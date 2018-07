Rockszene Nachrichtenblitz

Meadows als special guest bei The Parlotones



Der schwedische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Meadows wird im Herbst einige Tourkonzerte der südafrikanischen Indie-/Alternative-Pop-Rock-Band The Parlotones begleiten, so auch am 29.Oktober im LUX in Hannover. Diese Show wird von Rockszene.de präsentiert. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

www.facebook.com/meadowseverbleeding 16.07.2018, 18:11 UhrDer schwedische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Meadows wird im Herbst einige Tourkonzerte der südafrikanischen Indie-/Alternative-Pop-Rock-Band The Parlotones begleiten, so auch am 29.Oktober im LUX in Hannover. Diese Show wird von Rockszene.de präsentiert. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Modell Bianka interpretieren Die Sterne



Die hannoversche Indie-Punk-Band Modell Bianka hat einen Klassiker der einflussreichen Hamburger Indie- Band Die Sterne interpretiert. Zum Song "Alles oder Niemand" hat man heute Nachmittag zudem ein Musikvideo veröffentlicht. Demnächst spielen Modell Bianka im schleswig-holsteinischen Husum als support für Die Sterne, am 5.August sind die Hannoveraner live zu Gast auf der Kulturbühne des diesjährigen Fährmannsfestes. Auf der dortigen Musikbühne hatten letztes Jahr Die Sterne gespielt (Wir berichteten). Gewissermaßen schließt sich so ein kleiner Kreis. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

www.facebook.com/ModellBianka 16.07.2018, 18:07 UhrDie hannoversche Indie-Punk-Band Modell Bianka hat einen Klassiker der einflussreichen Hamburger Indie- Band Die Sterne interpretiert. Zum Song "Alles oder Niemand" hat man heute Nachmittag zudem ein Musikvideo veröffentlicht. Demnächst spielen Modell Bianka im schleswig-holsteinischen Husum als support für Die Sterne, am 5.August sind die Hannoveraner live zu Gast auf der Kulturbühne des diesjährigen Fährmannsfestes. Auf der dortigen Musikbühne hatten letztes Jahr Die Sterne gespielt (Wir berichteten). Gewissermaßen schließt sich so ein kleiner Kreis. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Per Gessle mit erster Single aus Solo-Album



Per Gessle, Gitarrist, Sänger und Songschreiber des erfolgreichen schwedischen Pop-Duos Roxette hatte bereits im März eine kurze Deutschland-Tour angekündigt, die er unter dem Namen Per Gessle´s Roxette in diesem Jahr absolvieren will (Wir berichteten mit unserer Ausgabe vom 16.März). Seine langjährige Partnerin am Gesang -Marie Fredriksson- hatte sich 2016 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Nun wurde bekannt gegeben, dass Per Gessle am 7.September sein Solo-Album "Small Town Talk" auf den Markt bringen will, das er mit einer Reihe von verschiedenen Musikern aufgenommen hat. Einen ersten Eindruck vermittelt die Single "The Finest Prize", auf der die schwedische Sängerin Helena Josefsson mitwirkt.+++

www.gessle.com 13.07.2018, 16:32 UhrPer Gessle, Gitarrist, Sänger und Songschreiber des erfolgreichen schwedischen Pop-Duos Roxette hatte bereits im März eine kurze Deutschland-Tour angekündigt, die er unter dem Namen Per Gessle´s Roxette in diesem Jahr absolvieren will (Wir berichteten mit unserer Ausgabe vom 16.März). Seine langjährige Partnerin am Gesang -Marie Fredriksson- hatte sich 2016 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Nun wurde bekannt gegeben, dass Per Gessle am 7.September sein Solo-Album "Small Town Talk" auf den Markt bringen will, das er mit einer Reihe von verschiedenen Musikern aufgenommen hat. Einen ersten Eindruck vermittelt die Single "The Finest Prize", auf der die schwedische Sängerin Helena Josefsson mitwirkt.+++

