Rockszene Nachrichtenblitz

Noel Gallagher´s High Flying Birds mit neuer Single in Deutschland



Am morgigen Sonntag, 8.April starten Noel Gallagher´s High Flying Birds mit einem Konzert im Hamburger Mehr! Theater ihre Deutschlandtour. Im Mittelpunkt wird dabei das neue Album "Who Built The Moon" des von Oasis bekannten britischen Rockmusikers und seiner Band stehen. Ganz aktuell wurde aus dieser Platte die Single "She Taught Me How To Fly" ausgekoppelt, zu der auch ein Video produziert wurde. In den kommenden Tagen werden Noel Gallagher´s High Flying Birds noch in Düsseldorf (9.April), München (12.April), Berlin (16.April) und Wiesbaden (17.April) auftreten.+++

www.noelgallagher.com 06.04.2018, 15:31 UhrAm morgigen Sonntag, 8.April starten Noel Gallagher´s High Flying Birds mit einem Konzert im Hamburger Mehr! Theater ihre Deutschlandtour. Im Mittelpunkt wird dabei das neue Album "Who Built The Moon" des von Oasis bekannten britischen Rockmusikers und seiner Band stehen. Ganz aktuell wurde aus dieser Platte die Single "She Taught Me How To Fly" ausgekoppelt, zu der auch ein Video produziert wurde. In den kommenden Tagen werden Noel Gallagher´s High Flying Birds noch in Düsseldorf (9.April), München (12.April), Berlin (16.April) und Wiesbaden (17.April) auftreten.+++

Madsen touren mit "Lichtjahre"



Die Indie-Rockband Madsen gibt bekannt, am 15.Juni ihr neues Studioalbum "Lichtjahre" über das noch verhältnismäßig junge Plattenlabel Arising Empire herauszubringen. Für einen ersten Eindruck hat die Band mit "Rückenwind" ein erstes Single-Video ausgekoppelt. Harte Gitarren-und Basssounds treffen auf einen hymnischen Refrain. Mit den neuen Songs gehen Madsen am Anfang Mai auf eine kurze Tournee. In Deutschland sind Club-Shows in Berlin (11.Mai), Bochum (23.Mai), Hamburg (24.Mai) und Trier (14.Juni) gebucht. Darüber hinaus spielen Madsen einige Sommerfestivals, darunter beim Hurricane und Southside am Wochenende 23.und 24.Juni. Ein ausgedehnte Deutschland-Tour dürfte erfahrungsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt (Herbst 2018 / Frühjahr 2019) folgen (ohne Gewähr)+++

www.madsenmusik.de 06.04.2018, 15:25 UhrDie Indie-Rockband Madsen gibt bekannt, am 15.Juni ihr neues Studioalbum "Lichtjahre" über das noch verhältnismäßig junge Plattenlabel Arising Empire herauszubringen. Für einen ersten Eindruck hat die Band mit "Rückenwind" ein erstes Single-Video ausgekoppelt. Harte Gitarren-und Basssounds treffen auf einen hymnischen Refrain. Mit den neuen Songs gehen Madsen am Anfang Mai auf eine kurze Tournee. In Deutschland sind Club-Shows in Berlin (11.Mai), Bochum (23.Mai), Hamburg (24.Mai) und Trier (14.Juni) gebucht. Darüber hinaus spielen Madsen einige Sommerfestivals, darunter beim Hurricane und Southside am Wochenende 23.und 24.Juni. Ein ausgedehnte Deutschland-Tour dürfte erfahrungsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt (Herbst 2018 / Frühjahr 2019) folgen (ohne Gewähr)+++

Marsimoto meldet sich Ende April mit Verde zurück



Marsimoto, Marterias außerirdisches, grün-exotisch-vernebeltes Alter-Ego will am 27.April sein fünftes Album mit dem Titel "Verde" herausbringen. In Hannover war Marsimoto zuletzt am 20.März bei der Marteria-Show in der Swiss Life Hall aufgetreten und hatte viele der 5000 Anwesenden begeistert (Rockszene.de berichtete).+++

www.facebook.com/Marsimoto 06.04.2018, 15:15 UhrMarsimoto, Marterias außerirdisches, grün-exotisch-vernebeltes Alter-Ego will am 27.April sein fünftes Album mit dem Titel "Verde" herausbringen. In Hannover war Marsimoto zuletzt am 20.März bei der Marteria-Show in der Swiss Life Hall aufgetreten und hatte viele der 5000 Anwesenden begeistert (Rockszene.de berichtete).+++

