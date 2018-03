Rockszene Nachrichtenblitz

Lester präsentieren Video - im Mai live in Hannover beim BCH-Hoffest



Die aus München stammende Punkrock-Band Lester knüpft seit einigen Wochen ihre Fäden immer enger in Richtung Hannover. Kein Wunder, sind doch Lester bei der hannoverschen Booking-und Promotion-Agentur Spider Promotion unter Vertrag. Am vergangenen Freitag haben die Münchner Punkrocker mit "Blickdicht" ein Musikvideo zu ihrer zweiten Single aus ihrem Album "Die Lüge vom großen Plan" veröffentlicht. Hinsichtlich der Video-Präsentation kooperierte man mit dem renommierten Visions Magazin. Am Donnerstag, dem 10.Mai -Himmelfahrt- werden Lester das nächste Mal in Hannover auftreten. Die Band steht im Line-Up des von unter anderem Rockszene.de unterstützten Béi-Chéz-Heinz-Open-Air, das offiziellen Hoffest heißt. Neben Lester treten dort noch Bands wie Fat Belly und Kyles Tolone auf.

The Esprits bei nächster Hannover-Tour-Show eine Nummer größer



Nachdem die niedersächsische Indie-Rock-Band The Esprits auf ihrern vergangenen Tourneen in Hannover zweimal das LUX am Schwarzen Bären ausverkauft hatten, geht es für die nächste Indoor-Show in der Leinemetropole in einen mehr als doppelt so großen Club. Am 13.Oktober spielten The Esprits ihr Tourabschlusskonzert im MusikZentrum Hannover. Zuvor stehen zwischen dem 4.Oktober und 11.Oktober noch Shows in Göttingen, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Leipzig auf dem Plan.+++

Abstürzende Brieftauben kündigen neue Tour an



Die kürzlich neu besetzten Abstürzenden Brieftauben kündigen für dieses Jahr eine neue Deutschlandtournee an. Derzeit sind neun Shows für den Monat Dezember bestätigt. In Hannover wird das Fun-Punk-Duo um Micro und den neuen Mann Norm am 22.Dezember im Kulturzentrum Faust in der dortigen 60er-Jahre-Halle auftreten. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Spock´s Beard vor 13.Album - Nick D´Virgilio im Studio zurück



Die US-Progressive-Rockband Spock´s Beard hat angekündigt, am 25.Mai ihr 13.Studioalbum mit dem Titel "Noise Floor" auf den Markt zu bringen. Auf diesem Album hat wieder Originalmitglied Nick D´Virgilio Schlagzeug gespielt, der die Band ursprünglich 2011 verlassen hatte. Musikalisch ist "Noise Floor" verhältnismäßig aufwändig geraten. Auf der Platte haben auch Musiker an Geigen, Bratsche, Cello und Englisch Horn mitgewirkt. Das Album wird als Doppel-CD erscheinen. Für die Aufnahmen im Studio und den Mix zeichnete der langjährige Partner von Spock´s Beard - Rich Mouser- verantwortlich.+++

Neue Bandzusagen für Rock am Ring und Rock im Park



Die Organisatoren der Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben heute neue Bands für das diesjährige Festivalwochenende 1.-3.Juni bekannt gegeben. Neu dabei sind unter anderem die Indie-Rocker Alt-J und die Punkrock-Urgesteine Bad Religion. Bereits jetzt hätten, nach Veranstalterangaben, über 110.000 Tickets ihre Abnehmer für die beiden Festivals gefunden. Bad Religion kündigen an, bei diesen Show ihr komplettes Album "Suffer" in voller Länge und weitere Klassiker exklusiv zu spielen. Headliner von Rock am Ring und Rock im Park sind in diesem Jahr Foo Fighters, Thirty Seconds To Marse, Muse und Gorillaz.+++

Abstürzende Brieftauben wieder komplett - Neue Shows in Kürze



Das hannoversche Fun-Punk-Duo Abstürzende Brieftauben präsentiert sich neu aufgestellt. Norm Anderspunk ist der neue Mann neben "Tauben"-Mitbegründer Micro. Norm ist in der hannoverschen Musikszene als Sänger, Bassist, Schlagzeuger und Keyboarder vielfältig aktiv, spielt unter anderem bei SystemfehlA, New Days Delay und Brutal Verschimmelt. In Kürze planen Abstürzende Brieftauben in dieser neuen Besetzung wieder Konzerte, die in Kürze bekannt gegeben werden sollen.+++

