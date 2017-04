Rockszene Nachrichtenblitz

Iggy Pop mit neuem Song zum 70. Geburtstag



Der "Godfahter Of Punk" Iggy Pop feiert heute seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlicht er den neuen Song "Asshole Blues", der sich - so Iggy Pop gegenüber dem Rolling Stone - an "ein Arschloch richtet, das versucht ihn zu kriegen". Im vergangenen Jahr veröffentlichte Iggy Pop sein Album "Post Pop Depression", das es in die Top 10 der deutschen Albumcharts schaffte.

Neues Musikvideo von You Silence I Bird



Die aus Hannover und Braunschweig stammende Indie-Acoustic-Band You Silence I Bird legt kurz nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Tilia" mit einem weiteren Musikvideo nach: Kürzlich ist ein Clip zum Song "I Cannot Escape" ins Netz gegangen. Im April und Mai spielen You Silence I Bird noch einige Konzerte im norddeutschen Raum.+++

Rise Against kündigen neues Album für Juni an



"Wolves" ist der Titel des neuen Albums der US-Punk/Hardcore-Band Rise Against, das am 9.Juni in den Handel kommen soll. Die erste Single daraus trägt den Titel "The Violence" und ist ab sofort erhältlich. Demnächst wird die Band einige Shows in den USA spielen. In Deutschland sind Rise Against in diesem Jahr auf den Open-Air-Festivals Rocco del Schlacko (10.August-12.August), Taubertal (10.August - 13.August) und Open Flair (9.August - 13.August) zu Gast. Mehr zum Thema in unserer morgigen Ausgabe.+++

Mono- Inc.- Konzert heute in Hannover ausverkauft



Am heutigen Donnerstagabend startet die Hamburger Dark-Rock-Band Mono Inc. ihre aktuelle Deutschlandtournee in Hannover im MusikZentrum. Wie der Veranstalter meldet, ist die Show mittlerweile ausverkauft. Rockszene.de ist heute Abend vor Ort. Einen Bericht vom Mono-Inc.-Konzert findet ihr in der morgigen Freitagausgabe.+++

12-jähriger Sohn von Metallica-Bassist am Bass für Korn



Der 12-jährige Tye Trujillo, Sohn des Metallica-Bassisten Robert Trujillo, übernimmt für sechs Konzerte den Bass bei der Nu Metal-Band Korn. Ty Trujillo wird Korn-Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu bei sechs Shows in Südamerika vertreten, bis dieser am 6. Mai wieder zur Band stoßen soll. Wie sich der junge Bassist bei den Live-Auftritten schlägt, ist in Videos von der Show in der Kolumbianischen Hauptstadt Bogotá auf YouTube zu sehen. Am 19. August treten Korn auf dem "Summer Breeze" Festival in Dinkelsbühl und am 21. August in der Saarlandhalle in Saarbrücken auf.

Paramore #2: Drei Konzerte im Sommer in Deutschland



Häppchweise trudeln heute die Informationen zu den aktuellen Aktivitäten und Plänen von Paramore ein. In der morgigen Donnerstagsausgabe von Rockszene.de könnt ihr einen ausführlichen Artikel zur Band lesen, vorab aber schon einmal die Information, dass Hayley Williams & Co. im Sommer drei Konzerte in Deutschland angekündigt haben: Zweimal indoor, einmal open air: 24.Juni, Köln, Palladium - 2.Juli, Berlin, Admiralspalast und 3.Juli, Hamburg, Stadtpark. Am kommenden Mittwoch, den 26.April startet ein 48-stündiger Karten-Vorabvorverkauf über Ticketmaster, im Anschluss geht es mit dem allgemeinen Vorverkauf los.+++

Deep Purple auf Platz Eins der Album-Charts



Die britische Hardrock-Legende Deep Purple ist mit ihrem aktuellen Album "InFinite" auf Platz Eins der deutschen Album-Charts eingestiegen. Entsprechende Freude herrscht im Lager der Band und ihres geschäftlichen Umfeldes. Eine Besprechung des Albums findet man auch auf Rockszene.de in der Rubrik "Gehört und Gesehen".+++

Paramore veröffentlicht neuen Song "Hard Times"



Die US-Alternative-Rock-Band Paramore veröffentlichten soeben das Musikvideo zu ihrer neuen Single "Hard Times" auf YouTube. Der neue Song aus ihrem kommenden Album "After Laughter" soll außerdem am heutigen Mittwoch um 14:30 Uhr vom US-Radiosender Alt 103.3 gespielt werden. Der Sender kann online gehört werden. Das neue, fünfte Studioalbum "After Laughter" soll am 12. Mai über das Label Fueled By Ramen erscheinen. Mehr zur neuen Paramore-Veröffentlichung wird in Kürze auf Rockszene.de zu lesen sein.

Neuer While She Sleeps Song veröffentlicht



Am kommenden Freitag veröffentlicht die britische Metalcore Band While She Sleeps ihr neues Album "You Are We". Nachdem bereits einige Songs veröffentlicht wurden, folgt nun mit "Feel" ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Werk. Das Album finanzierten While She Sleeps mit Hilfe einer Crowdfunding Kampagne.

Hannoversche Hardcoreband Angst streamt neue EP



Die Hardcoreband Angst wird mit „Burden Of Loss“ ihre neue EP veröffentlichen. Nachdem bereits der erste Song „Inhale“ präsentiert wurde, kann man nun über Bandcamp die insgesamt fünf Songs der Hannoveraner anhören. „Burden Of Loss“ kommt über das Label Street Survival Records auf den Markt. Angst besteht unter anderem aus Mitgliedern der Band Twin Red (ehemals Client.). Zuletzt spielte die Band gemeinsam mit der US-Hardcore Band Shai Hulud im Lux Club in Hannover.