The Get Up Kids stellen ersten Song aus neuer EP vor



Die US-Emo/Indie-Band Get Up Kids meldet sich nach siebenjähriger Veröffentlichtungspause mit einer neuen 4-Track-EP zurück, die mit dem Titel "Kicker" im Juni erscheinen soll. Bereits jetzt gibt die Band mit dem Stream zu ihrem Song "Maybe", dem Opener der EP, einen ersten Einblick. Im Juni und Juli touren The Get Up Kids ausgiebig in den USA.+++

www.thegetupkids.com 06.04.2018, 11:39 UhrDie US-Emo/Indie-Band Get Up Kids meldet sich nach siebenjähriger Veröffentlichtungspause mit einer neuen 4-Track-EP zurück, die mit dem Titel "Kicker" im Juni erscheinen soll. Bereits jetzt gibt die Band mit dem Stream zu ihrem Song "Maybe", dem Opener der EP, einen ersten Einblick. Im Juni und Juli touren The Get Up Kids ausgiebig in den USA.+++

Eels stellen "Bone Dry" vor - neuestes Album heute erschienen



Die US-amerikanische Rockband Eels um Sänger und Songschreiber Mark Oliver Everett (a.k.a. E) hat am heutigen Freitag ihr neues Album "The Deconstruction" herausgebracht. Parallel dazu ist ein Videoclip zum Song "Bone Dry" veröffentlicht worden. Im Juni spielen Eels einige Konzerte in Deutschland. Die einzige Show in Norddeutschland geht am 29.Juni im Hamburger Mehr! Theater über die Bühne.+++

www.eelstheband.com 06.04.2018, 11:33 UhrDie US-amerikanische Rockband Eels um Sänger und Songschreiber Mark Oliver Everett (a.k.a. E) hat am heutigen Freitag ihr neues Album "The Deconstruction" herausgebracht. Parallel dazu ist ein Videoclip zum Song "Bone Dry" veröffentlicht worden. Im Juni spielen Eels einige Konzerte in Deutschland. Die einzige Show in Norddeutschland geht am 29.Juni im Hamburger Mehr! Theater über die Bühne.+++

Arctic Monkeys kündigen "Tranquility Base Hotel & Casino" an



Die britische Indie-Rockband Arctic Monkeys kündigt für den 11.Mai die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Tranquility Base Hotel & Casino" an. Der Nachfolger des 2013 erschienenen Albums "AM" enthält elf neue Songs. Über den Webshop der Band wird die neue Platte in einer Sonderedition erhältlich sein. "Tranquility Base Hotel & Casino" ist das sechste Studioalbum der 2002 im englischen Sheffield gegründeten Band. Im Mai und im Juni spielen Arctic Monkeys insgesamt drei Hallenshows in Berlin und Düsseldorf. Alle drei Konzerte sind bereits ausverkauft. Am Wochenende 22.-24.Juni spielt die Band auf den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside, wo sie jeweils zu den Headlinern zählt.+++

www.arcticmonkeys.com 06.04.2018, 11:27 UhrDie britische Indie-Rockband Arctic Monkeys kündigt für den 11.Mai die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Tranquility Base Hotel & Casino" an. Der Nachfolger des 2013 erschienenen Albums "AM" enthält elf neue Songs. Über den Webshop der Band wird die neue Platte in einer Sonderedition erhältlich sein. "Tranquility Base Hotel & Casino" ist das sechste Studioalbum der 2002 im englischen Sheffield gegründeten Band. Im Mai und im Juni spielen Arctic Monkeys insgesamt drei Hallenshows in Berlin und Düsseldorf. Alle drei Konzerte sind bereits ausverkauft. Am Wochenende 22.-24.Juni spielt die Band auf den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside, wo sie jeweils zu den Headlinern zählt.+++

