NDR 2 zieht Präsentation des Plaza-Festivals zurück - Open-Air findet aber statt

10.05.2017, 18:19 Uhr

Der Sender NDR 2 hat die Präsentiation des Plaza-Festivals am 26.Mai auf der Expo-Plaza in Hannover zurückgezogen. Grund ist offensichtlich der Auftritt der Deutsch-Soul-Pop-Gruppe Söhne Mannheims, die mit der Veröffentlichung ihres Songs "Marionetten" ein verhältnismäßig großes Medienecho entfachten. Auch in sozialen Netzwerken wird seit dem vergangenen Wochenende kontrovers über den Song, insbesondere den Songtext und über den Lead-Sänger der Band, Xavier Naidoo und dessen Haltung disktutiert. "Einige Textpassagen des Songs "Marionetten" aus dem neuen Album der Söhne Mannheims passen einfach nicht zu NDR 2. Die Erklärungen der Band hierzu haben uns nicht überzeugt.", wird NDR 2 Programmchef Torsten Engel in einer Newsmeldung zur Absage auf ndr.de zitiert. Man respektiere die Freiheit der Kunst, betont aber die eigene Freiheit, "sich mit Texten wie "Marionetten" nicht durch eine Präsentation gemein zu machen.""



Der örtliche Veranstalter Hannover Concerts teilt mit, dass er die Absage des NDR als Veranstaltungspartner für dieses Jahr bedauere, man die Entscheidung aber respektiere. Das Open-Air am 26.Mai auf der Expo-Plaza wird nun mit dem Titel "Plaza-Festival" über die Bühne gehen. In seinem Statement äußert sich Hannover Concerts unter anderem wie folgt: "Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims haben sich öffentlich und ausdrücklich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekannt und jeder Art der Gewalt eine Absage erteilt. Die Stellungnahmen haben wir zur Kenntnis genommen; ihnen ist nichts hinzuzufügen. In Deutschland sind künstlerische und Meinungsfreiheit verbrieft. Dazu stehen auch wir als Konzertveranstalter. An weiteren Diskussionen werden wir uns nicht beteiligen." Beim Plaza-Festival am 26.Mai werden neben Söhne Mannheims auch Henning Wehland, Max Giesinger, Walking On Cars, Bosse und Bastille auftreten.+++

Vorbands für Donots für Open-Air im August in Wolfsburg gesucht



Am 12.August findet im Wolfsburger Allerpark das diesjährige Rock-im-Allerpark-Open-Air statt. Headliner in diesem Jahr wird die Punk-Rock-Band Donots sein. Regelmäßig präsentieren die Veranstalter bei diesem Open-Air Newcomerbands aus den Regionen Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg. Noch bis zum 2.Juni können sich interessierte Bands per E-Mail über bewerbungen (ät) hallenbad.de melden. Rock im Allerpark ist eine Veranstaltung vom Hallenbad – Kultur am Schachtweg in Wolfsburg. 2014 etwa waren Jennifer Rostock Headliner dieses Events. Im Vorprogramm damals spielten unter anderem die auch in Hannover gut bekannte Band Therapiezentrum aus Osnabrück. Mehr zum Thema über den Link unten.+++

Steven Wilson kündigt "To The Bone" für 18.August an



Die britische Progressive-Rock-Größe Steven Wilson will am 18.August sein neues Album "To The Bone" auf den Markt bringen. Erste Medienmitteilungen sprechen von einem "modernen, dynamischen Popalbum" mit "treibendem, futuristischem Rock, gespenstischer Elektronik und stürmischen Gitarrensounds, die sich zu elegischen Klang-Sphären verbinden." Im Zeitraum vom 12.Februar 2018 - 5.März 2018 soll Wilson wieder in Deutschland touren. Hannover steht hier nicht auf dem Tourplan. In Norddeutschland ist eine Show für den 20.Februar 2018 im Mehr! Theater in Hamburg angesetzt.+++

The Rolling Stones kündigen Deutschland-Konzerte an



The Rolling Stones werden noch in diesem Jahr zahlreiche Open-Air-Konzerte in Europa spielen. Für Deutschland sind bislang drei Shows angesetzt. Am 9.September wird die Band auf einem großen Gelände beim Stadtpark in Hamburg spielen, nicht in der im Stadtpark sonst genutzten Open-Air-Location. Am 12.September ist ein Konzert im Münchner Olympiastadion angesetzt. Am 9.Oktober werden The Rolling Stones schließlich in der Esprit Arena in Düsseldorf erwartet, ein für Open-Airs in Deutschland eher ungewöhnlicher Termin. Über die Rolling-Stones-App gibt es vom 12.-13.Mai einen Ticket-Vorab-Vorverkauf, der allgemeine Vorverkauf für die Stones-Konzerte soll am 13.Mai um 10 Uhr starten.+++

