Rockszene Nachrichtenblitz

22.03.2017, 17:54 Uhr: Mike + The Mechanics am 28. September in Hannover



www.mikeandthemechanics.com Wie in unserer Montagsausgabe zu lesen war, erscheint am 7. April das neue Album „Let Me Fly“ von Mike + The Mechanics. Im September folgt eine große Deutschlandtour. Dabei wird die Band um Genesis-Gitarrist Mike Rutherford unter anderem auch in Hannover auftreten. Das Konzert ist für den 28. September im Theater am Aegi angesetzt. Karten sind ab Freitag, den 24. März ab 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen und unter eventim.de erhältlich.+++

22.03.2017, 17:14 Uhr: Fährmannfest kündigt weitere Hannover-Bands an



www.faehrmannsfest.de Die Organisatoren des Fährmannsfestes haben mit Raw Like Fish und Passepartout zwei weitere Hannover-Bands für das diesjährige Open-Air-Festival vom 4.-6.August in der Leinemetrople angekündigt. Damit wächst das Programm für das Fährmannsfest 2017 weiter. Offenbar weiterhin unklar ist, ob und in welcher Form in diesem Jahr ein Programm und ein Kinderfest auf der Faustwiese realisiert werden kann. Hier hatte der Fährmanns Kinderfest Verein bei der Stadt Hannover um einen Kostenzuschuss zur Umsetzung von unter anderem Sicherheitsmaßnahmen gebeten. Für das Festival-Programm auf der Seite der Calenberger Neustadt, wo sich die große Musikbühne befindet, gibt es weiterhin Karten im Vorverkauf zu erwerben.+++

22.03.2017, 15:14 Uhr: Neues Chuck-Berry-Album am 16.Juni



www.chuckberry.com "Chuck" ist der Titel des neuen Albums von Rock´n´Roll-Ikone Chuck Berry, das posthum am 16.Juni in den Handel kommen soll. Dies berichten verschiedene Medien unter Berufung auf eine Mitteilung von Berry´s langjähriger Plattenfirma Decca Records. "Chuck" soll demnach zehn neue Songs enthalten. Die erste Single "Big Boys" ist bereits, nebst Musikvideo, erschienen. Chuck Berry war am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben.+++

21.03.2017, 17:20 Uhr: Rockszene.de präsentiert: Dispatch im September in Hannover



www.dispatchmusic.com Am 16.September spielt die US-Rock, -Reggae und -Funk-Band Dispatch in Hannover im Kulturzentrum Faust in der 60er-Jahre-Halle. Dieses Hannover-Konzert dieser durchaus speziellen Band wird von Rockszene.de präsentiert. Für Juni kündigen Dispatch ihr erstes Album seit fünf Jahren an. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Mittwoch. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

21.03.2017, 16:00 Uhr: P!nk: Einziges Konzert in Mitteleuropa im August in Berlin



www.prknet.de Exklusivitätsmeldungen im Konzertgeschehen sind ja nicht Neues. Man kennt die Zusätze, wenn Bands oder Einzelkünstler/innen nur sehr wenige Konzerte in bestimmten Ländern und Regionen geben. Vom "einzigen Konzert in Norddeutschland" kann da mal die Rede sein oder von "einem von nur zwei Konzerten in Deutschland". Die Ankündigung der für den 11.August in der Waldbühne Berlin geplanten Show der US-amerikanischen Pop-Rock-Sängerin P!Ink ist heute von besonderem Ausmaß: Es sei das "einzige Konzert in Mitteleuropa", teilt die Kölner Konzertagentur Peter Rieger mit, darüber hinaus sei P!NK nur für Festivals außerhalb gebucht. Tickets für das Berlin-Konzert sind ab 24.März im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. Eventim.de startet bereits am 22.März, also morgen, einen exklusiven Vorab-Vorverkauf.+++

21.03.2017, 12:59 Uhr: Kraftklub am 26.Oktober in Hannover



www.krasserstoff.com/kraftklub Die Chemnitzer Band Kraftklub wird im Rahmen ihrer bevorstehenden Tournee am 26.Oktober in Hannover in der Swiss Life auftreten. Dort werden Kraftklub unter anderem ihre neuen Songs aus dem am 2.Juni erscheinenden Album "Keine Nacht für Niemand" live vorstellen. Der Kartenvorverkauf startet übermorgen, am Donnerstag, den 23.März um 23.59 Uhr exklusiv über das Portal krasserstoff.com. Das wurde vor wenigen Minuten über soziale Netzwerke bekannt gegeben. Zuletzt haben Kraftklub eine Hannover-Tour-Show Anfang März 2015 an gleicher Stelle gespielt, seinerzeit unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

