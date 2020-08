Rockszene Nachrichtenblitz

MusikZentrum vor weiterem Hofkonzert



Die Premiere war am 21. Juni anlässlich des Fête de la Musique-Termins, nun plant das MusikZentrum Hannover ein weiteres Hofkonzert auf dem Gelände Emil-Meyer-Str.26-28 zwischen Halle und Bürogebäude. Am 13. September soll es soweit sein: Dann werden im Rahmen des Großraumentdeckertages Passepartout, Versacer, Sobi, Vinter und Jona Straub erwartet.+++

www.facebook.com/MusikZentrum 25.08.2020, 15:35 UhrDie Premiere war am 21. Juni anlässlich des Fête de la Musique-Termins, nun plant das MusikZentrum Hannover ein weiteres Hofkonzert auf dem Gelände Emil-Meyer-Str.26-28 zwischen Halle und Bürogebäude. Am 13. September soll es soweit sein: Dann werden im Rahmen des Großraumentdeckertages Passepartout, Versacer, Sobi, Vinter und Jona Straub erwartet.+++

ZSK Mitte Januar 2021 mit "Ende der Welt"



Jüngst hatte die Punkband ZSK dem Berliner Virologen Christian Drosten einen Song gewidmet und für das dazugehörige Video zu "Ich habe Besseres zu tun" viele, viele Klicks auf YouTube erhalten. Nun haben ZSK ein neues Studioalbum im Visier, das mit dem Titel "Ende der Welt" am 15. Januar 2021 erscheinen soll. Mit dem Vorgänger-Album "Hallo Hoffnung", das 2018 erschien, schaffte es die Band auf Platz 16 der deutschen Album-Charts. 2019 gehörten ZSK zu den Abräumern des Fährmannsfestes in Hannover.+++

www.skatepunks.de 25.08.2020, 15:31 UhrJüngst hatte die Punkband ZSK dem Berliner Virologen Christian Drosten einen Song gewidmet und für das dazugehörige Video zu "Ich habe Besseres zu tun" viele, viele Klicks auf YouTube erhalten. Nun haben ZSK ein neues Studioalbum im Visier, das mit dem Titel "Ende der Welt" am 15. Januar 2021 erscheinen soll. Mit dem Vorgänger-Album "Hallo Hoffnung", das 2018 erschien, schaffte es die Band auf Platz 16 der deutschen Album-Charts. 2019 gehörten ZSK zu den Abräumern des Fährmannsfestes in Hannover.+++

Ohrenfeindt bringen Ende Oktober neues Album raus



Die St.Pauli-Vollgasrocker Ohrenfeindt kündigen für den 30. Oktober die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Das Geld liegt auf der Straße" an. Es ist bereits das neunte Album in der Karriere des Hamburger Rock´n´Roll-Trios um Sänger und Bassist Chris Laut.+++

www.ohrenfeindt.de 25.08.2020, 15:26 UhrDie St.Pauli-Vollgasrocker Ohrenfeindt kündigen für den 30. Oktober die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Das Geld liegt auf der Straße" an. Es ist bereits das neunte Album in der Karriere des Hamburger Rock´n´Roll-Trios um Sänger und Bassist Chris Laut.+++

Konzert von Thees Uhlmann in den Biergarten verlegt



Das Konzert von Thees Uhlmann, das am 27. August auf der Expo-Plaza stattfinden sollte, wird in den Biergarten bei Hannover 78 (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2, Hannover) verlegt. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. +++

www.livingconcerts.de 24.08.2020, 15:31 UhrDas Konzert von Thees Uhlmann, das am 27. August auf der Expo-Plaza stattfinden sollte, wird in den Biergarten bei Hannover 78 (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2, Hannover) verlegt. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. +++