Mando Diao veröffentlichen limitierte Platte zum Recordstore Day



Die schwedische Band Mando Diao bringt zum diesjährigen Record Store Day am 21. April ein exklusives Vinyl heraus. Die Platte beinhaltet drei Tracks und ist auf eine Zahl von 500 Stück limitiert. Das Cover soll an mexikanische Rubbel-Lotterie-Lose erinnern und für einen der Käufer eine besondere Überraschung bereit halten.+++

www.mandodiao.com 05.04.2018, 15:24 UhrDie schwedische Band Mando Diao bringt zum diesjährigen Record Store Day am 21. April ein exklusives Vinyl heraus. Die Platte beinhaltet drei Tracks und ist auf eine Zahl von 500 Stück limitiert. Das Cover soll an mexikanische Rubbel-Lotterie-Lose erinnern und für einen der Käufer eine besondere Überraschung bereit halten.+++

The Fever 333 geben ihr Debüt mit der EP „Made An America“



Die Band The Fever 333 um dem letlive.-Sänger Aalon Butler veröffentlichte gerade ihre Debüt EP mit dem Namen „Made An America“. Mit ihrer musikalischen Mischung aus Hardcore, Punk und Hip Hop möchten sie den internationalen Markt aufmischen. Unterstützt werden sie dabei vom blink-182 Schlagzeuger Travis Barker, John Feldmann von Goldfinger sowie Vic Mensa und Yelawolf.+++

333.thefever333.com 05.04.2018, 15:21 UhrDie Band The Fever 333 um dem letlive.-Sänger Aalon Butler veröffentlichte gerade ihre Debüt EP mit dem Namen „Made An America“. Mit ihrer musikalischen Mischung aus Hardcore, Punk und Hip Hop möchten sie den internationalen Markt aufmischen. Unterstützt werden sie dabei vom blink-182 Schlagzeuger Travis Barker, John Feldmann von Goldfinger sowie Vic Mensa und Yelawolf.+++

Das Rockharz Open Air gibt ihr finales Line-Up bekannt



Mit Ross The Boss, Evergrey, Goitzsche Front und Monument wurden vor circa zwei Wochen die letzten Bands für das 25-jährige Jubiläum des Rockharz Festivals bekannt gegeben. Insgesamt werden zwischen dem 4. und 7. Juli 53 Bands in Ballenstedt auftreten. Zu den Headlinern zählen unter anderem In Flames, Powerwolf, Kreator und Hammerfall. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

www.rockharz-festival.com 05.04.2018, 15:19 UhrMit Ross The Boss, Evergrey, Goitzsche Front und Monument wurden vor circa zwei Wochen die letzten Bands für das 25-jährige Jubiläum des Rockharz Festivals bekannt gegeben. Insgesamt werden zwischen dem 4. und 7. Juli 53 Bands in Ballenstedt auftreten. Zu den Headlinern zählen unter anderem In Flames, Powerwolf, Kreator und Hammerfall. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Cripper kündigen Abschiedsshow in der Glocksee an



Anfang Februar hatte die hannoversche Thrash-Metal-Band Cripper ihre Auflösung zur Jahresmitte 2018 bekanntgegeben (Rockszene.de berichtete). Ein Tenor war, dass mal alle bereits gebuchten Shows in diesem Jahr spielen wolle, um sich dann endgültig von der Bühne zu verabschieden. Mittlerweile stehen Termin und Ort für das letzte Cripper-Konzert fest. Es soll ein Heimspiel werden, am 23.Juni im Indiego Glocksee in Hannover. Als spezielle Gäste an diesem Abend sind Scarnival mit dabei. Weitere Infos sollen in Kürze folgen, informieren Cripper in der Facebook-Veranstaltung auf ihrer Präsenz.+++

www.facebook.com/Cripper.Official 04.04.2018, 17:00 UhrAnfang Februar hatte die hannoversche Thrash-Metal-Band Cripper ihre Auflösung zur Jahresmitte 2018 bekanntgegeben (Rockszene.de berichtete). Ein Tenor war, dass mal alle bereits gebuchten Shows in diesem Jahr spielen wolle, um sich dann endgültig von der Bühne zu verabschieden. Mittlerweile stehen Termin und Ort für das letzte Cripper-Konzert fest. Es soll ein Heimspiel werden, am 23.Juni im Indiego Glocksee in Hannover. Als spezielle Gäste an diesem Abend sind Scarnival mit dabei. Weitere Infos sollen in Kürze folgen, informieren Cripper in der Facebook-Veranstaltung auf ihrer Präsenz.+++

