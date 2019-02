Rockszene Nachrichtenblitz

Bewerbungphase für Rock im Schloss in Bad Pyrmont ist gestartet



Für das Rock-im-Schloss-Open-Air-Festival am 7. September in Bad Pyrmont können sich ab sofort interessierte Bands bewerben. Stilistisch sind die Veranstalter offen, ebenso ist man sowohl an jungen Newcomern als auch erfahrenen Bands interessiert. Neben Catering wird auch eine kleine Gage angeboten. Bewerben können sich Bands im Umkreis von 100 Kilometern Luftlinie um Bad Pyrmont herum. +++

Wir präsentieren Colour Haze im Mai in Hannover



Verhältnismäßig kurzfristig haben sich Band und Veranstalter entschlossen: Am 8. Mai wird das Münchner Psychedelic/Stoner-Rock-Trio Colour Haze in Hannover im MusikZentrum auftreten. Colour Haze sind bekannt für ausgedehnte, intensive, teils fesselnde Konzertabende mit Platz für instrumentelle Improvisationen. In der deutschen Szene nimmt die Band in ihrem Genre eine Sonderstellung ein. Zuletzt waren Colour Haze in Hannover 2018 beim Fährmannsfest zu Gast. Die Show am 8. Mai wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Mehr dazu auch über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Fields Of The Nephilim auf dem M´era Luna in Hildesheim



Die Gothic-Rock-Legenden von Fields Of The Nephilim komplettieren die Headliner-Riege des diesjährigen M´era Luna Festivals in Hildesheim-Drispenstedt. Das so genannte "Festival der schwarzen Szene" meldet damit sein Programm komplett. Weitere populäre Acts sind ASP, VNV Nation und Within Temptation. Insgesamt werden am 10. und 11. August 40 Bands beim M´era Luna erwartet. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Ed Sheeran mit zwei supports in Hannover



Ed Sheeran wird in diesem Jahr zu zwei Groß-Open-Airs auf dem Messegelände in Hannover erwartet. Das ist bereits seit längerem bekannt und die erste Show am 2. August ist bereits ausverkauft. Karten gibt es derzeit noch für das zweite Konzert an gleicher Stelle am 3. August. Heute wurden mit James Bay und Zara Larsson die beiden support-Acts angekündigt, die das Vorprogramm bestreiten werden. Der britische Musiker James Bay gilt als einer der größten Songwriter-Talente unserer Zeit, die schwedische Sängerin Zara Larsson schaffte mit dem Super-Hit "Lush Life" im Jahr 2015 ihren Durchbruch.+++

Roger Hodgson mit seltenem Konzert im Kuppelsaal



Roger Hodgson wird mit seiner Band im Sommer für nur drei Konzerte nach Deutschland kommen. Eines davon findet am 2. September in Hannover im Kuppelsaal statt. Hodgson, dessen markante Stimme man seit den Siebzigern von der Band Supertramp kennt, tourt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Supertramp-Hit-Albums "Breakfast in America". Seit den Achtzigern ist der Sänger und Komponist nicht mehr Mitglied der Band. Solo trat Hodgson in Hannover zuletzt vor rund zehn Jahren im Rahmen des Plaza-Festivals auf. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Donnerstag. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Nobert Buchmacher als support für Nathan Gray



Der Musiker Norbert Buchmacher wird am 12. März als support von Nathan Gray im MusikZentrum in Hannover mit von der Partie sein. Musikalisch geht es bei Buchmacher um "Punk At Heart", stilistisch inspiriert von Bands und Künstlern wie Mike Ness, Element Of Crime und dem frühen Herbert Grönemeyer. Die Show mit Nathan Gray und Norbert Buchmacher am 12. März in Hannover wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Karten gibt es weiterhin an den bekannten Vorverkaufsstellen.+++