Neue Live-Reihe in der Monkey´s Dance Bar am Raschplatz



Die Monkey´s Dance Bar am Raschplatz in Hannover, die -wie das Palo Palo- ebenfalls von Ferry Ghods betrieben wird, startet am 9.März mit einer neuen Konzertreihe. An jedem zweiten Freitag eines Monats sind Auftritte mit Bands und Einzelkünstlern geplant, mit dem Ziel, das breite Spektrum der hannoverschen Musikszene abzubilden. Den Anfang machen am 9.März der Sänger und Songschreiber John Winston Berta, die brasilianische Band Coladera und der hannoversche Rapper Spax, der im Anschluss im Monkey´s auch noch auflegen will. Zusätzlich zu den Konzerten, soll die neue Reihe auch jungen DJs die Möglichkeit bieten, sich "vor Publikum zu erproben", wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt. Die Monkey´s Dance Bar will sich somit auch als neue Live-Spielstätte in Hannover vorstellen und etablieren. Bewerbungen für Auftritte können interessierte Musiker und Bands an die Adresse unesco-cityofmusic@hannover-stadt.de richten.+++

Klaus Doldinger wird für sein Lebenswerk geehrt



Bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Musikautorenpreises am 15.März will die GEMA den Jazzmusiker und Filmkomponisten Klaus Doldinger für sein Lebenswerk auszeichnen. Doldinger ist einer der profiliertesten Komponisten und Musiker Deutschlands. Der 81-jährige Saxofonist kann auf eine lange Karriere als Solo-Musiker und als führendes Mitglied seiner Bands Passport und Motherhood zurückblicken. Doldinger hat rund 2000 Kompositionen geschaffen, darunter die berühmte Titelmelodie der ARD-Krimireihe "Tatort" sowie die Musik zu berühmten Filmen wie "Das Boot" oder "Die unendliche Geschichte".+++

Frank Turner präsentiert Titelsong seines neuen Albums



"Be More Kind" ist der Titel des neuen Albums des britischen Musikers Frank Turner, das am 4.Mai in den Handel kommen wird. Den gleichnamigen Song präsentiert Turner seit Ende letzter Woche auf diversen Streamingportalen. Auf seiner Facebook-Seite erklärt er aktuell auch Hintergründe zu den Songs seiner neuen Platte. Am 11.November ist Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls live zu Gast im Capitol in Hannover. Diese Show wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Karten sind bereits seit einiger Zeit im Vorverkauf erhältlich.+++

Tequila & The Sunrise Gang mit neuem Album zurück in Hannover



Die Kieler Reggae-Punk-Rock-Band Tequila & The Sunrise Gang wird am 20.April ihr neues Album "Of Pals And Hearts" auf den Markt bringen. Am gleichen Tag wird die vielköpfige Band ihr neues Werk bei einem Konzert in ihrer Heimatstadt live vorstellen. Im Verlauf ihrer bevorstehenden Tournee werden Tequila & The Sunrise Gang am 4.Mai in Hannover im LUX erwartet. Hier spielte die Band erstmals im September letzten Jahares und sorgte im sehr gut gefüllten Club für eine kräftige Partystimmung. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Neue Bands für das Rockharz bestätigt



Für das diesjährige Rockharz Festival, das vom 4.-7.Juli auf dem Flugplatz in Ballenstedt über die dortigen Bühnen geht, wurden jüngst weitere Bands bestätigt. Neu dabei sind Versengold, Bannkreis, Winterstorm, Oni und Blind Channel. Außerdem sind die kroatischen Folk-Rocker Manntra mit von der Partie, bei denen ein prominenter Gastsänger mitwirkt: Michael "Das letzte Einhorn" Rhein von der Band In Extremo. Das Rockharz Festival feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

3Plusss als special guest bei Marteria-Show in Hannover



Der Essener Rapper 3Plusss wird als special guest das Konzert von Marteria am 20.März in Hannover in der Swiss Life Hall musikalisch eröffnen. Mit seinem 2016 erschienenen Album "Gottkomplex" schaffte es 3Plusss bis auf Platz 22 der Deutschen Albumcharts. Tickets für das unter anderem von Rockszene.de präsentierte Konzert von Marteria und 3Plusss in Hannover gibt es jetzt noch, aber möglicherweise nicht mehr lange im Vorverkauf.+++

Long Distance Calling Show Mittwoch in Hannover ausverkauft



Das Konzert der Post-Rock-Band Long Distance Calling am kommenden Mittwoch, dem 28.Februar im LUX in Hannover ist ausverkauft. Dies teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts soeben mit.+++

Monsters Of Liedermaching im April in Barsinghausen



Wenn die Monsters Of Liedermaching in den letzten Jahren im Raum Hannover zu Gast war, da meist im MusikZentrum im Pavillion oder -open air- auf dem Fährmannsfest. Mit ihrem Mitte September 2017 erschienenen Album "Für Alle" trat das Liedermacher-Kollektiv zuletzt Anfang November im Pavillon auf, im Zuge des zweiten Tourteils im Frühjahr werden Monsters Of Liedermaching erneut in der Region Hannover spielen, dieses Mal im ASB Bahnhof in Barsinghausen. Der Termin: 29.April.+++