20.03.2017, 15:52 Uhr: AnnenMayKantereit und Die Höchste Eisenbahn gemeinsam



www.facebook.com/AnnenMayKantereit Die beiden Indie-Bands AnnenMayKantereit und Die Höchste Eisenbahn haben am vergangenen Freitag ein Video einer gemeinsamen Backstage-Jam-Session veröffentlicht. Beide intonieren in gelöster Atmosphäre den Song-Klassiker "Farbfilm", der vor Jahrzehnten durch Nina Hagen bekannt geworden war. Bei der launigen Akustik-Versionen beider Bands kommen auch Bierflaschen und Trompete zum Einsatz. Gen Ende intoniert ein ganzer Chor bestehend aus Musikern und Crew. Das sicher sehens-und hörenswerte Video ist unter anderem auf der Facebook-Seite von AnnenMayKantereit zu sehen (siehe Link unten).+++

19.03.2017, 03:15 Uhr: Einflussreiche Rock´n´Roll Ikone: Chuck Berry ist tot



www.chuckberry.com Chuck Berry, einer der wohl wichtigsten Pioniere des Rock´n´Roll schlechthin, ist gestern im Alter von 90 Jahre zuhause in Missouri gestorben. Chuck Berry, seine Songs und sein Gitarrenspiel waren Vorbilder und Inspiratoren für viele Rock-und Rock´n´Roll-Bands, die ab den 1960er-Jahren ihre Karriere starteten. Von Berry stammen Rock´n´Roll-Standards und Evergreens wie "Johnny B.Goode", "Roll Over Beethoven", "Rock´n´Roll Music" und "Bye, Bye Johnny".+++

17.03.2017, 16:54 Uhr: Morgen neue CD-und DVD-Besprechungen bei uns



- In der morgigen Wochenendausgabe Samstag/Sonntag findet ihr neue CD-und DVD-Besprechungen. Dabei sind Rezensionen zu den Rockpalast-DVD/-CD-Veröffentlichungen von Pat Travers und George Thorogood & The Destroyers, sowie Kritiken zu den neuen Alben der Bands AYS und Mallory Knox. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen".+++

17.03.2017, 16:51 Uhr: Neues Album von Die Toten Hosen im Mai



www.dietotenhosen.de "Laune der Natur" ist der Titel des neuen Album von Die Toten Hosen und soll am 5.Mai in den Handel kommen. "Laune der Natur" ist das Ergebnis von drei Jahren Bandarbeit. Die erste Single daraus trägt den Titel "Unter den Wolken".+++

16.03.2017, 13:54 Uhr: Metallica 2018 auf Deutschland Tour - Hamburg Show im März



www.metallica.com Die weltweit enorm populäre Metal-Band Metallica wird im Frühjahr 2018 auf Tournee nach Deutschland kommen. Das einzige Konzert in Norddeutschland wird am 29.März 2018 in der Barclay Card in Hamburg über die Bühne gehen. Bereits in diesem Jahr wird die Band zwei Konzerte in Köln spielen (14. und 16.September). Weitere Metallica-Shows in Deutschland 2018: 16.Februar 2018, Mannheim, SAP Arena - 7.und 9.April 2018, Stuttgart, Schleyerhalle - 26.April 2018, München, Olympiahalle und 30.April 2018, Leipzig, Leipzig Arena. Tickets für die Konzerte sollen ab dem 24.März 2017 im allgemeinen Vorverkauf erhältlich sein, zuvor startet am kommenden Dienstag, den 21.März der Legacy Met Club seinen Vorverkauf.+++

14.03.2017, 15:57 Uhr: Rockpalast Live-DVDs von Pat Travers und George Thorogood



www.mig-music.de Etwas für Liebhaber von erdigem, energiegeladenem, handgemachten Blues- Rock. Das in Hannover ansässige Label MiG hat Ende Februar zwei Rockpalast Live-DVDs/CDs mit Mitschnitten von Konzerten von Pat Travers (Köln 1976) und George Thorogood & The Destroyers (Dortmund 1980) herausgebracht. Eine Besprechung beider Rockpalast-Live-DVDs/CDs findet ihr in Kürze hier auf Rockszene.de in der Rubrik "Gehört und Gesehen".+++

14.03.2017, 15:52 Uhr: Hermelin kommen mit "Tüdelüt"



www.facebook.com/hermlinband Die hannoversche Instrumental / Post-Rock-Band Hermelin meldet sich am 1.April mit einer neuen EP zurück. "Tüdelüt" wird der Titel des neuen Werkes sein. Vier neue Songs sind enthalten: "Rampenpfau", "Knuffelschock", "Rackeldackel" und "Raketenheinz". Demnächst spielen Hermelin auch einige Shows, im April ist auch ein Auftritt in Hannover geplant. Weitere Infos auf der Facebook-Seite der Band.+++

