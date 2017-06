Rockszene Nachrichtenblitz

Liam Gallagher auf Solo-Tour mit neuen Songs



Als Sänger der Brit-Rock-Pop-Band Oasis wurde Liam Gallagher einst berühmt. Derzeit befindet er sich auf Solo-Tour. Der Start der in Großbritannien unter dem Titel "Underplay" laufenden und komplett ausverkauften Konzertreise erfolgte vergangenen Dienstag in Manchester. Die Erlöse aus dieser Show spendete Gallagher dem We Love Manchester Emergency Fund für die Opfer der Anschläge vom 22. Mai. Gleichzeitig kündigte er den Titel seiner ersten Solo-Single an: "Wall Of Glass". Das erste Album von Liam Gallagher soll den Titel "As You Were" tragen und demnächst erscheinen.+++

Broilers mit einer weiteren Tournee im Spätherbst



Das Interesse an Konzerten der Punk-Rock-Band Broilers ist augenscheinlich ungebrochen groß. Die Düsseldorfer Band ist gefühlt ununterbrochen auf Tournee. Für diesen Sommer standen ursprünglich Festival-Shows wie Rock am Ring, Rock im Park, Vainstream oder Open-Flair im Konzertkalender, auch eigene Broilers Open-Airs in Berlin und Dresden waren angesetzt, das scheint aber für die zahlreichen Fans der Band immer noch nicht genug. Nun haben die Verantwortlichen für den Spätherbst eine weitere Deutschland-Tour gebucht. Diese startet am 23.November in Wetzlar und endet mit dem Jahresabschlusskonzert am 29.Dezember in München. Insgesamt elf Shows werden die Broilers in diesem Zeitraum spielen.+++

Northlane mit Musikvideo zu „Solar“



Die australische Metalcore-/Hardcore-Punkband Northlane hat ein Musikvideo zu ihrer Single „Solar“ aus ihrem vierten Album „Mesmer“ veröffentlicht. „Mesmer“ ist am 24. März ohne Vorankündigung und Promotion erschienen. „Solar“ wird als groove-geladene, mehrschichtige Prog-Reise beschrieben, die das Gesangstalent von Marcus Bridge demonstriert. Regie beim Video führte Jason Eshraghian, den eine langjährige Zusammenarbeit mit der Band verbindet. Im Rahmen ihrer Tournee rund um den Globus, statten Northlane auch einigen Städten in Deutschland einen Besuch ab. Am 21. Juni spielt die Band aus Sydney im Tower in Bremen, am 24. Juni auf dem With Full Force Festival in Gräfenhainichen und am 1. Juli auf dem Vainstream Festival in Münster.+++

Foo Fighters legen kurzfristig neuen Song und Video vor



Es dürfte für viele eine Überraschung sein: Die Foo Fighters haben heute einen neuen Song nebst Musikvideo veröffentlicht. Der Titel ist "Run". Passend dazu ist unter der Regie von Sänger und Frontmann Dave Grohl ein Zeitreise-Video entstanden, dass laut einer offiziellen Medienmitteilung als "abgefahren" bezeichnet wird und heute auf der Plattform Vevo Premiere hat "Run" ist die erste neue Foo Fighters-Song-Veröffentlichung seit der „Saint Cecilia EP“ aus dem Jahr 2015. Im Sommer spielt die Band einige Festival-Shows in Europa, in Deutschland werden die Foo Fighters am 10.September beim Lollapalooza-Festival in Berlin auftreten.+++

Wieder da: Hot Water Music



Die US-Hardcore-Band Hot Water Music hat heute mit "Never Going Back" eine neue Single veröffentlicht. Für den 15.September kündigt die Band um George Rebelo, Jason Black, Chuck Ragan und Chris Wollard ihr neues Album "Light It Up" an, das über Rise Records erscheinen soll. Zuletzt hatten Hot Water Music pausiert, speziell Chuck Ragan verfolgte seine sehr erfolgreiche Solo-Karriere. In diesem Jahr plant die Band zudem, einige ausgewählte US-Festivals zu spielen.+++

