Rockszene Nachrichtenblitz

Silbermond präsentieren Live-Doppelalbum von Dresden-Show



Die Band Silbermond hat heute das zweite Live-Album ihrer Karriere herausgebracht. "Leichtes Gepäck - Live in Dresden" ist als Doppel-CD in den Handel gekommen und enthält einen Zusammenschnitt ausgewählter Titel von den beiden Open-Air-Shows, die Silbermond am 25.und 26.August dieses Jahres am Dresdner Elbufer gespielt hatten.+++

Long Distance Calling kündigen "Boundless" an



Die Instrumental-Post-Rock-Band Long Distance Calling kündigt für den 2.Februar die Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums "Boundless" an. Auf ihrer anschließenden Tournee wird die Band am 28.Februar in Hannover im LUX auftreten.+++

Beachless aus Hannover kündigen Video vor Strangriede Show an



In der kommenden Woche Samstag, dem 2.Dezember, tritt die hannoversche Alternative-Rock-Band Beachless in der Strangriede Stage an. Die Band hatte zuletzt Ende August bei der traditionellen Party des Rockbüros Hannover im MusikZentrum einen nachhaltig starken Eindruck hinterlassen. Einen Tag vor ihrer Show in der Strangriede Stage will die Band ihr seit langem angekündigtes Musikvideo zu ihrem Song "Happy" veröffentlichen.+++

Passepartout veröffentlichen Sonntagmittag ein neues Video



Für die Dreharbeiten beim Platzprojekt in Hannover-Linden hatte die Band vor einiger Zeit Fans und Freunde aufgerufen, als Statisten teilzunehmen, nun steht die Veröffentlichung des neuen Musikvideos von Passepartout unmittelbar bevor. Am kommenden Sonntag, dem 26.November um 13.00 Uhr, soll der Clip zum Passepartout-Song "Identité" veröffentlicht werden.+++

Indiego Glocksee bleibt vorerst geschlossen



Nachdem das bislang unabhängige, selbstständige Betreiberkollektiv des Indiego Glocksee in der Nacht zu Donnerstag auf der Indiego-Webseite und über soziale Medien seine Auflösung bekannt gegeben hatte, bleibt der Musikclub in der Calenberger Neustadt in Hannover bis auf Weiteres geschlossen. "Das Indiego Glocksee ist nicht mehr" lautet die Überschrift eines Statements, dass das Kollektiv veröffentlicht hatte. Bereits am 13.November sei die Selbstständiglkeit des Indiego als autonomer Bereich innerhalb der Glocksee aufgehoben worden, führt die Stellungnahme unter anderem aus. Es werde wohl einen neuen Laden in der ersten Etage der Glocksee geben, heißt es anderer Stelle des Textes.



Nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ), die in ihrer heutigen Donnerstagsausgabe über die Situation in der Glocksee berichtet, sei seit rund einer Woche ein neues Team im Indiego damit beschäftigt, die Zukunft des Clubs zu planen, der vorerst bis Weihnachten geschlossen bleiben soll. Eine für den 15.Dezember geplante Veranstaltung der Stadt Hannover solle indes stattfinden, ebenso wie die Partys zu Weihnachten und Silvester. Was danach komme, sei noch ungewiss, wird Glocksee Geschäftsführer Reiner Hentschel in dem Artikel der HAZ zitiert.+++

Konzert von Sondaschule heute Abend ausverkauft



Das Konzert der Band Sondaschule, die im Rahmen ihrer "Schere-Stein-Papier"-Tour heute Abend in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust in Hannover auftritt, ist ausverkauft. Es wird heute Abend keine Karten mehr an der Abendkasse geben.+++

Joachim Witt auf "Rübezahl"-Tour im Mai 2018 in Hannover



Der Sänger Joachim Witt wird mit seinem neuen Album "Rübezahl" im Frühling nächsten Jahres wieder auf Tournee gehen. Wie schon die Vorgänger-Veröffentlichungen "Ich" und "Thron" wird auch "Rübezahl" über ein Fan-Crowdfunding finanziert und über das eigene Label von Witt auf den Markt kommen. Zwölf Konzerte hat Joachim Witt für den Zeitraum 20.April bis 12.Mai 2018 in Deutschland geplant. In Hannover ist ebenfalls wieder eine Show vorgesehen: In der Leinemetropole wird Joachim Witt am 9.Mai im MusikZentrum erwartet. Im Vorprogramm sollen Scarlet Dorn auftreten. Der Kartenvorverkauf für die Tournee startet am morgigen Mittwoch, dem 22.November.+++

