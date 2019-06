Rockszene Nachrichtenblitz

Killswitch Engage kündigen neues Album und Tour an



Die US-amerikanische Metal-Band Killswitch Engage hat gerade fünf Deutschlandkonzerte für den Herbst diesen Jahres angekündigt. Die Tour startet am 25. Oktober in der Turbinenhalle in Oberhausen. Weitere Konzerte sind am 26. Oktober im Huxleys in Berlin, am 5. November im Leipziger Werk 2, am 6. November in der TonHalle München und am 10. November im Löwensaal Nürnberg geplant. Auf der Tour präsentieren Killswitch Engage ihr neues Album „Atonement“, das am 16. August auf den Markt kommen soll.+++

„Rock And Roll Circus“ der Rolling Stones erscheint erneut



Vor über 50 Jahren planten die Rolling Stones eine Zirkusshow, die als TV-Special bei der BBC ausgestrahlt wurde. Im Dezember 1968 lud die Band ein Live-Publikum und befreundete Künstler*innen wie The Who, Jethro Tull, Marianne Faithfull oder Yoko Ono in ein Studio ein. Die Show, bei der Michael Lindsay-Hogg Regie führte, zeigte die Mitglieder der Rolling Stones als Gastgeber und als spielende Band zugleich. Neben den Auftritten ihrer Kollegen spielten die Rolling Stones Songs wie Jumpin` Jack Flash“, „Parachute Woman”, „No Expectations“, „You Can’t Always Get What You Want”, „Satisfaction” und „Salt Of The Earth”. Die Komplette Zirkusshow wird ab dem 5. Juli als überarbeitete Version im Handel erhältlich sein. „Rock And Roll Circus“ erscheint als 3LP und 2CD sowie auf DVD und Blu-Ray. Einige Teaser zur Veröffentlichung kann man bereits jetzt sehen.+++

The Libertines kündigen Tour an



Nach 11 Jahren Pause meldete sich die britische Rockband The Libertines im Jahr 2015 mit ihrem Album „Anthems for Doomed Youth“ zurück. Das ist ja aber auch schon wieder vier Jahre her. Diese Zeit hat die Band um Pete Doherty anscheinend dazu genutzt um am ihren vierten Album zu arbeiten, das noch im diesem Jahr erscheinen soll. Wann es genau auf den Markt kommt ist noch unklar. Klar hingegen ist aber, das The Libertines für drei Konzerte nach Deutschland kommen. Ihre Tour startet am 2. November in Köln im Carlswerk Victoria und führt sie weiter in die Münchener Tonhalle am 4. November und am 5. November in die Columbiahalle nach Berlin. Tickets gibt es ab kommenden Freitag, den 28. Juni ab 10 Uhr.+++

Jeremias mit Video zu "Sommer"



Die hannoversche Pop-Band Jeremias hat mit "Sommer" einen weiteren Song aus ihrer im Herbst erscheinenden EP "Du musst an die Frühling glauben" ausgekoppelt. Einige Szenen aus dem dazugehörigen Musikvideo wurden rund um das ausverkaufte Konzert der Band jüngst hier im LUX eingefangen. Im Juli und August spielen Jeremias einige Open-Air-Konzerte und Festivals, darunter in Norddeutschland unter anderem in Hamburg, Varel und Bremen. Direkt zum "Sommer"- Video geht es über den Link unten.+++

Montreal kündigen "Hier und Heute Nicht an"



Die Punk-Pop-Rock-Band Montreal kündigt an, am 16. August ihr neues Album "Hier und Heute Nicht" über ihr bandeigenes Label Amigo Records zu veröffentlicht. Bereits erschienen daraus ist der Song "Dreieck und Auge" der mit 1.43 Minuten Spielzeit auskommt. Auch das zugehörige Musikvideo ist seit kurzem im Netz. Im Herbst gehen Montreal wieder auf Tour, in Hannover wird die Band am 8. November im Capitol auftreten.+++

Milou & Flint veröffentlichen Video



Das hannoversche Pop-Duo Milou & Flint hat heute ein Video zu ihrem Song „Vor deiner Tür (Paket 2019)“ veröffentlicht. Beim Video, das unter anderem im Laden „Tante Emma“ in Laatzen, in der Südstadt am Bertha-von-Suttner-Platz und beim Kiosk Rohmeyer gedreht wurde, führte der Marquees Sänger Sascha Pierro Regie. Die Hauptrolle spielt der Schauspieler und zweifache Comedy-Preisträger Oliver Kleinfeld.+++