Anti-Flag + Silverstein und Gäste im Oktober im Pavillon



Von politischem Punk-Rock, über Alternative-Rock bis modernem Metal: Am 16.Oktober kommen die Bands Anti-Flag und Silverstein zu einer gemeinsamen Doppel-Headliner-Show nach Hannover in den Pavillon am Raschplatz. Als spezielle Gäste sind die Bands Cancer Bat und Worriers mit dabei. Die Hannover-Show am 16.Oktober bildet gleichzeitig den Auftakt einer Deutschland-Tour dieses Bandpakets mit insgesamt sieben Terminen. Karten gibt es im Vorverkauf ab kommenden Dienstag, 17.Juli ab 11.00 Uhr zunächst exklusiv über die Tourneeagentur X-Why-Z in Hamburg. Einige Tage später soll der allgemeine Vorverkauf starten.+++

www.x-why-z.eu 13.07.2018, 16:01 UhrVon politischem Punk-Rock, über Alternative-Rock bis modernem Metal: Am 16.Oktober kommen die Bands Anti-Flag und Silverstein zu einer gemeinsamen Doppel-Headliner-Show nach Hannover in den Pavillon am Raschplatz. Als spezielle Gäste sind die Bands Cancer Bat und Worriers mit dabei. Die Hannover-Show am 16.Oktober bildet gleichzeitig den Auftakt einer Deutschland-Tour dieses Bandpakets mit insgesamt sieben Terminen. Karten gibt es im Vorverkauf ab kommenden Dienstag, 17.Juli ab 11.00 Uhr zunächst exklusiv über die Tourneeagentur X-Why-Z in Hamburg. Einige Tage später soll der allgemeine Vorverkauf starten.+++

Madsen-Show in Hannover bereits ausverkauft



Dass die Madsen in Hannover so viele Fans hat, dass auf Tourneen das Capitol in der Regel sehr voll bis ausverkauft ist, ist nichts Neues. In diesem Jahr ist das Interesse an der Band, ihrer Musik und vor allem dem neuen Album "Lichtjahre" offensichtlich so groß bis nahezu riesig, dass das Madsen-Konzert am 16.November im Capitol bereits jetzt restlos ausverkauft ist. Das meldete der örtliche Veranstalter Living Concerts soeben über Facebook.+++

www.facebook.com/livingconcertshannover 12.07.2018, 20:17 UhrDass die Madsen in Hannover so viele Fans hat, dass auf Tourneen das Capitol in der Regel sehr voll bis ausverkauft ist, ist nichts Neues. In diesem Jahr ist das Interesse an der Band, ihrer Musik und vor allem dem neuen Album "Lichtjahre" offensichtlich so groß bis nahezu riesig, dass das Madsen-Konzert am 16.November im Capitol bereits jetzt restlos ausverkauft ist. Das meldete der örtliche Veranstalter Living Concerts soeben über Facebook.+++

Lenny Kravitz präsentiert Video zu "Low"



Der US-Rockmusiker Lenny Kravitz präsentiert ganz aktuell ein Musikvideo zu seiner neuen Single "Low", einer Auskopplung aus seinem am 7.September erscheinenden neuen Album "Raise Vibration". Das Video entstand unter der Regie des weltweit bekannten und renommierten Fotografen und Musikvideo-Regisseurs Jean-Baptiste Mondino. Am 21.Juli wird Lenny Kravitz bei den Jazzopen in Stuttgart auf der Bühne erwartet.+++

www.lennykravitz.com 12.07.2018, 15:29 UhrDer US-Rockmusiker Lenny Kravitz präsentiert ganz aktuell ein Musikvideo zu seiner neuen Single "Low", einer Auskopplung aus seinem am 7.September erscheinenden neuen Album "Raise Vibration". Das Video entstand unter der Regie des weltweit bekannten und renommierten Fotografen und Musikvideo-Regisseurs Jean-Baptiste Mondino. Am 21.Juli wird Lenny Kravitz bei den Jazzopen in Stuttgart auf der Bühne erwartet.+++