Levellers zum Jubiläum auch vollverstärkt in Deutschland



Die britische Rock-, Folk-und Punk-Band Levellers feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass tourt die Band auch wieder in Deutschland. Schon seit längerem sind zwei Akustik-Konzerte angekündigt, eines davon findet am 9.Juni in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust in Hannover statt (Wir berichteten bereits). Heute wurde bekannt gegeben, dass die Levellers auch noch eine Tour mit Konzerten in der gewohnten vollverstärkten Instrumentierung spielen wollen. Die Termine: 2.November, Köln, Luxor - 3.November, Berlin, Lido - 4.November, Hamburg, Fabrik - 8.November, München, Technikum und 9.November, Frankfurt, Batschkapp. Tickets gibt es ab dem 6.April zunächst nur exklusiv über die Website der Tourneeagentur X-Why-Z in Hamburg (siehe Link unten).+++

www.x-why-z.eu 04.04.2018, 15:01 UhrDie britische Rock-, Folk-und Punk-Band Levellers feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass tourt die Band auch wieder in Deutschland. Schon seit längerem sind zwei Akustik-Konzerte angekündigt, eines davon findet am 9.Juni in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust in Hannover statt (Wir berichteten bereits). Heute wurde bekannt gegeben, dass die Levellers auch noch eine Tour mit Konzerten in der gewohnten vollverstärkten Instrumentierung spielen wollen. Die Termine: 2.November, Köln, Luxor - 3.November, Berlin, Lido - 4.November, Hamburg, Fabrik - 8.November, München, Technikum und 9.November, Frankfurt, Batschkapp. Tickets gibt es ab dem 6.April zunächst nur exklusiv über die Website der Tourneeagentur X-Why-Z in Hamburg (siehe Link unten).+++

Ego Super und Yunus auf der Fährmannsfest-Kulturbühne



Heute Mittag haben die Organisatoren des Fährmannsfestes für das diesjährige Open-Air vom 3.-5.August auch die ersten Bands bekannt gegeben, die auf der Kulturbühne auf der Faustwiese spielen werden. Mit dabei ist unter anderem die Psycho-Rap-Rock-Band Ego Super und der Rapper und Bratschist Yunus mit seiner Band. Beide Acts stammen aus Hannover. Aus dem Raum Burgdorf/Peine kommt die Rock´n´Roll und Rockabilly-Band The Boppin´Blue Cats. Auf der Fährmannsfest-Kulturbühne auf der Faustwiese soll auch in diesem Jahr ein nur zweitägiges Programm am Samstag, dem 4. und Sonntag, dem 5.August angeboten werden. Der Eintritt ist hier kostenlos.+++

www.facebook.com/faehrmannsfest 04.04.2018, 14:47 UhrHeute Mittag haben die Organisatoren des Fährmannsfestes für das diesjährige Open-Air vom 3.-5.August auch die ersten Bands bekannt gegeben, die auf der Kulturbühne auf der Faustwiese spielen werden. Mit dabei ist unter anderem die Psycho-Rap-Rock-Band Ego Super und der Rapper und Bratschist Yunus mit seiner Band. Beide Acts stammen aus Hannover. Aus dem Raum Burgdorf/Peine kommt die Rock´n´Roll und Rockabilly-Band The Boppin´Blue Cats. Auf der Fährmannsfest-Kulturbühne auf der Faustwiese soll auch in diesem Jahr ein nur zweitägiges Programm am Samstag, dem 4. und Sonntag, dem 5.August angeboten werden. Der Eintritt ist hier kostenlos.+++

