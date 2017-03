Rockszene Nachrichtenblitz

17.03.2017, 16:54 Uhr: Morgen neue CD-und DVD-Besprechungen bei uns



- In der morgigen Wochenendausgabe Samstag/Sonntag findet ihr neue CD-und DVD-Besprechungen. Dabei sind Rezensionen zu den Rockpalast-DVD/-CD-Veröffentlichungen von Pat Travers und George Thorogood & The Destroyers, sowie Kritiken zu den neuen Alben der Bands AYS und Mallory Knox. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen".+++

17.03.2017, 16:51 Uhr: Neues Album von Die Toten Hosen im Mai



www.dietotenhosen.de "Laune der Natur" ist der Titel des neuen Album von Die Toten Hosen und soll am 5.Mai in den Handel kommen. "Laune der Natur" ist das Ergebnis von drei Jahren Bandarbeit. Die erste Single daraus trägt den Titel "Unter den Wolken".+++

16.03.2017, 13:54 Uhr: Metallica 2018 auf Deutschland Tour - Hamburg Show im März



www.metallica.com Die weltweit enorm populäre Metal-Band Metallica wird im Frühjahr 2018 auf Tournee nach Deutschland kommen. Das einzige Konzert in Norddeutschland wird am 29.März 2018 in der Barclay Card in Hamburg über die Bühne gehen. Bereits in diesem Jahr wird die Band zwei Konzerte in Köln spielen (14. und 16.September). Weitere Metallica-Shows in Deutschland 2018: 16.Februar 2018, Mannheim, SAP Arena - 7.und 9.April 2018, Stuttgart, Schleyerhalle - 26.April 2018, München, Olympiahalle und 30.April 2018, Leipzig, Leipzig Arena. Tickets für die Konzerte sollen ab dem 24.März 2017 im allgemeinen Vorverkauf erhältlich sein, zuvor startet am kommenden Dienstag, den 21.März der Legacy Met Club seinen Vorverkauf.+++

14.03.2017, 15:57 Uhr: Rockpalast Live-DVDs von Pat Travers und George Thorogood



www.mig-music.de Etwas für Liebhaber von erdigem, energiegeladenem, handgemachten Blues- Rock. Das in Hannover ansässige Label MiG hat Ende Februar zwei Rockpalast Live-DVDs/CDs mit Mitschnitten von Konzerten von Pat Travers (Köln 1976) und George Thorogood & The Destroyers (Dortmund 1980) herausgebracht. Eine Besprechung beider Rockpalast-Live-DVDs/CDs findet ihr in Kürze hier auf Rockszene.de in der Rubrik "Gehört und Gesehen".+++

14.03.2017, 15:52 Uhr: Hermelin kommen mit "Tüdelüt"



www.facebook.com/hermlinband Die hannoversche Instrumental / Post-Rock-Band Hermelin meldet sich am 1.April mit einer neuen EP zurück. "Tüdelüt" wird der Titel des neuen Werkes sein. Vier neue Songs sind enthalten: "Rampenpfau", "Knuffelschock", "Rackeldackel" und "Raketenheinz". Demnächst spielen Hermelin auch einige Shows, im April ist auch ein Auftritt in Hannover geplant. Weitere Infos auf der Facebook-Seite der Band.+++

12.03.2017, 11:59 Uhr: Seesen Rockt! gestern Abend ausverkauft



www.facebook.com/seesenrockt Das gestrige Comeback-Konzert von "Seesen Rockt!" in der JFS Seesen war nicht nur gut besucht, sondern am Ende sogar ausverkauft. Wie in unserer Ausgabe vom vergangenen Mittwoch berichtet, waren für das ersten "Seesen Rockt!"-Konzert nach länger Pause und neuem Team die Bands Alex Mofa Gang, Storyteller, Finder und R.E.A.C.H. engagiert worden.+++

09.03.2017, 17:43 Uhr: Bullet For My Valentine auf dem Reload-Festival in Sulingen



www.reload-festival.de Für Fans der härteren Musikschiene, vor allem in Niedersachsen, ist das Reload-Festival in Sulingen seit vielen Jahren eine feste Adresse. Punk-Rock, Hardcore, Metal, Metalcore und härterer Alternative-Rock sind hier Schwerpunkte. Heute haben die Organisatoren die "voerst letzten Bands" des diesjährigen Reload bekannt gegeben: Bullet For My Valentine zählen dabei zu den sehr populären Bands, aber auch Antillectual, Jasta und As We Arise dürften einige Anhänger haben. Das Reload-Festival in Sulingen ist für den 25. und 26.August terminiert. Der Vorverkauf läuft.+++

09.03.2017, 17:37 Uhr: Weitere Hannover Band auf dem Fährmannsfest: Monstagon



www.faehrmannsfest.de Parallel zur Ankündigung von Banana Roadkill als erste lokale Band auf dem diesjährigen Fährmannsfest in Hannover, haben die Organisatoren auch den Auftritt der hannoverschen Metal-Band Monstagon bekannt gegeben. Mehr zum Thema in der morgigen Rockszene.de-Ausgabe. Das Fährmannsfest findet vom 4.-6.August statt. Zu den überregional populären Acts dieses Jahres zählen unter anderem Fiddler´s Green, Abstürzende Brieftauben, Sondaschule und Grossstadtgeflüster. Festivaltickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