Rise Against mit exklusivem Konzert in Kult-Club



Die US-Band Rise Against wird relativ kurzfristig ein exklusives Club-Konzert in Berlin spielen. Als Ort hat man sich das altehrwürdige SO 36 im Bezirk Kreuzberg ausgesucht, schon eine Art Kultstätte für Punk-Rock-Konzerte und deutschlandweit populär. Der Vorverkauf startet übermorgen, am Mittwoch, den 10.Mai und läuft ausschließlich über die Website der Tourneeagentur X -Why-Z in Hamburg (siehe Link unten). Für den 9.Juni haben Rise Against ihr neues Album "Wolves" angekündigt (Rockszene.de berichtete).+++

30 Jahre Westernhagen-Cover: Mit 18 feiern im MusikZentrum



Die hannoversche Westernhagen-Coverband Mit 18 genießt in der Leinemetropole und Umgebung seit vielen Jahren Kultstatus. Die Band ist unter anderem Stammgast auf vielen namhaften Stadtfesten und sonstigen Open-Airs, tritt aber auch indoor in Clubs auf. Anlässlich ihres 30-jährigen Bandjubiläums werden Mit 18 am 16.Dezember ein besonders Konzert im MusikZentrum spielen. Bereits jetzt gibt es dafür Karten im Vorverkauf, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Erstes Musikvideo der hannoverschen Band Pagalàti



Die hannoversche Indie-Rock-Band Pagalàti hat ihr erstes Musikvideo veröffentlicht. Der Clip zum Song "Wir Vier" entstand unter anderem im Lindener Kulturpalast. Zum Video und mehr zur Band über den Link unten.+++

Paramore veröffentlichen zweite Single „Told You So“



Soeben veröffentlichte die amerikanische Alternative-Rockband Paramore die zweite Single „Told You So“ samt Musikvideo aus ihrem kommenden, fünften Studioalbum „After Laughter“, welches am 12. Mai über Fueled By Ramen erscheint. Das Video zeigt wie sich die Band um Hayley Williams, Taylor York und Zac Farro auf eine rasante Autofahrt begibt – Gitarrespielen auf der Rückbank inklusive.+++

SpVgg Linden-Nord und The Picturebooks neu auf dem Fährmannsfest



Das Fährmannsfest hat vor wenigen Stunden zwei neue Bands für das diesjährige Open-Air angekündigt. Mit der SpVgg Linden Nord sind alte Bekannte dabei, die bereits vor einigen Jahren sowohl auf der Kultur-als auch auf der Musikbühne kräftig abräumten, wie man es umgangssprachlich oft formuliert, wenn die Show einer Band vom Publikum kräftig bejubelt wird. The Picturebooks treten dagegen erstmals auf dem Fährmannsfest auf und setzen auf ein Repertoire aus Alternative, Rock und Blues. Das Fährmannsfest ist für das Wochenende 4.-6.August terminiert. Festivaltickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Rancid mit neuem Video und Album



Die kalifornische Punkband Rancid hat die Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums angekündigt. „Trouble Maker“ soll am 9. Juni erscheinen. Aus dem neuen Album veröffentlichte die Band gestern den Song „Ghost Of A Chance“ samt Musikvideo. Das Vorgänger-Album „...Honor Is All We Know“ liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Im Juni beginnt Rancids Tournee in Europa. Für Deutschland stehen im Zeitraum vom 23. bis 25. Juni bislang das Hurricane Festival in Scheeßel, sowie das Southside Festival in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen an.+++

Fish findet frühe Marillion Demos und Ablehnung von der Plattenfirma



Der schottische Rock-und Progressive-Rock-Sänger und Song-Lyriker Fish hat sehr alte Marillion-Demos aus dem Juli 1981 in die Hände bekommen. In jenem Sommer nahm die Band, damals noch in einer frühen Besetzung um Fish, Gitarrist Steve Rothery, Drummer Mick Pointer, Bassist Dizz Minnitt und Keyboarder Brian Jelliman einige Songs unter der Regie von Les Payne. Obwohl sich die Arrangements kaum von den späteren des Marillion-Debütalbums "Scpript For A Jester´s Tear" (1983)unterschieden, wurde das Demo-Material von allen Major-Plattenfirmen abgelehnt, darunter auch der Song "Garden Party", berichtet Fish in einem Facebook-Post zu dem er auch eine Audio-Datei der Demo-Aufnahmen beifügt. Das Ablehnungsschreiben von der EMI habe er noch, berichtet der Musiker weiter. Der Song "Garden Party" vom Debütalbum schaffte es zwei Jahre später schließlich auf Platz 16 der UK-Charts.+++

Spaceman Spiff am 6.Mai im LUX ausverkauft



Das Konzert von Spaceman Spiff um Songwriter Hannes Wittmer am kommenden Samstag, den 6.Mai im LUX Hannover ist ausverkauft. Es werden keine Karten mehr an der Abendkasse erhältlich sein. Dies teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Jubiläums-Edition von Radiohead´s "OK Computer" im Juni



