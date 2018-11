Rockszene Nachrichtenblitz

Keine Karten mehr heute Abend für Granada



Die Austro-Pop-Band Granada spielt am heutigen Freitagabend in Hannover im LUX. Kurzentschlossene, die zur Show möchten, müssen hinsichtlich ihrer Abendplanung umdisponieren, denn das Konzert ist bereits ausverkauft. Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben.+++

Monsters Of Liedermaching in der Faust ausverkauft



Das Konzert von Monsters Of Liedermaching am kommenden Donnerstag, 29.November in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust in Hannover ist mittlerweile ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts auf seiner Webseite. Unter dem Motto "15 Jahre Halbkreis" ist das Liedermacher-Kollektiv derzeit auf Jubiläumstournee+++

Klassiker von Beastie Boys als neu gemastertes Vinyl



"Pauls Boutique" ist der Titel eines Albums der Beastie Boys aus dem Jahr 1989. Das Besondere daran: Bis auf den Gesang sind die Stücke ausschließlich aus Samples zusammen gesetzt. Dieses Album wird nun als neu gemasterte Vinyl-Schallplatte am 30.November erneut veröffentlicht. Wenige Tage zuvor, am 26.November kommt zusätzlich das "Beastie Boys Buch" in seiner deutschen Übersetzung über den Heyne Verlag auf den Markt.+++

Millencolin mit neuer Musik wieder unterwegs



Die schwedische Skate-Punk-Band Millencolin will im Februar ihr neues Album "SOS" auf den Markt bringen und damit auf Tournee gehen. Im April und Mai 2019 wollen Millencolin fünf Konzerte in Deutschland spielen. Das einzige Konzert in Norddeutschland ist in der Hamburger Markthalle vorgesehen. Die Termine im Einzelnen: 23.April 2019, Berlin, SO 36 - 24.April, Hamburg, Markthalle, 25.April, Wiesbaden, Schlachthof, 26.April, Köln, Victoria Carlswerk und 5.Mai, München, Muffathalle.+++

Spanish Love Songs mit Cover vor Hannover-Show



Die Emo-/Indie-/Punk-Band Spanish Love Songs hat eine Komposition der US-Indie-Musikerin Phoebe Bridgers neu interpretiert. Es handelt sich um das Stück "Funeral" das gleichzeitig auf einem Charity-Sampler des Labels Uncle M Music vertreten ist. Am 3.Dezember spielen Spanish Love Songs in Hannover im Béi Chéz Heinz. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de+++

Laura Jane Grace mit "Apocalypse Now (& Later)"



Against Me! Sängerin Laura Jane Grace widment sich derzeit ihrem Projekt Laura Jane Grace & The Devouring Mothers. Am 9.November war das Album "Bought To Rot" in den Handel gekommen. Aktuell stellt man ein Musikvideo zu dem Song "Apocalypse Now (& Later)" vor (siehe Link unten). In der kommenden Woche startet die Band eine Tour durch die USA.+++

Blood Red Shoes veröffentlichen neuen Song



Das Indie-Rock-Duo Blood Red Shoes hat mit "Howl" einen neuen Song aus ihrem am 25.Januar 2019 erscheinenden Album "Get Tragic" veröffentlicht. Der Song kann unter anderem auf Spotify und auf YouTube angehört werden. Die beiden Deutschland-Konzerte von Blood Red Shoes Anfang Februar in Hamburg und in Berlin sind bereits ausverkauft.+++

Weezer kündigen Konzert in Hamburg an



Die US-amerikanische Rockband Weezer hat gerade ein exklusives Livekonzert für nächstes Jahr in Hamburg angekündigt. Am 2. Juli 2019 spielt die Band um Rivers Cuomo im Stadtpark. Es ist Teil ihrer Tour zu ihrem neuen Album „Weezer (The Black Album)“, das nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Als Vorboten haben Weezer bereits den Titel „Can't Knock The Hustle“ veröffentlicht. Karten für das bisher einzige Konzert in Deutschland sind ab Freitag den 31. November um 10 Uhr erhältlich. Der Pre-Sale startet bereits am Mittwoch den 28. November.+++

