Rockszene Nachrichtenblitz

Nathan Gray mit Akustik-Programm wieder in Hannover



Gut ein Jahr nach seinem letzten Auftritt in Hannover in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust wird Nathan Gray erneut im Verlauf seiner kommenden Akustik-Tournee in Hannover spielen. Am 12.März 2019 wird der etatmäßige Sänger von Boysetsfire im MusikZentrum erwartet. Begleitet wird Nathan Gray von Gitarrist Ben Christo und Cellistin Isabelle Klemt. Insgesamt umfasst die Tournee von Nathan Gray 14 Konzerte in Deutschland. Tickets für die Hannover-Show sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos dazu auch über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

www.livingconcerts.de 15.11.2018, 15:50 UhrGut ein Jahr nach seinem letzten Auftritt in Hannover in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust wird Nathan Gray erneut im Verlauf seiner kommenden Akustik-Tournee in Hannover spielen. Am 12.März 2019 wird der etatmäßige Sänger von Boysetsfire im MusikZentrum erwartet. Begleitet wird Nathan Gray von Gitarrist Ben Christo und Cellistin Isabelle Klemt. Insgesamt umfasst die Tournee von Nathan Gray 14 Konzerte in Deutschland. Tickets für die Hannover-Show sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos dazu auch über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Jeremias aus Hannover bei Selective Artitsts



Die junge hannoversche Indie-Pop-Band Jeremias ist beim Konzert-und Tourneeveranstalter Selective Artitsts unter Vertrag. Mit der Agentur Selective Artists, die zu a.s.s. in Hamburg gehört, soll es 2019 in Sachen Club-und Festivalbooking kräftig voran gehen. Im neuen Jahr wird auch die EP "Du musst an den Frühling glauben" veröffentlicht. Produziert wurde die EP von Tim Tautorat, zu dessen Referenzen die Zusammenarbeit mit Bands wie AnnenMayKantereit und The Kooks zählt. Zudem werden sich Jeremias am morgigen Freitag beim Abschlusskonzert des diesjährigen Förderprogramms "PopCamp" in Berlin Vertretern der Musikbranche vorstellen. In Hannover war man auf Jeremias im Jahr 2015, 2016 und 2017 aufmerksam geworden. Die Band spielte unter anderem Konzerte beim Sixpack, beim Sommerfestival auf dem Raschplatz und beim Strangriede Open-Air.+++

www.facebook.com/jeremiasmusik 15.11.2018, 13:34 UhrDie junge hannoversche Indie-Pop-Band Jeremias ist beim Konzert-und Tourneeveranstalter Selective Artitsts unter Vertrag. Mit der Agentur Selective Artists, die zu a.s.s. in Hamburg gehört, soll es 2019 in Sachen Club-und Festivalbooking kräftig voran gehen. Im neuen Jahr wird auch die EP "Du musst an den Frühling glauben" veröffentlicht. Produziert wurde die EP von Tim Tautorat, zu dessen Referenzen die Zusammenarbeit mit Bands wie AnnenMayKantereit und The Kooks zählt. Zudem werden sich Jeremias am morgigen Freitag beim Abschlusskonzert des diesjährigen Förderprogramms "PopCamp" in Berlin Vertretern der Musikbranche vorstellen. In Hannover war man auf Jeremias im Jahr 2015, 2016 und 2017 aufmerksam geworden. Die Band spielte unter anderem Konzerte beim Sixpack, beim Sommerfestival auf dem Raschplatz und beim Strangriede Open-Air.+++

Deamon´s Child präsentieren "Knochenmann"



Die Stoner-Noise-Rock-Band Deamon´s Child aus Hannover hat ein Musikvideo zu ihrem Song "Knochenmann" veröffentlicht."Knochenmann" gilt als das vergleichsweise ruhigste Stück des im Mai dieses Jahres erschienenen Albums "Angstparade". In diesem Jahr stehen für das Trio noch vier Konzerte an, eines davon am 28.Dezember im Café Glocksee in Hannover.+++

www.deamonshome.de 15.11.2018, 13:25 UhrDie Stoner-Noise-Rock-Band Deamon´s Child aus Hannover hat ein Musikvideo zu ihrem Song "Knochenmann" veröffentlicht."Knochenmann" gilt als das vergleichsweise ruhigste Stück des im Mai dieses Jahres erschienenen Albums "Angstparade". In diesem Jahr stehen für das Trio noch vier Konzerte an, eines davon am 28.Dezember im Café Glocksee in Hannover.+++

