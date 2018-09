Rockszene Nachrichtenblitz

Lord Of The Lost in Hannover ausverkauft



Das Konzert der Dark-Rock-Band Lord Of The Lost am 5.Oktober in Hannover im MusikZentrum ist bereits jetzt ausverkauft. Nachdem die Band im Verlauf ihrer letztjährigen Tournee im großen Saal des Pavillons am Raschplatz auftrat (Rockszene.de berichtete), geht es nun wieder -eine Nummer kleiner- zurück in den Club in der Emil-Meyer-Straße. +++

Prada Meinhoff im Dezember auf Tour in Hannover



Das Berliner Electro-Chanson-Punk-Beat-Duo Prada Meinhoff geht im Herbst mit ihrem vor einigen Monaten erschienenen Debütalbum auf Tour. In Hannover werden Prada Meinhoff, hier einigen vor allem von ihrem gefeierten Fährmannsfest-Kulturbühnen-Gig 2017 ein Begriff, am 9.Dezember im Béi Chéz Heinz auftreten. Als support wird die Berliner Band Snøffeltøffs die Tourshows eröffnen. Tickets gibt es im Vorverkauf.+++

Gewinnspiel beendet - Lösung: Porcupine Tree



Das Gewinnspiel um 3 x 2 Plätze auf der Gästeliste für das morgige Konzert der Progressive-Rock-Band The Pineapple Thief im MusikZentrum ist beendet. Die richtige Lösung auf die Preisfrage, in welcher Band Gavin Harrision zuvor lange Schlagzeug gespielt hatte war a), Porcupine Tree. Die drei Gewinner, die am morgigen Dienstag mit ihren jeweiligen Begleitungen kostenlos zum Konzert können, haben wir heute Mittag direkt per E-Mail benachrichtigt. Für die Show von The Pineapple Thief werden noch Karten an der Abendkasse erhältlich sein. Diese öffnet morgen um 19 Uhr. Beginn des Konzerts ist um 20.00 Uhr. Als special guest wird die Band LizZard beginnen+++

Noam Bar mit ihrem ersten Musikvideo



Die Wahlhannoveranerin Noam Bar steht vor der Veröffentlichung ihres ersten Musikvideos. Der Clip zum Song "Small Ships" soll feierlich im Rahmen eines kleinen Konzerts am 2.Oktober im Keller Drei in Hannover vorgestellt werden. Der Keller Drei befindet sich am Weidendamm 28 in der Nordstadt.+++

Neues Lyric-Video von Stratovarius



Die finnische Symphonic-Metalband Stratovarius hat heute ein Lyric-Video zu ihrem Song "Unbreakable" veröffentlicht und das in einer orchestralen Version. Diese Version, ein Neu-Arrangement eines Band-Klassikers ist auf dem neuen Stratovarius -Album "Enigma: Intermission 2" enthalten, das am 28.September erscheinen soll. "Unbreakable" ist der am meisten gestreamte Song in der Geschichte der Gruppe. Am 3.Oktober treten Stratovarius im Rahmen einer Doppel-Headliner Show mit Tarja in Hannover im Capitol auf. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Chakuza-Show in Hannover abgesagt



Die bevorstehende Tour des österreichischen HipHop-Musikers Chakuza abgesagt worden. Persönliche Gründe werden für die Absage angeführt. Damit fällt auch das für den 25.September im LUX in Hannover geplante Chakuza-Konzert aus. Bereits gekaufte Eintrittskarten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden. Das teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Nachmittag mit.+++

As I Lay Dying in Hannover ausverkauft



Großes Interesse am Comeback der Metalcore-Band As I Lay Dying: Das Konzert der Band am 14.Dezember im Capitol in Hannover ist jetzt vom örtlichen Veranstalter Living Concerts als "ausverkauft" gemeldet worden. Ursprünglich war die Show für das MusikZentrum angesetzt und dann kurzfristig ins Capitol hochverlegt worden.+++

Leoniden präsentieren Video zu "Alone"



Die Kieler Indie-Rock-Band Leoniden stellt heute mit einem Video zu ihrem Song "Alone" die bereits dritte Single aus ihrem am 26.Oktober erscheinenden Album "Again" vor. Zuvor waren aus "Again" bereits die Songs "Kids" und "River" veröffentlicht worden (Wir berichteten). Direkt zum neuen Video-Clip gelangt man über den Link unten. Im Herbst und Winter gehen Leoniden auf eine ausgedehnte Tournee. Einige Shows sind bereits ausverkauft, andere mussten in den jeweilgen Städten in größere Clubs verlegt werden. In Hannover tritt die Band am 7.Dezember im MusikZentrum auf. Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos zur Hannover-Show auch über den örtlichen Veranstalter Living Concerts (www.livingconcerts.de).+++