09.03.2017, 15:05 Uhr: Black Sabbath offenbar offiziell aufgelöst



www.facebook.com/BlackSabbath Seit einigen Jahren war im Zusammenhang der legendären und wegweisenden Hardrock/Heavy-Metal-Band Black Sabbath von Abschiedkonzerten -und Tourneen die Rede. Mehrfach hatte auch die Band ihr bevorstehendes Ende angekündigt. Nun scheint es offiziell. Vorgestern, am Dienstag, den 7.März ist auf der Facebook-Seite von Black Sabbath ein Bild mit der Aufschrift "Black Sabbath - 1968 - 2017" veröffentlicht worden. Der Facebook-Post wurde schlicht mit dem Hastag #TheEnd versehen. Auch die Wikipedia-Seite zu Black Sabbath spricht in der Einleitung des Eintrags von der Band in der Vergangenheitsform.+++

09.03.2017, 12:58 Uhr: Charts: Rauf und runter für die Broilers



www.offiziellecharts.de Am letzten Dienstag spielte die Düsseldorfer Punk-Rock-Band Broilers ein von 5000 Fans zuweilen enthusiastisch gefeiertes Konzert in der Swiss Life Hall in Hannover. Die Broilers zählen aktuell zu den viel beachteten und sehr erfolgreichen Bands Deutschlands. Das schlägt sich auch in den deutschen Charts nieder. In den Vinyl-Charts stieg die Band mit ihrem aktuellen Album (sic!) auf Anhieb auf Platz 1 ein und rangiert direkt vor Philipp Poisel der mit seiner Veröffentlichung "Mein Amerika" Platz 2 belegt. In den offiziellen Album-Charts ging es für beide Acts gegenüber der Vorwoche ein weniger runter: Für die Broilers von Platz 9 auf 11, für Poisel von Platz 1 auf 6.+++

08.03.2017, 14:29 Uhr: Banana Roadkill auf dem Fährmannsfest



www.faehrmannsfest.de Nach einigen populären überregionalen Acts kündigen die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes in Hannover nun mit Banana Roadkill die erste Band aus dem erweiterten Kreis der hannoverschen Musikszene an. Das Alternative-Rock-Duo um Eike und Björn, die sich bei ihren Live-Shows auch mal an ihren Basis-Instrumenten Keyboards, Schlagzeug und Gitarre abwechseln, hatte in Hannover in den letzten Monaten vor allem durch Shows im Musikclub LUX auf sich aufmerksam gemacht. Ihre Musik wird als konstratierend und mehrdimensional beschrieben. Das Fährmannsfest findet am Wochenende 4.-6.August auf dem Gelände am Zusammenfluss von Leine und Ihme statt.+++

06.03.2017, 17:49 Uhr: HIM geben Abschiedstournee bekannt



www.facebook.com/theheartagram Die finnische Band HIM, die ihren Stil phantasievoll "Love Metal" nennt, will in diesem Jahr auf eine allerletzte Tournee gehen und sich von der Bühne und ihren Fans verabschieden. Die sehr populäre Band um Sänger und Frontmann Ville Valo ist bereits seit 26 Jahren aktiv und hat sich nun entschlossen, aufzuhören. Ab Juni gehen HIM auf Abschiedstour. Für Deutschland sind vier Konzerte angesetzt: Mittwoch, 29.November, Hamburg, Docks - Montag, 4.Dezember, Leipzig, Haus Auensee - Dienstag, 5.Dezember, München, Tonhalle und Freitag, 8.Dezember, Köln, Palladium. Der Vorverkauf für die Europatour soll am Mittwoch, den 8.März um 9.00 Uhr starten. Tourtermine für die USA und für Finnland wollen HIM noch bekanntgeben. Ein Statement zum Abschied hat die Band auf ihrer Facebook-Seite hinterlassen.+++

06.03.2017, 17:18 Uhr: Epitaph spielen "Pre-Release"-Konzert im Alten Bahnhof Anderten



www.epitaph-band.de Die über Jahr eng mit Hannover verbundene Rock-und Progressive-Rockband Epitaph wird am 28.April ihr neues Album "Live At The Old Station" auf den Markt bringen. Zuvor spielen Epitaph am 1.April ein Pre-Release-Konzert im Alten Bahnhof Anderten, der im letzten Jahr Schauplatz der Aufzeichnung von Live-Material war. Einem großen Publikum in Hannover präsentierten sich Epitaph im vergangenen August mit ihrem Auftritt auf dem Fährmannsfest-Open-Air. Das neue Epitaph-Album wird über das in Hannover ansässige Label M.I.G. Music in den Handel kommen.+++

