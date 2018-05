Rockszene Nachrichtenblitz

Madsen im November zurück in Hannover



Die Indie-Rockband Madsen wird im Verlauf ihrer "Lichtjahre"-Tour am Freitag, dem 16.November auch in Hannover im Capitol spielen. Hier ist die Band um die Madsen-Brüder auf ihren Tourneen seit Jahren Stammgast. Zuletzt waren Madsen im Herbst 2015 im Capitol aufgetreten. Karten für das Konzert sind ab 1.Juni im Pre-Sale über eventim.de und ab 7.Juni im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 30.05.2018, 16:25 UhrDie Indie-Rockband Madsen wird im Verlauf ihrer "Lichtjahre"-Tour am Freitag, dem 16.November auch in Hannover im Capitol spielen. Hier ist die Band um die Madsen-Brüder auf ihren Tourneen seit Jahren Stammgast. Zuletzt waren Madsen im Herbst 2015 im Capitol aufgetreten. Karten für das Konzert sind ab 1.Juni im Pre-Sale über eventim.de und ab 7.Juni im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.+++

Jimmy Eat World Konzert heute ausverkauft



Das Konzert der Band Jimmy Eat World heute Abend in Hannover im Capitol ist nun ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Hannover Concerts. Die Türen des Capitols öffnen heute um 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr wird der Auftritt der support-Band Turnover erwartet, im Anschluss spielen Jimmy Eat World. Wir werden heute Abend vor Ort sein, einen Konzertbericht und Fotos findet ihr kurzzeitig darauf bei uns.+++

www.jimmyeatworld.com 30.05.2018, 11:45 UhrDas Konzert der Band Jimmy Eat World heute Abend in Hannover im Capitol ist nun ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Hannover Concerts. Die Türen des Capitols öffnen heute um 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr wird der Auftritt der support-Band Turnover erwartet, im Anschluss spielen Jimmy Eat World. Wir werden heute Abend vor Ort sein, einen Konzertbericht und Fotos findet ihr kurzzeitig darauf bei uns.+++

3sat überträgt vom Rock-am-Ring-Festival / Muse-Show komplett



Der TV-Sender 3sat will am kommenden Samstag, 2.Juni ab 20.15 Uhr über vier Stunden live vom diesjährigen Rock-am-Ring-Festival übertragen. Dabei wird man voraussichtlich auch Auschnitte aus den Shows einiger Acts vom Vortag zeige, wie unter anderem Thirty Seconds To Mars, Casper oder Alt-J. Einen Schwerpunkt der Live-Übertragung am Samstag bildet ab 22.45 Uhr der Auftritt der Band Muse, der lt.einer Medienmitteilung in voller Länge gezeigt werden soll.+++

www.3sat.de 29.05.2018, 15:48 UhrDer TV-Sender 3sat will am kommenden Samstag, 2.Juni ab 20.15 Uhr über vier Stunden live vom diesjährigen Rock-am-Ring-Festival übertragen. Dabei wird man voraussichtlich auch Auschnitte aus den Shows einiger Acts vom Vortag zeige, wie unter anderem Thirty Seconds To Mars, Casper oder Alt-J. Einen Schwerpunkt der Live-Übertragung am Samstag bildet ab 22.45 Uhr der Auftritt der Band Muse, der lt.einer Medienmitteilung in voller Länge gezeigt werden soll.+++

"Katze aus dem Sack": Rock am Deister gibt täglich Bands bekannt



Die Organisatoren des Rock-am-Deister-Festivals, das in diesem Jahr am Samstag, dem 28.Juli über die Bühne auf dem Festplatz in Springe-Völksen gehe wird haben am gestrigen Montag damit begonnen, in Sachen Programmbekanntgabe die Katze langsam aber sicher aus dem Sack zu lassen. Als erste Band für Rock am Deister 2018 wurde die hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime bekannt gegeben. Im Laufe dieser Woche soll täglich jeweils ein neue Band angekündigt werden. Direkt im Anschluss wollen die Rock-am-Deister-Macher nochmals kurzzeitig einen Sondervorverkauf von stark vergünstigten Festival-Tickets laufen lassen. Es dürfte sich für Fans und Interessierte ein täglicher Blick auf die Facebook-Präsenz lohnen.+++