Taking Back Sunday mit drei Club-Shows in Deutschlands



Neben ihren Auftritten bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park wird die US-Emo/Pop/Punk/Post-Hardcore-Band Taking Back Sunday in den Tagen zuvor noch drei Club-Shows in Deutschland spielen. Die Termine: 30.Mai Berlin, SO36 - 31.Mai Münster, Skaters Palace und 1.Juni, Hamburg, Grünspan. Bei diesen Konzerten mit dabei sein wird die Band The Maine. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos auch über die Webseite der deutschen Tourneeagentur fourartists.com+++

www.facebook.com/TakingBackSunday 03.04.2018, 17:28 UhrNeben ihren Auftritten bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park wird die US-Emo/Pop/Punk/Post-Hardcore-Band Taking Back Sunday in den Tagen zuvor noch drei Club-Shows in Deutschland spielen. Die Termine: 30.Mai Berlin, SO36 - 31.Mai Münster, Skaters Palace und 1.Juni, Hamburg, Grünspan. Bei diesen Konzerten mit dabei sein wird die Band The Maine. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos auch über die Webseite der deutschen Tourneeagentur fourartists.com+++

Radio Havanna vor Tourstart mit neuem Video - Samstag in Hannover



Übermorgen, am Donnerstag, dem 5.April startet im Hafenklang Hamburg die aktuelle Tournee der Berliner Punk-Rock-Band Radio Havanna. Aus ihrem Album "Utopia" hat die Band jetzt den Song "Homophobes Arschloch" ausgekoppelt und ein Video dazu veröffentlicht. Am kommenden Samstag, 7.April, sind Radio Havanna im Mephisto des Kulturzentrums Faust in Hannover zu Gast. Als support ist die brasilanische Band Statue On Fire mit dabei.+++

www.radiohavanna.de 03.04.2018, 13:17 UhrÜbermorgen, am Donnerstag, dem 5.April startet im Hafenklang Hamburg die aktuelle Tournee der Berliner Punk-Rock-Band Radio Havanna. Aus ihrem Album "Utopia" hat die Band jetzt den Song "Homophobes Arschloch" ausgekoppelt und ein Video dazu veröffentlicht. Am kommenden Samstag, 7.April, sind Radio Havanna im Mephisto des Kulturzentrums Faust in Hannover zu Gast. Als support ist die brasilanische Band Statue On Fire mit dabei.+++

Liam Gallagher mit weiteren Solo-Shows in Deutschland



Liam Gallagher, den meisten als Sänger der legendären Brit-Pop-Band Oasis ein Begriff, wird mit seinem Solo-Album "As You Were" weitere Konzerte in Deutschland spielen. Für den 5.Juli war bereits ein Konzert im Kölner Palladium angekündigt, nun kommen noch zwei Shows hinzu: Am Dienstag, dem 13.November wird Liam Gallagher im Zenith in München erwartet, am Samstag, dem 24.November will er zu seinem einzigen Konzert in Norddeutschland ins Hamburger Mehr! Theater kommen. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 6.April.+++

www.livenation.de 03.04.2018, 13:12 UhrLiam Gallagher, den meisten als Sänger der legendären Brit-Pop-Band Oasis ein Begriff, wird mit seinem Solo-Album "As You Were" weitere Konzerte in Deutschland spielen. Für den 5.Juli war bereits ein Konzert im Kölner Palladium angekündigt, nun kommen noch zwei Shows hinzu: Am Dienstag, dem 13.November wird Liam Gallagher im Zenith in München erwartet, am Samstag, dem 24.November will er zu seinem einzigen Konzert in Norddeutschland ins Hamburger Mehr! Theater kommen. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 6.April.+++

Abschiedskonzert von Pussycat Boys ausverkauft



Wir hatten es vor einiger Zeit bereits hier im Nachrichtenblitz kurz vermeldet: Die hannoversche Glam-Rock-Band Pussycat Boys löst sich auf. Zum Abschied aus der hiesigen Szene will die Band mit ihren Fans noch einmal kräftig feiern. Das Abschiedskonzert am 13.April im LUX in Hannover-Linden ist bereits ausverkauft.+++

www.ilovepussycatboys.com 03.04.2018, 13:06 UhrWir hatten es vor einiger Zeit bereits hier im Nachrichtenblitz kurz vermeldet: Die hannoversche Glam-Rock-Band Pussycat Boys löst sich auf. Zum Abschied aus der hiesigen Szene will die Band mit ihren Fans noch einmal kräftig feiern. Das Abschiedskonzert am 13.April im LUX in Hannover-Linden ist bereits ausverkauft.+++