Hannoversche Frauen-Hardrock-Formation Rosy Vista geben ihr Comeback



Die hannoversche Band Rosy Vista zählte in ihrem Gründungsjahr 1984 zu den ersten Hardrock Formationen Deutschlands, die ausschließlich weibliche Mitglieder hatte. Die Gruppe um Gitarristin Anca Graterol existierte bis 1989 und war während dieser Zeit mit Konzertgrößen wie Uriah Heep, Joe Cocker, Manfred Mann´s Earthband oder Mötley Crüe auf den Bühnen unterwegs. Fast 35 Jahre nach ihrer Gründung geben Rosy Vista nun ihr Comeback mit dem Album „Unbelievable". Es soll am 8. Februar 2019 auf den Markt kommen und einen Tag später im MusikZentrum vorgestellt werden. Die erste Single & das Video zu dem Song „Crazy“ werden am 14.12. veröffentlicht.+++

Within Temptation verschieben Release ihres neuen Albums



Die Fans der niederländischen Metalformation Within Temptation müssen sich in Geduld üben. Das neue Album „Resist“, dessen Veröffentlichung für den 14. Dezember geplant war, erscheint nun erst am 1. Februar 2019. Grund dafür sind Produktionstechnische Probleme. Als kleines Trostpflaster hat die Band aber mit „Raise Your Banner“ und „Firelight“ gleich zwei Singles aus dem kommenden Album veröffentlicht.+++

FJØRT mit Live-Video zu "Südwärts" - neue Konzerte 2019



Die Aachener Post-Rock-Band FJØRT hat ein offizielles Live-Video zu ihrem Song "Südwärts" veröffentlicht. Das Stück ist gleichzeitig Opener des vor einem Jahr erschienenen Albums "Couleur". Anfang dieses Jahres hatten FJØRT dieses Album im ersten Teil ihrer Deutschlandtour auch in Hannover im MusikZentrum live vorgestellt. 2019 geht die Band erneut auf Konzertreise. Shows stehen unter anderem im Göttinger Kulturzentrum musa (16.Januar, gleichzeitig Tourstart), im Bielefelder Forum (18.Januar) und im Schlachthof in Bremen (26.Januar) an. Die komplette Tour steht ebenfalls unter dem Motto "Südwärts".+++

Tequila And The Sunrise Gang nun in Hannover unter Vertrag



Die vielköpfige Reggae/Ska/Punk-Band Tequila And The Sunrise Gang ist seit Neuestem in Sachen Booking in Hannover unter Vertrag. Die Band aus Kiel, die in Hannover verstärkt 2017 und in diesem Jahr enorm an Popularität gewonnen hat (Rock am Deister Festival, sehr gute besuchte, respektive ausverkaufte Shows im LUX, Co-Headliner-Show auf dem Fährmannsfest), wird, was Konzert-, Tournee-und Festival-Booking angeht, nun von der hiesigen Agentur Spider Promotion vertreten. Spider Promotion kümmert sich europaweit um die Live-Planungen von Tequila And The Sunrise Gang.+++

Jimmy Eat World arbeiten an zehntem Album



Die Emo-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World befindet sich derzeit im Studio um in Zusammenarbeit mit Produzent und Multiinstrumentalist Justin Medal Johnsen neue Songs für ihr zehntes Album einzuspielen. Auf Instagram geben Jimmy Eat World Einblicke in die Studiosessions. Das neue Album, Nachfolger von "Integrity Blues" wird voraussichtlich 2019 auf den Markt kommen.+++