ZZ Top mit Open-Air- und Hallen-Konzerten in Deutschland



Das legendäre Rock-und Blues-Rock-Trio ZZ Top wird im kommenden Jahr für zahlreiche Open-Air-und Hallen-Konzerte in Deutschland erwartet. Insgesamt sind zwischen dem 11.Juni und 9.Juli acht Shows in großen und kleineren Städten angesetzt, unter anderem am 11.Juni 2019 in der Zitadelle in Berlin und am 17.Juni in der Barclaycard Arena in Hamburg. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am morgigen Freitag, 16.November. Mit dieser Tournee feiern ZZ Top ihr 50-jähriges Bandjubiläum+++

www.livenation.de 15.11.2018, 13:21 UhrDas legendäre Rock-und Blues-Rock-Trio ZZ Top wird im kommenden Jahr für zahlreiche Open-Air-und Hallen-Konzerte in Deutschland erwartet. Insgesamt sind zwischen dem 11.Juni und 9.Juli acht Shows in großen und kleineren Städten angesetzt, unter anderem am 11.Juni 2019 in der Zitadelle in Berlin und am 17.Juni in der Barclaycard Arena in Hamburg. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am morgigen Freitag, 16.November. Mit dieser Tournee feiern ZZ Top ihr 50-jähriges Bandjubiläum+++

Modell Bianka präsentieren "Sorry Boy"



Die hannoversche Love-Punk-Band Modell Bianka hat zu ihrem Song "Sorry Boy" ein Musikvideo in 80er-Jahre-Computerspiel-Ästhetik veröffentlicht. Realisiert wurde der bemerkenswerte Clip in dessen Handlungsverlauf, Bandinstrumente eingesackt werden von Simon Remmert Media. Mitwirkender in "Sorry Boy" ist unter anderem Markus Salvador Winter vom hiesigen Künstler-/Kreativkollektiv Das Kommando. Am 30.November stellen Modell Bianka ihre neue EP "Kapores" im Mephisto des Kulturzentrums Faust in Hannover-Linden-Nord vor.+++

www.facebook.com/ModellBianka 14.11.2018, 17:50 UhrDie hannoversche Love-Punk-Band Modell Bianka hat zu ihrem Song "Sorry Boy" ein Musikvideo in 80er-Jahre-Computerspiel-Ästhetik veröffentlicht. Realisiert wurde der bemerkenswerte Clip in dessen Handlungsverlauf, Bandinstrumente eingesackt werden von Simon Remmert Media. Mitwirkender in "Sorry Boy" ist unter anderem Markus Salvador Winter vom hiesigen Künstler-/Kreativkollektiv Das Kommando. Am 30.November stellen Modell Bianka ihre neue EP "Kapores" im Mephisto des Kulturzentrums Faust in Hannover-Linden-Nord vor.+++

Neues Single-Video von Grillmaster Flash zum Tourstart



Am vergangenen Freitag ist mit "Stadion" das neue Album des Bremer Rock´n´Roll-Musikers Grillmaster Flash erschienen. Aktuell gibt es außerdem ein Single-Video zum Song "Hängen mit den Jungs". Am kommenden Freitag wird Grillmaster Flash als support der Bands im ausverkauften Capitol in Hannover auftreten. Am 10.Januar 2019 kehrt Grillmaster Flash nach Hannover zurück und wir hier im Rahmen seiner eigenen Clubtournee im LUX spielen. Tickets dafür sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.+++

www.grillmaster-flash.de 13.11.2018, 18:49 UhrAm vergangenen Freitag ist mit "Stadion" das neue Album des Bremer Rock´n´Roll-Musikers Grillmaster Flash erschienen. Aktuell gibt es außerdem ein Single-Video zum Song "Hängen mit den Jungs". Am kommenden Freitag wird Grillmaster Flash als support der Bands im ausverkauften Capitol in Hannover auftreten. Am 10.Januar 2019 kehrt Grillmaster Flash nach Hannover zurück und wir hier im Rahmen seiner eigenen Clubtournee im LUX spielen. Tickets dafür sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.+++

