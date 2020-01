Rockszene Nachrichtenblitz

Nikki Puppet veröffentlichen neues Video



https://www.youtube.com/watch?v=OrtdgHG17t8 03.01.2020, 10:49 UhrDie hannoversche Metalband Nikki Puppet hat gerade ein Video zum ihrem neuen Song „Shadows and Lies“ veröffentlicht. Der Titel ist der erste Vorbote ihres Albums „Into the Wild“, das am 14. Februar auf den Markt kommen soll. Am selben Tag findet auch eine offizielle Release-Party im Subkultur statt.+++

Geishecker präsentieren Live-Session-Video zu "Wintersonnen"



www.youtube.com/watch?v=VewHNj1mVHk 02.01.2020, 18:24 UhrDie hannoversche Indie-Rock-Band Geishecker hat vor gut einer Stunde ein Live-Session-Video zu ihrem Song "Wintersonnen" auf YouTube veröffentlicht. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

Gavin Harrison gewinnt erneut Leser-Poll vom Prog Magazine



www.facebook.com/prog 02.01.2020, 17:04 UhrGavin Harrison von The Pineapple Thief und King Crimson wurde von den Leserinnen und Lesern des Prog Magazine erneut zum besten Schlagzeuger des Jahres 2019 gewählt. Auf Platz zwei schaffte es Schlagzeuger Craig Blundell (Steve Hackett, Steven Wilson u.a.), auf Platz drei schaffte es Danny Carey von der Band Tool. Weitere Progressive-Rock-Drummer in den Top 10 des Prog Magazine sind unter anderem Ian Mosley (Marillion), Nick D´Virgilio (Big Big Train, ex-Spock´s Beard), Mike Portnoy (Flying Colors, The Neal Morse Band), Mike Magini (Dream Theater) und Nick Mason (Pink Floyd).+++

Queen-Drummer Roger Taylor vom britischen Königshaus mit Orden geehrt



www.instagram.com/p/B6oHgaIBeBp/ 02.01.2020, 15:29 UhrRoger Taylor, Schlagzeuger und Gründungsmitglied der Rockband Queen ist vom britischen Königshaus mit dem Ritterorden OBE geehrt worden. OBE steht für "Officer of the Order of the British Empire". Der Orden würdigt Verdienste in den Bereichen Kunst und Wissenschaft, der Arbeit für gemeinnützige und Wohlfahrtsorganisationen sowie den öffentlichen Dienst. Queen-Gitarrist Brian May wurde vor einigen Jahren mit dem CBE "Commander of the Order Of British Empire" geehrt. May gratuliert Taylor über Instagram und erklärt die Systematik und das Ranking der Orden +++

Kulturzentrum Faust in Kürze mit neuer Soundanlage



www.kulturzentrum-faust.de 31.12.2019, 14:04 UhrIn Sachen Lärm-/Anwohnerschutz hat das Kulturzentrum Faust in den vergangenen Monaten jede Menge unternommen und auch umgesetzt. Umbaumaßnahmen wurden vollzogen und auch eine neue Soundanlage für die 60er-Jahre-Halle angeschafft, was ab Ende Januar zu einschneidenden Weiterentwicklungen in puncto Klang, vor allem in den Bereichen Brillanz und Druck führen soll. Die Aussteuerung des Sounds soll zukünftig digital an den Raum angepasst werden, Top-Teile der P.A. werden zukünftig unter der Decke hängen, die Bass-Boxen in der Bühne verschwinden. Das über mehr als 20 Jahre genutzte Soundsystem mit den auf der Bühne gestackten Boxen werde letztmalig am 17. Januar beim Konzert der Punkband Slime zum Einsatz kommen, erklärt die Faust. Mehr dazu in unserer Donnerstagsausgabe, 2. Januar.+++

Hayley Williams von Paramore kündigt neues Musik/Solo-Projekt an



www.twitter.com/yelyahwilliams 30.12.2019, 20:46 UhrDie Paramore-Frontfrau Hayley Williams hat sich vor wenigen Tagen via Social Media für die Geburtstagswünsche ihrer Fans bedankt. Im Zuge dessen kündigte die Sängerin neue Musik für das kommende Jahr an. "Mithilfe einiger meiner engsten Freunde habe ich etwas erschaffen, dass ich mein Eigen nennen werde", schreibt die 31-Jährige auf twitter. Den ersten Vorgeschmack auf das besondere Projekt soll es bereits im Januar geben. Paramore pausiert derzeit nach intensiven Tourneen für das aktuelle, 2017 erschienene Album "After Laughter" für unbestimmte Zeit.+++