Tour von Liam Gallagher wird verschoben



Die für den Herbst angekündigte Europa-Tournee des von der Band Oasis bekannt gewordenen Sängers Liam Gallagher muss wegen "unvorhersehbarer Änderungen im Release-Plan verschoben werden". Die teilte der Tourneeveranstalter Live Nation heute Vormittag mit. Die Verschiebung betrifft auch die geplanten Deutschland-Konzerte am 13.November im Zenith in München und am 24.November im Hamburger Mehr! Theater. Neue Termine sollen bald bekannt bekannt gegeben werden.+++

www.livenation.de 12.07.2018, 14:42 UhrDie für den Herbst angekündigte Europa-Tournee des von der Band Oasis bekannt gewordenen Sängers Liam Gallagher muss wegen "unvorhersehbarer Änderungen im Release-Plan verschoben werden". Die teilte der Tourneeveranstalter Live Nation heute Vormittag mit. Die Verschiebung betrifft auch die geplanten Deutschland-Konzerte am 13.November im Zenith in München und am 24.November im Hamburger Mehr! Theater. Neue Termine sollen bald bekannt bekannt gegeben werden.+++

PUP und Xylaroo als support bei Frank Turner in Hannover



Für die Show von Frank Turner & The Sleeping Souls am 11.November im Capitol in Hannover ist nun auch das Vorprogramm bekannt. Als supports werden die Londoner Folk-Pop-Musikerinnen von Xylaroo und die kanadische Punk-Rock-Band PUP auftreten. PUP waren zuletzt in Hannover im Februar als support von The Menzingers im Kulturzentrum Faust zu Gast. Das Konzert von Frank Turner & The Sleeping Souls mit den support Acts PUP und Xylaroo am 11.November im Capitol in Hannover wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

www.sunday-entertainment.de/frank-turner/ 11.07.2018, 18:08 UhrFür die Show von Frank Turner & The Sleeping Souls am 11.November im Capitol in Hannover ist nun auch das Vorprogramm bekannt. Als supports werden die Londoner Folk-Pop-Musikerinnen von Xylaroo und die kanadische Punk-Rock-Band PUP auftreten. PUP waren zuletzt in Hannover im Februar als support von The Menzingers im Kulturzentrum Faust zu Gast. Das Konzert von Frank Turner & The Sleeping Souls mit den support Acts PUP und Xylaroo am 11.November im Capitol in Hannover wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

Doppelkonzert mit Ignore The Sign und Rosy Vista



Classic-Rock und Rock´n´Roll mit geballter Erfahrung aus der Hannoveraner Rockszene: Die Bands Ignore The Sign und Rosy Vista spielen am 9.Februar nächsten Jahres ein gemeinsames Konzert im MusikZentrum. Ignore The Sign hatten am 23.Februar dieses Jahres ihr Album "A Line To Cross" herausgebracht. Ein größeres Konzert in Hannover gab es zum Release nicht. Nun besteht für Fans der Band am 9.Februar 2019 die Gelegenheit eine Show direkt in Hannover zu sehen. Anca Graterol, Ignore-The-Sign-Gitarristin und -neben Ossy Pfeiffer- ebenfalls Vokalistin, hat dann gleich zwei Gigs an einem Abend an gleicher Stelle. Sie wirkt bekanntlich ebenso bei Rosy Vista mit.+++