Rantanplan kündigen neue Platte für den Januar an



Die Hamburger Ska-Punk-Institution Rantanplan zeigt auch im 23.Jahr ihres Bestehens längst keine Ermüdungserscheinungen. Kürzlich waren Rantanplan im Studio und haben zahlreiche neue Songs eingespielt. Diese werden am 25.Januar 2019 auf dem Album "Stay Rudel - Stay Rebel" erscheinen. "Stay Rudel - Stay Rebel" ist das mitlerweile zehnte Album der Band.+++

www.rantanplan-sucks.de 13.11.2018, 18:44 UhrDie Hamburger Ska-Punk-Institution Rantanplan zeigt auch im 23.Jahr ihres Bestehens längst keine Ermüdungserscheinungen. Kürzlich waren Rantanplan im Studio und haben zahlreiche neue Songs eingespielt. Diese werden am 25.Januar 2019 auf dem Album "Stay Rudel - Stay Rebel" erscheinen. "Stay Rudel - Stay Rebel" ist das mitlerweile zehnte Album der Band.+++

Prada Meinhoff noch kurzfristig mit "Stress"



Das Berliner Elektro-Punk-Pop-Duo Prada Meinhoff wird noch kurz vor dem Start ihrer Deutschlandtour im Dezember eine neue EP auf den Markt bringen. Diese trägt den Titel "Stress", beinhaltet drei Songs und wird ab kommenden Freitag, 16.November erhältlich sein. Am 9.Dezember spielen Prada Meinhoff in Hannover im Béi Chéz Heinz.+++

www.prada-meinhoff..de 12.11.2018, 16:57 UhrDas Berliner Elektro-Punk-Pop-Duo Prada Meinhoff wird noch kurz vor dem Start ihrer Deutschlandtour im Dezember eine neue EP auf den Markt bringen. Diese trägt den Titel "Stress", beinhaltet drei Songs und wird ab kommenden Freitag, 16.November erhältlich sein. Am 9.Dezember spielen Prada Meinhoff in Hannover im Béi Chéz Heinz.+++

Perez Musik gewinnen local heroes / Minuspol mit Publikumspreis



Der aus Stuttgart stammende Rap-/Pop-Rock-Act Perez Musik hat am vergangenen Wochenende das Bundesfinale von local heroes gewonnen. Der Publikumspreis ging an die Vertreter von Niedersachsen, die Indie-Pop-Rock-Band Minuspol. Im ausverkauften Kulturhaus in Salzwedel trat die Band Madsen als special guest außer Konkurrenz auf.+++

www.facebook.com/localheroes.de 12.11.2018, 16:53 UhrDer aus Stuttgart stammende Rap-/Pop-Rock-Act Perez Musik hat am vergangenen Wochenende das Bundesfinale von local heroes gewonnen. Der Publikumspreis ging an die Vertreter von Niedersachsen, die Indie-Pop-Rock-Band Minuspol. Im ausverkauften Kulturhaus in Salzwedel trat die Band Madsen als special guest außer Konkurrenz auf.+++

Backstreet Boys kommen in die TUI-Arena



Nicht wenige Musikfans, die heute im Lebensalter von ungefähr 30-40 Jahren sind, kamen in ihrer Kindheit und frühen Jugend mit den Backstreet Boys in Berührung, waren womöglich Fans. Auch wenn diese Musikfans heute vorwiegend anderen Stilrichtungen folgen, so besitzen für einige die Backstreet Boys noch immer einen großen Stellenwert und sei es aus Nostalgiegründen. Heute wurde bekannt gegeben dass die inzwischen legendäre, weltweit erfolgreich Pop-Boygroup im Frühling 2019 auf ihre größte Arenen-Tournee seit 18 Jahren gehen werden. In Hannover werden die Backstreet Boys am 21.Mai in der TUI-Arena auftreten. Der allgemeine Vorverkauf startet am 16.November. Die Gruppe will bei ihrer Tournee ihr neues Album "DNA" vorstellen.+++

