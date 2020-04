Anzeige:

Mike Campbell´s Dirty Knobs bringen neuen Song raus



"Lockdown" ist der Titel eines neu veröffentlichten Songs von Mike Campbell´s Dirty Knobs zu dem auch ein Video online gegangen ist. Der Song stammt aus dem Debütalbum der Band das am 18. September erscheinen soll. "Lockdown" kann über die Bandwebsite heruntergeladen werden. Die Einnahmen kommen der Organisation "Feeding America" zu Gute. Das Video zum Song wurde bei Mike Campbell im Homestudio von dessen Frau Marcie aufgenommen (siehe Link unten).+++

Neuer Song von The Used mit einem Feature von Mark Hoppus



Das neue, achte Studioalbum "Heartwork" von der US-amerikanischen Post-Hardcore-Band The Used soll am Freitag erscheinen. Nach den bereits veröffentlichten Singles "Bloody Nose" und "Cathedral Bell" ist nun der Song "The Lighthouse" zu hören. Mark Hoppus von blink-182 hat seinen Gesang beigesteuert. Auch blink-182-Schlagzeuger Travis Barker ist auf dem Album vertreten, welches von John Feldman produziert wurde. The Used ruft Fans dazu auf, ein Teil des Musikvideos zum Song "The Lighthouse" zu werden. Bis zum 28. April können sie Videos der "frontline fighters" in ihrem Leben einsenden, sprich von medizinischem Personal, Supermarkt-Mitarbeitern, etc. Mehr Infos zur Teilnahme gibt es in der Beschreibung des Musikvideos.+++

Cadet Carter kündigen für Mai "Perceptions" an



Die Münchner Alternative-/Punk-/Emo-Rock-Band Cadet Carter, in Hannover zuletzt vor einem Jahr als support von Dave Hause & The Mermaid im Béi Chéz Heinz zu Gast, wird am 8. Mai ihr zweites Album "Perceptions" auf den Markt bringen. Hieraus wurden bereits zwei Songs mit flankierenden Musikvideos ausgekoppelt. Jüngst erschienen ist der Song "Windshields" (Video-Link siehe unten).+++

Faust TV widmet sich Freitag drei Clubs der alternativen Szene



Das Format Faust TV des Kulturzentrums Faust bekommt am kommenden Freitag, 24. April, Besuch aus der alternativen Club-Szene Hannovers, dem Café Glocksee und dem Béi Chéz Heinz. In einer digitalen Variante von "If The Kiez Is United" wird unter anderem Thema sein, welche Bedeutung die Clubs Faust, Café Glocksee und Béi Chéz Heinz für Hannovers kulturelles Leben haben und wie sie die derzeitige Veranstaltungspause überbrücken. Live dabei sein werden die hannoversche Rockband DUCS und einige Szene-DJs. Gestreamt wird Faust TV am Freitag in der Zeit von 19-22 Uhr.+++

Europe-Musiker mit Benefiz-Aufnahme



Joey Tempest und Mic Michaeli, ihres Zeichens Mitglieder der Rockband Europe haben den Titeltrack des Europe-Albums "Walk The Earth" in einer Akustik-Version neu aufgenommen. Die Einnahmen daraus sollen an die Organisation "Ärzte Ohne Grenzen" gehen. Michaeli hat das Klavier in Schweden aufgenommen, Tempest in seinem Studio in England eingesungen. Das Ergebnis wurde als Video festgehalten (Link unten). Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Tal Wilkenfeld mit Video zu "Killing Me"



Die gebürtige Australierin Tal Wilkenfeld kannte man viele Jahre als virtuose Bassistin, die im Studio und live mit einigen prominenten Größen der internationalen Musikszene spielte. 2019 debütierte Tal Wilkenfeld als Sängerin und Songschreiberin und präsentierte ihr Album "Love Remains". Daraus stammt der Titel "Killing Me", zu dem sie kürzlich ein Musikvideo veröffentlichte. Direkt zum Video gelangt man über den Link unten.+++

Cryptex mit dritter Single aus neuem Album



Die Progressive-Rock-Band Cryptex aus Salzgitter und Hannover hat mit "Two Horned Crown" die dritte Single aus ihrem im Mai erscheinenden neuen Album "Once Upon A Time" ausgekoppelt. Außerdem ging zum Song ein Lyric-Video ins Netz (siehe Link unten). Ihr für Mai in Braunschweig geplantes Release-Konzert ist auf den 9. Oktober verschoben worden.+++

Incubus haben neue EP draußen



Die US-amerikanische Rockband Incubus hat ihre neue EP "Trust Fall (Side B)" veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung von "Trust Fall (Side A)" aus dem Jahr 2015. Die EP ist über das bandeigene Label erschienen. Bereits in den vergangenen Monaten hatten Incubus einige Songs, auch als Videos, ausgekoppelt.+++

Joe Bonamassa mit erstem Song aus kommendem Album



"In Conversation With Alice" ist der Titel des neuen Songs von Blues-und Rock-Gitarrist Joe Bonamassa. Am vergangenen Freitag wurde auch ein Video zu diesem Track veröffentlicht, das Joe Bonamassa und Mitmusiker beim Einspielen im Studio zeigt (siehe Link unten) "In Conversation With Alice" soll auf dem kommenden Studioalbum von Bonamassa vertreten sein, dessen Veröffentlichung für dieses Jahr vorgesehen ist. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.+++

