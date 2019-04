Rockszene Nachrichtenblitz

Madsen feiern Jubiläum in Hamburg



Die Alternative Rock-Band Madsen gibt es in diesem Jahr bereits seit 15 Jahren. Um dies zu feiern haben sie eine Jubiläumsshow in Hamburg angekündigt. Das Konzert soll am 29. November in der Hamburger Sporthalle stattfinden. Madsen wurde 2004 im beschaulichen Prießeck im Wendland gegründet. Schnell wurden sie von einer lokalen Größe zur einer deutschlandweit beliebten Band. Dabei spielte die Stadt Hamburg für sie eine wichtige Rolle, daher auch das Konzert in der Hansestadt. Tickets für die Jubiläumsshow gibt es ab heute im exklusiven Vorverkauf auf der Bandseite und ab Donnerstag den 2. Mai bei allen Vorverkaufsstellen.+++

Ozzy Osbourne gibt Nachholtermine bekannt



Die britische Rocklegende Ozzy Osbourne hat soeben die Termine seiner Nachholkonzerte bekannt gegeben. Die deutschen Konzerte seiner „No more Tours 2“ Tour finden am 24. Februar 2020 in der Berliner Mercedes-Benz Arena, am 3. März in der Barclaycard Arena in Hamburg und am 5. März in der Münchener Olympiahalle statt. Die Tickets für die Shows, die eigentlich diesen Februar stattfinden sollten, behalten ihre Gültigkeit oder können bis 14 Tage vor dem eigentlichen Konzert an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Das Konzert in Frankfurt wird aus terminlichen Gründen ersatzlos gestrichen. Dafür wurden jeweils eine Zusatzshow am 17. Februar 2020 in Dortmund und am 7. März in Mannheim angekündigt. Tickets für diese Konzert kann man ab dem 3. Mai im Vorverkauf erwerben.+++

Zeitplan Dave Hause heute im Béi Chéz Heinz



Hier die geplanten Zeiten für das Konzert von Dave Hause & The Mermaid am heutigen Sonntagabend im Béi Chéz Heinz in Hannover: 19.00 Uhr Einlass - 20.00 Uhr Kayleigh Goldsworthy - 20.40 Uhr Cadet Carter - 21.40 Uhr Dave Hause & The Mermaid. Diese Zeiten sind ohne Gewähr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Critical Mess im Juni mit neuer Platte



Die hannoversche Metal-Band Critical Mess wird am 21. Juni ihr neues Album "Man Made Machine Made Man" auf den Markt bringen. Das Release Konzert steigt mit einigen Gastbands am 29. Juni im Café Glocksee.+++

MIA. auf dem Fährmannsfest in Hannover



Die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes (9.-11. August in Hannover) geben mit der Berliner Elektro-Pop-Band MIA. einen weiteren Headliner bekannt. MIA. werden am Sonntag, dem 11. August zum Abschluss des Festivals auf der Musikbühne auftreten. Der Eintritt am Fährmannsfest-Sonntag ist auch in diesem Jahr kostenlos. Darüber hinaus gibt es weiterhin Festival-Tickets für die ersten beide Tage, 9. und 10. August im Vorverkauf.+++

Bruce Springsteen kündigt "Western Stars" an



Der US-amerikanische Musiker und Songschreiber Bruce Springsteen kündigt über seine sozialen Netzwerke ein neues Album an. "Western Stars" wird der Titel sein und am 14. Juni erscheinen. Auf Facebook schreibt der Künstlern, dass das Album eine Rückkehr zu seinen Solo-Aufnahmen sei. Wie unter anderem der Rolling Stone berichtet, seien die neuen Springsteen-Songs vom südkalifornischen Pop der 60er und 70er Jahre beeinflusst.+++

Neue Lokal-Konzertreihe im Béi Chéz Heinz



Das Béi Chéz Heinz in Hannover startet ab Ende Juni eine neue Konzertreihe mit lokalen und regionalen Bands. Unter dem Motto "Musik Lokal" sollen einmal im Monat zwei Bands im Béi Chéz Heinz auftreten. Interessierte Bands, die im Rahmen dieser Reihe auftreten wollen, können sich per E-Mail über die Adresse lokal@beichezheinz.de melden. Angesprochen sind nicht nur Bands, die direkt aus Hannover und Umland stammen, sondern auch aus Städten wie Hildesheim, Hameln, Peine oder Celle. Die bevorstehenden Konzertermine liegen auf Freitagen: 28. Juni, 26. Juli und 23. August.+++

Norbert Buchmacher mit eigenem Konzert in Hannover



In Kürze wird Indie-Pop-Musiker Norbert Buchmacher mit seiner Band nach Hannover zurückkehren und am 15. Juni im LUX ein eigenes Konzert spielen. Zuletzt war Buchmacher am 12. März als support von Nathan Gray bei dessen Konzert im MusikZentrum zu sehen und zu hören und erhielt für seinen Auftritt viele positive Resonanzen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Mark Lanegan kündigt neue Musik an



Der Alternative-und Grunge-Musiker Mark Lanegan, früher Frontmann der Screaming Trees, kündigt neue Musik und Konzerte in Deutschland an. Sein neues Studioalbum "Somebody´s Knockin´" soll zwar erst Mitte Oktober erscheinen, aber bereits jetzt teilt er den Song "Stich It Up" und ein dazugehöriges Video. Im November und Dezember will Mark Lanegan noch sieben Konzerte in Deutschland spielen, darunter beim Rolling Stone Weekender im Europa-Park Rust und beim Rolling Stone Beach Festival am Weissenhäuser Strand.+++