www.hannover-concerts.de 09.11.2018, 18:35 UhrNicht wenige Musikfans, die heute im Lebensalter von ungefähr 30-40 Jahren sind, kamen in ihrer Kindheit und frühen Jugend mit den Backstreet Boys in Berührung, waren womöglich Fans. Auch wenn diese Musikfans heute vorwiegend anderen Stilrichtungen folgen, so besitzen für einige die Backstreet Boys noch immer einen großen Stellenwert und sei es aus Nostalgiegründen. Heute wurde bekannt gegeben dass die inzwischen legendäre, weltweit erfolgreich Pop-Boygroup im Frühling 2019 auf ihre größte Arenen-Tournee seit 18 Jahren gehen werden. In Hannover werden die Backstreet Boys am 21.Mai in der TUI-Arena auftreten. Der allgemeine Vorverkauf startet am 16.November. Die Gruppe will bei ihrer Tournee ihr neues Album "DNA" vorstellen.+++

Dream Theater kündigen "Distance Over Time" an



Das neue Album der Progressive-Metal-Band Dream Theater wird den Titel "Distance Over Time" tragen und am 22.Februar 2019 über Inside Out Music veröffentlicht werden. Das teilte unter anderem die Plattenfirma über Twitter mit. Das Cover ziert eine Roboterhand die einen skelettierten Schädel hält.+++

www.dreamtheater.net 09.11.2018, 18:27 UhrDas neue Album der Progressive-Metal-Band Dream Theater wird den Titel "Distance Over Time" tragen und am 22.Februar 2019 über Inside Out Music veröffentlicht werden. Das teilte unter anderem die Plattenfirma über Twitter mit. Das Cover ziert eine Roboterhand die einen skelettierten Schädel hält.+++

Bands und Musiker können sich für Fête de la Musique melden



In vielen Feldern starten derzeit die Bewerbungsphasen für Sommer-Festivals 2019. Ein großes Ereignis in Hannover ist jedes Jahr die Fête de la Musique mit ihren vielen Bühnen in den Innen-und Altstadt. Wer auf der Fête de la Musique am 21.Juni 2019 in Hannover auftreten will, kann sich noch bis zum 15.Februar 2019 bewerben. Gesucht werden immer Bands aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen, Singer-/Songwriter, kleine Ensembles, Chöre, Musiker aus Bereichen wie Jazz und Klassik. Auf der Website der Landeshauptstadt Hannover ist ein Bewerbungsformular zum Download bereit gestellt. Dort findet man auch weitere Infos zur Fête de la Musique 2019.+++

www.hannover.de/fetedelamusique 09.11.2018, 18:18 UhrIn vielen Feldern starten derzeit die Bewerbungsphasen für Sommer-Festivals 2019. Ein großes Ereignis in Hannover ist jedes Jahr die Fête de la Musique mit ihren vielen Bühnen in den Innen-und Altstadt. Wer auf der Fête de la Musique am 21.Juni 2019 in Hannover auftreten will, kann sich noch bis zum 15.Februar 2019 bewerben. Gesucht werden immer Bands aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen, Singer-/Songwriter, kleine Ensembles, Chöre, Musiker aus Bereichen wie Jazz und Klassik. Auf der Website der Landeshauptstadt Hannover ist ein Bewerbungsformular zum Download bereit gestellt. Dort findet man auch weitere Infos zur Fête de la Musique 2019.+++

Bewerbungsphase für Heimatzoo-Festival gestartet



Bands, die im August 2019 auf dem Heimatzoo-Festival in Grindau/Schwarmstedt auftreten möchten, haben die Möglichkeit, sich bis zum 15.Januar 2019 zu bewerben. Das Heimatzoo-Festival 2019 findet am Wochenende 9.-11.August statt. In diesem Jahr zählten Mr.Irish Bastard und Tequila & The Sunrise Gang zu den populären Bands. Neben überregionalen Headlinern präsentiert das Heimatzoo-Festival alljährlich auch lokale und regionale Newcomerbands aus Niedersachsen. Mehr dazu über den Link unten.+++

www.facebook.com/heimatzoo 09.11.2018, 15:07 UhrBands, die im August 2019 auf dem Heimatzoo-Festival in Grindau/Schwarmstedt auftreten möchten, haben die Möglichkeit, sich bis zum 15.Januar 2019 zu bewerben. Das Heimatzoo-Festival 2019 findet am Wochenende 9.-11.August statt. In diesem Jahr zählten Mr.Irish Bastard und Tequila & The Sunrise Gang zu den populären Bands. Neben überregionalen Headlinern präsentiert das Heimatzoo-Festival alljährlich auch lokale und regionale Newcomerbands aus Niedersachsen. Mehr dazu über den Link unten.+++