Royal Blood mit erstem Vorboten aus kommenden Album



Das Alternative Rock Duo Royal Blood hat mit „Lights Out“ einen neuen Song samt Video veröffentlicht. Dieser stammt vom kommenden Album „How Did We Get So Dark?“, das die Briten am 16. Juni auf den Markt bringen werden. „How Did We Get So Dark?“ ist das zweite Werk von Royal Blood. Im Sommer wird die Band unter anderen auf den Festivals Hurricane und Southside spielen.

Gäste für Guns N´Roses-Open Air stehen fest



In Hannover und der Region haben Rock- und Hardrock-Fans im Allgemeinen und Anhänger der US-Band Guns N´Roses im Speziellen wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit den 22.Juni fest in ihren Kalendern vermerkt. An diesem Tag werden Axl Rose, Slash & Co. zu einem Open-Air auf dem Messegelände erwartet. Jüngst haben die Veranstalter die special-guest Bands für diesen Tag bekannt gegeben: Die britische Post-Punk-Band Killing Joke und Phil Campbell And The Bastard Sons werden in Hannover die Show für Guns N´Roses eröffnen. Mehr dazu in unserer morgigen Rockszene.de-Ausgabe. Karten für das Guns N´Roses-Open-Air auf dem Hermes-Platz sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Fährmannsfest bestätigt Bakfish und Bloc Safari als weitere lokale Bands



Die Macher des hannoverschen Fährmannsfestes haben für ihr Open-Air vom 4.-6.August heute zwei weitere Bands aus Hannover und der näheren Umgebung bestätigt. Zum einen wird die Ska-Reggae-Formation Bloc Safari aus Peine auftreten, zum anderen die bereits seit 1991 aktive Reggae-Rock-Band Bakfish aus Hannover. Damit wächst das Line-Up des Fährmannsfestes stetig weiter. Festival-Tickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza in Hannover ausverkauft



Die diesjährige N-Joy-Starshow am 27.Mai auf der Expo-Plaza in Hannover ist bereits jetzt ausverkauft. Das teilte das für den mitveranstaltenden Radiosender NDR tätige Medienbüro heute mit. Zur Show, bei der unter anderem Deichkind und Beginner auftreten werden, werden 25.000 Besucher erwartet. Am Vortag geht an gleicher Stelle das NDR-Plaza-Festival über die Bühne. Für diesen Abend sind Bands wie Bastille und Walking On Cars angekündigt. Für den ersten Festival-Tag am 26.Mai sind noch Tickets im Vorverkauf erhältlich.+++

J.Geils verstorben



John Warren Geils Jr., in der internationalen Rockszene als J.Geils bekannt und gleichzeitig Gitarrist und Gründungsmitglied der J.Geils Band, ist am gestrigen Dienstag im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Band war in den 1960er-Jahren entstanden, löste sich Mitte der Achtziger auf und wurde 2006 neu gegründet. Zu sehr großer Popularität -auch in Deutschland - verhalf der Band 1981 ihr Superhit "Centerfold". Auch "Freeze Frame" aus dem gleichnamigen Album wurde 1982 zum Hit. Im gleichen Jahr eröffnete die J.Geils das erste Stadion-Open-Air in Hannover. Headliner seinerzeit: The Rolling Stones.+++

Alter Name stand offenbar im Weg: Aus Itchy Poopzkid wurde Itchy



Das deutschlandweit bekannte und zum Teil auch populäre Punk-Pop-Rock-Trio Itchy Poopzkid agiert seit vergangenen Freitag unter dem Namen Itchy. In einem exkusiven Interview mit dem Musikmagazin Visions erklärt die Band, dass ihr der alte, langjährige vertraute Name in der Vergangenheit des Öfteren im Zusammenhang mit politisch oder gesellschaftlich ernsten Themen und Projekten, für die sich die Band engagiert hatte, im Wege stand. Fortan gibt es den Punk-Pop-Rock nun unter dem Namen Itchy. Demnächst soll auch ein neues Album erscheinen.+++

Rammstein - Konzertfilm "Paris" ab Mitte Mai auf DVD und Blu-ray



Der Konzertfilm "Paris" der Band Rammstein war in den letzten Wochen des Öfteren viel besprochenens Thema in Medien und unter Fans. Nach weltweiten Kino-Vorführungen kommt "Paris" nun auch auf DVD und Blu-ray in den Handel. Ab dem 19.Mai soll der Konzertfilm mit 22 Songs aus dem gesamten Repertoire der Band als Director´s Cut erhältlich sein. Wer sich für die Audio-Version des Konzerts interesiert: Das Ganze soll auch auf CD und auf Vinyl angeboten werden.+++

Emma6- Konzert morgen in Hannover bereits ausverkauft



Das morgige Konzert der Pop-Rock-und Indie-Band Emma6 im LUX in Hannover ist bereits ausverkauft. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Morgen neue CD-und DVD-Besprechungen

10.04.2017, 17:14 Uhr

Mit unserer morgigen Dienstagsausgabe liefern wir euch einen ganzen Schwung neuer CD-und DVD-Besprechungen. In unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" gibt es dann nachher, ab Mitternacht, Rezensionen zu den aktuellen Veröffentlichungen von Deep Purple, Mike + The Mechanics, Colour Haze, The Smith Street Band und Nathan Graye Collective.+++

