



Am morgigen Freitag sind The Menzingers zu Gast in Hannover. Das Konzert im Kulturzentrum Faust wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Heute hat der örtliche Veranstalter Living Concerts einige Detailinfos bezüglich des Ablaufs für den morgigen Abend bekannt gegeben. Da The Menzigerns zwei support-Bands dabei haben und im Anschluss an die Show eine Party in der 60er-Jahre-Halle steigt, wird die erste Band des Abends - Cayetana- bereits um 19.30 Uhr beginnen. Im Anschluss spielen Pup, danach The Menzingers. Frühzeitiges Erscheinen scheint sehr ratsam, auch, weil es -nach aktuellem Stand- jetzt nur noch Restkarten für das Konzert gibt. Ob noch Karten an der Abendkasse erhältlich sein werden und wie lange ist eher ungewiss. Einlass in die 60er-Jahre-Halle ist morgen ab 19.00 Uhr.+++

www.kulturzentrum-faust.de 15.02.2018, 15:51 UhrAm morgigen Freitag sind The Menzingers zu Gast in Hannover. Das Konzert im Kulturzentrum Faust wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Heute hat der örtliche Veranstalter Living Concerts einige Detailinfos bezüglich des Ablaufs für den morgigen Abend bekannt gegeben. Da The Menzigerns zwei support-Bands dabei haben und im Anschluss an die Show eine Party in der 60er-Jahre-Halle steigt, wird die erste Band des Abends - Cayetana- bereits um 19.30 Uhr beginnen. Im Anschluss spielen Pup, danach The Menzingers. Frühzeitiges Erscheinen scheint sehr ratsam, auch, weil es -nach aktuellem Stand- jetzt nur noch Restkarten für das Konzert gibt. Ob noch Karten an der Abendkasse erhältlich sein werden und wie lange ist eher ungewiss. Einlass in die 60er-Jahre-Halle ist morgen ab 19.00 Uhr.+++

Blumfeld sind zurück: Konzert in Hannover im MusikZentrum



Blumfeld gelten als wegweisende und stilprägende Band des deutschsprachigen Indie-Rock. Die Band um Sänger und Gitarrist Jochen Distelmeyer gehört zu den prominentesten Vertretern der so genannten Hamburger Schule. Eigentlich hatten sich Blumfeld vor zehn Jahren aufgelöst. Ende 2017 fassten die Musiker jedoch den Entschluss, 2018 wieder gemeinsam auf Tournee zu gehen und an neuen Songs zu arbeiten. Am 30.Mai werden Blumfeld in Hannover im MusikZentrum auftreten. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 15.02.2018, 15:45 UhrBlumfeld gelten als wegweisende und stilprägende Band des deutschsprachigen Indie-Rock. Die Band um Sänger und Gitarrist Jochen Distelmeyer gehört zu den prominentesten Vertretern der so genannten Hamburger Schule. Eigentlich hatten sich Blumfeld vor zehn Jahren aufgelöst. Ende 2017 fassten die Musiker jedoch den Entschluss, 2018 wieder gemeinsam auf Tournee zu gehen und an neuen Songs zu arbeiten. Am 30.Mai werden Blumfeld in Hannover im MusikZentrum auftreten. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Critical Mess kündigen Debütalbum an



Die hannoversche Metalband Critical Mess hat einen Deal mit dem Label Metalville abgeschlossen. Am 29.März soll das Debütalbum “HUMAN PRÆY" in den Handel kommen. Wie bereits kürzlich hier im "Nachrichtenblitz" vermeldet, werden Critical Mess im Frühjahr die Band Six Feet Under auf deren Europatournee supporten.+++

www.facebook.com/CriticalMessOfficial 15.02.2018, 15:40 UhrDie hannoversche Metalband Critical Mess hat einen Deal mit dem Label Metalville abgeschlossen. Am 29.März soll das Debütalbum “HUMAN PRÆY" in den Handel kommen. Wie bereits kürzlich hier im "Nachrichtenblitz" vermeldet, werden Critical Mess im Frühjahr die Band Six Feet Under auf deren Europatournee supporten.+++

Kettcar stellen neues Video zu "Benzin und Kartoffelchips " vor



Erst vor kurzem spielten Kettcar eine ihre ausverkauften Shows im Capitol in Hannover und stellten dabei ihr aktuelles Album "Ich vs. Wir" vor. Nun ist seit rund einer Stunde das Video zum Song "Benzin und Kartoffelchips" online. Mit Unterstützung zahlreicher Jungschauspieler sowie der Schauspielerin und Musikerin Anna Loos erzählen Text und Bild zwei unterschiedliche Ansichten der Dinge und begeistern die Fans, die mit "Was will man mehr?" oder "Toller Song, toller Film" in den sozialen Netzwerken kommentierten. +++

www.kettcar.net/ 15.02.2018, 11:26 UhrErst vor kurzem spielten Kettcar eine ihre ausverkauften Shows im Capitol in Hannover und stellten dabei ihr aktuelles Album "Ich vs. Wir" vor. Nun ist seit rund einer Stunde das Video zum Song "Benzin und Kartoffelchips" online. Mit Unterstützung zahlreicher Jungschauspieler sowie der Schauspielerin und Musikerin Anna Loos erzählen Text und Bild zwei unterschiedliche Ansichten der Dinge und begeistern die Fans, die mit "Was will man mehr?" oder "Toller Song, toller Film" in den sozialen Netzwerken kommentierten. +++

Neuer Schlagzeuger bei It´s M.E.



Wenn die hannoversche Band It´s M.E. um Martina Maschke und Ecki Hüdepohl in Trio-oder voller Bandbesetzung auftrat, saß in den letzten Jahren meist Werner Löhr am Schlagzeug. Löhr, ein Urgestein der hiesigen Musikszene, will zukünftig etwas kürzer treten und so wird Alex Holtzmeyer von der Band Slow Horses zukünftig als Schlagzeuger bei It´s M.E. aktiv werden. Das "special concert" von It´s M.E. am 14.April in der Marlene werde Werner Löhr aber noch regulär spielen, informiert die Band per Medienmitteilung. Darüber hinaus werde Werner Löhr auch weiterhin, neben Christian Prescher, Gunnar Hoppe und Hilmar Kahl als Vertretungschlagzeuger zur Verfügung stehen, heißt es weiter.+++

www.itsme-music.de 14.02.2018, 18:53 UhrWenn die hannoversche Band It´s M.E. um Martina Maschke und Ecki Hüdepohl in Trio-oder voller Bandbesetzung auftrat, saß in den letzten Jahren meist Werner Löhr am Schlagzeug. Löhr, ein Urgestein der hiesigen Musikszene, will zukünftig etwas kürzer treten und so wird Alex Holtzmeyer von der Band Slow Horses zukünftig als Schlagzeuger bei It´s M.E. aktiv werden. Das "special concert" von It´s M.E. am 14.April in der Marlene werde Werner Löhr aber noch regulär spielen, informiert die Band per Medienmitteilung. Darüber hinaus werde Werner Löhr auch weiterhin, neben Christian Prescher, Gunnar Hoppe und Hilmar Kahl als Vertretungschlagzeuger zur Verfügung stehen, heißt es weiter.+++

Ignore The Sign stellen "Days Of Thunder" vor