Bela B mit Wiederveröffentlichung von “Bingo“



Das erste Solo-Abum von Bela B ist erstmals im Jahr 2006 erschienen. Lange galt es als „verschollen“, so der Musiker in seiner Ankündigung auf seiner Facebook-Seite. Nun kündigt der Künstler, der mit Die Ärzte bekannt geworden ist, eine Wiederveröffentlichung von „Bingo“ für den 18. Januar an. Ab heute kann man das Album vorbestellen. Es enthält neben den 17 Originaltracks noch fünf weitere Bonussongs, darunter ein bislang noch unveröffentlichter Titel namens „Kein Ort für einen Mann (feat. Mondo Sangue)”. Die 22 Songs werden als CD, Vinyl, Download und im Streaming erscheinen. Seit Kurzem kann man auf Spotify nun auch Die Ärzte hören. Im Sommer nächsten Jahres tritt Bela B mit Farin Urlaub und Rodrigo Gonzáles als Die Ärzte bei Rock am Ring, sowie Rock im Park auf. Am 25. Februar veröffentlicht Bela B außerdem seinen Debütroman "Scharnow", den er im nächsten Jahr auf Lesereise vorstellen wird.+++

Line-Up für das Reload-Festival wächst



Die Veranstalter des Reload-Festivals im niedersächsischen Sulingen haben weitere neue Bands für das Open-Air im kommenden Jahr angekündigt. Vom 22.-24.August 2019 werden beim Reload auch Sabaton, Hatebreed, Backyard Babies, Ill Niño, Callejon, Any Given Day und Evergreen Terrace dabei sein. Zuvor wurden bereits unter anderem Airbourne, Lordi, Massendefekt und Clawfinger bestätigt. Weitere Infos, auch zum Kartenvorverkauf über den Link unten.+++

Alvarez Kings im LUX fallen aus



Das für den 25.November im LUX in Hannover geplante Konzert der britischen Indie-Pop-Band Alvarez Kings fällt aus. Die Band hat ihre aktuelle Tournee komplett abgesagt. In einem Statement von Alvarez Kings heißt es: „Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass wir unsere anstehenden Europadaten absagen müssen. Wir haben hart daran gearbeitet die Tournee auf die Beine zu stellen mit neuen Texten und Proben und sind somit wirklich traurig, die Daten abzusagen. Wir arbeiten aber schon an einer neuen Tournee. Stay tuned for new music comping soon.“ Bereits für das Konzert im LUX gekaufte Karten können an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.+++

Within Temptation mit In-Flames-Sänger



Die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation hat heute ihre neue Single "Raise Your Banner" veröffentlicht. Für diesen Song kooperierte die Band mit Anders Fridén von der schwedischen Melodic-Death-Metal Band In Flames. "Raise Your Banner", zudem es auch ein Lyric-Video gibt, ist auf dem neuen Within-Temptation-Album "Resist" enthalten, das am 14.Dezember in den Handel kommen wird.+++

Nathan Gray mit Akustik-Programm wieder in Hannover



Gut ein Jahr nach seinem letzten Auftritt in Hannover in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust wird Nathan Gray erneut im Verlauf seiner kommenden Akustik-Tournee in Hannover spielen. Am 12.März 2019 wird der etatmäßige Sänger von Boysetsfire im MusikZentrum erwartet. Begleitet wird Nathan Gray von Gitarrist Ben Christo und Cellistin Isabelle Klemt. Insgesamt umfasst die Tournee von Nathan Gray 14 Konzerte in Deutschland. Tickets für die Hannover-Show sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos dazu auch über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Jeremias aus Hannover bei Selective Artitsts



Die junge hannoversche Indie-Pop-Band Jeremias ist beim Konzert-und Tourneeveranstalter Selective Artitsts unter Vertrag. Mit der Agentur Selective Artists, die zu a.s.s. in Hamburg gehört, soll es 2019 in Sachen Club-und Festivalbooking kräftig voran gehen. Im neuen Jahr wird auch die EP "Du musst an den Frühling glauben" veröffentlicht. Produziert wurde die EP von Tim Tautorat, zu dessen Referenzen die Zusammenarbeit mit Bands wie AnnenMayKantereit und The Kooks zählt. Zudem werden sich Jeremias am morgigen Freitag beim Abschlusskonzert des diesjährigen Förderprogramms "PopCamp" in Berlin Vertretern der Musikbranche vorstellen. In Hannover war man auf Jeremias im Jahr 2015, 2016 und 2017 aufmerksam geworden. Die Band spielte unter anderem Konzerte beim Sixpack, beim Sommerfestival auf dem Raschplatz und beim Strangriede Open-Air.+++