20 Jahre ist es her, dass die britische Alternative/Indie-/Progressive-Rock-Band Radiohead ihr wegweisendes Erfolgsalbum "OK Computer" veröffentlicht haben. Das Album erreichte seinerzeit Platz 1 in den UK-Charts und verhalf der Band um Sänger Thom Yorke zu enormer Popularität, auch in Deutschland. Am 23.Juni diesen Jahres bringt XL Recordings die Jubiläums-Edition "OK Computer Oknotok 1997 2017" auf den Markt, das auch als Boxset mit den obligatorischen Bonus-Beigaben erhältlich sein wird, wie unter anderem acht B-Seiten, drei bislang unveröffentlichte Songs, Vinyl, Album-Sizzen, Hardcover-Buch und einem Mixtape (als Kassette) mit einer Spieldauer von 90 Minuten.+++

Zytanien-Open-Air mit einigen Bands aus der Hannover-Szene



Ein besonders unter Insidern seit Jahrzehnten angesagter Treffpunkt ist das alljährliche Zytanien Open-Air in Lehrte/Immensen östlich von Hannover. Das diesjährige Zytanien Open Air findet vom 25.-27.August statt. Mit dabei sind auch zahlreiche Bands aus der hiesigen Szene wie etwa Wisecräcker, The Automatik Heroes, Die Postpunk, Beatpoeten, Beatbar oder African Tam Tam. Mehr zum Festival über den Link unten.+++

Morgen hier: Ein Interview zum Thema Stimme und Gesang

01.05.2017, 20:16 Uhr

Wir melden uns aus dem verlängerten Wochenende zurück und liefern euch nachher, ab kurz nach Mitternacht, eine frische Dienstagsausgabe. Dort findet ihr unter anderem ein ausführliches und interessantes Interview mit Vocal-Coach Stefanie Rehrmann zu den Themen Stimme und Gesang. Bestimmt auch interessant für Sängerinnen und Sänger aus den Bereichen Rock und Metal.+++

VIP-Tickets für das KISS-Konzert in Dortmund



Für das ausverkaufte KISS-Konzert in Dortmund am 12. Mai versteigert das Charity-Auktionsportal United Charity zwei VIP-Tickets. Der Erlös der Auktion "Ikonen des Rock: KISS in Dortmund von Logen-Plätzen aus live erleben" werde laut United Charity ohne Abzug von Kosten an Kinderlachen e.V. weitergeleitet. Kinderlachen e.V. ist eine Hilfsorganisation für Kinder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Konzert findet in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Die Auktion läuft noch bis zum 1. Mai.+++

Raus aus dem April - Rein in den Mai: Einiges los in Hannover

28.04.2017, 17:52 Uhr

Die Temperaturen sollen am kommenden Sonntag, den 30.April und am Montag, den 1.Mai in Regionen von 14-16 °C hochschießen, was gegenüber der kalten Tage zuletzt, bemerkenswert erscheint. Die Sonne soll sich gemäß diverser Vorhersagen ebenfalls sehr kontinuierlich zeigen. Lediglich am Abend und nachts soll es kühl bleiben. In Hannover laden viele Clubs zu speziellen Feiern heraus aus dem April, hinein in den Mai. Auch für den 1.-Mai-Feiertag sind viele Veranstaltungen geplant, darunter auch mit zahlreichen Konzerten, wie etwa beim Internationalen 1.-Mai-Fest auf dem Faustgelände und auf der Faustwiese. Zu den auftretenden Hannover-Bands gehört unter anderem das noch relativ frische Psycho-Rock-Rap-Trio Ego Super. In den Artikeln unserer morgigen Wochenendausgabe geben wir euch einen Überblick, was in Hannover am 30.April und 1.Mai passieren soll und stellen euch bei dieser Gelegenheit auch Ego Super vor. Online ist unsere neue Ausgabe nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Fehlfarben mit "Monarchie und Alltag" -Show im TV / Album neu aufgelegt



Das Debütalbum der Band Fehlfarben -"Monarchie und Alltag"- stammt aus dem Jahr 1980 und gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Werken der deutschen Musikgeschichte. In diesem Jahr gehen Fehlfarben mit diesem Album auf eine ausgedehnte Deutschland-Tour und kündigen an, bei diesen Konzerte das komplette Album live zu spielen. Unterdessen wird "Monarchie und Alltag" am 19.Mai in einer remasterten Version neu auf CD und Vinyl aufgelegt. Am kommenden Sonntag, den 30.April strahlt der TV-Sender 3sat um 4.55 Uhr (!) ein Konzert von Fehlfarben auf. Wer sich weder zu den Ultra-Frühaufstehern noch zu den Sehr-Spät-zu-Bett-Gehern zählt, habe die Möglichkeit, im Anschluss den Mitschnitt in der Mediathek des Senders zu streamen, teilt eine Medienagentur mit.+++

Heutiges Blondie-Konzert in Berlin wird gestreamt



Das heutige, kostenlose Blondie-Konzert im SchwuZ in Berlin-Neukölln wird als Live-Stream von arte concert übertragen werden. Der Stream startet um 20 Uhr. Die exklusive Live-Show ist das bislang einzige Deutschlandkonzert der US-amerikanische New-Wave-Band. Ein Album-Review zur kommenden Blondie-Veröffentlichung "Pollinator" lest ihr in der kommenden Woche hier auf Rockszene.de.+++