Suzi Quatro mit zehnköpfiger Band in Hannover



Vom Lebensalter reifere Rockfans, vor allem die, die 1970er-Jahre musikalisch hautnah miterlebt und zeitweise gefeiert haben dürften jetzt aufmerken: Suzi Quatro, in der Glam-Rock-Szene eine prägende Rockmusikern der Siebziger, geht 2019 auf ihre "It´s Only Rock´n´Roll"-Tour. Begleitet wird sie von einer zehnköpfigen Band. In Hannover werden Suzi Quatro und ihre Band am 15.Mai 2019 im Theater am Aegi auftreten. Weitere Tourneestationen sind Hamburg, Rostock, München und Frankfurt/M. Tickets sind in verschiedenen Preiskategorien im Vorverkauf erhältlich. Mehr dazu in Kürze hier in diesem Magazin.+++

www.suziquatro.com 08.11.2018, 16:22 UhrVom Lebensalter reifere Rockfans, vor allem die, die 1970er-Jahre musikalisch hautnah miterlebt und zeitweise gefeiert haben dürften jetzt aufmerken: Suzi Quatro, in der Glam-Rock-Szene eine prägende Rockmusikern der Siebziger, geht 2019 auf ihre "It´s Only Rock´n´Roll"-Tour. Begleitet wird sie von einer zehnköpfigen Band. In Hannover werden Suzi Quatro und ihre Band am 15.Mai 2019 im Theater am Aegi auftreten. Weitere Tourneestationen sind Hamburg, Rostock, München und Frankfurt/M. Tickets sind in verschiedenen Preiskategorien im Vorverkauf erhältlich. Mehr dazu in Kürze hier in diesem Magazin.+++

Rammstein-Konzert in kurzer Zeit ausverkauft



Heute morgen um 10.00 Uhr startete der allgemeine Vorverkauf für das Open-Air-Konzert der Band Rammstein am 2.Juli 2019 in der HDI Arena in Hannover. Der Ansturm auf die Tickets war sehr groß, die Buchungsserver zeitweise überlastet. Nach ungefähr zwei Stunden gab es keine Karten mehr. Das Rammstein Konzert in Hannover ist somit ausverkauft.+++

www.hannover-concerts.de 08.11.2018, 13:45 UhrHeute morgen um 10.00 Uhr startete der allgemeine Vorverkauf für das Open-Air-Konzert der Band Rammstein am 2.Juli 2019 in der HDI Arena in Hannover. Der Ansturm auf die Tickets war sehr groß, die Buchungsserver zeitweise überlastet. Nach ungefähr zwei Stunden gab es keine Karten mehr. Das Rammstein Konzert in Hannover ist somit ausverkauft.+++

Verlosung beendet -Gewinner für Frank Turner Konzert benachrichtigt



Unser Gewinnspiel mit der verbundenen Verlosung von Freikarten / Gästelistenplätzen für das Konzert von Frank Turner & The Sleeping Souls am kommenden Sonntag, 11.November im ausverkauften Capitol in Hannover ist beendet. Die richtige Lösung auf unsere Preisfrage war Antwort c) Ingo Knollmann von den Donots. Wir haben in der Zwischenzeit die Gewinner der Freikarten ausgelost und direkt per E-Mail benachrichtigt.+++

- 07.11.2018, 13:20 UhrUnser Gewinnspiel mit der verbundenen Verlosung von Freikarten / Gästelistenplätzen für das Konzert von Frank Turner & The Sleeping Souls am kommenden Sonntag, 11.November im ausverkauften Capitol in Hannover ist beendet. Die richtige Lösung auf unsere Preisfrage war Antwort c) Ingo Knollmann von den Donots. Wir haben in der Zwischenzeit die Gewinner der Freikarten ausgelost und direkt per E-Mail benachrichtigt.+++