Steve `n´Seagulls vom Béi Chéz Heinz ins MusikZentrum verlegt



Das für den 17.Dezember im Béi Chéz Heinz geplante Konzert der finnischen Band Steve `n´Seagulls wird aufgrund der großen Nachfrage ins MusikZentrum verlegt. Das teilte der örtliche Veranstalter sunday*entertainment heute Mittag mit. Bereits für das Béi Chéz Heinz gekaufte Karten blieben auch für das MusikZentrum gültig, heißt es weiter.+++

Marteria-Show in Köln wird live auf MagentaMusik 360 übertragen



Das Tournee-Konzert des Rappers Marteria am 2.Dezember in Kölner Lanxess Arena wird von MagentaMusik 360 und Entertain TV live in HD Qualität online übertragen. In der Halle sollen vier 360° Kameras und zehn weitere HD-Kameras positioniert werden und die Show von Marteria entsprechend spektakulär für Zuschauer in heimische Wohnzimmer übertragen. Die Übertragung des Konzerts am 2.Dezember soll um 21 Uhr starten. Auf magenta-musik-360.de kann man die nötige App herunterladen und die Show aus frei wählbaren Perspektiven verfolgen. Am 15.Dezember wird Marteria auf seiner Roswell-Tour in Hannover in der Swiss Life Hall auftreten. Dieses Konzert ist seit längerem restlos ausverkauft. Am 20.März 2018 gibt Marteria an gleicher Stelle in Hannover ein Zusatzkonzert. Hierfür sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Beide Hannover-Shows des Rappers werden von Rockszene.de präsentiert.+++

AC/DC Gründer Malcolm Young verstorben



Malcolm Young, Gründer und langjähriger Rhythmusgitarrist der weltberühmten australischen Hardrock-Band AC/DC, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das teilte die Band am gestrigen Samstagnachmittag auf ihrer Website und auf ihren Social-Media-Plattformen mit. Young litt in den letzten Jahren infolge eines Schlaganfalls an Demenz, die immer weiter fortschritt, so dass er AC/DC 2014 endgültig verlassen musste. Zudem musste sich Young einer Herzoperation unterziehen, die offenbar gesundleitliche Probleme hervorrief. Für die Aufnahmen des seinerzeit im Entwicklungsprozess befindlichen Albums "Rock Or Bust" und die abschließende Welttournee stieß sein jüngerer Neffe Stevie Young zur Band, der inzwischen festes Mitglied von AC/DC geworden ist. Malcolm Young galt als die treibende Kraft hinter der Hardrock-Band. Er verstarb im Kreis seiner Familie.

FJØRT präsentieren heute "Couleur"



Die aus Aachen stammende Post-Rock/Post-Hardcore-Band FJØRT ist seit Tagen und Wochen Gesprächsthema bei vielen Musikfans, die in einem oder in beiden der genannten Genres daheim sind. Kürzlich wartete die Band mit ersten, packenden Videos zu ihrem neuen Album "Couleur" auf, das am heutigen Freitag in den Handel gekommen ist. Im Verlauf ihrer bevorstehenden Tour werden FJØRT am 20.Januar in Hannover im MusikZentrum auftreten. Mehr zum Thema in der morgigen Wochenendausgabe von Rockszene.de.+++

Machine Head kündigen neues Album für Ende Januar an



In der internationalen Metalszene sind Machine Head aus San Francisco schon lange eine große Nummer. Fans dürfte die Nachricht freuen, dass Machine Head am 26.Januar ihr neues Album "Catharsis" auf den Markt bringen wollen. Die erste Auskopplung daraus, der neue Song "Beyond The Pale" ist seit heute auf YouTube verfügbar. Das neue Album wird 15 Songs enthalten, in einer speziellen Edition gibt es noch eine Bonus-DVD mit einem Live-Mitschnitt. Am 25.Januar starten Machine Head in den USA ihre Welttournee, die sie Mitte März nach Europa führt. Am 5.Mai wird die Band für eine Show in der Hamburger Markthalle erwartet. Karten für diese Show sind bislang noch nicht erhältlich.+++

Emil Bulls in Hannover nun ausverkauft



Bereits gestern bei uns hier im Nachrichtenblitz ein Thema, nun ist es amtlich: Das Konzert der Münchner Metal-Band Emil Bulls am 30.November im MusikZentrum Hannover ist ausverkauft. Wer werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Jennifer Rostock kündigen längere Pause an - Show im April in Hannover