Gemeinsame Single von den Donots und Adam Angst

31.05.2017, 15:16 Uhr

Die beiden Punk-Rock-Bands Donots und Adam Angst haben heute Mittag -zunächst digital- eine Split Single mit jeweils einem neuen Song veröffentlicht. Die Donots sind mit "Keiner kommt hier lebend raus" und Adam Angst mit "Wir werden alle sterben" vertreten. Zu beiden Songs gibt es auch Lyric-Videos. Am kommenden Freitag erscheint eine auf je 500 Stück limitierte, aufwändig gestaltete 10´´ Vinyl-Fassung, die über die Webshops beider Bands erhältlich sein wird.+++

Band-Line-Up für Herri-Brauereifest steht



Alle zwei Jahre veranstaltet die Privatbrauerei Herrenhausen ihr "Herri Brauereifest" und bringt dabei auch zahlreiche Bands aus der hannoverschen Musikszene auf die Bühne. Das diesjährige Brauereifest ist für das Wochenende 9.und 10.Juni auf dem Gelände der Brauerei in Hannover-Herrenhausen terminiert. Für Live-Shows angekündigt sind am 9.Juni C For Caroline, Kyles Tolone, Agent Dee und Ball ´n´Chain, am 10.Juni sollen Wisecräcker, Hello Flow und erneut Ball ´n ´Chain auftreten.Dazu gibt es Familienunterhaltung und Werbeaktionen. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Stets neue Songs im Netz - Dispatch können Album kaum erwarten



Die US-Roots-Folk-Rock-Reggae-Band Dispatch kann die Veröffentlichung ihres neuen Albums "America, Location 12" am kommenden Freitag offensichtlich kaum erwarten. In diesen Tagen und Woche präsentiert die Band bereits vorab neue Songs wie "Begin Again" oder "Painted Yellow Lines" vor. "America, Location 12" ist das erste neue Dispatch-Album seit fünf Jahren. Am 16.September ist das Trio live in Hannover im Kulturzentrum Faust zu Gast. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Mehr zum Thema in der morgigen Mittwochsausgabe hier in unserem Online-Magazin.+++

3sat sendet von Rock am Ring und bringt Rock-/Metal-Doku



Rock und Metal sowie Live-Shows haben am kommenden Samstag, den 3.Juni beim TV-Sender 3sat einen großen Raum, zumindest im Abend-und Nachtprogramm. Zunächst sendet 3sat ab 20.15 Uhr Ausschnitte vom diesjährigen Rock-am-Ring-Festival und will in diesem Rahmen ab 22 Uhr auch das Konzert von Die Toten Hosen live übertragen, im Anschluss, ab 00.05 Uhr gibt es eine Dokumentation, die die Entwicklung vom Rock zum Metal von den späten Sechzigern bis in die Gegenwart nachzeichnet. Mehr dazu in einem Artikel in der morgigen Mittwochsausgabe von Rockszene.de.+++

Cosmic Tribe legen Video zu "Dance With Me" vor



Die hannoversche Rockband Cosmic Tribe hat kürzlich ein neues Musikvideo vorgelegt. Hierbei hat sich das Quintett seinem Song "Dance With Me" gewidmet, die zweite Single-Auskopplung aus dem aktuellen Cosmic-Tribe-Album "Gravity". Mehr zum Thema über den Link unten in der Infobox.+++

Emil Bulls mit traditionellem Hannover-Konzert im Herbst



Meist alle ein bis zwei Jahre im Herbst besucht die Münchner Metal-/Metalcore-Band Emil Bulls Hannover und tritt im Verlauf ihrer Tourneen im MusikZentrum auf. Das nächste Mal wird dies am 30.November der Fall sein, wenn Emil Bulls im Rahmen ihrer "Kill Your Demons" Tour unterwegs sein werden. Der Vorverkauf startet am 31.Mai.+++

Milliarden sagen für das Fährmannsfest zu



Am heutigen Montag gibt das hannoversche Fährmannsfest-Open-Air-Festival bekannt, das auch die stetig populärer werdende Band Milliarden im August auf der Musikbühne am Zusammenfluss von Leine und Ihme mitwirken wird. Milliarden füllten in Hannover im Rahmen ihrer jüngsten Club-Tournee zuletzt das MusikZentrum. Festival-Tickets für das Fährmannsfest (4.-6.August) sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Bonaparte mit neuer Single "Wolfenbüttel" kurz vor Albumveröffentlichung



Mit "The Return Of Stravinsky Wellington" veröffentlichen Bonaparte am 2. Juni ihr fünftes Album. Um die Wartezeit auf den letzten Metern noch zu verkürzen, veröffentlicht die Band einen neuen Song namens "Wolfenbüttel". Neben ihren Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park im Sommer spielen Bonaparte Ende Oktober eine exklusive Club-Show in Berlin. Weitere Konzerte wird es in diesem Jahr nicht mehr geben.

