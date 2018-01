Rockszene Nachrichtenblitz

Arctic Monkeys sind vierter Headliner beim Hurricane



Die britische Indie-Rock-Band Arctic Monkeys ist vierter Headliner bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside, die vom 22.-24.Juni über ihre jeweiligen Bühnen in Scheeßel und in Neuhauson ob Eck gehen werden. Zuvor waren bereits Billy Talent, The Prodigy und Arcade Fire als Headliner und viele weitere Acts für die Open-Airs angekündigt worden.+++

Passepartout präsentieren ihr neues Video zu "Atlantik"



Die Hannoveraner HipHop-Crew Passepartout hat am Wochenende ihr neues Musikvideo zu dem Song "Atlantik" vorgestellt. Ein bisschen Social-Media-Sport ist auch dabei. Sollte der Video-Post auf Facebook 150 Mal oder häufiger geteilt werden, wollen Passepartout etwas "richtig, richtig Verrücktes" anstellen, wie sie auf Facebook ankündigen. Ihr viel beachtetes und von vielen gelobtes Video zum Song "Identité", das im November 2017 herauskam schaffte es bis heute 102 Mal geteilt. Seinerzeit hatte die Band versprochen, ab "100 Mal Teil etwas richtig Verrücktes zu machen". Vor drei Wochen hatten Passepartout zusammen mit Emerson Prime eine restlos ausverkaufte Show im Musikklub LUX in Hannover gespielt (Rockszene.de berichtete).+++

The Gaslight Anthem spielen "The ´59 Sound" in voller Länge



Wir hatten bereits vor kurzem gemeldet, dass die Rockband The Gaslight Anthem in diesem Frühjahr und Sommer für einige ausgewählte Shows auf die Bühne zurückkehrt. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihre Albums "The ´59 Sound" werden The Gaslight Anthem Konzerte in den USA, in Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland und in den Niederlanden spielen. Das einzige Konzert in Deutschland ist für den 28.Juli im Kölner Palladium angekündigt. Bei diesen Shows wollen The Gaslight Anthem das Album "The ´59 Sound" komplett in voller Länge live auf die Bühne bringen.+++

Boy Adam präsentieren erste CD bei "Herri Musiknacht"



Die hannoversche Alternative-Rockband Boy Adam, ihres Zeichens Gewinner des Sixpack 2017, hat ihren ersten Tonträger mit dem Titel "Silhouette" fertiggestellt. Live präsentiert wird diese CD im Rahmen der "Herri Musiknacht" am 1.März im Café Glocksee. Bei der CD handelt es sich um eine EP. Mit dabei ist auch die Rockband DUCS.+++

Robby Ballhause gibt Zusatzkonzert in der Marlene



Nach dem das traditionelle Januar-Konzert des hannoverschen Sängers, Gitarristen und Songschreibers Robby Ballhause am vergangenen Samstag in der Marlene in Hannover bereits Tage zuvor ausverkauft war, hat sich Ballhause entschieden, an gleicher Stelle ein Zusatzkonzert zu geben. Dieses ist für Sonntag, den 18.Februar um 19 Uhr terminiert.+++

Eminem und Thirty Seconds To Mars in Hannover



Gleich am frühen Montagvormittag rauschen zwei Konzertankündigungen herein, die aufmerken lassen. Nummer 1: Eminem, überaus populärer Rap-Weltstar kommt für nur ein einziges Deutschlandkonzert nach Hannover. Eminem soll am Dienstag, dem 10.Juli auf dem Messegelände auftreten. Tickets gibt es im allgemeinen Vorverkauf ab kommenden Freitag, dem 2.Februar um 10 Uhr. Bereits zuvor werden für 48 Stunden Karten über den Telekom Megadeal Online-Service angeboten. Hier startet der Vorverkauf am 31.Januar um 10.00 Uhr. Nummer 2: Auch Thirty Seconds To Mars kommen nach Hannover. Ihre Show ist für Mittwoch, dem 5.September in der TUI Arena angekündigt. Tickets für Thirty Seconds To Mars gehen am ebenfalls am 2.Februar in den allgemeinen Vorverkauf. Der Pre-Sale läuft ebenfalls über ein Telekom-Angebot, das MagentaEINS Prio Tickets (ab 31.Januar, 10 Uhr). Weitere Infos auch über den Tourneeveranstalter Live Nation und den örtlichen Veranstalter Hannover Concerts.+++

