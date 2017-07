Rockszene Nachrichtenblitz

Marteria in Hannover kurz vor "Ausverkauft" - Letzte Karten im Vorverkauf



Wir hatten mehrmals über das große Publikumsinteresse zum Konzert von Marteria am 15.Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover berichtet und das eine wohl bald ausverkaufte Show absehbar ist. Heute meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts, dass die Show tatsächlich "kurz vor ausverkauft" steht. Letzte Marteria-Karten für den 15.Dezember seien heute noch im Vorverkauf erhältlich, so der Veranstalter. Das Konzert von Marteria in Hannover wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Billy Bragg stellt "The Sleep Of Reason" vor - D-Konzerte im Herbst



Nach seinem Buchprojekt, widmet sich der britische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Billy Bragg wieder der Musik. Mit "The Sleep Of Reason" hat er heute einen neuen Song als Single veröffentlicht. Weitere neue Songs sollen demnächst Stück für Stück folgen. Im Herbst kommt Billy Bragg für vier Konzerte nach Deutschland. Die Termine: 27.November, Köln - 28.November, Berlin - 29.November, Frankfurt und 30.November, Hamburg.+++

Comeback: Starsailor kündigen neues Album für September an



Im Jahr 2009 nahm sich die Britpop-Band Starsailor eine Auszeit. Anfang der 2000er feierte sie mit ihren Alben und Konzerten auch Erfolge in Deutschland. Seit zwei, drei Jahren sind Starsailor wieder aktiv, spielen ausgesuchte Konzerte und support-Shows. Nun soll es ein Comeback mit einem neuen Album geben. "All This Life", so der Titel, soll am 1.September in den Handel kommen. Vor einigen Tagen wurde daraus bereits der Song "Listen To Your Heart" ausgekoppelt.+++

Madsen gratulieren Mia zum 20.Geburtstag



Die Band Madsen hat ihren Kollegen von Mia zu deren 20.Bandjubiläum gratuliert. Gemeinsam hat man den bekannten Mia-Song "Hungriges Herz" in einer indie-rockigen Version neu aufgenommen und auch ein Video mit Sebastian Madsen als Lead-Vokalist auf Facebook veröffentlicht. Während Madsen jetzt im Sommer einige Festivals spielen, touren Mia im Frühjahr 2018.+++

Maschseefest-Löwenbastion-Bands nun im August auf der Gilde Parkbühne



Erstmals nach Jahrzehnten bespielt Hannover Concerts zum Maschseesfest in diesem Jahr nicht mehr die Löwenbastion. Dies ist bereits seit längerem bekannt. Nach der Neuausschreibung der Gastronomieflächen und Bühnen hatte sich der Konzertveranstalter für das Maschseefest 2017 nicht mehr beworben. Auf die dort vertrauten und bewährten Bands müssen hannoversche Live-Musik-Freunde im August dennoch nicht verzichten. Unter dem Motto "Gilde Parkbühne goes Maschseefest" präsentiert Hannover Concerts am Freitag, den 18.und Samstag, den 19.August einige frühere Maschseefest-Löwenbastion-Stammbands auf der Gilde Parkbühne und das bei kostenlosem Eintritt. Angekündigt sind: Los Tumpolos, Terry Hoax, The Jinxs, Lotto King Karl, Torfrock. Am Sonntag, den 20.August sollen auf der Gilde Parkbühne Big Bands aus Schulen Hannovers auftreten.+++

Hartes in Häppchen: Silverstein stellen einen weiteren neuen Song vor



Die kanadische Post-Hardcore-Band Silverstein hat mit einem weiteren Song die Aufmerksamkeit auf ihr am 14.Juli erscheinendes Album "Dead Reflection" gelenkt. Aus diesem Album wurde jetzt "Whiplash" als Single ausgekoppelt, der vorletzte von insgesamt zwölf Songs der neuen Platte. Im Herbst gehen Silverstein auf ihre "For The Fans" Tournee, am 4.Oktober ist die Band in Hannover zu Gast im Béi Chéz Heinz. Mit einem vollen Haus kann gerechnet werden, die ersten drei Städte der Tour (Köln, Münster und München) melden bereits "ausverkauft". Tickets und weitere Informationen zur Hannover-Show von Silverstein bekommt man unter anderem über die Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts (www.livingconcerts.de).+++