Beatsteaks kündigen neues Album "Yours" an



Zwei Jahre nach ihrer letzten, selbstbetitelten Platte kündigen die Berliner Beatsteaks für den 1. September ihr neues Album "Yours" an. Am heutigen Freitag erscheint außerdem eine Single, die insgesamt vier Songs enthält, darunter auch den Song "I Do", zu dem außerdem ein Video veröffentlicht wurde. Weiter stellen die Beatsteaks die neuen Songs „40 Degrees“, „Sucker Punch“ und „Hate To Love“ vor. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe von Rockszene.de.

Charterfolg für neues Mando Diao-Album



Am 12. Mai dieses Jahres veröffentlichten Mando Diao ihr neues Album "Good Times". Damit konnte sich die Band direkt auf Platz 11 der deutschen Albumcharts platzieren. Im November werden die Schweden für insgesamt fünf Shows nach Deutschland kommen. Für Norddeutschland steht am 25. November die Sporthalle in Hamburg auf dem Tourplan.

Joey Cape kommt auf Solo-Tour nach Deutschland



Joey Cape, Frontmann der Punkrock-Band Lagwagon und Gitarrist und Sänger der Punkrock- Supergroup Me First And The Gimme Gimmes und nachdenklicher Solokünstler mit Akustikgitarre, kehrt im September auf Solo-Tour auf deutsche Bühnen zurück. Unterstützung erhält er bei seiner "One Week Records"-Akustik-Punk-Tournee von Brian Wahlstrom (Scorpios), Zach Quinn (Pears) und Donald Spence (Versus The World). Die Tour führt die vier Musiker im September durch Europa. In Norddeutschland sind Termine am 12. September in der Pension Schmidt in Münster, am 15. September im Tower in Bremen und am 17. September im Jugendzentrum B58 in Braunschweig geplant. Weitere Shows werden in Köln, Berlin, Wiesbaden und München gespielt.

Guttermouth mit neuem Song "A Boy And His Love Gun"



Die Punkrock-Veteranen Guttermouth aus Südkalifornien haben einen neuen Song "A Boy And His Love Gun" aus ihrem kommenden Doppel-Album "The Whole Encilada" veröffentlicht. Das neue Studioalbum soll am 23. Juni erscheinen. Im vergangenen Jahr brachten die Punkrocker bereits zwei EPs "Got It Made" und "New Car Smell" heraus. "The Whole Enchilada" besteht aus neuaufbereiteten Greatest-Hits der Band in einer Live-Umgebung, drei unveröffentlichten Songs und einer re-mastered Version der beiden letzten EPs.

Stone Sour kündigen Deutschlandshows an



Im November und Dezember kommt die US-Rockband Stone Sour für fünf Headlinershows nach Deutschland. Die einzige Norddeutschlandshow findet am 27. November in der Sporthalle in Hamburg statt. Am 30. Juni wird die Band rund um Frontmann Corey Taylor (auch bekannt als Sänger der Band Slipknot) ihr neues Album „Hydrograd“ veröffentlichen.

Rise Against streamen neuen Song "House On Fire"



Die US-Punkrock Band Rise Against präsentiert mit "House On Fire" einen weiteren Vorboten aus ihrem kommenden Album "Wolves". Das neue Werk wird am 9. Juni erscheinen. Am 29. Mai wird die Band aus Chicago eine exklusive Deutschlandclubshow im SO36 in Berlin spielen. Außerdem sind Rise Against für das Taubertal Festival, das Rocco Del Schlacko Festival sowie das Open Flair Festival in diesem Jahr bestätigt.

Maximo Park mit neuem Video zu "What Equals Love?"