www.facebook.com/ignorethesign 11.07.2018, 15:27 UhrClassic-Rock und Rock´n´Roll mit geballter Erfahrung aus der Hannoveraner Rockszene: Die Bands Ignore The Sign und Rosy Vista spielen am 9.Februar nächsten Jahres ein gemeinsames Konzert im MusikZentrum. Ignore The Sign hatten am 23.Februar dieses Jahres ihr Album "A Line To Cross" herausgebracht. Ein größeres Konzert in Hannover gab es zum Release nicht. Nun besteht für Fans der Band am 9.Februar 2019 die Gelegenheit eine Show direkt in Hannover zu sehen. Anca Graterol, Ignore-The-Sign-Gitarristin und -neben Ossy Pfeiffer- ebenfalls Vokalistin, hat dann gleich zwei Gigs an einem Abend an gleicher Stelle. Sie wirkt bekanntlich ebenso bei Rosy Vista mit.+++

US-Trio Three for Silver mit neuem Video & Tour



Das US-amerikanische Post-Folk Trio war letzten April im Rahmen der Konzertreihe Ruby Tuesday im Café Glocksee zu Gast. Jetzt haben die drei ein Video zu ihrem Song „Get Low“ veröffentlicht. Laut der offiziellen Pressemitteilung in die Single, die am 3. August in den Handel kommt, „(...) eine Hymne für all jene, die auf Grund gelaufen sind, sich in einer Einbahnstraße befinden oder auf ihrem Weg falsch abgebogen sind. Der Song erinnert uns lautstark daran, dass einem die besseren Dinge des Lebens oft dort begegnen, wo wir sie nicht erwarten.“ Ab dem 22. August sind Three for Silver auf Tour durch Italien, Österreich, Schweiz und Deutschland. Ihre Konzerte im Norden sind unter anderem am 11. September in Lübeck im Tonfink, am 12. September in der Burg Henneberg in Hamburg und am 20. September im Polyester in Oldenburg.+++

www.threeforsilver.com 10.07.2018, 17:02 UhrDas US-amerikanische Post-Folk Trio war letzten April im Rahmen der Konzertreihe Ruby Tuesday im Café Glocksee zu Gast. Jetzt haben die drei ein Video zu ihrem Song „Get Low“ veröffentlicht. Laut der offiziellen Pressemitteilung in die Single, die am 3. August in den Handel kommt, „(...) eine Hymne für all jene, die auf Grund gelaufen sind, sich in einer Einbahnstraße befinden oder auf ihrem Weg falsch abgebogen sind. Der Song erinnert uns lautstark daran, dass einem die besseren Dinge des Lebens oft dort begegnen, wo wir sie nicht erwarten.“ Ab dem 22. August sind Three for Silver auf Tour durch Italien, Österreich, Schweiz und Deutschland. Ihre Konzerte im Norden sind unter anderem am 11. September in Lübeck im Tonfink, am 12. September in der Burg Henneberg in Hamburg und am 20. September im Polyester in Oldenburg.+++

Nazareth veröffentlicht Jubiläumsbox „Loud & Proud!“



50 Jahre nach ihrer Gründung bringt die schottische Hardrock-Band Nazareth das Boxset „Loud & Proud!“ auf den Markt. Es soll auf 5000 Stück limitiert sein und ab dem 28. September im Handel stehen. Die Box enthält 32 CDs, vier 12’’ Vinyl LPs inklusive zwei Doubles und einer Picture Disc, drei exklusive 7’’ Singles, ein 52-seitiges Hardcover-Fotobuch mit neuen und früheren Interviews, ungesehenen Fotos und Postern, Reproduzierte originale Erinnerungsstücke wie Programme, Lyricsheets, Poster, ein Rampant-Dollarnoten-Sticker und Metallpins. Zusätzlich veröffentlichen Nazareth auch ein Best-of mit dem Titel „Loud & Proud! Anthology“, das als Doppel-LP und 3er CD erhältlich sein wird.+++