Garbage mit Jubiläums-Edition ihres Albums "Version 2.0"



"Version 2.0" ist der Titel eines besonderen Albums der Alternative-Rockband Garbage, das ursprünglich im Jahr 1998 auf den Markt kam, Top-Platzierungen in den Charts erreichte und für vier Grammys und drei MTV Europe Awards nomminiert wurde. Für den 22.Juni kündigt die Plattenfirma PIAS nun die Veröffentlichung einer 20th Anniversary Edition von "Version 2.0" an. Die Deluxe-Version enthält zusätzlich zehn B-Seiten aus jender Zeit. Im Herbst spielen Garbage zwei Clubshows in Deutschland: Am 17.September im E-Werk in Köln und am 18.September im Huxley´s in Berlin.+++

www.garbage.com 29.03.2018, 18:28 Uhr"Version 2.0" ist der Titel eines besonderen Albums der Alternative-Rockband Garbage, das ursprünglich im Jahr 1998 auf den Markt kam, Top-Platzierungen in den Charts erreichte und für vier Grammys und drei MTV Europe Awards nomminiert wurde. Für den 22.Juni kündigt die Plattenfirma PIAS nun die Veröffentlichung einer 20th Anniversary Edition von "Version 2.0" an. Die Deluxe-Version enthält zusätzlich zehn B-Seiten aus jender Zeit. Im Herbst spielen Garbage zwei Clubshows in Deutschland: Am 17.September im E-Werk in Köln und am 18.September im Huxley´s in Berlin.+++

PRONG stellen Video vor und geben Europa-Termine bekannt



Die US-amerikanische Metalband PRONG hat am gestrigen Mittwoch ein Musikvideo zu ihrem Song "Forced Into Tolerance" vorgestellt. Der Song stammt aus dem im Sommer letzten Jahres veröffentlichten Album "Zero Days". Außerdem haben PRONG ihre Europa-Tourdaten für den Sommer bekannt gegeben. Neben einigen Clubshows, wie unter anderem am 25.August im Hamburger Hafenklang, stehen auch Festival-Termine an. So werden PRONG auch beim diesjährigen Reload-Festival in Sulingen mit von der Partie sein. Dort wird das Trio am 24.August erwartet.+++

www.prongmusic.com 29.03.2018, 18:18 UhrDie US-amerikanische Metalband PRONG hat am gestrigen Mittwoch ein Musikvideo zu ihrem Song "Forced Into Tolerance" vorgestellt. Der Song stammt aus dem im Sommer letzten Jahres veröffentlichten Album "Zero Days". Außerdem haben PRONG ihre Europa-Tourdaten für den Sommer bekannt gegeben. Neben einigen Clubshows, wie unter anderem am 25.August im Hamburger Hafenklang, stehen auch Festival-Termine an. So werden PRONG auch beim diesjährigen Reload-Festival in Sulingen mit von der Partie sein. Dort wird das Trio am 24.August erwartet.+++

Scarnival special guest bei den Grailknights



Die hannoversche Metal-Band Scarnival ist einer der Special-Guest-Acts beim diesjährigen Grailfest der Melodic-Death-Metaller Grailknights am 4.und 5.Mai im MusikZentrum. Bei dieser Gelegenheit wird Scarnival-Sänger Daniel sein Abschiedskonzert geben. Er wird sich zukünftig verstärkt bei seiner ursprünglichen Band Inquiring Blood engagieren.+++

www.facebook.com/scarnival 28.03.2018, 15:03 UhrDie hannoversche Metal-Band Scarnival ist einer der Special-Guest-Acts beim diesjährigen Grailfest der Melodic-Death-Metaller Grailknights am 4.und 5.Mai im MusikZentrum. Bei dieser Gelegenheit wird Scarnival-Sänger Daniel sein Abschiedskonzert geben. Er wird sich zukünftig verstärkt bei seiner ursprünglichen Band Inquiring Blood engagieren.+++

Bad Religion im August auf der Gilde Parkbühne