Jeremias spielen beim MS Dockville Festival 2021



Die Veranstalter des Hamburger MS Dockville Festivals haben heute die ersten Acts für das nächste Jahr bekanntgegeben. Einer der Acts wird die hannoversche Band Jeremias sein. Ihnen Gesellschaft leisten werden unter anderem Faber, Yung Hurn, Leoniden und Die Orsons. Der Vorverkauf für das Festival ist bereits angelaufen. +++

www.msdockville.de 24.08.2020, 15:31 UhrDie Veranstalter des Hamburger MS Dockville Festivals haben heute die ersten Acts für das nächste Jahr bekanntgegeben. Einer der Acts wird die hannoversche Band Jeremias sein. Ihnen Gesellschaft leisten werden unter anderem Faber, Yung Hurn, Leoniden und Die Orsons. Der Vorverkauf für das Festival ist bereits angelaufen. +++

Travis veröffentlichen neuen Song



Die schottische Rockband Travis hat heute ihren Song „The Only Thing“ veröffentlicht. Entstanden ist er zusammen mit Susanna Hoffs, die in den späten 80ern mit The Bangles große Erfolge feiern konnte. „The Only Thing“ ist die vierte Vorabsingle aus dem kommenden Studioalbum „10 Song“, das ab dem 9. Oktober im Handel stehen soll. +++

www.youtube.com/watch?v=0OL2zAQMNak 24.08.2020, 15:30 UhrDie schottische Rockband Travis hat heute ihren Song „The Only Thing“ veröffentlicht. Entstanden ist er zusammen mit Susanna Hoffs, die in den späten 80ern mit The Bangles große Erfolge feiern konnte. „The Only Thing“ ist die vierte Vorabsingle aus dem kommenden Studioalbum „10 Song“, das ab dem 9. Oktober im Handel stehen soll. +++

Blaqk Audio veröffentlichen neues Album



Das US-amerikanische Futurepop-Musikprojekt, das aus den AFI Bandmitgliedern Davey Havok und Jade Puget besteht, hat heute das Album „Beneath the Black Palms“ veröffentlicht. Es enthält insgesamt elf Songs. +++

www.blaqkaudio.com 21.08.2020, 16:53 UhrDas US-amerikanische Futurepop-Musikprojekt, das aus den AFI Bandmitgliedern Davey Havok und Jade Puget besteht, hat heute das Album „Beneath the Black Palms“ veröffentlicht. Es enthält insgesamt elf Songs. +++

Deftones kündigen neues Album an



Schon seit einiger Zeit wurde in den Medien und vor allem den sozialen Netzwerken über die Veröffentlichung eines neuen Albums der Deftones spekuliert. Nun ist es offiziell. Die US-amerikanische Nu-Metal Band wird am 25. September ihr neuntes Studioalbum „Ohms“ auf den Markt bringen. Den gleichnamigen Titeltrack kann man ab sofort schon hören. +++

www.youtube.com/watch?v=KUDbj0oeAj0 21.08.2020, 13:58 UhrSchon seit einiger Zeit wurde in den Medien und vor allem den sozialen Netzwerken über die Veröffentlichung eines neuen Albums der Deftones spekuliert. Nun ist es offiziell. Die US-amerikanische Nu-Metal Band wird am 25. September ihr neuntes Studioalbum „Ohms“ auf den Markt bringen. Den gleichnamigen Titeltrack kann man ab sofort schon hören. +++

Queen + Adam Lambert kündigen erstes Live-Album an



Bereits seit 2009 ist der britische Sänger Adam Lambert als Sänger von Queen auf den Bühnen unterwegs. Insgesamt haben sie zusammen weltweit 218 Konzerte vor einem Publikum von 3.659.232 Musikfans gespielt. Ein Live-Album haben sie allerdings bisher noch nicht veröffentlicht. Dies soll sich aber bald ändern. Für den 2. Oktober ist das Album „Live Around the World“ geplant. Einen ersten Trailer zur Veröffentlichung kann man bereits sehen. +++

www.youtube.com/watch?v=x3aMO8wLNyc 21.08.2020, 12:53 UhrBereits seit 2009 ist der britische Sänger Adam Lambert als Sänger von Queen auf den Bühnen unterwegs. Insgesamt haben sie zusammen weltweit 218 Konzerte vor einem Publikum von 3.659.232 Musikfans gespielt. Ein Live-Album haben sie allerdings bisher noch nicht veröffentlicht. Dies soll sich aber bald ändern. Für den 2. Oktober ist das Album „Live Around the World“ geplant. Einen ersten Trailer zur Veröffentlichung kann man bereits sehen. +++