www.facebook.com/rockamdeisterfestival 29.05.2018, 15:38 UhrDie Organisatoren des Rock-am-Deister-Festivals, das in diesem Jahr am Samstag, dem 28.Juli über die Bühne auf dem Festplatz in Springe-Völksen gehe wird haben am gestrigen Montag damit begonnen, in Sachen Programmbekanntgabe die Katze langsam aber sicher aus dem Sack zu lassen. Als erste Band für Rock am Deister 2018 wurde die hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime bekannt gegeben. Im Laufe dieser Woche soll täglich jeweils ein neue Band angekündigt werden. Direkt im Anschluss wollen die Rock-am-Deister-Macher nochmals kurzzeitig einen Sondervorverkauf von stark vergünstigten Festival-Tickets laufen lassen. Es dürfte sich für Fans und Interessierte ein täglicher Blick auf die Facebook-Präsenz lohnen.+++

Freikartenverlosung Jimmy Eat World - Gewinner benachrichtigt



Am gestrigen Montag um 23.59 Uhr war Einsendeschluss für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel um die Freikarten/Gästelistenplätze für das morgige Konzert von Jimmy Eat World im Capitol in Hannover. Die richtige Antwort auf unsere Preisfrage war a) UJZ Kornstraße. Das haben viele gewusst. Aus den richtigen Einsendungen haben wir heute Morgen die Gewinner ausgeslost und inzwischen auch direkt per E-Mail benachrichtigt.+++

www.hannover-concerts.de 29.05.2018, 11:02 UhrAm gestrigen Montag um 23.59 Uhr war Einsendeschluss für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel um die Freikarten/Gästelistenplätze für das morgige Konzert von Jimmy Eat World im Capitol in Hannover. Die richtige Antwort auf unsere Preisfrage war a) UJZ Kornstraße. Das haben viele gewusst. Aus den richtigen Einsendungen haben wir heute Morgen die Gewinner ausgeslost und inzwischen auch direkt per E-Mail benachrichtigt.+++

Fährmannsfest besätigt zwei weitere Headliner



Es gibt wieder einmal etwas neues von Fährmannsfest. Gerade haben die Organisatoren des Festivals mit Shantel & Bucovina Club Orkestar und Montreal zwei weitere Bands aus der Headliner-und Co-Headliner-Riege bekannt gegeben. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in unserer morgigen Ausgabe ab Mitternacht.+++

www.faehrmannsfest.de 28.05.2018, 18:50 UhrEs gibt wieder einmal etwas neues von Fährmannsfest. Gerade haben die Organisatoren des Festivals mit Shantel & Bucovina Club Orkestar und Montreal zwei weitere Bands aus der Headliner-und Co-Headliner-Riege bekannt gegeben. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in unserer morgigen Ausgabe ab Mitternacht.+++

SNNTG Festival geht in die zweite Runde



Letztes Jahr fand das Kunst-, Kultur- und Musikfestival SNNTG zum ersten Mal statt. Aufgrund des großen Erfolgs geht es dieses Jahr in die nächste Runde. Vom 27. bis 29. Juli können Künstler unterschiedlichen Bereichen auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Sehnde-Wehmingen bewundert werden. Als musikalische Gäste wurden unter anderem der Pianist Martin Kohlstedt, die Folk-Pop Sängerin Joules the Fox und die Elektrokünstlerin AVA Asante angekündigt. Die Karten für das Festival sind auf der Festivalseite erhältlich.+++

www.snntg.de 28.05.2018, 15:45 UhrLetztes Jahr fand das Kunst-, Kultur- und Musikfestival SNNTG zum ersten Mal statt. Aufgrund des großen Erfolgs geht es dieses Jahr in die nächste Runde. Vom 27. bis 29. Juli können Künstler unterschiedlichen Bereichen auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Sehnde-Wehmingen bewundert werden. Als musikalische Gäste wurden unter anderem der Pianist Martin Kohlstedt, die Folk-Pop Sängerin Joules the Fox und die Elektrokünstlerin AVA Asante angekündigt. Die Karten für das Festival sind auf der Festivalseite erhältlich.+++

