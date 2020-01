Rockszene Nachrichtenblitz

Noel Gallagher´s High Flying Birds stellen "Blue Moon Rising" Video aus neuer EP vor



Noel Gallagher ist offensichtlich Fan von EP-Veröffentlichungen. Nach "Black Star Dancing" im Juni 2019 und "This Is The Place" im September 2019 kündigt der Sänger, Gitarrist und Songschreiber mit seiner Band High Flying Birds für den 6. März die neue EP "Blue Moon Rising" an. Zum Titeltrack ist nun ein Video erschienen (siehe Link unten).+++

25 Jahre Emil Bulls - Alternative-Metaller mit eigener Radio-Show



Die Münchner Alternative-Metal-Band Emil Bulls bekommt bei Radio Bob eine eigene Radioshow. Das neue Format "Emil Bulls - Rockshow" startet online am 1. Februar. Jeden ersten Samstag im Monat will die Band ab 18 Uhr Neues aus dem Alternative-Metal präsentieren. Die Emil-Bulls-Musiker wollen von Konzerterlebnissen berichten, Bandprojekte vorstellen, mit befreundeten Musikern plaudern und aktuelle Lieblingssongs vorstellen. Zudem gibt es ab dem morgigen Freitag im zweiwöchentlichen Turnus den podcast "Mud, Blood And Beer". Die erste Folge geht morgen um 5.00 Uhr online. Die Emil Bulls feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bandjubiläum. Groß gefeiert werden soll am 19. Dezember im Zenith München.+++

Pearl Jam veröffentlichen zweites Video zu "Dance Of The Clairvoyants"



Die Band Pearl Jam hat gestern Abend ein zweites Video zu ihrer aktuellen Single veröffentlicht. Dieses trägt den Titel "Dance Of The Clairvoyants Mach II". In diesem Clip sind unter anderem auch die Musiker zu sehen. Der Song stammt aus dem neuen Pearl-Jam-Album "Gigaton", das am 27. März auf den Markt kommt (Wir berichteten). Direkt zum neuen Video geht es über den Link unten.+++

Wacken-Organisatoren pflanzen 5000 Bäume in Brasilien



Die Organisatoren des weltberühmten Wacken Open Air hatten im Dezember gemeinsam mit dem World Wildlife Fund (WWF) und dem Instituto Terra eine Spendenaktion zu Gunsten der Mata Atlantica-Region im brasilianischen Regenwald gestartet. Das ursprünglich gesteckte Ziel, die Aufforstung einer Fläche in der Größe des berühmten Wacken-Infields, was ungefähr 5 Hektar entspricht, zu erreichen, konnte in kurzer Zeit erfüllt werden. In Kürze können in Brasilien die ersten 5000 Bäume gepflanzt werden. Es folgen weitere Aktionen (siehe Link unten)+++

Hit-Komponist und Musiker Russ Ballard mit neuem, eigenen Album unterwegs



Russ Ballard kennt man als Musiker, vor allem aber als Komponist zahlreicher Nummer-eins-Hits seit den frühen 1970er-Jahren. Auf sein Konto gehen Songs wie "You Win Again" (Hot Chocolate", "New York Groove" (Hello) und "Since You´ve Been Gone" (Rainbow). Am 21. Februar veröffentlicht Russ Ballard mit "It´s Good To Be Here" das nächste eigene Album und geht damit auf Deutschlandtour. In Hannover wird er mit seiner Band am 31. März im MusikZentrum auftreten.+++

Tom Jones im Juni für ein Konzert in Deutschland



Der Sänger und Live-Performer Tom Jones ist schon länger eine lebende Legende. Seine Karriere dauert nun schon weit mehr als 50 Jahre an. Seine Hits wie "Delilah", "What´s New Pussycat" oder die Kollaboration mit Mousse T. bei "Sexbomb" haben sich über 100 Millionen Mal verkauft. Kurz nach Vollendung seines 80. Lebensjahres kommt Tom Jones für ein Konzert nach Deutschland. Der Termin: Donnerstag, 25. Juni, Tempodrom, Berlin. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 31. Januar.+++

Doku-Film über ZZ Top kommt Ende Februar



Mit dem Titel "That Little Ol´Band From Texas" erscheint am 28. Februar ein Dokumentar-Film über die Blues-Rock-Band ZZ Top. Der Film zeichnet die Geschichte der berühmten Band um Billy F Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard nach, darüberhinaus ist die Doku mit einer eigens dafür aufgezeichneten Live-Performance aus der Gruene Hall, der ältesten kontinuierlich geführten texanischen Tanzhalle angereichert. "That Little Ol´Band From Texas" gibt es auf DVD, Blu-ray und digital.+++

Mountain Bricks aus Hannover mit EP - Debüt



Die hannoversche Rockband Mountain Bricks kündigt für den 7. Februar die Veröffentlichung ihrer allerersten EP an, die mit dem Titel "Compass" auf allen gängigen Streamingdiensten verfügbar gemacht werden soll. Mehr dazu demnächst.+++

Rob Lynch wieder auf Solo- Tour / im Mai Show in Hannover im LUX



Der britische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Rob Lynch geht im Mai dieses Jahr wieder auf Solo-Tour. Am 25. Mai tritt er in Hannover im LUX auf, wo seine Auftritte bislang immer besonders stimmungsvoll waren. Rob Lynch plant, in diesem Rahmen sein gefeiertes Debütalbum "All These Nights in Bars Will Somehow Save My Soul" komplett zu spielen. Weitere Songs gibt es außerdem. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

My Chemical Romance kündigen exklusives D-Konzert in Bonn a V



Fans der Emo-/Alternative-/Punk-Pop-Band My Chemical Romance mussten in den vergangenen Tagen und Wochen starke Nerven, brodelte doch die Gerüchtküche, wenn die Sprache auf mögliche Deutschlankonzrte kam. Am heutigen Vormittag, gab es eine Meldung über ein einziges Deutschlandkonzert am 6. Juli im Rahmen der Kunst!Rasen Reihe in den Bonner Rheinauen. Karten für diese exklusive Konzert von My Chemical Romance sind ab Freitag, 31. Januar über CTS-Event Mangement.Pressefreigabe.+++

Grailknights feiern Konzerterfolge in Japan!