Them veröffentlichen erste Single aus neuem Album



Die deutsch-amerikanische Thrash Metal Band Them heute ihren Song „Free“ veröffentlicht. Er ist die erste Single aus ihrem kommenden Album „Return To Hemmersmoor“, das am 30. Oktober auf den Markt kommen soll. Das Album wird dann der Abschluss ihrer „Thrash Metal meets Horror/Fantasy-Story“ Trilogie sein, die 2016 mit „Sweet Hollow“ begann und 2018 mit „Manor Of The Se7en Gables“ fortgesetzt wurde. +++

www.youtube.com/watch?v=YEXzplrWSOc 21.08.2020, 12:53 UhrDie deutsch-amerikanische Thrash Metal Band Them heute ihren Song „Free“ veröffentlicht. Er ist die erste Single aus ihrem kommenden Album „Return To Hemmersmoor“, das am 30. Oktober auf den Markt kommen soll. Das Album wird dann der Abschluss ihrer „Thrash Metal meets Horror/Fantasy-Story“ Trilogie sein, die 2016 mit „Sweet Hollow“ begann und 2018 mit „Manor Of The Se7en Gables“ fortgesetzt wurde. +++

Volter spielen Gig in Celle



Die hannoversche Rock- und Metal-Band wird am kommenden Montag, den 24. August ein Konzert in Celle spielen. Unter Einhaltung der derzeitigen Regeln werden sie auf der Sommerbühne im Innenhof des Schlosstheaters in Celle auftreten. Dort finden, unter dem Motto „Kultur vereint“, seit einiger Zeit Konzerte verschiedener Künstler statt. Information zum Ticketverkauf gibt es über den Link. +++

www.schlosstheater-celle.de 20.08.2020, 13:18 UhrDie hannoversche Rock- und Metal-Band wird am kommenden Montag, den 24. August ein Konzert in Celle spielen. Unter Einhaltung der derzeitigen Regeln werden sie auf der Sommerbühne im Innenhof des Schlosstheaters in Celle auftreten. Dort finden, unter dem Motto „Kultur vereint“, seit einiger Zeit Konzerte verschiedener Künstler statt. Information zum Ticketverkauf gibt es über den Link. +++

Rolling Stones eröffnen Shop in London



Die Rolling Stones werden am 9. September ihren ersten Flagship Merchandise-Store in London eröffnen. Im „RS No. 9 Carnaby“, wie der Shop heißt, soll es neben den üblichen Artikeln auch Mode für Kinder, Frauen und Männer, sowie besondere Accessoires geben. Zusätzlich zum Ladengeschäft in der Carnaby Street wird es auch einen Online-Shop geben, der ebenfalls am 9. September eröffnet wird. +++

www.rollingstones.com 20.08.2020, 13:18 UhrDie Rolling Stones werden am 9. September ihren ersten Flagship Merchandise-Store in London eröffnen. Im „RS No. 9 Carnaby“, wie der Shop heißt, soll es neben den üblichen Artikeln auch Mode für Kinder, Frauen und Männer, sowie besondere Accessoires geben. Zusätzlich zum Ladengeschäft in der Carnaby Street wird es auch einen Online-Shop geben, der ebenfalls am 9. September eröffnet wird. +++