Mr.Irish Bastard mit neuer Musik im März, live in Hannover im April



Die auch in Hannover populären Folk-Punker Mr.Irish Bastard bringen am 2.März ihr neues Album "The Desire For Revenge" heraus. Neben der Stammbesetzung, haben bei den Aufnahmen einige musikalische Gäste mitgewirkt. Durch das Mitwirken von zwei Geigerinnen wurde das Klangbild stellenweise erweitert. Mit ihren neuen Songs und Klassikern aus mehr als zehn Jahren Bandgeschichte im Gepäck, tritt die Band im Rahmen ihrer Frühjahrstournee am 6.April in Hannover im LUX auf. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

U2 mit Zusatzkonzerten in Berlin, Hamburg und Köln



Mit unserer Ausgabe vom 17.Januar hatten wir vermeldet, dass die irische Rockband U2 im September und Oktober für drei Konzerte nach Deutschland kommt. Nun ist die Nachfrage für die Shows in Berlin, Hamburg und Köln offensichtlich so groß, das für alle drei Städte jeweils ein Zusatzkonzert angesetzt wurde. Die Termine für diese Zusatzshows: Berlin, Samstag, 1.September, Mercedes-Benz-Arena - Köln, Mittwoch, 5.September, Lanxess Arena und Hamburg, Donnerstag, 4.Oktober, Barclaycard Arena. Der Kartenvorverkauf hierfür startet am 2.Februar.+++

Tequila & The Sunrise Gang verlegen Sommer vor.



Die Reggae-/Ska/Punk-Rock-Band Tequila & The Sunrise Gang hat heute ihre neue Single "Summer" auf den Markt gebracht. Damit legen die Kieler, die zuletzt in Hannover im September für eine ordentliche Party im LUX sorgten, den Sommer vor, wie sie mitteilen.+++

Elton John auf Abschiedstour im Mai 2019 in der TUI Arena



Der britische Rock-und Pop-Superstar Elton John hat angekündigt, sich in naher Zukunft vom Tourneegeschäft zu verabschieden. Unter dem Motto "Farewell Yellow Brick Road" will Elton John am 8.September seine Abschiedstournee starten, die ihn mit rund 300 Konzerte über fünf Kontinente führen soll. Das Ende dieser Tour ist für das Jahr 2021 anvisiert, wie die Peter Rieger Konzertagentur am heutigen Mittwochabend mitteilt. Im Frühjahr 2019 wird Elton John in Deutschland touren und dabei auch zwei Konzerte in Norddeutschland geben. Die Termine: 9.Mai 2019 Bremen, ÖVB Arena und 22.Mai 2019 Hannover, TUI Arena. Ab dem 6.Februar 2018 starten für diese Shows Vorabvorverkäufe über eventim.de.+++

Konzert von Robby Ballhause Samstag in der Marlene ausverkauft



Traditionell gibt der hannoversche Sänger, Gitarrist und Songschreiber Robby Ballhause im Januar ein Konzert in Bar Marlene in Hannover in der Alexanderstraße gegenüber dem Schauspielhaus. In diesem Jahr ist das Konzert, zu dem Ballhause auch einige musikalische Gäste auf der Bühne begrüßen wird, auf den kommenden Samstag, den 27.Januar, terminiert. Bei dieser Gelegenheit wird Folk-und Greengras-Musiker auch sein neues Album vorstellen. Das Interesse an Robby Ballhause, seiner Musik und seinen Auftritten ist in den letzten Jahren nachhaltig gestiegen. Das Konzert am Samstag in der Marlene ist bereits seit kurzem ausverkauft.+++

High Fidelity aus Hannover mit erster EP



Die Folk-Rock/Westcoast-Band High Fidelity aus Hannover hat vor wenigen Tagen im Tonstudio des MusikZentrums ihre erste EP aufgenommen, die voraussichtlich im Frühjahr erscheinen wird. "Es liegen drei sehr intensive und schöne Tage hinter uns, deren Ergebnis ihr bald hören könnt", schreiben High Fidelity auf Facebook.+++

Reload-Festival gibt weitere Bands bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Reload-Festivals in Sulingen, dass am 24.und 25.August stattfinden wird, haben neue Bands für das Rock-und Metal-Open-Air bekannt gegeben. Neu zugesagt haben unter anderem Papa Roach, Dragonforce, Mr.Hurley & Die Pulveraffen, The Night Flight Orchestra, Deez Nuts und A Traitor Like Judas. Weitere Infos zum Reload-Band-Billing 2018 und zum Festival über den Link unten.+++