Guns N`Roses veröffentlichen fast 30 Jahre altes Video



Es ist fast 30 Jahre her, dass Guns N`Roses ihr Video zu „It’s So Easy“ gedreht haben. Die Dreharbeiten zum Song, der sich auf ihrem Megaseller „Appetite For Destruction“ befindet, fanden am 10. Oktober 1989 im The Cathouse, einem der legendären Rock-Clubs L.A.s. statt. Eigentlich war das Video nur für die Band und nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Jetzt hat man sich aber dazu entschieden es als Teil der Neuauflage ihres Debütalbums, das am 29. Juni in den Handel kommt, zu veröffentlichen. Wer nicht bis zur Veröffentlichung warten kann, findet das Video zu „It’s So Easy“ bereits auf den gängigen Videoportalen.+++

www.gunsnroses.com 28.05.2018, 12:56 UhrEs ist fast 30 Jahre her, dass Guns N`Roses ihr Video zu „It’s So Easy“ gedreht haben. Die Dreharbeiten zum Song, der sich auf ihrem Megaseller „Appetite For Destruction“ befindet, fanden am 10. Oktober 1989 im The Cathouse, einem der legendären Rock-Clubs L.A.s. statt. Eigentlich war das Video nur für die Band und nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Jetzt hat man sich aber dazu entschieden es als Teil der Neuauflage ihres Debütalbums, das am 29. Juni in den Handel kommt, zu veröffentlichen. Wer nicht bis zur Veröffentlichung warten kann, findet das Video zu „It’s So Easy“ bereits auf den gängigen Videoportalen.+++

Strangriede Stage jetzt mit Website -Programm für Open Air steht



Die Strangriede Stage in der Nordstadt präsentiert sich seit einigen Tagen im Internet nun auch mit einer eigenen Website. Bislang war die Live-Location ausschließlich auf Facebook vertreten. Auf strangriedestage.de findet bereits jetzt Informationen zum diesjähren Open-Air Ende August. Am 24.und 25.August werden beim "An der Strangriede Fest" unter anderem The Movement, Ohrenfeindt, Lady Crank, Lester, Wonk Unit und Tank Shot auftreten.+++

www.strangriedestage.de 25.05.2018, 16:37 UhrDie Strangriede Stage in der Nordstadt präsentiert sich seit einigen Tagen im Internet nun auch mit einer eigenen Website. Bislang war die Live-Location ausschließlich auf Facebook vertreten. Auf strangriedestage.de findet bereits jetzt Informationen zum diesjähren Open-Air Ende August. Am 24.und 25.August werden beim "An der Strangriede Fest" unter anderem The Movement, Ohrenfeindt, Lady Crank, Lester, Wonk Unit und Tank Shot auftreten.+++

150 Jahre "Herri": Terry Hoax und IchKannFliegen am Kröpcke



Die Privatbrauerei Herrenhausen in Hannover feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es unter anderem am 2.Juni ein großes Freiluftfest direkt am Kröpcke in der City. Aus der Hannover-Szene sollen an diesem Tag gegen 18 Uhr die Bands Terry Hoax und IchKannFliegen auftreten. Auch Tobias Kunze wird auf der Bühne erwartet.+++

www.facebook.com/privatbrauereiherrenhausen 25.05.2018, 16:30 UhrDie Privatbrauerei Herrenhausen in Hannover feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es unter anderem am 2.Juni ein großes Freiluftfest direkt am Kröpcke in der City. Aus der Hannover-Szene sollen an diesem Tag gegen 18 Uhr die Bands Terry Hoax und IchKannFliegen auftreten. Auch Tobias Kunze wird auf der Bühne erwartet.+++

