Rockszene Nachrichtenblitz

Verlosung von Metal-/Metalcore-Freikarten-Paketen



Fans von Metal und Metalcore aus Hannover und der Region sollten gegebenenfalls in den nächsten Tagen in unserem Online-Magazin die Augen offen halten: Am 16.Juni treten Caliban, A Traitor Like Judas und Die Heart im MusikZentrum auf, an gleicher Stelle werden am 27.Juni die Bands Bury Tomorrow, Lionheart und Blessthefall auf der Bühne erwartet. Wir verlosen noch in dieser Woche Freikarten-/Gästelistenpakete für beide Shows. Die Gewinner werden damit die Möglichkeit haben, mit einer Begleitung gleich beide Konzerte zu besuchen, ohne Eintritt zu bezahlen. Unterdessen sind für beide Shows am 16.Juni und 27.Juni noch Karten im regulären Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos auch beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Thirty Seconds To Mars mit neuem Video - Gitarrist steigt aus



Die Alternative-Rockband Thirty Seconds To Mars hat aktuell ein Musikvideo zu ihrem Song "Rescue Me" veröffentlicht. Die Regie führte Mark Romanek, zu dessen Referenzen Arbeiten für Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Jay-Z und Audioslave gehören. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Gitarrist Tomo Miličević die Band verlassen wird. Dies berichten heute mehrere Medien unter Berufung auf einen ausführlichen Tweet des Musikers am gestrigen Abend. Am 5.September sollen Thirty Seconds To Mars in Hannover in der TUI Arena auftreten. Wer dort Gitarre spielen soll, ist noch nicht bekannt.+++

Nachholtermine für Die Toten Hosen



Wegen eines bei Sänger Campino kürzlich diagnostizierten Hörsturzes, mussten Die Toten Hosen ihre jüngsten Open-Air-und Festivalkonzerte absagen. Auch der für den 14.Juni geplante Auftritt beim Nova Rock in Österreich und der am 16.Juni auf der Bremer Bürgerweide muss seitens der Band abgesagt werden. Mittlerweile sind jedoch einige Nachholtermine organisiert worden: Lt.JKP werden Die Toten Hosen das Konzert in Bremen am 4.August nachholen, die ausgefallene Show in der Berliner Waldbühne wird am 29.August neu angesetzt. Bereits gekaufte Karten für die ursprünglichen Termine in Bremen und Berlin behalten lt. JKP ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.+++

The Intersphere mit neuer Musik im Dezember in Hannover



Nach einem Besetzungswechsel am Bass und einer kreativen Verschnaufpause hat die Alternative-Rock-Band The Intersphere mit den Aufnahmen zu ihrem fünften Album begonnen. Im Spätherbst geht die Band wieder auf eine ausgedehnte Tournee. Am 4.Dezember werden The Intersphere in Hannover im MusikZentrum auftreten. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Adam Angst mit zweitem Album im Herbst in Hannover



Die Punkrock-Band Adam Angst kündigt zum Herbst die Veröffentlichung ihres zweiten Albums an, das über Grand Hotel van Cleef erscheinen soll. Ein exakter Termin steht noch nicht fest, wohl aber die Daten für die Clubtour durch Deutschland, die Adam Angst unternehmen wollen. In Hannover wird die Band am 21.November im MusikZentrum erwartet.+++

Mike Shinoda von Linkin Park mit Solo-Album in Deutschland



Mike Shinoda, viele Jahre Co-Sänger des im Juli 2017 verstorbenen Linkin-Park-Sängers Chester Bennington hat mit "Post Traumatic" ein Solo-Album aufgenommen, das am kommenden Freitag, dem 15.Juni erscheint. Mit diesem Album spielt Mike Shinoda auch einige Konzerte, in Deutschland am 29.August im Palladium in Köln. Karten gibt es ebenfalls ab kommenden Freitag im Vorverkauf.+++

Rocker heute mit Stone-Sour-Aftershow-Party



Das Rocker in der Reuterstraße öffnet aktuell zweimal außer der Reihe. Bereits am gestrigen Sonntag lud die Rockbar Fans zu einer Party im Anschluss an das Konzert von Iron Maiden auf der Expo-Plaza. Heute soll anlässlich des Konzerts der US-Alternative-Metal-und Rockband Stone Sour in der Swiss Life Hall im Rocker gefeiert werden. Der Club öffnet heute um 21.00 Uhr.+++