06.03.2017, 17:12 Uhr: Monster Truck nun als support von Deep Purple



www.ilovemonstertruck.com Die kanadische Hard-/Southern-Band Monster Truck zählt aktuell scheinbar zu den support-Königen. Gerade letzten Herbst spielten Monster Truck im Vorprogramm von Billy Talent und waren in diesem Zusammenhang Anfang Dezember auch in Hannover in der Swiss Life Hall zu Gast, im Mai und im Juni ist die Band als support der Deutschland-Tournee von Deep Purple bestätigt. Leadsänger und Bassist Jon Harvey kommentiert dies wie folgt: „Es ist eine einmalige Chance, eine der größten Bands der Rockgeschichte zu supporten. Für uns und Millionen Fans ist das eine unglaubliche Inspiration. Ich bin wirklich glücklich!“+++

06.03.2017, 17:05 Uhr: Jamiroquai mit neuem Album auch live in Deutschland



www.jamiroquai.com Die Funk-Band Jamiroquai wird mit ihrem am 31.März erscheinenden neuen Album "Automation" auch auf Tour nach Deutschland kommen. Drei Jamiroquai-Shows sind hierzulande für den Herbst bestätigt. Die Termine: 7.November, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - 13.November, Berlin, Velodrom und 16.November, München, Olympiahalle. Tickets für die Deutschland-Termine der Band sind ab kommenden Freitag, den 10.März im Vorverkauf erhältlich.+++

02.03.2017, 17:33 Uhr: Kilians mit einmaliger Reunion Tour zum Album-Jubiläum



www.facebook.com/thekilians Es scheint in Teilen der deutschen Musikszene immer populärer zu werden, wenn Bands, deren aktueller Status "aufgelöst" ist, sich zum bestimmten Anlässen wieder zusammentun und Konzerte spielen. Das ist bei Fury In The Slaughterhouse und ihrem 30.Jahr nach Gründung ähnlich wie bei den Dinslakenern Indie-Rockern von den Kilians. Die Kilians hatten 2013 ihre Auflösung bekannt geworden, da jedoch das Debütalbum der Band -"Kill The Kilians" genau vor zehn Jahren erschienen war, nimmt dies die Band zum Anlass, dies als Geburtstag zu feiern und eine, wie es in Medieninformationen heißt, Reunion- Tour zu spielen. Diese ist für den Zeitraum 1.-18.Juni dieses Jahres terminiert. In Norddeutschland machen Kilians ebenfalls Station, am 2.Juni spielt man im Hamburger Schanzenzeot. Weitere Kilians-Konzert finden in Köln, Berlin, Wiesbaden, München und Duisburg statt. Mehr Infos über den Link unten in der Infobox.+++

02.03.2017, 17:20 Uhr: Grand Hotel van Cleef mit Open-Air zum 15.Geburtstag



www.ghvc.de Das Hamburger Indie-Plattenlabel Grand Hotel van Cleef feiert am 18.August mit einem Open-Air auf dem Hamburger Großmarkt sein 15-jähriges Bestehen. Die auftretenden Acts rekrutieren sich aus dem eigenen Haus: Thees Uhlmann & Band, Kettcar sowie Gisbert zu Knyphausen.+++

02.03.2017, 17:14 Uhr: Tedeschi Trucks Band vor Live-Album + Deutschland-Gigs



www.tedeschitrucksband.com Die US-amerikansichen Blues-Rocker von der Tedeschi Trucks Band wollen am 17.März ihr zweites Live-Album mit dem Titel "Live From The Fox Oakland" herausbringen. Das Ganze erscheint auch als Konzertfilm auf DVD. Das Material stammt von einer Show der zwölfköpfigen Band um Gitarrenvirtuose Derek Trucks und seiner Ehefrau, der Sängerin Susan Trucks vom 9.September 2016 im Fox Theater in Oakland, Kalifornien. Im März und April ist die Tedeschi Trucks Band im Rahmen ihrer aktuellen Tournee auch zu einige Konzerten in Deutschland zu Gast, darunter am 24.März im Tempodrom in Berlin und am 22.März im Kölner E-Werk. Für Norddeutschland ist kein Konzert gebucht worden.+++

02.03.2017, 17:03 Uhr: Broilers sind weiterer Headliner beim Vainstream Rockfest



www.vainstream.com Die Punk-Rock-Band Broilers stößt weiterhin auf sehr starkes Publikumsinteresse. Viele Konzerte ihrer aktuellen Frühjahrstournee sind bereits jetzt ausverkauft, darunter auch die Hannover-Show am kommenden Dienstag, den 7.März in der Swiss Life Hall. Für am Vainstream-Rockfest am 1.Juli in Münster Interessierte dürfte die Nachricht, dass die Broilers dort nun als Headliner neu bestätigt sind, für größere Aufmerksamkeit sorgen. Das Vainstream als Ein-Tages-Festival präsentiert neben den Broilers in diesem Jahr Bands wie 187 Strassenbande, Dropkick Murphys, A Day To Remember, Architects, Callejon und Against Me!+++

01.03.2017, 18:34 Uhr: Fury In The Slaughterhouse zusammen mit Martin Huch