Sum 41 mit bislang härtestem Album



Die kanadische Rockband Sum 41 wird am 19. Juli ihr siebtes Studioalbum herausbringen. "Order In Decline", so der Titel, soll das bislang härteste Album in der über 23-jährigen Karriere der Band sein. Aktuell präsentieren Sum 41 ihre Single: "Out For Blood".+++

Grailknights mit sportlicher Fan-Interaktion



Die Band Grailknights hat sich vor ihrer Show am 4. Mai in Hannover im MusikZentrum etwas Besonderes ausgedacht. Über Facebook rufen die Grailknights ihre Fans (den Battlechoir) auf, sich so genannte Grailrobic-Moves auszudenken. Dazu stellt die Band neue Grailrobic Pumping Synthwave-Sounds zum Download bereit. Die besten Ideen sollen am 4. Mai in die Show, respektive Schlacht live eingebunden werden. Für das Konzert sind noch Tickets im Vorverkauf zu haben, allerdings nicht mehr sehr viele, wie die Band informiert. Mehr dazu über den Link unten.+++

Mrs. Greenbird nun am 29. Mai in Hannover



Das am gestrigen Dienstag krankheitsbedingt im Pavillon in Hannover ausgefallene Konzert der Indie-Folk-Band Mrs. Greenbird wird an gleicher Stelle am 29. Mai nachgeholt. Bereits gekaufte Karten bleiben auch für den neuen Termin gültig.+++

Mordslaerm und TLR auf dem Fährmannsfest



Die Organisatoren der Kulturbühne des diesjährigen Fährmannsfest (9.-11. August) in Hannover, haben zwei weitere Bands bestätigt. Beide stammen aus der Musikszene Hannovers: Zum einen TLR, die am Samstag, 10. August, auf der Kulturbühne auf der Faustwiese spielen werden, zum anderen Mordslaerm, die am Sonntag, 11. August an gleicher Stelle erwartet werden. Für die Musikbühne auf dem Gelände unterhalb der Justus-Garten-Brücke waren bereits Kettcar, Dritte Wahl, Die Postpunk, Rotz auf der Wiese, Volter, Lorimer Burst und Martiste angekündigt worden.+++

Gewinnspiel Dave Hause beendet



Das Gewinnspiel um die Freikarten für das Konzert von Dave Hause & The Mermaid am kommenden Sonntag, 28. April im Béi Chéz Heinz in Hannover ist beendet. Die richtige Antwort auf die Preisfrage war c). Die Gewinner wurden von uns bereits direkt benachrichtigt.+++

Konzertabsage: Mrs.Greenbird heute in Hannover



Das für den heutigen Dienstagabend im Pavillon in Hannover geplante Konzert von Mrs. Greenbird muss krankheitsbedingt verlegt werden. Es soll aber schnellstmöglich nachgeholt werden, der neue Termin bekannt gegeben werden, sobald dieser festeht, teilt der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute Nachmittag mit.+++

Faust mit Detailinfos zum Punk In Drublic Festival



Über Ostern hat das Kulturzentrum Faust auf seiner Facebook-Seite viele Details zum Ablauf des Punk In Drublic Open-Air- Festivals am 4. Mai veröffentlicht. In der Facebook-Veranstaltung findet man jetzt unter anderem die geplante Running Order und einen Geländeplan. Beim Punk In Drublic in Hannover spielen unter anderem NOFX, Bad Religion, Less Than Jake und Anti-Flag. Das Festival ist seit langem restlos ausverkauft. Mehr dazu in Kürze auch hier auf Rockszene.de.+++

Frank Carter & The Rattlesnakes veröffentlichen Video zu „Anxiety“



Frank Carter & The Rattlesnakes haben soeben ein Video zu ihrem Song „Anxiety“ veröffentlicht. Das Video zeigt Ratschläge und Erfahrungen der Fans wie man Angstzustände überwinden kann. Der Song ist Teil der Online Initiative #abetterplaceforyouandme, die die Band vor kurzem mit gemeinnützigen Organisation CALM, die sich für mentale Gesundheit engagiert, ins Leben gerufen hat. „Anxiety“ ist auch auf ihrem Album „End Of Suffering“ zu finden, das am 3. Mai auf den Markt kommt.+++

Disturbed richten wichtige Botschaft an ihre Fans



Die US-amerikanische Metalband Disturbed veröffentlichten gerade ihren neuen Song „A Reason To Fight“, mit dem sie sich für den Kampf gegen das Stigma von Depression und Suchterkrankungen einsetzen wollen. Sie möchten „Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Depressionen und Abhängigkeiten schaffen und ihren loyalen Fans mitteilen, dass sie mit ihrer Krankheit nicht alleine stehen", kann man in der offiziellen Pressemitteilung lesen. Im Video kommen ihre Fans zu Wort, die entweder selbst Depression hatten oder Menschen in ihrem Umfeld haben, die an der Krankheit litten.+++

Rock am Ring bestätigt neue Bands



Die Veranstalter der Festivals Rock am Ring und Rock im Park haben soeben sieben weitere Acts für diesen Sommer bestätigt. Neben den bereits bekannten Headlinern wie Slipknot, Die Ärzte und Slayer, werden nun auch Beyond The Black, BHZ, BRKN, The HU, Palisades, DVTCH NORRIS und Fiend bei den Festivals spielen. Damit ist das Line-Up für die diesjährige fast komplett. Rock am Ring und Rock im Park finden dieses Jahr vom 7. - 9. Juni statt. Tages- und Wochenendtickets sind im begrenzten Maße noch verfügbar.+++

"Kick" von Dave Hause mit über 300.000 Streams