You Me At Six veröffentlichen neues Video



Die britische Rockband You Me At Six hat heute ein Video zu ihrem Song „MAKEMEFEELALIVE“ veröffentlicht. Mit dem Song startet sie Band ein neues Kapitel in ihrer Karriere. Die Mischung aus Punkrock und rauen Breakbeats zeigt einen ersten Einblick, wie ihr neues Album sein könnte. Dieses soll bald erscheinen. +++

www.youtube.com/watch?v=N-tqNiIGmO8 20.08.2020, 13:17 UhrDie britische Rockband You Me At Six hat heute ein Video zu ihrem Song „MAKEMEFEELALIVE“ veröffentlicht. Mit dem Song startet sie Band ein neues Kapitel in ihrer Karriere. Die Mischung aus Punkrock und rauen Breakbeats zeigt einen ersten Einblick, wie ihr neues Album sein könnte. Dieses soll bald erscheinen. +++

Seether bringen neuen Song heraus



Vor kurzem hat die südafrikanische Post-Grunge Band Seether ihren Song „Beg“ veröffentlicht. Das dazugehörige animierte Video hat bereits über zweihunderttausend Views erreicht. „Beg“ ist die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Si Vis Pacem, Para Bellum“, das am 28. August auf den Markt kommen soll. +++

www.youtube.com/watch?v=z7ALo220QKU 19.08.2020, 16:45 UhrVor kurzem hat die südafrikanische Post-Grunge Band Seether ihren Song „Beg“ veröffentlicht. Das dazugehörige animierte Video hat bereits über zweihunderttausend Views erreicht. „Beg“ ist die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Si Vis Pacem, Para Bellum“, das am 28. August auf den Markt kommen soll. +++

Long Distance Calling veröffentlicht Live-Video



Die Post-Rock Band Long Distance Calling hat vor kurzem ein Live-Video zu ihrem Song „Immunity“ veröffentlicht. Entstanden ist es während des Wacken World Wide Festivals. Der Originalsong ist auf ihrem aktuellen Album „How Do We Want To Live?“ zu hören. Anfang nächsten Jahres hat die Band auch eine Tour zum Album geplant, die sie am 29. März in den Pavillon nach Hannover führt. +++

www.youtube.com/watch?v=XmROC2sEmXE 19.08.2020, 12:04 UhrDie Post-Rock Band Long Distance Calling hat vor kurzem ein Live-Video zu ihrem Song „Immunity“ veröffentlicht. Entstanden ist es während des Wacken World Wide Festivals. Der Originalsong ist auf ihrem aktuellen Album „How Do We Want To Live?“ zu hören. Anfang nächsten Jahres hat die Band auch eine Tour zum Album geplant, die sie am 29. März in den Pavillon nach Hannover führt. +++

Früherer Jane-Musiker Martin Hesse verstorben



Wie wir heute Abend über Musikmedien-und Facebook-Kanäle erfahren haben, ist der hannoversche Musiker Martin Hesse am heutigen Dienstag verstorben. Das Online-Magazin RockTimes beruft sich in einem Beitrag (siehe Link unten) auf Informationen von Gisella Cafiero, der Ehefrau von Martin Hesse. Der Bassist, Gitarrist und Sänger sei heute in einem Krankenhaus in Hannover an den Folgen einer langwierigen Krankheit gestorben, berichtet das Magazin. Auch auf der Facebook-Fanpage von Peter Panka´s Jane wird Martin Hesse gedacht. Hesse war von 1974 - 1981 Bassist und Sänger von Jane, einer der führenden deutschen Krautrockbands der 1970er Jahre. In den vergangenen Jahren betrieb Martin Hesse zusammen mit seiner Frau Gisella und anderen Musikern die Bands Rizzo und The Chain. Mit The Chain sollte er im Mai dieses Jahres im MusikZentrum auftreten, was aufgrund der Corona-Situation nicht möglich war.+++