www.nazarethdirect.co.uk 10.07.2018, 14:20 Uhr50 Jahre nach ihrer Gründung bringt die schottische Hardrock-Band Nazareth das Boxset „Loud & Proud!“ auf den Markt. Es soll auf 5000 Stück limitiert sein und ab dem 28. September im Handel stehen. Die Box enthält 32 CDs, vier 12’’ Vinyl LPs inklusive zwei Doubles und einer Picture Disc, drei exklusive 7’’ Singles, ein 52-seitiges Hardcover-Fotobuch mit neuen und früheren Interviews, ungesehenen Fotos und Postern, Reproduzierte originale Erinnerungsstücke wie Programme, Lyricsheets, Poster, ein Rampant-Dollarnoten-Sticker und Metallpins. Zusätzlich veröffentlichen Nazareth auch ein Best-of mit dem Titel „Loud & Proud! Anthology“, das als Doppel-LP und 3er CD erhältlich sein wird.+++

Chuck-Ragan-Konzert in Hannover ausverkauft



Das für den 14.Dezember in der Lister Markuskirche in Hannover terminierte Konzert des US-amerikanischen Folk, Folk-Rock und Folk-Punk-Musikers Chuck Ragan ist bereits jetzt ausverkauft. Das meldete der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute Abend.+++

www.hannover-concerts.de 09.07.2018, 20:55 UhrDas für den 14.Dezember in der Lister Markuskirche in Hannover terminierte Konzert des US-amerikanischen Folk, Folk-Rock und Folk-Punk-Musikers Chuck Ragan ist bereits jetzt ausverkauft. Das meldete der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute Abend.+++

local heroes Niedersachsen gibt Termine bekannt



In weiten Teilen Niedersachsens laufen seit zum Teil einigen Wochen und Monate die regionalen Vorentscheidkonzerte für local heroes Niedersachsen 2018. Kürzlich haben die Veranstalter die Termine für die vier Semifinal-Konzerte bekannt gegeben, die zentral in Hannover im MusikZentrum stattfinden werden. Das sind der 8., 15., 21. und 22.September. Im Oktober steigt an gleicher stelle das Landesfinale. Das local-heroes-Deutschlandfinale findet am 10. November im Kulturhaus Salzwedel statt. Dort werden die Newcomerbands die Bühne mit Madsen teilen, die für das dortige Konzert als special guest eingeladen wurden.+++

www.facebook.com/localheroesNds 09.07.2018, 18:41 UhrIn weiten Teilen Niedersachsens laufen seit zum Teil einigen Wochen und Monate die regionalen Vorentscheidkonzerte für local heroes Niedersachsen 2018. Kürzlich haben die Veranstalter die Termine für die vier Semifinal-Konzerte bekannt gegeben, die zentral in Hannover im MusikZentrum stattfinden werden. Das sind der 8., 15., 21. und 22.September. Im Oktober steigt an gleicher stelle das Landesfinale. Das local-heroes-Deutschlandfinale findet am 10. November im Kulturhaus Salzwedel statt. Dort werden die Newcomerbands die Bühne mit Madsen teilen, die für das dortige Konzert als special guest eingeladen wurden.+++

Erste Musikvideo von Creedence Clearwater Revival



Bei der Überschrift mag man sich zunächst einmal wundern. Die legendäre amerikanische Rockband Creedence Clearwater Revival (CCR) existierte nur von 1968 - 1972. Dennoch wird nun, im Jahr 2018, das erste offizielle Musikvideo der Gruppe angekündigt. Das Label Craft Records will in diesem Jahr anlässlich des 50-jährigen Jubiläums seit Bandgründung eine "CCR50-Kampagne" durchführen mit unterschiedlichen Veröffentlichungen. Für die Produktion eines Video zum CCR-Klassiker "Fortunate Son", der später u.a. von Bruce Springsteen und Pearl Jam gecovert wurde, engagierte man den Regisseur Ben Fee, der zu diesem Song einen Roadmovie-Clip produziert hat, unter anderem, ), um einer ganz neuen Generation einen visuellen Zugang zur Welt von Creedence zu eröffnen, wie es in einer Medienmitteilung heißt.+++