Tarja mit neuer Single am Start



Die finnische Sängerin Tarja hat heute den Song „Railroads“ veröffentlicht. Inspiriert wurde der Titel durch das Buch "Aleph“ des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho, wie Tarja in der offiziellen Pressemitteilung verrät: „Es scheint, als hätte ich einen etwas seltsamen Songtext geschrieben, dabei wurde ich von einem Buch inspiriert. Paulo Coelho ist ein sehr wichtiger Autor durch dessen Texte ich sehr viel über mich selbst erfahren habe. Bei 'Aleph' begibt er sich auf eine Reise durch Sibirien und erzählt im Buch von seinen Erlebnissen. Ich wollte mich, darüber hinaus, mit mir und meiner eigenen Reise beschäftigen“. „Railroads“ ist die zweite Singleauskopplung ihres Albums „In The Raw“, das am 3. August auf den Markt kommen soll.+++

Fisher-Z mit neuem Song und Tour im Herbst



Die britische Rockband Fisher-Z veröffentlichte heute ihre Single „Big Wide World“ samt dazugehörigem Video. Der Song ist die erst Singleauskopplung aus ihrem Album „Swimming in Thunderstorms“, das am dem 13. September im Handel stehen soll. Des weiteren hat die Band eine Tour angekündigt, die sie am 25. Oktober auch ins Capitol nach Hannover führen wird.+++

Thom Yorke mit Solo-Album "Anima" - Kurzfilm auf Netflix

Radiohead-Mastermind Thom Yorke veröffentlicht am 27. Juni sein Solo-Album "Anima" und das zunächst digital, wie man es von seiner Hauptband gewohnt ist. Ab dem 19. Juli soll das Album auch als CD und Vinyl-Schallplatte in den Handel kommen. Der preisgekrönte Regisseur Paul Thomas Anderson einen Kurzfilm gleichen Namens realisiert. Der 14-minütige Film "Anima" enthält drei Songs vom Thom-Yorke-Album und hat am 27. Juni um 21 Uhr Premiere auf Netflix. Anfang Juli wird Thom Yorke zwei Konzerte in Deutschland spielen. Am 2. Juli im Palladium in Köln und am 3. Juli in der Frankfurter Jahrhunderthalle.+++

Neues Ed-Sheeran-Album vor Hannover Shows



Ed Sheeran wird noch vor seinen beiden Hannover-Shows am 2. und 3. August auf dem Messegelände ein neues Album auf den Markt bringen. Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um ein "Kollaborations Album". “No.6 Collaborations Project”, so der offizielle Titel der Platte wird 15 Tracks mit 22 Kollaborationen mit anderen Künstlern enthalten, wie unter anderem Cardi B., Eminem und Bruno Mars. Das Album wird am 12. Juli in den Handel kommen. Für das Ed-Sheeran-Konzert am 3. August in Hannover sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich, die Show am 2. August auf dem Messegelände ist bereits seit längerem ausverkauft.+++

Isolation Berlin beim "Fährmannsfest-Spezial"



Wie bereits gestern angekündigt, wird es beim "Fährmannsfest-Spezial" am 9. August in Hannover noch eine vierte Band im Line-Up geben. Diese wurde heute Mittag bekannt gegeben. Neben Fortuna Ehrenfeld, The Districts und Kettcar werden auf der Musikbühne des Fährmannsfestes am Freitag, 9. August zusätzlich noch Isolation Berlin auftreten. Damit ist das Programm für den ersten der insgesamt drei Fährmannsfest-Tage auf der Musikbühne komplett.+++

Tom Schreiber´s Blume und die "Münchner Freiheit"



Die Göttinger Indie-Rock-Band hat einen Song mit dem Titel "Münchner Freiheit" in Szene gesetzt, der sich um den markanten Refrain der gleichnamigen 80er-Jahre-Deutsch-Pop/NDW-Band "Ohne dich schlaf ich heut´Nacht nicht ein" windet. Im Kneipenambiente ist ein Live-Acoustic-Video-Clip entstanden in dem auch Musiker der Alternative-Rockband Kyles Tolone mitwirken. Am morgigen Freitag spielen Tom Schreiber´s Blume gleich zweimal auf der Fête de la Musique in Hannover. Einmal um 16.00 Uhr vollverstärkt auf der Bühne Am Hohen Ufer, um 20.00 Uhr wird Band auf der LAG-Rock-Semi-Akustik-Bühne am Ballhof Café erwartet. Zum Video geht es über den Link unten.+++