https://tinyurl.com/RockTimesHesse 18.08.2020, 22:51 UhrWie wir heute Abend über Musikmedien-und Facebook-Kanäle erfahren haben, ist der hannoversche Musiker Martin Hesse am heutigen Dienstag verstorben. Das Online-Magazin RockTimes beruft sich in einem Beitrag (siehe Link unten) auf Informationen von Gisella Cafiero, der Ehefrau von Martin Hesse. Der Bassist, Gitarrist und Sänger sei heute in einem Krankenhaus in Hannover an den Folgen einer langwierigen Krankheit gestorben, berichtet das Magazin. Auch auf der Facebook-Fanpage von Peter Panka´s Jane wird Martin Hesse gedacht. Hesse war von 1974 - 1981 Bassist und Sänger von Jane, einer der führenden deutschen Krautrockbands der 1970er Jahre. In den vergangenen Jahren betrieb Martin Hesse zusammen mit seiner Frau Gisella und anderen Musikern die Bands Rizzo und The Chain. Mit The Chain sollte er im Mai dieses Jahres im MusikZentrum auftreten, was aufgrund der Corona-Situation nicht möglich war.+++

The Dirty Knobs verschieben Album-Release erneut



Verschieben, verlegen, verschieben, verlegen und schlimmstenfalls absagen. Man ist es in der nicht enden wollenden Corona-Zeit gewohnt, dass Bands Album-Veröffentlichungen und Tourneen umlegen. Im Fall von The Dirty Knobs, der Band um Gitarrist Mike Campbell, wird erneut ein Termin verschoben und zwar der der Veröffentlichung ihres Albums "Wreckless Abandon". Die Platte, die ursprünglich im Frühjahr erscheinen sollte, soll nun ab dem 20. November im Handel erhältlich sein.+++

www.thedirtyknobs.com 18.08.2020, 17:34 UhrVerschieben, verlegen, verschieben, verlegen und schlimmstenfalls absagen. Man ist es in der nicht enden wollenden Corona-Zeit gewohnt, dass Bands Album-Veröffentlichungen und Tourneen umlegen. Im Fall von The Dirty Knobs, der Band um Gitarrist Mike Campbell, wird erneut ein Termin verschoben und zwar der der Veröffentlichung ihres Albums "Wreckless Abandon". Die Platte, die ursprünglich im Frühjahr erscheinen sollte, soll nun ab dem 20. November im Handel erhältlich sein.+++

Blue Öyster Cult avisieren neues Studio-Album



Die US-amerikanische Hardrock-Band Blue Öyster Cult ist nun auch schon seit mehr als 50 Jahren aktiv und zählt zu den klangvollen Namen der internationalen Rockszene. Für den 9. Oktober kündigt die Band die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "The Symbol Remains" an.+++

www.blueoystercult.com 18.08.2020, 17:28 UhrDie US-amerikanische Hardrock-Band Blue Öyster Cult ist nun auch schon seit mehr als 50 Jahren aktiv und zählt zu den klangvollen Namen der internationalen Rockszene. Für den 9. Oktober kündigt die Band die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "The Symbol Remains" an.+++

The Planetoids mit neuer Single auf der Expo-Plaza



Die hannoversche Disco-Funk-Pop-Band The Planetoids hat vor ein paar Tagen ihre neue Single "Futurity" nebst Musikvideo veröffentlicht (siehe Link unten). Am 30. August spielt die Band im Biergarten auf der Expo-Plaza. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe hier auf Rockszene.de.+++

www.youtube.com/watch?v=nWarnu4j6Mk 18.08.2020, 17:23 UhrDie hannoversche Disco-Funk-Pop-Band The Planetoids hat vor ein paar Tagen ihre neue Single "Futurity" nebst Musikvideo veröffentlicht (siehe Link unten). Am 30. August spielt die Band im Biergarten auf der Expo-Plaza. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe hier auf Rockszene.de.+++

Faust-TV morgen mit Live-Musik-Special