Landesregierung legt Zahl für Großveranstaltungen fest



Nach Beratungen am heutigen Freitag hat die niedersächsische Landesregierung eine konkrete Anzahl an Teilnehmern einer Großveranstaltung festgelegt. In der „Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ heißt es: „In jedem Fall bleiben mindestens bis zum 31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkünfte oder Ansammlungen von Menschen mit 1000 oder mehr Teilnehmenden, Zuschauenden und Zuhörenden (Großveranstaltungen)“. +++

In Extremo veröffentlichen neuen Song



Die Mittelalter-Rockband In Extremo hat heute ihren Song „Wer kann segeln ohne Wind“ veröffentlicht, bei dem auch Johan Hegg von Amon Amarth mit von der Partie ist. Der Song soll die Wartezeit auf ihr neues Album „Kompass Zur Sonne“ verkürzen, das am 8. Mai auf den Markt kommen soll.+++

Beastie Boys erstmals in HD



Die Beastie Boys zählen zu einflussreichsten Künstlern im Bereich des Crossover aus Rap und Hardcore-Punk und Hip-Hop und haben auch mit ihren besonderen Videos neue Maßstäbe gesetzt. Ab heute kann man alle ihre Musikvideos zum ersten Mal in HD sehen.+++

PPC Music öffnet ab Dienstag wieder



Ab Dienstag, den 21. April ab 11 Uhr ist PPC Music wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Dies geschieht natürlich unter einigen Auflagen, wie den Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten, wenn möglich: Beratungstermine machen, Wartezonen nutzen und Desinfektionsmittel nutzen und Hände waschen. Des Weiteren soll jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Läden gelassen werden, damit ist es zu keinen „stressigen Situation“ kommt, wie man im Newsletter lesen kann.+++

Cryptex mit neuem Song am Start



Die Progressive-Rock/Metal-Band Cryptex hat heute ihren Song „Two Horned Crown“ veröffentlicht. Das dazugehörige Lyric-Video wurde von Jonathan Noor von FreakShot kreiert. „Two Horned Crown“ ist bereits die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Once Upon A Time”, das am 8. Mai über SPV/Steamhammer erscheinen soll.+++

NDR 2 -Plaza-Festival und N-Joy-Starshow 2021 mit identischem Line-Up



Die Festivals NDR-2-Plaza-Festival und die N-Joy-Starshow Ende Mai dieses Jahres auf der Expo-Plaza in Hannover fallen aus. Beide Festivals sind auf den 28. und 29. Mai 2021 neu terminiert werden. Alle Künstlerinnen und Künstler, die für dieses Jahr bestätigt waren, sollen dann im kommenden Jahr auftreten.+++

Weitere Absagen größerer Festivals 2020



Folgende Open-Air-Festivals sind unter anderem für dieses Jahr abgesagt: Das Wacken Open Air und die FKP-Scorpio-Festivals Hurricane, Southside, Highfield, Deichbrand, M´era Luna, Limestone und Elbjazz. Weitere Schritte wollen die Veranstalter Besuchern und Inhaber von Tickets demnächst bekannt geben.+++

Rock am Ring und Rock im Park 2021 am 2. Juniwochenende



Die eigentlich für dieses Jahr geplanten und gestern abgesagten Jubiläen der Festivals Rock am Ring und Rock im Park sollen 2021 nachgefeiert werden. Allerdings nicht am gewohnten Termin, am 1. Juni-Wochenende, sondern eine Woche später. Wer sich die Termine schon einmal vormerken möchte: Rock am Ring und Rock im Park sind für das Wochenende 11.-13. Juni 2021 neu angesetzt. Hinsichtlich der Details der Ticketabwicklung für die in diesem Jahr abgesagten Festivals bitten die Veranstalter noch um Geduld. Wie live nation in einer Medieninformation mitteilt, würden die Veranstalter und ihre Teams an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise, die im nächsten Schritt bekannt gegeben werden würden.+++

Das Fährmannsfest 2020 in Hannover fällt aus



Hannovers größtes Open-Air-Festival mit alternativer Ausrichtung, das Fährmannsfest, findet in diesem Jahr nicht statt. Das Fährmannsfest war für das Wochenende 31. Juli - 2. August 2020 geplant. Nach dem gestrigen Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Bundesländer, wonach Großveranstaltungen "bis mindestens 31. August" untersagt sind, fällt auch das Fährmannsfest in diesem Jahr aus.+++

Großveranstaltungen und damit auch Musikgroßveranstaltungen bis 31. August verboten



Nach eingehenden Beratungen, die heute Nachmittag zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Corona-Krise stattgefunden haben, werden Lockerungen der "Shutdown"-Situation für die kommenden Tage und Woche in Aussicht gestellt. Allerdings: Großveranstaltungen sollen vorerst bis zum 31. August verboten werden. Das betrifft dann auch große Musikveranstaltungen wie Open-Air-Festivals. Ab welcher Publikumszahl eine Veranstaltung als Großveranstaltung eingestuft wird, ist allerdings bislang noch nicht näher definiert. Nähere Einzelheiten, welche Veranstaltungen unter das heute offiziell in einer Pressekonferenz kommunizierte Großveranstaltungsverbot bis zum 31. August fallen, werden in Kürze behördliche Verfügungen in den einzelnen Bundesländern erwartet.+++

Live2home morgen mit vorläufigem Finale