Wishbone Ash planen neues Album und Jubiläumstour



Auch die britische Rock-, Blues-und Hardrock-Band Wishbone Ash hat in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass soll sowohl ein neues Studioalbum erscheinen und im nächsten Jahr eine "50th Anniversary-Tour" folgen. Im Zuge dessen wird die Band, die für ihren "Twin-Guitar-Sound" (zwei Leadgitarren) steht, am 30. Januar 2020 im Rosenhof in Osnabrück und am 31. Januar in Music Hall in Worpswede spielen. Dies sind die bislang einzigen Norddeutschland-Termine.+++

Fährmannsfest-Spezial mit einer weiteren Band



Ursprünglich sollte auf dem diesjährigen "Fährmannsfest-Spezial"-Abend am Freitag, dem 9. August, drei Bands spielen. Zum einen Kettcar als Headliner, The Districts und Fortuna Ehrenfeld. Nun wird aber noch eine weitere, in Deutschland recht namhafte Band dazu stoßen, die auf der Co-Headliner-Position auftreten soll. Diese Band soll am morgigen Donnerstagmittag bekannt gegeben werden. Wir halten unsere Leserinnen und Leser auf dem Laufenden. Das Fährmannsfest in Hannover findet am Wochenende 9.-11. August statt.+++

Konzertfilm von The Cure im CinemaxX



Am 11. Juli zeigen CinemaxX-Kinos in verschiedenen Städten Deutschlands den Konzertfilm "The Cure- Anniversary 1978 - 2018 Live in Hyde Park" in Maxximum 4 K. Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach ihrem ersten Konzert hatten The Cure am 7. Juli 2018 eine Jubiläumsshow im Londoner Hyde Park gespielt, die für diesen Film festgehalten wurde. Auch im CinemaxX in Hannover soll der Film am 11. Juli gezeigt werden. Kinokarten sind im Vorverkauf erhältlich. Darüber hinaus spielen The Cure am Wochenende auf dem Hurricane Festival in Scheeßel.+++

Fargo mit dritter Single aus Comeback-Album



Die hannoversche Rockband Fargo hat mit "Buzz Buzz" ihre dritte Single aus ihrem Comeback-Album "Constellation" veröffentlicht. Dazu gibt es auch ein Lyric-Video. Am 2. August werden Fargo zusammen mit Epitaph und Jane beim Beatbox-Open-Air in Hannover auftreten.+++

Annisokay mal rein instrumental



Die seit Jahren sehr aktive und umtriebige Metalcore-Band Annisokay hat eine rein instrumentale Version ihres Albums "Arms" auf den Markt gebracht. Im Sommer werden Annisokay auf einigen Open-Air-Festivals erwartet, darunter auf dem "Full Force" und auf dem "Deichbrand".+++

Damnation Defaced bei der Fête de la Musique



Die 30666 Metal-Stage auf der Fête de la Musique hat kürzlich ihren Headliner bekannt gegeben. Am kommenden Freitag werden auf der Fête-Bühne am Schillerdenkmal in der Georgsstraße zum Abschluss gegen 22 Uhr Damnation Defaced aus Celle erwartet. Zuvor spielen Bands wie Sleeping Well, Ember Sea und Kyonic. Mehr über den Link unten+++

Rock mit Sixties-Appeal: Okta Logue im November



Wir hatten über das Konzert der aus dem Raum Frankfurt/Main stammenden Band Okta Logue im Februar 2014 im LUX in Hannover berichtet. Die Band schlug hier musikalisch und künstlerisch mit jeder Menge Sixties-Appeal auf, weckte mitunter Erinnerungen an die frühen Pink Floyd. In der Zwischenzeit spielte die Band auf Festivals wie dem Burg Herzberg, in Los Angeles, man teilte die Bühne mit Portugal The Man oder mit Neil Young. Am 20. November spielen Okta Logue mal wieder in Hannover und treten erneut im LUX auf. Der Vorverkauf hat begonnen.+++

Dropkick Murphys im Februar wieder in Hannover