12.03.2017, 11:59 Uhr: Seesen Rockt! gestern Abend ausverkauft



www.facebook.com/seesenrockt Das gestrige Comeback-Konzert von "Seesen Rockt!" in der JFS Seesen war nicht nur gut besucht, sondern am Ende sogar ausverkauft. Wie in unserer Ausgabe vom vergangenen Mittwoch berichtet, waren für das ersten "Seesen Rockt!"-Konzert nach länger Pause und neuem Team die Bands Alex Mofa Gang, Storyteller, Finder und R.E.A.C.H. engagiert worden.+++

09.03.2017, 17:43 Uhr: Bullet For My Valentine auf dem Reload-Festival in Sulingen



www.reload-festival.de Für Fans der härteren Musikschiene, vor allem in Niedersachsen, ist das Reload-Festival in Sulingen seit vielen Jahren eine feste Adresse. Punk-Rock, Hardcore, Metal, Metalcore und härterer Alternative-Rock sind hier Schwerpunkte. Heute haben die Organisatoren die "voerst letzten Bands" des diesjährigen Reload bekannt gegeben: Bullet For My Valentine zählen dabei zu den sehr populären Bands, aber auch Antillectual, Jasta und As We Arise dürften einige Anhänger haben. Das Reload-Festival in Sulingen ist für den 25. und 26.August terminiert. Der Vorverkauf läuft.+++

09.03.2017, 17:37 Uhr: Weitere Hannover Band auf dem Fährmannsfest: Monstagon



www.faehrmannsfest.de Parallel zur Ankündigung von Banana Roadkill als erste lokale Band auf dem diesjährigen Fährmannsfest in Hannover, haben die Organisatoren auch den Auftritt der hannoverschen Metal-Band Monstagon bekannt gegeben. Mehr zum Thema in der morgigen Rockszene.de-Ausgabe. Das Fährmannsfest findet vom 4.-6.August statt. Zu den überregional populären Acts dieses Jahres zählen unter anderem Fiddler´s Green, Abstürzende Brieftauben, Sondaschule und Grossstadtgeflüster. Festivaltickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

09.03.2017, 15:05 Uhr: Black Sabbath offenbar offiziell aufgelöst



www.facebook.com/BlackSabbath Seit einigen Jahren war im Zusammenhang der legendären und wegweisenden Hardrock/Heavy-Metal-Band Black Sabbath von Abschiedkonzerten -und Tourneen die Rede. Mehrfach hatte auch die Band ihr bevorstehendes Ende angekündigt. Nun scheint es offiziell. Vorgestern, am Dienstag, den 7.März ist auf der Facebook-Seite von Black Sabbath ein Bild mit der Aufschrift "Black Sabbath - 1968 - 2017" veröffentlicht worden. Der Facebook-Post wurde schlicht mit dem Hastag #TheEnd versehen. Auch die Wikipedia-Seite zu Black Sabbath spricht in der Einleitung des Eintrags von der Band in der Vergangenheitsform.+++

09.03.2017, 12:58 Uhr: Charts: Rauf und runter für die Broilers



www.offiziellecharts.de Am letzten Dienstag spielte die Düsseldorfer Punk-Rock-Band Broilers ein von 5000 Fans zuweilen enthusiastisch gefeiertes Konzert in der Swiss Life Hall in Hannover. Die Broilers zählen aktuell zu den viel beachteten und sehr erfolgreichen Bands Deutschlands. Das schlägt sich auch in den deutschen Charts nieder. In den Vinyl-Charts stieg die Band mit ihrem aktuellen Album (sic!) auf Anhieb auf Platz 1 ein und rangiert direkt vor Philipp Poisel der mit seiner Veröffentlichung "Mein Amerika" Platz 2 belegt. In den offiziellen Album-Charts ging es für beide Acts gegenüber der Vorwoche ein weniger runter: Für die Broilers von Platz 9 auf 11, für Poisel von Platz 1 auf 6.+++

08.03.2017, 14:29 Uhr: Banana Roadkill auf dem Fährmannsfest



www.faehrmannsfest.de Nach einigen populären überregionalen Acts kündigen die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes in Hannover nun mit Banana Roadkill die erste Band aus dem erweiterten Kreis der hannoverschen Musikszene an. Das Alternative-Rock-Duo um Eike und Björn, die sich bei ihren Live-Shows auch mal an ihren Basis-Instrumenten Keyboards, Schlagzeug und Gitarre abwechseln, hatte in Hannover in den letzten Monaten vor allem durch Shows im Musikclub LUX auf sich aufmerksam gemacht. Ihre Musik wird als konstratierend und mehrdimensional beschrieben. Das Fährmannsfest findet am Wochenende 4.-6.August auf dem Gelände am Zusammenfluss von Leine und Ihme statt.+++

06.03.2017, 17:49 Uhr: HIM geben Abschiedstournee bekannt