Die hannoversche Superheroe-Metalband Grailknights hat bei zwei Konzerten in Oska am vergangenen Freitag und am gestrigen Sonntag das Publikum in Japan begeistert. Im Land der aufgehenden Sonne waren Grailknights als support der schwedischen Powermetal-Band Twilight Force unterwegs. Die Tokio-Show wurde per Live-Video auf Facebook geteilt. Dem Augenschein wurden die Hannoveraner bei ihren beide Japan-Shows kräftig gefeirt. Mehr Impressionen von der Japan-Reise der Grailknighs findet man auf den Facebook-und Instragra Acoounts der Band+++

KAAK stellen heute "Nichts ist gut genug" vor



Punk-Rock und Alternative-Rock treffen auf Post-Hardcore mit deutschen Texten: Die hannoversche Band KAAK hat heute Nachmittag ihr Musikvideo zu ihrem Song "Nichts ist gut genug" veröffentlicht. Der Release war in den vergangenen Tagen einige Male beworben worden. Mehr zu den Plänen der Band in Kürze in einem Artikel bei uns im Magazin.+++

Wanda zeigen neues Video aus aktuellem Album



"Ciao" ist der Titel des aktuellen, im Juni 2019 erschienen Albums der österreichischen Rockband Wanda. Daraus hat die Band nun den Song "Nix reparieren" als Video-Single herausgebracht (siehe Link unten) Im Verlauf ihrer kommenden"Ciao"-Tour spielen Wanda am 3. März im Capitol in Hannover.+++

Jeff Lynne´s ELO mit vier Deutschland-Konzerten



Sie werden als kongeniale Verbindung von Rock, Pop und Klassik beschrieben, die vier Deutschland-Konzerte von Jeff Lyne´s ELO (Electric Light Orechestra Ende September dieses Jahres. Folgende Shows sind geplant: 26. September, Barclaycard Arena, Hamburg . 27. September, Mercedes-Benz-Arena Berlin- 29. September, Lanxess Arena, Köln und 30. September, München, Olympiahalle. Weitere Inofs über den Link unten. Der allgemeine Kartenvorkauf startet in der nächsten Woche Freitag, 31. Januar+++

SOBI stellt heute neue Single "Pearl" vor - Freikartenverlosung morgen



Die in Hannover lebende New-Folk-Musikerin SOBI hat am heutigen Freitag ihre neue Single "Pearl" herausgebracht. Der Stream dazu wurde bereits gestern auf YouTube hochgeladen (siehe Link unten). Über das Wochenende verlosen wir 3 x 2 Freikarten für das SOBI-Konzert in der kommenden Woche, Donnerstag, 30. Januar im LUX in Hannover. Das Ganze wieder verbunden mit einer Preisfrage, die bis Montag gelöst werden muss. Wer Interesse hat, sollte ab dem morgigen Samstag im wachen Augen die Artikel in unserem Magazin verfolgen.+++

Wolf Maahn mit neuem Album - Tourauftakt in Ronnenberg



Der aus Köln stammende Rock und Soul - Musiker Wolf Maahn wird dam 7. Februar sein neues Studioalbum "Break Out Of Babylon" auf den Markt bringen. Zu hören sein werden modern und rau produzierte groovige Songs, die größtenteils im entspannten Reggae-und Dance-Hall-Gewand daher kommen. In vielen Songtexten setzt sich Wolf Maahn mit aktuellen sozialen und politischen Entwicklungen auseinanders. Ebenfalls am 7. Februat spielt Wolf Maahn mit seiner Band seine Tourauftaktshow in der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg/Hannover. Diese Show bildet den Auftakt einer umfangreichen Deutschlandtour, die sich über mehrere Abschnitte bis Anfang Mai erstreckt. Mehr dazu in Kürze bei uns im Magazin.+++

Unzucht präsentieren "Jenseits der Welt"



Am heutigen Freitag hat die aus Hannover und Hameln stammende Dark-Rock-Band Unzucht ein Musikvideo zu ihrem Song "Jenseits der Welt" veröffentlicht. Es handelt sich dabei um den Titeltrack des kommenden Unzucht-Albums. Im März und im April geht die Band auf "Jenseits der Welt"-Tour. Insgesamt zwölf Konzerte sind in Deutschland und in der Schweiz terminiert. Direkt zum Video-Clip geht es über den Link unten.+++

Danko Jones als special guest von Volbeat in Hannover



Wenn die dänische Rockband Volbeat am 8. Juni auf der Expo-Plaza in Hannover auftritt, wird die kanadische Garage-Rock-Band Danko Jones als special guest mit von der Partie sein. Karten für das Open-Air mit Volbeat und Danko Jones sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Fairytale mit Musical erneut auf Tour



Die hannoversche Folkband Fairytale ist mit ihrem Fantasy-Musical „Der Elfen-Thron von Thorsagon“ auf Tour durch elf deutsche Städte. Sie starten am 12. März im Kurhaus Bernburg, sind unter anderem am 13. März in Stadthalle Northeim und am 18. April auf der Moya Kulturbühne in Rostock zu Gast, ehe die Tour am 10. Mai ihrem Abschluss im Parktheater im Kurhaus Göggingen in Augsburg findet. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Paramore Sängerin kündigt Solo-Album an