Jahresrückblick-Serie startet am morgigen Samstag

27.12.2019, 15:43 Uhr

Unsere vierteilige Serie "Der Rockszene.de-Jahresrückblick 2019" startet am morgigen Samstag, 28. Dezember, mit dem ersten Teil. Dort blicken wir zurück auf die von uns bemerketen und behandelten musikalischen Ereignisse der Monate Januar - März 2019. Online nachher ab Mitternacht.+++

Mariah Carey und Wham! nach Weihnachten ganz oben in den Charts



www.gfk-entertainment.com 27.12.2019, 15:42 UhrMit ihren jeweiligen Weihnachtssongs "All I Want For Christmas Is You" respektive "Last Christmas" schafften es Mariah Carey und Wham! in diesem Jahr an die Spitze der deutschen Single-Charts. Mariah Carey belegt Platz eins, Wham! Platz zwei. Eine so hohe Platzierung in den hiesigen Single-Charts gab für beide Pop-Song-Klassiker noch nie zuvor.+++

Bring Me The Horizon stellen heute neues Album vor



www.bmthofficial.com 27.12.2019, 15:38 UhrFür viele in der Szene durchaus überraschend hat die stilistisch äußerst vielseitige Band Bring Me The Horizon am heutigen Freitag ein neues Album veröffentlicht. Das Album trägt den äußerst ungewöhnlichen wie umfangreichen Titel „Music to listen to~dance to~blaze to~pray to~feed to~sleep to~talk to~grind to~trip to~breathe to~help to~hurt to~scroll to~roll to~love to~hate to~learn Too~plot to~play to~be to~feel to~breed to~sweat to~dream to~hide to~live to~die to~GO TO“ . Das Album ist auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Eigentlich Alternative-Rock, Pop und modernem Metalcore zugeneigt, kommt zumindest der erste Song des neuen Werks -"Steal Somethin" als Ambient/Elektro-Chill-Out-Track daher. Interessant.+++

Gentleman stellt "Rise Up" vor



www.youtube.com/watch?v=JN_NHqPDooY 23.12.2019, 14:59 UhrDer Reggae-Sänger Gentleman stellt aktuell seine Single "Rise Up" vor zu der in der letzten Woche auch ein Musikvideo erschienen ist (siehe Link unten). Der Song entstand während der Aufnahmesessions zu Gentleman´s neuem Album, wird auf diesem jedoch nicht enthalten sein. "Rise Up" ist somit eine so genannte "Stand-Alone-Single". 2020 wird der Künstler als special guest von Die Fantastischen Vier touren, einige Festival-Shows spielen und dann im Herbst auf seine eigene Konzertreise gehen. Am 13. Oktober 2020 ist Gentleman in Hannover in der Swiss Life Hall zu Gast. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

The Neal Morse Band mit neuem Live-Video



www.youtube.com/watch?v=tFXhPGhz3tk 20.12.2019, 16:58 UhrDie US-amerikanischen Rocker von The Neal Morse Band haben ein Live-Video zu ihrem Song „Welcome To The World“ veröffentlicht. Es ist ein Vorbote zu ihrem neuen Album „The Great Adventour – Live in Brno 2019“, das am 6. März als Doppel-CD und als Blu-Ray erscheinen soll. Beide enthalten einen Livemitschnitt ihres Konzert im tschechischen Brno. Auf der Blu-Ray ist neben den insgesamt 24 Songs noch jeweils eine Dokumentationen über ihre Tour in Europa und den USA, sowie das Musikvideo zu ihrem Song „The Great Adenture“ zu sehen.+++

Anti-Flag bei Charity-Veranstaltung in Berlin



www.hockeyisdiversity.de/category/charity-game 20.12.2019, 16:49 UhrDie US-amerikanische Punk-Rockband Anti-Flag wird am 20. Januar bei einer Charity-Veranstaltung in Berlin auftreten. Unter dem Motto „An Evening of Charity Hockey and Punk Rock” findet im Wellblechpalast in Berlin ein Eishockey-Spiel der besonderen Art statt. Gegeneinander antreten werden die beiden Teams Hockey is Diversity und die Eisbären Old Stars. Als Spieler haben unter anderem der ehemalige DEL-Star und sechsfachen deutsche Meister Sven Felski, der britische Nationalspieler Mike Hammond​ und Vanessa Gasde, DFEL-Stürmerin für die Mad Dogs Mannheim, zugesagt. Als musikalisches Highlight ist eine Akustik-Performance von Anti-Flag geplant. Der Erlös geht unter anderem den Verein „Hockey is Diversity“, der sich für einen respektvollen Umgang miteinander und aktiv gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung einsetzt. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Siena Root präsentieren neuen Song



www.youtube.com/watch?v=sxdW6OLqNlU 20.12.2019, 14:01 UhrDie schwedische Roots-Rockband Siena Root hat, mit dem Song „When A Fool Wears The Crown“, den ersten Vorboten ihres achten Studioalbums „The Secret Of Our Time“ veröffentlicht. Musikalisch bewegt sich die Singleauskopplung in den, für Siena Root typischem, Mix aus Heavy Blues, Psychedelic- und Progressive-Rock. „The Secret Of Our Time“ soll am 20. März erscheinen. Betreut wird es von der in Hannover ansässigen Promotion Agentur „MIG music“.+++