The Rolling Stones mit weiteren Deutschland-Konzerten



The Rolling Stones legen nach. Im Rahmen ihrer "No Filter"-Tour werden The Rolling Stones in diesem Jahr noch zwei weitere Konzerte in Deutschland spielen. Die Termin: 22.Juni, Berlin, Olympiastadio und 30.Juni, Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena. Tickets gibt es ab übermorgen, Mittwoch, 28.Februar, zunächst exklusiv über eventim.de, der allgemeine Kartenvorverkauft startet am kommenden Freitag, 2.März um 10 Uhr. Bereits 2017 traten die Band um Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts im Verlauf ihrer Tour in Hamburg, Düsseldorf und München auf. Seinerzeit waren die Tickets binnen kurzer Zeit vergriffen.+++

Alex Mofa Gang mit Video zu "S.O.S."



Zur Überbrückung zwischen Tourende und dem Start in die Festivalsaison hat die Alex Mofa Gang heute ein Video zu ihrem Song "S.O.S." veröffentlicht. Es ist die dritte Auskopplung aus ihrem aktuellen Album "Perspektiven". Der Song wird zu den Fan-Favoriten gezählt. Anfang August ist die Alex Mofa Gang zu Gast beim Fährmannsfest in Hannover.+++

Donots spielten Schulkonzert an der IGS Roderbruch in Hannover



Heute Vormittag hat die Punkrock-Band Donots die IGS Roderbruch in Hannover besucht und vor rund 1000 Schülerinnen und Schülern in der Pausenhalle ein Akustikkonzert gespielt. Bekanntermaßen engagiert sich die IGS Roderbruch gegen Rassimus und gegen rechte Strömungen in der Gesellschaft: "Meine Schule gegen Rechts" und "Schule ohne Rassismus" sind hier gelebte Projekte und Haltung zugleich. Auch die Donots positionieren sich entsprechend immer wieder entschieden. Im Anschluss an das Konzert nahmen die Bandmitglieder an einem Unterricht-Workshop teil, verteilten sich einzeln auf Arbeitsgruppen, wo die Thematik ausführlich erörtert und diskutiert wurde. Sabrina und Andreas aus unserem Team waren ebenfalls vor Ort. Einen Bericht und Fotos von dieser für die IGS Roderbruch und Hannover exklusiven Aktion veröffentlichen wir hier in den nächsten Stunden auf Rockszene.de. Heute Abend treten die Donots im Rahmen ihrer "Lauter als Bomben"-Tour in Hannover im Capitol auf.+++

Rolling Stoner Weekender und Metal Hammer Paradise ausverkauft



Der Rolling Stone Weekender und das Metal Hammer Paradise scheinen zwei besonders begehrte Festivals zu sein. Beide finden im November am Weissenhäuser Strand an der Ostsee statt. Der Rolling Stone Weekender, der kürzlich unter anderem einen raren Auftritt von The Flaming Lips bestätigte, ist für den 9.und 10.November terminiert, das Metal Hammer Paradise, bei dem unter anderem Accept zu den auftretenden Bands gehören, findet am 2.und 3.November statt. Heute meldete der Veranstalter FKP Scorpio, das beide Festivals bereits jetzt ausverkauft sind.+++

Online-Umfrage der HAZ: Weidendamm Hannovers beliebtester Club zum Feiern



Kürzlich hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) eine Online-Umfrage gestartet, um zu ermitteln, welcher Club Hannovers der beliebteste zum Feiern sei. Nach Auswertung der Abstimmung, an der der -lt.HAZ- rund 10.000 Personen teilgenommen haben sollen, hat der Club Weidendamm Platz 1 belegt. Auf Platz 2 schaffte es das Rocker in der Reuterstraße, auf Platz 3 das Tiefgang in der Scholvinstraße. Über 30 Clubs, Diskotheken und Lokale unterschiedlichster Ausrichtungen und Größe standen zur Auswahl. Weitere, auch für die hannoversche Live-und Rockszene relevante Locations erreichten im Ranking der HAZ-Umfrage folgende Platzierungen: Kulturzentrum Faust (Platz 6), Béi Chéz Heinz (Platz 7), Café Glocksee (Platz 11), LUX (Platz 20), Rockhouse (Platz 25), Capitol (Platz 27), Heartbreak Hotel (Platz 28) und Subkultur (Platz 29).+++

Morgen neue Album-Besprechungen in "Gehört und Gesehen"