Konzert von Wirtz heute im Capitol fällt aus



Das Konzert des Rocksängers und -Gitarristen Daniel Wirtz am heutigen Dienstagabend im Capitol in Hannover ist kurzfristig abgesagt worden. Neuer Termin für die ausverkaufte Show ist Montag, der 3.Dezember an gleicher Stelle.In einer vom Tourneeveranstalter four artists heute herausgegebene Medienmitteilung heißt es dazu: "Aufgrund eines tragischen Unfalls und der damit verbundenen Rücksicht auf die Angehörigen und Beteiligten wird das Konzert verschoben." Die Tournee werde am morgigen Mittwoch, 7.November wie geplant mit einer Show in Frankfurt fortgesetzt, so die Pressinformation weiter.+++

www.facebook.com/wirtzmusik 06.11.2018, 14:50 UhrDas Konzert des Rocksängers und -Gitarristen Daniel Wirtz am heutigen Dienstagabend im Capitol in Hannover ist kurzfristig abgesagt worden. Neuer Termin für die ausverkaufte Show ist Montag, der 3.Dezember an gleicher Stelle.In einer vom Tourneeveranstalter four artists heute herausgegebene Medienmitteilung heißt es dazu: "Aufgrund eines tragischen Unfalls und der damit verbundenen Rücksicht auf die Angehörigen und Beteiligten wird das Konzert verschoben." Die Tournee werde am morgigen Mittwoch, 7.November wie geplant mit einer Show in Frankfurt fortgesetzt, so die Pressinformation weiter.+++

Muse mit einziger Deutschland-Show im Kölner Stadion



Die Alternative-/Progressive-Rockband Muse wird im kommenden Jahre im Verlauf ihrer "Simulation Theory World Tour" auch in Deutschland auftreten. Es wird jedoch nur ein Konzert geben und das findet am 29.Juni 2019 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Bei dieser Show werden Muse unter anderem ihr neues Album "Simulation Theory" vorstellen, das noch erscheinen wird. Bezgl. des Ticketvorverkaufs hat sich die Band ein Special ausgedacht: Wer bis zum 9.November das neue Album über die Bandwebsite www.muse.mu vorbestellt, bekomme als erster Zugang zu einem Vorverkaufskanal und zwar schon am 13.November um 10.00 Uhr. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet dann drei Tage später, am 16.November um 10.00 Uhr. Das teilt der Veranstalter live nation mit.+++

www.livenation.de 05.11.2018, 16:20 UhrDie Alternative-/Progressive-Rockband Muse wird im kommenden Jahre im Verlauf ihrer "Simulation Theory World Tour" auch in Deutschland auftreten. Es wird jedoch nur ein Konzert geben und das findet am 29.Juni 2019 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Bei dieser Show werden Muse unter anderem ihr neues Album "Simulation Theory" vorstellen, das noch erscheinen wird. Bezgl. des Ticketvorverkaufs hat sich die Band ein Special ausgedacht: Wer bis zum 9.November das neue Album über die Bandwebsite www.muse.mu vorbestellt, bekomme als erster Zugang zu einem Vorverkaufskanal und zwar schon am 13.November um 10.00 Uhr. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet dann drei Tage später, am 16.November um 10.00 Uhr. Das teilt der Veranstalter live nation mit.+++

Rammstein im Juli 2019 in Hannover - Tickets ab 8.November



Einige Infos sickerten bereits gestern durch, heute ist es offiziell: Die Band Rammstein wird im kommenden Jahr auf Europa-Tournee gehen. In Hannover werden Rammstein, bekannt durch ihre aufwändigen und spektakulären Bühnenshows, am 2.Juli 2019 im Sadion / in der HDI Arena . Der Kartenvorverkauf startet am 8.November um 10.00 Uhr exklusiv über eventim.com/rammstein.+++

www.hannover-concerts.de 02.11.2018, 11:01 UhrEinige Infos sickerten bereits gestern durch, heute ist es offiziell: Die Band Rammstein wird im kommenden Jahr auf Europa-Tournee gehen. In Hannover werden Rammstein, bekannt durch ihre aufwändigen und spektakulären Bühnenshows, am 2.Juli 2019 im Sadion / in der HDI Arena . Der Kartenvorverkauf startet am 8.November um 10.00 Uhr exklusiv über eventim.com/rammstein.+++

Godsmack geben Nachholtermine bekannt