Die Band Jennifer Rostock kündigt im Anschluss an ihre bevorstehende "Best Of" Tour eine Pause an. Die Pause wird scheinbar länger dauern, so ausführlich wie sich das aktuelle Statement der Band auf ihrer Facebook-Seite liest. Die Band betont unter anderem, wie schwer ihr die Zeilen fallen, dass man zukünftig in anderen Konstellationen Musik machen würde und man sich "irgendwann" als Jennifer Rostock wiedersehen würde. Es brauche "etwas Zeit zum Durchatmen", man sprudele vor Ideen, die nicht alle in den Bandrahmen passten und die man nicht "nebenbei" realisieren könne, heißt es in der Nachricht an die Fans. Die bevorstehende Tournee im Frühjahr 2018 werde "die vorerst letzte" sein, teilen Jennifer Rostock mit, man werde sich aber nicht auflösen. In Hannover wird die Band im Rahmen ihrer "Best Of Tour" am 13.April in der Swiss Life Hall auftreten. Tickets sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

The Adicts mit neuer Musik in Kürze live in Hannover



Am morgigen Freitag wird die Classic-Punk-Band The Adicts ihr elftes Studioalbum herausbringen. "And It Was So", so der Titel, wird in Europa über Arising Empire auf den Markt gebracht. Auf dem YouTube-Kanal ihres US-Labels Nuclear Blast verraten The Adicts in der Zwischenzeit in einem Video-Interview, wie sie sich auf Live-Shows vorbereiten. Am 21.November wird die Band, die in Hannover zuletzt 2015 auf dem Fährmannsfest zu den Headlinern gehörte, als support von Die Toten Hosen in der ausverkauften TUI-Arena spielen.+++

Boysetsfire-Frontmann mit Solo-Album und -Show bald in Hannover



Nathan Gray, seines Zeichens Sänger und Frontmann der Post-Hardcore-Band Boysetsfire ist auch für Side-Projekte, wie die Band The Casting Out bekannt. Unglängst hat Nathan Gray ein Singer-/Songwriter-Album produziert, das mit dem Titel "Feral Hymns" am 19.Januar erscheinen soll. Aktuell gibt es die erste Single daraus, den Song "Echoes". Im Verlauf seiner Solo-Tour wird Gray am 4.Februar in Hannover im Kulturzentrum Faust erwartet.+++

Neues Video von Ego Super kommt am 17.November



Die hannoversche Band Ego Super will am morgigen Freitag, dem 17.November ein Musikvideo zu ihrem Song "Geilah Stylah" veröffentlichen. Der Song ist die erste Single aus dem bald zu erwartenden Album "Ego Politur".+++

Ignore The Sign aus Hannover mit Debüt im Februar



Die hannoversche Rockband Ignore The Sign um Ossy Pfeiffer, Anca Graterol, Lars Lehmann, Kristof Hinz, Steve Mann und Momme Boe, wird ihr Debütalbum "A Line To Cross" am 23.Februar auf den Markt bringen. Das teilte die Plattenfirma Steamhammer/SPV heute mit. Das Album wird 13 Songs enthalten. Bereits am 15.Dezember wird die zweite Single "Words Ain´t Enough" digital veröffentlicht. Bereits im Februar dieses Jahres war die erste Single "A Line To Cross" erschienen.+++

Emil Bulls am 30.November im MusikZentrum fast ausverkauft



Das Konzert der Metal-Band Emil Bulls am 30.November im MusikZentrum Hannover ist so gut wie ausverkauft. Vorgestern teilte die Band in der Facebook-Veranstaltung der Show mit, dass nur noch 25 Tickets verfügbar sind. Ein Versuch, soeben über eventim.de zwei Karten zu kaufen, scheiterte. Bei der Order nur eines Tickets war ein Kauf möglich. Das lässt den Rückschluss zu, dass nur noch ein Ticket übrig ist. Eine Möglichkeit für interessierte Besucher der "Kill Your Demons"-Show in Hannover, noch an Karten zu kommen, könnte mittels einer Anfrage in der Facebook-Veranstaltung bestehen. Erfahrungsgemäß werden über diesen Weg zuweilen Karten für Konzerte kurzfristig zum Kauf innerhalb der Community von privat angeboten.+++

Im Dezember erstmals "Offene Bühne" in der Strangriede Stage