Alter Bridge wollen 2019 neues Album produzieren



Die US-Alternative-Rock-Band Alter Bridge plant, im Frühjahr 2019 mit den Arbeiten an einem neuen Album zu beginnen. Das haben Gitarrist Mark Tremonti und Sänger Myles Kennedy über Plattformen und Mediendienste wie ultimate-guitar.com und Blabbermouth auf Nachfrage erklärt. Beide Musiker kümmern sich aktuell um ihre Solo-Alben und Touren, das kommende Jahr rückt wieder Alter Bridgte in den Fokus. Das neue Album soll dann auch noch 2019 in den Handel kommen.+++

Die-Toten-Hosen-Konzert heute in Berlin abgesagt



Das für den heutigen Abend in der Berliner Waldbühne geplante Konzert von Die Toten Hosen ist kurzfristig abgesagt worden. Wie die Band über u.a. Facebook mitteilte, sei bei Sänger Campino heute morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden. Auf ärztliche Anweisung ist daher kein Auftritt möglich. Man bemühe sich um einen Ersatztermin, heißt es in der Mitteilung weiter. Man will ebenso darüber informieren, wie es weiter geht. Der nächste vorgesehene Auftritt der Punk-Rocker ist am Sonntag, 10.Juni beim Rockavaria in München.+++

Gorillaz kündigen „The Now Now“ an



Die animierte Formation aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht am 29. Juni ihr neues Studioalbum „The Now Now“. Es soll elf Titel enthalten und diesmal weitestgehend auf Gaststars verzichten. Als ersten kleinen Vorgeschmack haben die Gorillaz bereits den Song „Humility“und das dazugehörige Video veröffentlicht. Im Sommer gehen sie mit ihrem neuen Album auf Tour durch Europa.

You Me At Six kehren mit Studioalbum „VI“ zurück



Die britische Rockband You Me At Six kündigt ihr sechstes Studioalbum „VI“ für den 5. Oktober an. Aufgenommen wurde es in den VADA Studios. Unterstützt wurden sie von Dan Austin, der auch schon mit Künstlern wie Biffy Clyro, Massive Attack und Pixies zusammengearbeitet hat. Das Album ist ein Zäsur in ihrem Schaffen. Zum ersten Mal sind You Me At Six als Co-Produzent an den Songs beteiligt. Daher soll sich „VI“ vom Sound her zu den vorherigen Alben unterscheiden. Als Teaser kann man bereits die Songs „Fast Forward“ und „3AM“ hören.

Metalfestival mit Bands aus Hannover im Musikzentrum



Am 24. August steigt das Metal Flood im Musikzentrum. Fünf Bands aus Hannover, Hamburg, Bremen und Tier sollen bei dem Indoor Festival auf der Bühne stehen. Angekündigt sind die hannoverschen Bands SlomolS und Arktis sowie Revaira aus Bremen und Rising Insane aus Hamburg. Headliner sind I am Noah aus Trier. Der Vorverkauf für die Tickets ist bereits gestartet.

Lenny Kravitz veröffentlicht Video zu „Low“



Der US-amerikanische Rocksänger Lenny Kravitz veröffentlicht das Video zu seiner kürzlich erschienenen Single „Low“. In dem Song beschäftigt er sich, laut Pressemitteilung, „auf nachdenkliche Art mit den verschiedenen Erwartungshaltungen am Anfang einer neuen Beziehung und denen sich daraus ergebenden Missverständnissen.“ „Low“ ist neben „It´s Enough“ die zweite Singleauskopplung aus seinem Album „Raise Vibration“ , das am 7. September auf den Markt kommen soll. Zur Zeit befindet sich Lenny Kravitz auf Tour durch Europa. In Deutschland spielt er noch Konzerte in Berlin (12. Juni), Frankfurt (13. Juni), Köln (25. Juni) und in Stuttgart (21. Juli).