AnnenMayKantereit nächstes Jahr in der TUI Arena



Die Kölner Band AnnenMayKantereit geht im Frühjahr 2019 auf eine ausgedehnte Tournee mit bislang 34 Shows in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Die Tour erstreckt sich von Februar bis April. Eine Besonderheit: AnnenMayKantereit spielen sowohl in Clubs mit ein paar Hundert Besuchern Kapazität als auch in großen Arenen, die mehr als 10.000 Fans Platz bieten. In einigen Städten tritt die Band gleich zweimal auf, zunächst im kleinen Club, zwei Monate später in einer großen Halle. In Hannover werden AnnenMayKantereit am 16.März in der TUI-Arena erwartet. Der Vorverkauf über die Website krasserstoff.com/annenmaykantereit ist bereits gestartet. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 28.Mai.+++

www.hannover-concerts.de 25.05.2018, 16:24 UhrDie Kölner Band AnnenMayKantereit geht im Frühjahr 2019 auf eine ausgedehnte Tournee mit bislang 34 Shows in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Die Tour erstreckt sich von Februar bis April. Eine Besonderheit: AnnenMayKantereit spielen sowohl in Clubs mit ein paar Hundert Besuchern Kapazität als auch in großen Arenen, die mehr als 10.000 Fans Platz bieten. In einigen Städten tritt die Band gleich zweimal auf, zunächst im kleinen Club, zwei Monate später in einer großen Halle. In Hannover werden AnnenMayKantereit am 16.März in der TUI-Arena erwartet. Der Vorverkauf über die Website krasserstoff.com/annenmaykantereit ist bereits gestartet. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 28.Mai.+++

Das Fährmannsfest gibt weitere Bands bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfests vom 3.-5.August in Hannover haben heute weitere Bands für das traditionelle Open-Air in Linden-Nord und der Calenberger Neustadt bekannt gegeben. Aus Hannover werden die "Mindie-Pop"-Band Joan Randall und die Metal-Gothic-Rock-Band Ember Sea mit von der Partie sein, auf der Kulturbühne gehört die belgische Psychedelic-Indie-Rock-Band Imperial Tunfisch, die sich in Hannover jüngst beim Hoffest des Béi Chéz Heinz eindrucksvoll vorstellte, zum diesjährigen Line-Up. Auf der Kulturbühne gibt es zudem mit der "Song-Gong-Show" ein neues Unterhaltungsangebot.+++

www.faehrmannsfest.de 24.05.2018, 15:59 UhrDie Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfests vom 3.-5.August in Hannover haben heute weitere Bands für das traditionelle Open-Air in Linden-Nord und der Calenberger Neustadt bekannt gegeben. Aus Hannover werden die "Mindie-Pop"-Band Joan Randall und die Metal-Gothic-Rock-Band Ember Sea mit von der Partie sein, auf der Kulturbühne gehört die belgische Psychedelic-Indie-Rock-Band Imperial Tunfisch, die sich in Hannover jüngst beim Hoffest des Béi Chéz Heinz eindrucksvoll vorstellte, zum diesjährigen Line-Up. Auf der Kulturbühne gibt es zudem mit der "Song-Gong-Show" ein neues Unterhaltungsangebot.+++

Udo Lindenberg: MTV Unplugged die Zweite



Nach dem Erfolg des ersten MTV Unplugged-Albums soll nun ein zweites Akustik-Set Udo Lindenbergs für die Reihe aufgenommen werden. Die Konzerte finden vom 4. bis zum 6. Juli 2018 in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg statt. Aufgenommen wird aber nur am 5. und 6. Juli. Genauso wie bei der ersten Auflage soll Udo Lindenberg von nationalen und internationalen Künstlern, sowie dem NDR Elbphilharmonie Orchester unterstützt werden. Tickets für die Konzertreihe gibt es per Losverfahren vom 25. bis zum 3. Juni online bei Eventim.de. +++

www.udo-lindenberg.de 23.05.2018, 18:39 UhrNach dem Erfolg des ersten MTV Unplugged-Albums soll nun ein zweites Akustik-Set Udo Lindenbergs für die Reihe aufgenommen werden. Die Konzerte finden vom 4. bis zum 6. Juli 2018 in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg statt. Aufgenommen wird aber nur am 5. und 6. Juli. Genauso wie bei der ersten Auflage soll Udo Lindenberg von nationalen und internationalen Künstlern, sowie dem NDR Elbphilharmonie Orchester unterstützt werden. Tickets für die Konzertreihe gibt es per Losverfahren vom 25. bis zum 3. Juni online bei Eventim.de. +++