Freitag Freikartenverlosung für The Pineapple Thief



Mit unserer morgigen Freitagausgabe bieten wir unserern Leserinnen und Lesern 3 x 2 Freikarten in Form von Gästelistenplätzen zur Show von The Pineapple Thief feat.Gavin Harrison am kommenden Dienstag, 18.September im MusikZentrum Hannover zur Verlosung an. Natürlich wieder verbunden mit einem kleinen, charmanten Preisrätsel. Fans der Band, die eine Chance haben wollen, kostenlos zur Show zu kommen, sollten ab Mitternacht die Augen offenhalten. Das Konzert der britischen Progressive-Rockband in Hannover wird am Dienstag vorraussichtlich gut bis sehr gut besucht sein. Noch gibt es Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos auch beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Freitag neue CD-Besprechungen

13.09.2018, 20:22 Uhr

Am morgigen Freitag gibt es in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" wieder eine neue Rutsche mit aktuellen Album-Besprechungen. Einige Platten sind ganz frisch auf den Markt gekommen, anderen erscheinen in wenigen Tagen. Wir haben uns mit den neuesten Veröffentlichungen von The Pineapple Thief, Lenny Kravitz, Per Gessle und Go March beschäftigt. Die Rezensionen dazu, könnt ihr ab kurz nach Mitternacht bei uns im Magazin lesen.+++

The Boss Hoss 2019 in großen Hallen



Mit ihrem Ende Oktober erscheinenden neuen Album "Black Is Beautiful" geht die Berliner Country-Rock´n´Roll Band The Boss Hoss Anfang 2019 auf Tournee. Dieses Mal hat sich die Band für die ganz großen Hallen und Indoor-Arenen Deutschlands entschieden. In Hannover werden The Boss Hoss am 22.März 2019 in der TUI-Arena erwartet. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am morgigen Freitag, 14.September.+++

Mark Hoppus im Studio mit Ryan Tedder



Mark Hoppus von blink-182 im Studio mit OneRepublic-Sänger Ryan Tedder? In ihren instagram-stories teilten die beiden Musiker dieses Zusammentreffen in Form eines Videos. Genauere Details, welchen Hintergrund das gemeinsame Treffen im Studio hat, gaben die beiden in dem Video nicht bekannt. Markiert sind neben Hoppus und OneRepublic außerdem der neuseeländische Produzent und mit einem Grammy Award-ausgezeichnete Songwriter Joel Little, sowie Musikproduzent und Songwriter Benny Blanco, der seinerseits ein Video von Ryan Tedder in seiner instastory veröffentlichte. Das Video zeigt den Kopfhörer-tragenden OneRepublic-Frontmann im Smalltalk mit den anderen Studiogästen, vor einem Mikrophon stehend, offensichtlich zwischen den Einsing-Takes. Das Ergebnis einer weiteren musikalischen Zusammenarbeit mit Sir Paul McCartney feierte Tedder kürzlich mit den Songs "Nothing For Free" und "Fuh You" aus McCartneys aktuellem Album "Egypt Station".+++

Von Wegen Lisbeth kündigen Tour für 2019 an



Von Wegen Lisbeth haben ihre „Britz-California“-Tour 2019 angekündigt. Die deutsche Indie-Pop-Band aus Berlin wird im kommenden Jahr auf eine ausgedehnte Deutschland-Tournee gehen. Abgesehen von der ersten Show in Berlin im Mai, geht es im September so richtig los. In Norddeutschland spielen die fünf Berliner am 27. September in der Moya Kulturbühne in Rostock, einen Doppeltermin am 28. und 29. September in der Großen Freiheit 36 in Hamburg, am 02. Oktober im Hyde Park in Osnabrück, am 26. Oktober im Pier2 in Bremen und am 01. November in der Warsteiner Music Hall in Dortmund. Den Tourabschluss bildet das Konzert am 02. November in der Swiss Life Hall in Hannover. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Ganz nebenbei deutet die Band in einer Pressemitteilung an, dass es im nächsten Jahr auch neue Musik geben werde.+++

The Distillers veröffentlichen neue Musik



Nachdem sich die US-amerikanische Punkrock-Band The Distillers Anfang diesen Jahres nach einer fast dreizehnjährigen Trennung für eine US-Tour zurückgemeldet hatte, gibt es nun die neuen Singles „Man vs. Magnet“ und „Blood in Gutters“. Der Song „Blood in Gutters“ trägt denselben Namen wie ein Titel aus Brody Dalles Solo-Album „Diploid Love“, das 2014 erschienen ist. Abgesehen von dem geteilten Namen sind es allerdings zwei völlig eigenständige Songs. Neben Frontfrau Brody Dalle gehören auch Andy Granelli, Ryan Sinn und Tony Bradley wieder zur aktuellen Besetzung.+++