Vorzeitig ausverkauft #2: Open-Flair-Festival 2017 in Eschwege



Auch Fans aus Hannover und der Region reisen -unserer Kenntnis nach- gern auch mal zum Open-Flair-Festival nach Eschwege. Hier melden die Veranstalter heute für das diesjährige Open-Air vom 9.-13.August "ausverkauft". Bereits zum neunten Mal in Folge sei das Open-Flair vorzeitig ausverkauft, heißt es in einer Medienmitteilung. Schon bald startet der Vorverkauf für das Open-Flair 2018, das für den Zeitraum 8.-12.August 2018 geplant ist. Eine Sonderaktion soll bereits in der Nacht vom 13. auf den 14.August 2017 anlaufen. Wenn Rise Against, als letzter Headliner dieses Jahres, ihre Show und damit das 2017er-Festival abgeschlossen haben, wollen die Open-Flair-Macher ein auf 1000 Tickets begrenztes Kontingent für einen stark reduzierten Sonderpreis in ihrem Ticketshop anbieten.+++

Vorzeitig ausverkauft #1: Kraftklub-Show in Hannover



Vorzeitig ausverkauft ist das Konzert der Band Kraftklub am 26.Oktober in der Swiss Life Hall in Hannover. Bereits beim letzten Hannover-Besuch von Kraftklub vor zwei Jahren war die gleiche Halle voll.+++

MarsEcho aus Hannover mit Videopremiere



Die hannoversche HardPop-Band MarsEcho hat ihr erstes Musikvideo veröffentlicht. Entstanden ist ein Clip zum Song "Baby Pop", ein locker-flockig, bluesig angehauchter Mid-Tempo-Rock´n´Roller. Fans von Westernhagen und ähnlichen Acts dürften sich dafür besonders interessieren. An den Kameras standen Nico und Daniel von d-zentral aus Hannover. Mehr und zum Video über den Link unten.+++

Stagelive morgen im Rocker: Eine weitere Band kurzfristig dabei



Das morgige Stagelive-Konzert im Rocker in der Reuterstraße in Hannover steht ganz im Zeichen von Folk, Blues und Rock. Schon seit einiger Zeit angekündigt war der aus Marburg stammende Solist Campana, zusätzlich hat noch die Band Dialoque aus Porta-Westfalica zugesagt. Das Doppelkonzert im Rocker soll gegen 21.30 Uhr starten, der Eintritt am morgigen Mittwoch ist -wie immer zu Stagelive im Rocker- kostenlos.+++

Rock am Deister nennt Acts für die Akustikbühne am 29.Juli in Springe-Völksen



Das diesjährige Rock-am-Deister-Festival am 29.Juli in Springe-Völksen geht wieder über zwei Bühnen. Bewährt hatte sich in den letzten Jahren die etwas kleinere Bühne, die während der Umbaupausen auf der großen Bühne bespielt werden. Die hier auftretenden Acts spielen meist mehrere Sets von rund 20-30 Minuten. Dieses Mal geht es in Richtung Folk-Punk und Punk-Songwriting zur Sache. Eingeladen wurden Wood & Valley und Felixxx. Auf der großen Bühne spielen unter anderem Tequila & The Sunrise Gang, Le Fly und The Planetoids. Unterdessen läuft der Ticketvorverkauf für das Ein-Tages-Festival. Der Veranstalter weist daraufhin, dass Rock am Deister auf dem Festplatz in Springe-Völksen in nur wenigen Minuten Fußweg vom S-Bahnhof Völksen zu erreichen ist.+++

15.000 beim Vainstream in Münster - Veranstalter zufrieden, Vorfreude auf 2017



Sehr zufrieden äußern sich die Veranstalter des Vainstream Rockfestes über den Verlauf den Münsteraner Open-Airs am vergangenen Wochenende. 15.000 Besucher waren zugegen, das Festival -wir berichteten- war bereits im Vorfeld ausverkauft. Auf der Bühne standen Acts wie Broilers, A Day To Remember, Architects, 187 Strassenbande und Dropkick Murphys. Das Vainstream Rockfest in Münster fand bereits zum zwölften Mal statt, in diesem Jahr auch kostenlos per Live-Stream im Internet übertragen. "Gemessen an der immer herzlichen, teils euphorischen Stimmung in der bahnhofsnah gelegenen "Faculty of Punk, Metal & Hardcore" dürfen wir uns schon jetzt mit unzähligen Menschen auf den nächsten Sommer an altbewährter Kult-Stätte freuen!", resümieren die Festival-Macher in einer Medienmitteilung.+++