www.craftrecordings.com/ccr50 09.07.2018, 18:32 UhrBei der Überschrift mag man sich zunächst einmal wundern. Die legendäre amerikanische Rockband Creedence Clearwater Revival (CCR) existierte nur von 1968 - 1972. Dennoch wird nun, im Jahr 2018, das erste offizielle Musikvideo der Gruppe angekündigt. Das Label Craft Records will in diesem Jahr anlässlich des 50-jährigen Jubiläums seit Bandgründung eine "CCR50-Kampagne" durchführen mit unterschiedlichen Veröffentlichungen. Für die Produktion eines Video zum CCR-Klassiker "Fortunate Son", der später u.a. von Bruce Springsteen und Pearl Jam gecovert wurde, engagierte man den Regisseur Ben Fee, der zu diesem Song einen Roadmovie-Clip produziert hat, unter anderem, ), um einer ganz neuen Generation einen visuellen Zugang zur Welt von Creedence zu eröffnen, wie es in einer Medienmitteilung heißt.+++

Hannoversches Duo Milou & Flint bekommt viel Zuspruch für „Schwalben Anfang Mai“



Das hannoversche Singer/Songwriter-Duo bekommt für ihre Single „Schwalben Anfang Mai“ im Radio viel Zuspruch. Seit dem 27. April wurde ihr Song über 400-Mal bei diversen Radiosendern gespielt. Darunter sind sowohl Stationen aus der Region, wie zum Beispiel „LeineHertz 106einhalb“ oder „NDR 90,3“ als auch die Sender „SWR 4 BW“, „SWR 4 RP“, „RBB radioBerlin“ und „MDR Sachsen-Anhalt“. „Schwalben Anfang Mai“ ist der Vorbote ihres Albums „Blau über Grün“, das am 7. September auf den Markt kommt. Am 22. September feiern Milou & Flint ein Release-Konzert im Pavillon in Hannover+++

www.milou-flint.de 06.07.2018, 14:28 UhrDas hannoversche Singer/Songwriter-Duo bekommt für ihre Single „Schwalben Anfang Mai“ im Radio viel Zuspruch. Seit dem 27. April wurde ihr Song über 400-Mal bei diversen Radiosendern gespielt. Darunter sind sowohl Stationen aus der Region, wie zum Beispiel „LeineHertz 106einhalb“ oder „NDR 90,3“ als auch die Sender „SWR 4 BW“, „SWR 4 RP“, „RBB radioBerlin“ und „MDR Sachsen-Anhalt“. „Schwalben Anfang Mai“ ist der Vorbote ihres Albums „Blau über Grün“, das am 7. September auf den Markt kommt. Am 22. September feiern Milou & Flint ein Release-Konzert im Pavillon in Hannover+++

Deaf Havana veröffentlichen Vorboten ihres Album „Rituals“



Die britische Alternative-Rockband Deaf Havana hat heute das Video zu ihrer Single „Sinner“ veröffentlicht. Es ist Vorbote ihres Albums „Rituals“, das im August auf den Markt kommen soll. Der Song soll laut ihrem Sänger James Veck-Gilodi „poppig“ sein „und sehr weit weg von unserem älteren Zeug“, wie er in der offiziellen Pressemitteilung erwähnt. Live zu sehen sind Deaf Havana (wir berichteten bereits) am 26. Juli im Musikzentrum in Hannover.+++

www.deafhavanaofficial.com 06.07.2018, 14:06 UhrDie britische Alternative-Rockband Deaf Havana hat heute das Video zu ihrer Single „Sinner“ veröffentlicht. Es ist Vorbote ihres Albums „Rituals“, das im August auf den Markt kommen soll. Der Song soll laut ihrem Sänger James Veck-Gilodi „poppig“ sein „und sehr weit weg von unserem älteren Zeug“, wie er in der offiziellen Pressemitteilung erwähnt. Live zu sehen sind Deaf Havana (wir berichteten bereits) am 26. Juli im Musikzentrum in Hannover.+++