Saxon veröffentlichen neue Single - bald live in Hannover



Die Heavy-Metal-Band Saxon stellt eine weitere Single aus ihrem am 2.Februar zur Veröffentlichung geplanten neuen Album "Thunderbolt" vor. Es ist der Song "They Played Rock And Roll". Dazu gibt es auch ein Musikvideo. Das Lied erzählt die Geschichte der allerersten Tour, die Saxon zusammen mit Motörhead im Jahr 1979 gemacht haben.Saxon-Sänger Peter "Biff" Byford erklärt dazu: "Ich wollte das Gefühl festhalten, wie es 79/80 für uns und Motörhead war als die musikalische Revolution der Achtziger begann.“ Im Verlauf ihrer Tournee treten Saxon am Donnerstag, dem 1.März im Capitol in Hannover auf.+++

Wir präsentieren: The Pineapple Thief in Hannover



Das könnte was für Fans von qualitativ hochwertigem Progressive-Rock mit pop-rockigen, groovigen und melodiösen Elementen sein: Die Band The Pineapple Thief kommt am 18.September nach Hannover ins MusikZentrum. Mittlerweile festes Bandmitglied ist der im Progressive-Rock äußerst renommierte Schlagzeuger Gavin Harrison zu dessen Referenzen u.a. Acts wie Porcupine Tree oder Steven Wilson zählen. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 1.Februar, einen Pre-Sale gibt es ab dem 29.Januar. Örtlicher Veranstalter des Konzerts im MusikZentrum ist Living Concerts. Die Hannover-Show von The Pineapple Thief wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Donots charten mit neuem Album auf Platz 4



Es ist die höchste Chart-Platzierung, die die Ibbenbührener Punk-Rock-Band Donots bis dato verzeichnen konnte. Ihr kürzlich erschienenes Studioalbum "Lauter als Bomben" rangiert auf Platz 4 der deutschen Album-Charts. Am 22.Februar spielen die Donots im Rahmen ihrer "Lauter als Bomben"-Tour in Hannover im Capitol. Tickets für diese Show sind noch im Vorverkauf erhältlich. Das für den Vortag im Bremer Schlachthof angesetzte Konzert ist bereits ausverkauft.+++

Mai-Open-Air beim Béi Chéz Heinz mit fünf Bands



Soeben haben das Béi Chéz Heinz und Spider Promotion das "11.Grosse Béi Chéz Heinz Hoffest" für den 10.Mai angekündigt. Der 10.Mai ist Himmelfahrt und auf der Open-Air-Bühne im Hof des Béi Chéz Heinz sind fünf Bands angekündigt, die stilistisch zwischen Indie, Alternative, Psychedelic und melodischem Punk-Rock aktiv sind. Die in Hannover bekannteste Band sind die Melodic Punk-Pop-Rocker von Fat Belly. Dazu gesellen sich die hier in der Stadt von zahlreichen Shows vertrauten Indie-Rocker von Black As Chalk, die belgische Psychedelic-Indie-Band Imperial Tunfish, die Alternative-Rockband Kyles Tolone aus Göttingen, die zuletzt im Verlauf ihrer Tour 2017 in Hannover im LUX spielten und die Münchner Melodic-Punk-Rock-Band Lester. Auf dem Hof des Béi Chéz Heinz wird es zusätzlich ein familienfreundliches Rahmenprogramm inklusive Hüpfburg geben. Das Open-Air ist für den Zeitraum 15.00 Uhr - 22.00 Uhr angesetzt, der Eintritt wird kostenlos sein.+++

Bad Wolves präsentieren ihre Version von "Zombie"



Die US-Hardrock/Metal-Band Bad Wolves hat heute ihre spezielle Version des Cranberries-Klassikers "Zombie" veröffentlicht. Die Verkaufserlöse daraus sollen an die drei Kinder der am vergangenen Montag verstorbenen Cranberries-Sängerin Dolores O´Riordan gehen. Ursprünglich sollte Doloros O´Riordan den Song zusammen mit Bad Wolves einsingen, zu dem für letzten Montag angesetzen Studiotermin kam es unglücklicher Weise nicht mehr. Nun hat die Band den Song in ihrer Version veröffentlicht. Das Audio-Video erreicht man über den Link unten+++

Ska-Punk/Alternative-Band Talco präsentiert neue Single und Video



Die italienische Ska-Punk/Alternative-Band Talco hat heute eine neue Single sowie ein neues Video veröffentlicht. "Bonmayé", so der Titel des neuen Songs, ist eine Hommage an den Boxer Muhammad Ali. "Bonmayé" ist die zweite Auskopplung aus dem neuen Talco-Album "And The Winner Isn´t", das am 23.Februar in den Handel kommt und mit dem die Band Anfang März auch in Deutschland auf Tournee geht. Das einzige Konzert in Norddeutschland findet am 23.März in der Hamburger Fabrik statt.+++

Kim Wilde kommt mit neuem Material nach Hannover