Joan Jett and the Blackhearts mit neuem Song



Nach fünf Jahren veröffentlichen Joan Jett and the Blackhearts mit ihrer Single „Fresh Start“ neue Musik. Der Song wird Teil des Soundtracks zur kommenden autobiografischen Dokumentation „Bad Reputation“ sein, die am 28. September erscheint. Am selben Tag wird der Soundtrack erhältlich sein, der Hits aus der gesamten Karriere der US-amerikanischen Rocksängerin und Gitarristin und ihrer Zeit mit The Runaways enthält. Die Musik nahm sie gemeinsam mit Bikini Kill, Miley Cyrus und Laura Jane Grace auf. Außerdem ging Jetts Label Blackheart kürzlich einen Deal mit Sony Music Entertainment und Legacy Recordings ein, um Kult-Alben wie unter anderem „Bad Reputation“ und „I Love Rock ‘n’ Roll“ für Streaming verfügbar zu machen. Bislang waren vier ihrer Alben auf Streamingdiensten zu hören.+++

Architects mit "Holy Hell" Anfang 2019 live in Deutschland



Die britische Metalcore-Band Architects kündigt für den 9.November die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Holy Hell" und gleichzeitig eine Deutschlandtour für Anfang 2019 an. Zwischen dem 10.Januar und 8.Februar 2019 wollen Architects hierzulande sechs Konzerte geben. Das einzige Konzert in Norddeutschland ist zum Abschluss am 8.Februar in der Hamburger Sporthalle angesetzt. Die Termine im einzelnen: 10.Januar, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall - 2.Februar, Leipzig, Haus Auensee - 3.Februar, Offenbach, Stadthalle - 5.Februar, Berlin, Verti Music Hall - 6.Februar, München, Zenith und 8.Februar, Hamburg, Sporthalle. Als Gäste sind die Band Beartooth und Polaris mit dabei. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 14.September um 10 Uhr. Am heutigen Mittwoch hat bereits der Vorverkauf von so genannten MagentaEINS Prio Tickets begonnen. Dieser läuft 48 Stunden. Mehr über den Link unten.+++

Angels and Airwaves arbeiten an neuem Album



Die US-amerikanische Rockband Angels and Airwaves arbeitet derzeit im Studio an einem neuen Album. Das bekannteste Gesicht der Band ist vor allem Sänger und Gitarrist Tom DeLonge, den man als Gründungsmitglied von blink-182 kennt. Derzeit widmet sich der kalifornische Musiker allerdings anderen kreativen Projekten, welche er im Rahmen seiner Multi-Media-Entertainment-Company To The Stars betreibt. Darunter fällt auch Angels and Airwaves. Die Space-Rock-Band wurde 2005 von Tom DeLonge gegründet, nachdem er damals blink-182 erstmals verließ. Offizielle Mitglieder von Angels and Airwaves sind derzeit DeLonge und Multiinstrumentalist Ilan Rubin, der u.a. für seine Arbeit mit Nine Inch Nails, Paramore und Fenix*TX bekannt ist. Doch auf instagram verriet DeLonge, dass sowohl Gitarrist David Kennedy und Bassist Matt Wachter wieder zur Band gestoßen seien. Gemeinsam schreibe man an einem Album. „Diese Songs werden Teil eines Albums sein, das den Strange Times Feature Film begleiten wird“, so DeLonge. Kürzlich teilte die Band zwei Ausschnitte von Demo-Songs mit den Fans. Der Frontmann bestätigte in den Kommentaren unter dem instagram-Post, dass es auch eine Tour geben werde. +++

Tom Odell: Hannover-Konzert erst im Januar



Das für den 30.Oktober 2018 im Capitol in Hannover geplante Konzert des britischen Sängers, Pianisten und Songschreibers Tom Odell wird auf den 17.Januar 2019 verlegt. Das teilt der örtliche Veranstalter sunday*entertainment auf seiner Website und auf Facebook mit. Auch die Tourshows in Brüssel und München werden neu terminiert. Bereits für den 30.Oktober gekaufte Konzertkarten bleiben auch für den neuen Termin am 17.Januar gültig. Das Hannover-Konzert von Tom Odell wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Keine Karten mehr für The Wedding Present



Der Konzertmarkt boomt in Hannover seit einigen Jahren und es ist kein Ende in Sicht. Selten gab es so viele "Ausverkauft"-Meldungen wie im Jahr 2018, oft Tage, Wochen oder gar Monate vor den eigentlichen Konzertterminen. Auch Hannovers zweitgrößter Konzertveranstalter -Living Concerts- meldet regelmäßig volle Häuser. Heute betrifft das neben der Show von Clueso im November im Capitol auch das Konzert der Band The Wedding Present am 28.September im LUX. Auch hierfür sind keine Karten mehr erhältlich.+++

Clueso-Konzert in Hannover bereits ausverkauft