Morrissey kündigt Konzert in Berlin an



Der britische Sänger Morrissey kommt auf seiner Europatournee für ein Konzert nach Deutschland. Mit im Gepäck hat Morrissey, der als Mitglied Indie-Rock Band The Smith bekannt wurde, sein aktuelles Album „Low In High School“ Seine exklusive Deutschland-Show gibt Morrissey am 15. Juli in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Der offizielle Vorverkauf startet an diesem Freitag ab 10 Uhr. MagentaEINS Kunden können ihre Tickets schon ein Tag vorher bestellen.+++

www.morrisseyofficial.com 23.05.2018, 11:49 UhrDer britische Sänger Morrissey kommt auf seiner Europatournee für ein Konzert nach Deutschland. Mit im Gepäck hat Morrissey, der als Mitglied Indie-Rock Band The Smith bekannt wurde, sein aktuelles Album „Low In High School“ Seine exklusive Deutschland-Show gibt Morrissey am 15. Juli in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Der offizielle Vorverkauf startet an diesem Freitag ab 10 Uhr. MagentaEINS Kunden können ihre Tickets schon ein Tag vorher bestellen.+++

Passenger präsentiert neue Single + Video



Mike Rosenberg alias Passenger hat in der vergangenen Woche mit "Hell Or High Water" eine neue Single veröffentlicht. Das dazugehörige Video entstand im Verlauf einer dreiwöchigen Reise durch die USA. Live in Deutschland wird Passenger am 9.Juni auf dem Black Sheap Festival im süddeutschen Bonfeld und am 2.August auf dem A Summer´s Tale Festival in Luhmühlen erwartet. Weitere Konzertdaten sollen in Kürze folgen.+++

www.passengermusic.com 22.05.2018, 16:26 UhrMike Rosenberg alias Passenger hat in der vergangenen Woche mit "Hell Or High Water" eine neue Single veröffentlicht. Das dazugehörige Video entstand im Verlauf einer dreiwöchigen Reise durch die USA. Live in Deutschland wird Passenger am 9.Juni auf dem Black Sheap Festival im süddeutschen Bonfeld und am 2.August auf dem A Summer´s Tale Festival in Luhmühlen erwartet. Weitere Konzertdaten sollen in Kürze folgen.+++

Eric Clapton veröffentlicht Soundtrack-Album zu Doku-Film



"Life In 12 Bars" ist der Titel eines Dokumentarfilms über die Karriere des Musikers Eric Clapton. Bereits 2017 entstanden und vorgestellt, soll der Film in diesem Jahr auch von der BBC ausgestrahlt werden. Am 8.Juni kommt das dazugehörige Soundtrack-Album auf den Markt. Es enthält 32 Songs aus seit fünf Jahrzehnten andauerenden Karriere von Eric Clapton, dazu kommen fünf exklusive Titel. Der Soundtrack "Life In 12 Bars" wird als 4-LP-Box (Veröffentlichung 20.Juni) und Doppel-CD veröffentlicht und erscheint darüber hinaus als Download.+++

www.ericclapton.com 22.05.2018, 16:17 Uhr"Life In 12 Bars" ist der Titel eines Dokumentarfilms über die Karriere des Musikers Eric Clapton. Bereits 2017 entstanden und vorgestellt, soll der Film in diesem Jahr auch von der BBC ausgestrahlt werden. Am 8.Juni kommt das dazugehörige Soundtrack-Album auf den Markt. Es enthält 32 Songs aus seit fünf Jahrzehnten andauerenden Karriere von Eric Clapton, dazu kommen fünf exklusive Titel. Der Soundtrack "Life In 12 Bars" wird als 4-LP-Box (Veröffentlichung 20.Juni) und Doppel-CD veröffentlicht und erscheint darüber hinaus als Download.+++