The Hirsch Effekt mit "Playthrough"-Video zu "Lifnej"



Die hannoversche Art-Core-Band The Hirsch Effekt legt den zweiten Teil ihrer "Playthrough"-Video-Reihe vor. Dieses Mal widmet sich Bassist Ilja John Lappin dem Song "Lifnej" und zeigt auf, was der E-Bass im Detail im Song spielt. Insbesondere interessierte Musiker, speziell Bassisten könnte dies interessieren. Kürzlich hatte im ersten Teil der "Playthrough"-Video-Reihe The- Hirsch-Effekt-Gitarrist Nils Wittrock den Song "Eskapist" in ählicher Form auf der Gitarre vorgestellt (Rockszene.de berichtete). Am 14.September spielt die Band im Verlauf ihrer Jubiläums-Tour in Hannover im Indiego Glocksee.+++

Tank Shot aus Hannover mit "First Strike"



Die hannoversche Punk-Band Tank Shot steht vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums. "First Strike", so der Titel, soll am 15.Juni als CD-und Vinyl-Schallplatten-Ausgabe über das Label Laketown Records herauskommen. Am 6.Juli feiern Tank Shot ihren CD-Release mit einem Shop-Gig bei Monster Records, am 25.August spielt die Band beim diesjährigen Strangriede Open Air in der Nordstadt, bevor es am 8.September zum Sarstedt Open Air geht. Mehr zu Tank Shot auf deren Website (siehe Link unten).+++

Chuck Ragan im Dezember in der Markuskirche



Der Folk-/Folk-Rock und Folk-Punk-Musiker Chuck Ragan kommt im Dezember auf eine Deutschlandtour, die ihn in manchen Städten in für Rockkonzerte nicht ganz alltägliche Spielstätten führt. So wird Chuck Ragan unter anderem auch in Kirchen auftreten, so, wie unter anderem am 14.Dezember in Hannover in der Markuskirche zwischen Eilenriede und Lister Platz. Der Vorverkauf startet in Kürze+++

Comeback von Die Ärzte bei Rock am Ring 2019



Die populäre Berliner Funk-Punk/Pop-Punk/Pop-Rock-Band Die Ärzte meldet sich nach längerer Pause zurück. Das Trio um Farin Urlaub, Bela B. und Rod Gonzales wird als einer der Headliner auf den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park im kommenden Jahr auftreten. Das gab der Veranstalter Live Nation bekannt. Das letzte Album von Die Ärzte datiert aus dem Jahr 2012, die bis dato letzten Auftritte der Band bei Rock am Ring/Rock im Park datieren aus dem Jahr 2007. Bereits ab dem morgigen Dienstag, 5.Juni steht ein limitiertes Frühbucher-Kartenkontingent für die Festival zum Verkauf zur Verfügung. Rock am Ring/Rock im Parkt 2019 ist für das Wochenende 7.-9.Juni 2019 terminiert. Mehr dazu über die Veranstaltungswebsite.+++

Rock am Deister startet weiteren Sondervorverkauf



Unter dem Motto "Katze aus dem Sack" startet das Rock-am-Deister-Festival ab sofort und nur für kurze Zeit einen Sondervorverkauf von weiteren 50 Karten für das Open Air am 28.Juli auf dem Festplatz in Springe-Völksen. Diese Woche über hatten die Organisatoren die auftretenden Bands bekannt gegeben. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt in diesem Jahren in den Bereichen Groove und Gebläse. Folgende Bands sind beim Rock am Deister 2018 auf der großen Musikbühne dabei: Emerson Prime, Mouyé, Wisecräcker, Fréros und Eskalation. Für die Akustikbühne wird sicher in Kürze das Programm angekündigt. Mehr dazu auch in unserer morgigen Wochenendausgabe Samstag/Sonntag+++

20 Jahre The Parlotones: Jubiläumstour mit Hannover-Konzert



Die südafrikanische Indie-Pop-Band The Parlotones, jüngst von der hannoverschen Agentur Spider Promotion unter Vertrag genommen, feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt es eine entsprechende Tour inklusive eines Konzerts in Hannover. Hier werden The Parlotones am 29.Oktober im LUX erwartet. Ein neues Album soll dann ebenfalls fertig sein. Der Kartenvorverkauf ist gestartet.+++

"Metal-Flood"-Festival Ende August im MusikZentrum