Besondere Sicherheitshinweise für das Eminem-Konzert



Am kommenden Dienstag findet das, mit 75000 Besuchern, schon längst ausverkaufte Konzert des US-amerikanischen Rappers Eminem auf dem Messegelände in Hannover statt. Zu diesem Anlass hat Hannover Concerts Sicherheitshinweise und Tipps für die Anreise herausgegeben. Damit alles reibungslos funktioniert sollten Konzertbesucher früh anreisen und so wenig Gegenstände mitnehmen wie möglich. So wäre es zum Beispiel sinnvoll komplett auf große Taschen und Rucksäcke zu verzichten. Weitere Informationen gibt es unter dem Link.+++

www.hannover-concerts.de/termine/eminem 06.07.2018, 13:43 UhrAm kommenden Dienstag findet das, mit 75000 Besuchern, schon längst ausverkaufte Konzert des US-amerikanischen Rappers Eminem auf dem Messegelände in Hannover statt. Zu diesem Anlass hat Hannover Concerts Sicherheitshinweise und Tipps für die Anreise herausgegeben. Damit alles reibungslos funktioniert sollten Konzertbesucher früh anreisen und so wenig Gegenstände mitnehmen wie möglich. So wäre es zum Beispiel sinnvoll komplett auf große Taschen und Rucksäcke zu verzichten. Weitere Informationen gibt es unter dem Link.+++

Richie Ramone im Juli zu exklusiven Shows in Deutschland



Der ehemalige Schlagzeuger der legendären Punkband Ramones -Richie Ramone- ist jetzt im Juli zu fünf exklusiven Auftritten in Deutschland. Der Musiker soll eine neue Platte mitbringen und auch Ramones-Klassiker spielen. Im norddeutschen Raum ist unter anderem am 13.Juli ein Clubkonzert im Monkeys Music Club in Hamburg terminiert. Am kommenden Freitag, 6.Juli ist Richie Ramone beim Festival Ruhrpott Rodeo in Hünxe zu Gast.+++

www.facebook.com/RichieRamoneOfficial 04.07.2018, 14:21 UhrDer ehemalige Schlagzeuger der legendären Punkband Ramones -Richie Ramone- ist jetzt im Juli zu fünf exklusiven Auftritten in Deutschland. Der Musiker soll eine neue Platte mitbringen und auch Ramones-Klassiker spielen. Im norddeutschen Raum ist unter anderem am 13.Juli ein Clubkonzert im Monkeys Music Club in Hamburg terminiert. Am kommenden Freitag, 6.Juli ist Richie Ramone beim Festival Ruhrpott Rodeo in Hünxe zu Gast.+++

Annisokay mit neuer Musik über neues Label



Die Metalcore-Band Annisokay wird ihr kommendes Album "Arms" über das Label Arising Empire herausbringen. Von dieser Konstellation verspricht man sich einiges. "Arms" soll am 17.August in den Handel kommen, bereits erschienen ist die erste Video-Single "Unaware". Mitte Oktober startet die "Fully Automatic"-Tour in deren Verlauf Annisokay am 1.November in Hannover im MusikZentrum spielen werden.+++

www.annisokay.com 04.07.2018, 14:16 UhrDie Metalcore-Band Annisokay wird ihr kommendes Album "Arms" über das Label Arising Empire herausbringen. Von dieser Konstellation verspricht man sich einiges. "Arms" soll am 17.August in den Handel kommen, bereits erschienen ist die erste Video-Single "Unaware". Mitte Oktober startet die "Fully Automatic"-Tour in deren Verlauf Annisokay am 1.November in Hannover im MusikZentrum spielen werden.+++

Feine Sahne Fischfilet mit Tourabschluss in der Swiss Life Hall