Zebrahead stellen neuen Song vor - Live-Show in Hannover im Februar



www.youtube.com/watch?v=ADDAH9oG-Is 19.12.2019, 17:59 UhrDie Punk-Rock-, Rap- und Alternative-Metal-Band Zebrahead hat mit "The Perfect Crime" in der vergangenen Woche einen neuen Song veröffentlicht. Dieser Song, zu hören auf gängigen Streaming-Plattformen stammt von der neuen Zebrahead EP "Wanna Sell Your Soul?", die am 14. Januar erscheinen wird. In Hannover wird die Band am 8. Februar im MusikZentrum auftreten. Dieses Konzert wird von unserem Online-Magazin präsentiert. Karten sind im Vorverkauf, online unter anderem über die Website des örtlichen Veranstalters sun*day entertainment zu bekommen.+++

Rammstein dominieren Vinyl Jahrescharts



www.offizielledeutschecharts.de 19.12.2019, 17:52 Uhr2019 ist zweifellos ein äußerst erfolgreiches Jahr für die Band Rammstein. Ihr aktuelles, selbstbetiteltes Album rangierte auf Spitzenpositionen in den Charts und die diesjährige Stadion-Tour war ausverkauft. Auch in den offiziellen, von GFK Entertainment ausgewerteten Vinyl-LP Jahrescharts belegen Rammstein Platz eins. Auf den weiteren Plätzen zwei bis fünf: "Coloucci" von Rapper Fler, das "Greatest Hits I"-Album der Band Queen, das bereits Anfang der 1980er Jahre erstmals erschien, "Abbey Road" von The Beatles und "Kiox" von Kummer. Mehr über den Link unten.+++

Slipknot mit zwei Open Air Shows in Deutschland



www.livenation.de 18.12.2019, 12:59 UhrDie US-amerikanische Kult-Metal-Band Slipknot wird im neuen Jahr zwei Open-Air-Shows in Deutschland spielen. Das gab der Tourneeveranstalter live nation soeben bekannt. Die Termine: Freitag, 31. Juli 2020, Köln, Rhein Energie Stadion und Freitag, Berlin, Waldbühne. Am morgigen Donnerstag, 19. Dezember starten diverse Pre-Sales, der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 20. Dezember um 10 Uhr.+++

Amon Amarth erster Headliner beim Reload Festival 2020



www.reload-festival.de 17.12.2019, 18:28 UhrNach 2017 tritt im Jahr 2020 erneut die Metalband Amon Amarth als Headliner auf dem Reload-Festival in Sulingen auf. Das Reload-Festival 2020 ist für das Wochenende 13.-15. August terminiert. Live dabei sind unter anderem As I Lay Dying, Eskimo Callboy, The Black Dahlia Murder, Fever 333, Russkaja und Mr.Irish Bastard. Karten für das traditionelle Open-Air im niedersächsischen Sulingen sind im Vorverkauf erhältlich.+++

The Noisy Blacks geben Abschied bekannt



www.facebook.com/thenoisyblacks 17.12.2019, 17:59 UhrDie aus Hannover stammende Alternative-Rock-Band The Noisy Blacks hat ihre Auflösung zum Jahresende bekannt gegeben. In einem Facebook-Post am heutigen Nachmittag blickt die Band auf fünfeinhalb Jahre voller schöner Erlebnisse und Ereignisse mit vielen Emotionen zurück und bedankt sich bei Fans, Freunden und Förderern.+++

Babymetal bei Rock am Ring und Rock im Park



www.youtube.com/watch?v=qMKlj_1zbYc 17.12.2019, 17:08 UhrDie japanische Pop-Metal-Band Babymetal wird im kommenden Jahr auf den Festivals Rock am Ring und Rock im Park auftreten. In diesem Jahr hatte die Band ihr drittes Album "Metal Galaxy" auf den Markt gebracht, das auch unser Magazin rezensiert hatte. Am vergangenen Sonntag hatten Babymetal ein Video zu ihrem Song "Da Da Dance" veröffentlicht (siehe Link unten).+++