Nada Surf im November im Capitol



Die US-Indie/Alternative-Band Nada Surf wird am 12.November in Hannover im Capitol auftreten. Im Mittelpunkt der Show wird das Nada-Surf-Album "Let Go" stehen, das im Jahr 2002 erschien und bei Fans als besonders populär gilt. Im ersten Teil der Konzerte will die Band das Album "Let Go" komplett und in voller Länge spielen, im zweiten Teil einen Querschnitt aus ihrem bisherigen Schaffen bieten. Der Auftritt einer Vorgruppe bei den Nada-Surf-Shows im Herbst ist nicht geplant. Der Kartenvorverkauft startet am 24.Mai.+++

www.hannover-concerts.de 22.05.2018, 14:11 UhrDie US-Indie/Alternative-Band Nada Surf wird am 12.November in Hannover im Capitol auftreten. Im Mittelpunkt der Show wird das Nada-Surf-Album "Let Go" stehen, das im Jahr 2002 erschien und bei Fans als besonders populär gilt. Im ersten Teil der Konzerte will die Band das Album "Let Go" komplett und in voller Länge spielen, im zweiten Teil einen Querschnitt aus ihrem bisherigen Schaffen bieten. Der Auftritt einer Vorgruppe bei den Nada-Surf-Shows im Herbst ist nicht geplant. Der Kartenvorverkauft startet am 24.Mai.+++

Saltatio Mortis Ende Juli mit "Brot und Spiele"



Die populäre deutsche Mittelalter-Rock-Band Saltatio Mortis kündigt für den 27.Juli ihr neues Album "Brot und Spiele" an. Bereits jetzt ist mit "Große Träume" ein erster Song zu hören und in Form eines Video-Clips zu sehen. Ab Mitte Oktober touren Saltatio Mortis mit ihrem neuen Programm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hannover, wo die Band im Verlauf ihrer letzten Konzertreisen im Capitol spielten, steht aktuell nicht auf dem Tourplan. Das einzige Konzert in Norddeutschland ist für den 10.November im Hamburger Mehr! Theater terminiert.+++

www.saltatio-mortis.com 18.05.2018, 16:18 UhrDie populäre deutsche Mittelalter-Rock-Band Saltatio Mortis kündigt für den 27.Juli ihr neues Album "Brot und Spiele" an. Bereits jetzt ist mit "Große Träume" ein erster Song zu hören und in Form eines Video-Clips zu sehen. Ab Mitte Oktober touren Saltatio Mortis mit ihrem neuen Programm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hannover, wo die Band im Verlauf ihrer letzten Konzertreisen im Capitol spielten, steht aktuell nicht auf dem Tourplan. Das einzige Konzert in Norddeutschland ist für den 10.November im Hamburger Mehr! Theater terminiert.+++

Konzert von Fil Bo Riva im MusikZentrum wird verlegt



Das für den morgigen Samstag, 19.Mai geplante Konzert des italienischen Musikers Fil Bo Riva und seiner Band im MusikZentrum Hannover fällt krankheitsbedingt aus. Ein neuer Termin wurde bereits gefunden: Die Show soll nun am Donnerstag, dem 5.Juli an gleicher Stelle nachgeholt werden. Bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben auch für den neuen Termin gültig, teilt der örtliche Veranstaler -Hannover Concerts- mit+++

www.hannover-concerts.de 18.05.2018, 14:44 UhrDas für den morgigen Samstag, 19.Mai geplante Konzert des italienischen Musikers Fil Bo Riva und seiner Band im MusikZentrum Hannover fällt krankheitsbedingt aus. Ein neuer Termin wurde bereits gefunden: Die Show soll nun am Donnerstag, dem 5.Juli an gleicher Stelle nachgeholt werden. Bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben auch für den neuen Termin gültig, teilt der örtliche Veranstaler -Hannover Concerts- mit+++

Heimatzoo-Festival gibt komplettes Programm bekannt