Ozzy Osbourne muss Europa-Tour verschieben



Aufgrund einer schweren Grippeerkrankung in Verbindung mit einer starken Infektion der oberen Atemwege, sowie dem damit verbundenen ärztlichen Rat muss Ozzy Osbourne seine für den Februar geplante Europa-Tournee komplett verschieben. Für den Zeitraum 13.-27. Februar waren auch Deutschland-Shows in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin vorgesehen. Die Nachholtermine will der Tourneeveranstalter Live Nation in Kürze bekannt geben. Bereits gekaufte Tickets blieben auch für die neuen Termine gültig, informiert eine Medienmitteilung.+++

Lady Crank stellen "Bad Attitude" vor



Selbst für ihre Verhältnisse ungewöhnlich düster, hart und aggressiv präsentiert sich das hannoversche Trio Lady Crank mit ihrem neuen Song "Bad Attitude" zu dem vor wenigen Tagen auch ein Video ins Netz gegangen ist. "Wir haben viel Liebe und Energie in den Song gesteckt", schreibt die Band auf Facebook. Am 23. Februar spielen Lady Crank zusammen mit Lead Inc. und Benthic im Café Glocksee in Hannover.+++

Jawbreaker kündigt Deutschlandtermine an



Die US-amerikanische Punk-Rock-/Emo-Band Jawbreaker hat einige Europa-Shows für dieses Jahr angekündigt, darunter auch mehrere Konzerte in Deutschland. Am 1. Mai spielen sie im Docks in Hamburg, am 4. Mai im Astra in Berlin, am 27. Mai im Schlachthof in Wiesbaden und am 28. Mai im Backstage Werk in München. Jawbreaker gehört zu den einflussreichsten Bands der „Emo“-Bewegung der 1990er. 1996 lösten sie sich auf. Im Jahr 2017 fand die Band wieder zusammen. Im März 2018 bestätigte Sänger Blake Schwarzenbach in einem Interview, dass die Band an neuem Material arbeite.+++

The Who mit Eddie Vedder live im Wembley Stadion



The Who planen für dieses Jahr einige Shows und die Veröffentlichung eines neuen Albums. Darüber hatten wir vor Kurzem bereits berichtet. Auch in Europa wollen The Who auftreten. Wie der u.a. der Rolling Stone berichtet und die Band auf ihrer Facebook-Seite meldet, steht derzeit jedoch nur ein Europa-Gig fest. Dieser soll am 6. Juli im Londoner Wembley Stadion über die Bühne gehen. Als special guest wird Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder erwartet, außerdem sollen The Kaiser Chiefs spielen.+++

Gerard Way mit Song für Netflix-Serie



Die Comic-Serie „The Umbrella Academy“ wurde von Gerard Way kreiert und geschrieben und von Gabriel Bá illustriert. Die TV-Adaption soll am 15. Februar erscheinen. Für die Verfilmung hat Gerard Way, der vor allem als ehemaliger Sänger der Band My Chemical Romance bekannt ist, auch Musik beigesteuert. Neben dem Trailer für den Film ist vor wenigen Tagen auch sein Cover des Simon and Garfunkel Songs "Hazy Shade of Winter" erschienen, das auch Ray Toro und Jarrod Alexander featured.+++

The Pretty Reckless arbeiten an neuem Album



Die US-amerikanisch Alternative-Rock-Band The Pretty Reckless scheint an ihrem vierten Studioalbum zu arbeiten. Darauf lässt ein instagram-Post der Frontfrau Taylor Mommsen schließen. „Zurück zum Anfang, 2019 ist das Jahr für einen Neuanfang. (...) Schon bald kommt die Sache ins Rollen #tpr4 und noch weiter“, schreibt die Sängerin. Das letzte Album ist 2016 erschienen. Vergangene Woche stand sie bei der Chris Cornell Tribute Show auf der Bühne.+++