Weiter Run auf Marteria in Hannover - Show wohl bald ausverkauft



Marteria zählt derzeit zu den erfolgreichsten und offenbar auch beliebtesten Rappern in Deutschland überhaupt. Das von unter anderem Rockszene.de präsentierte Konzert am 15.Dezember in Hannover in der Swiss Life Hall wird wohl bald ausverkauft sein, wenn der Ansturm auf die Konzertkarten weiterhin so anhalten sollte. Deutlich mehr als 4000 von den insgesamt zur Verfügung stehenden 5000 Tickets sind bereits im Vorverkauf abgesetzt worden. Mehr zu Marteria in unserer morgigen Ausgabe.+++

Arktis heute Abend kurzfristig als support für Deez Nuts



Die hannoversche Metalcore-Band Arktis wird am heutigen Montagabend kurzfristig als support für die Show der Band Deez Nuts mitwirken. Die ursprünglich vorgesehenen musikalischen Gäste, die Band First Blood, kann nicht am Konzert teilnehmen.+++

Verschärfte Sicherheitsbestimmungen auch bei System Of A Down am kommenden Sonnt



Wie bereits bei Bands wie Guns n' Roses und Coldplay wird es auch auf dem am Sonntag in der TUI Arena stattfindenden Konzert von System Of A Down verstärkte Sicherheitsmaßnahmen geben. So teilt der örtliche Veranstalter Hannover Concerts mit: "Sämtliche Besucher werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Rucksäcke und größeren Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten, und sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder 'kleineren' Kosmetiktäschchen zu beschränken. Die Einhaltung dieser Regeln und Hinweise sowie ein rechtzeitiges Eintreffen helfen dabei, den Einlass so zügig wie möglich zu organisieren."

ZSK und Swiss präsentieren Song zum G20-Gipfel



Die politische Deutsch-Punk Band ZSK hat gemeinsam mir Rapper Swiss den Song "Hamburg 2017" anlässlich des G20-Gipfels veröffentlicht. Alle Gewinne von iTunes-Downloads und Spotify gehen als Spende an das Protestbündnis „Block G20“. „Ob Berlin oder Hamburg, niemand hat Bock auf diesen scheiß Gipfel“, sagt Joshi von ZSK. „Es gibt derzeit viele Anlässe, um auf die Straße zu gehen, aber der G20-Gipfel ist für dieses Jahr definitiv der wichtigste.“

Supergroup Black Country Communion wieder im Studio



Die Band Black Country Communion gilt als Supergroup. Kaum verwunderlich, bei den namhaften Musikern: Joe Bonamassa (Gitarre, Gesang), Glen Hughes (Bass, Gesang), Derek Sherinian (Keyboards) und Jason Bonham (Schlagzeug). Wie kürzlich bekannt wurde, befinden sich die Musiker derzeit im Studio, um nach fünf Jahren ein Album aufzunehmen, das noch im Herbst diesen Jahres erscheinen soll. Nach ihrem Start 2009 hatte sich die Band 2013 zwischenzeitlich aufgelöst, ist nun aber wieder am Start.+++

Walter Trout mit neuem Studioalbum im Herbst in der Blues Garage



Der Blues-und Blues-Rock-Gitarrist Walter Trout will am 1.September sein neues Album "We´re All In This Together" auf den Markt kommen. Auf dieser Platte wirken einige spezielle Gäste mit wie unter anderem Joe Bonamassa, Eric Gales, Warren Haynes, Robben Ford und Kenny Wayne Shepherd. Die dazugehörige Konzert-Tour führt den Musiker am 25.Oktober in die Blues Garage nach Isernhagen.+++

Uli Jon Roth auf "Tokyo Tapes Revisited" Tour im Oktober in Hannover



Der Gitarren-Meister Uli Jon Roth geht wieder auf Welttournee. Diese trägt den Titel "Tokyo Tapes Revisted", in Anlehnung an das berühmte Scorpions Live- Album "Tokyo Tapes" aus dem Jahr 1978. In den 1970er-Jahren war Roth zeitweise Lead-Gitarrist der Scorpions. Im Jahr 2015 schließlich hatte der Gitarrenvirtuose in Japan an gleicher Stelle wie 1978, eine "Tokyo Tapes"-Show gespielt, ein entsprechendes Live-Album dieses Konzerts erschien im Dezember 2016. Scorpions-Klassiker aus den Siebzigern und Songs seiner langen Solo-Karriere wird Uli Jon Roth auch beim Tour-Konzert am 27.Oktober in Hannover im MusikZentrum auf die Bühne bringen. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.+++