Brendon Urie und Jack Black auf twitch und YouTube



Seit einer Weile veranstaltet der Panic At The Disco Frontmann Brendon Urie Livestreams auf dem Live-Streaming-Videoportal twitch. Dabei spielt der Sänger nicht nur Video-Games und beantwortet Fragen aus dem Live-Chat, sondern liefert seinen Fans auch gelegentlich die ein oder andere Show-Einlage auf der Akustikgitarre. Derzeit befindet er sich auf Tour mit Panic At The Disco, doch auch von unterwegs veranstaltete er kürzlich seinen ersten Stream. Seine Streams kündigt er auf twitter an. Auf YouTube gibt es ein Tourtagebuch. Ein weiterer sehr bekannter Künstler, der aktuell unabhängig von seiner Band Tenacious D das Internet erobert, ist Jack Black. Auf seinem YouTube-Channel „Jablinski Games“ gibt er in Vlog-Form Einblicke in sein Leben. Demnächst sollen auch Gaming-Videos folgen.+++

Backyard Babies im März in Hannover



Am 6. März kommt die schwedische Rockband Backyard Babies nach Hannover, um im Capitol zu spielen. Als Support treten Audrey Horne und The Bones auf. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr 30. Jubiläum. Aktuell ist die Band im Studio, um ihr neues Albums “Sliver & Gold fertigzustellen. Bis dahin gibt es schon einmal die aktuelle Single „Good Morning Midnight“ zu hören.+++

Say Anything veröffentlichen letztes Studioalbum



Die Emo-Indie-Band Say Anything hat ihr siebtes und letztes Album „Oliver Inappropriate“ veröffentlicht. Es ist am 25. Januar erschienen und handelt vom Ende der Geschichte des Protagonisten Oliver, die Sänger Max Bemis 2004 auf dem Album "... Is A Real Boy" begann. Ihre vorläufige Auflösung hat die Band im vergangenen August in einem 9-seitigen Abschiedsbrief bekannt gegeben.+++

The Dark Tenor veröffentlicht neues Video



The Dark Tenor hat heute ein Video zu seinem Song „Wicked Game“ veröffentlicht. Es stammt aus seinem aktuellen Album „Symphony of Ghosts, mit dem er zu Zeit auf Tour ist. Am 1. Februar ist The Dark Tenor im Capitol Hannover zu sehen. Unterstützt wird er dabei von Brenner und Anna Lux. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

The Neal Morse Band mit Video zu „I Got To Run“



The Neal Morse Band hat gerade ein Video zu ihrer Single „I Got To Run“ veröffentlicht. Der Song stammt aus ihrem neunten Studioalbum „The Great Adventure“, das ebenfalls heute erscheinen ist (s. CD-Kritik in der Rubrik „Gehört & Gesehen“). Das neue Video "I Got To Run“, wurde von Vicente Cordero in L.A. gedreht, und ist ab sofort im offiziellen YouTube-Kanal der Band zu sehen.+++

Nazareth setzen ihre „50th Anniversary Tour“ fort



Die schottische Hardrock-Band Nazareth feierte letztes Jahr ihr 50. Bühnenjubiläum. Mit ihrem aktuellen Album „Tattooed On My Brain“ waren sie bereits 2018 auf Tour durch Europa. Nun hat die Band beschlossen auch in diesem Jahr weitere Konzerte unter dem Motto „50th Anniversary Tour“ zu spielen. Im April sind sie in Dänemark, der Schweiz und Deutschland unterwegs. Sie spielen unter anderem am 13. April im X-Herford und am 14. April im Lübecker Werkhof. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Mehr Informationen und alle Konzertdaten gibt es über den Link. +++

Danko Jones` neues Album steht in den Startlöchern



Das kanadische Hardrock Trio Danko Jones hat die Veröffentlichung ihres neuen Albums „A Rock Supreme“ für den 4. April angekündigt. Es wird elf Titel enthalten, die laut Danko Jones „alle fantastisch“ sein sollen. Ob dies wirklich so ist, kann man schon bald prüfen. Mit „Dance Dance Dance” wird Anfang Februar der erste Song mit dazugehörigem Video veröffentlicht.+++

