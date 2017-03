Rockszene Nachrichtenblitz

Krayenzeit-Konzert auf nächstes Jahr verschoben



Das für den 31.März im MusikZentrum geplante Konzert der Folk-Metal-Band Krayenzeit muss zeitlich und örtlich verschoben werden. Neuer Termin ist der 3.Februar 2018 im LUX. Bereits gekaufte Karten blieben gültig, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Seether mit „Poison The Parish“ in Deutschland



Die Post-Grunge-Band Seether kehrt nach etwas über zwei Jahren mit ihrem neuen Studioalbum „Poison The Parsih“ für sechs Konzerte nach Deutschland zurück. Das kommende Studioalbum wird am 12. Mai über das neue Label Canine Riot Records von Sänger und Gitarrist Shaun Morgan Welgemoed erscheinen. Der einzige Termin für Norddeutschland ist für den 19. September in der Markthalle in Hamburg angesetzt. Der Vorverkauf startet am 31. März um 10 Uhr exklusiv über www.x-why-z.eu.+++

The Neal Morse Band - Bericht vom Ausflug nach Aschaffenburg morgen



Völlig entgegen unserer sonstigen Aufgabenstellung, über musikalische Entwicklungen und Ereignisse im Schwerpunkt aus Hannover und er Region zu berichten, haben sich zwei Mitarbeiter unseres Magazins am vergangenen Wochenende nach Aschaffenburg aufgemacht, um im dortigen ausverkauften Colos-Saal das mehr als zweistündige Konzert der Progressive-Rock von The Neal Morse Band anzuhören und anzuschauen. Einen Bericht von der Show, zu der einige Besucher mehrere Hundert Kilometer Anreise in Kauf nahmen, um diese Ausnahmeband des Genres live zu sehen, findet ihr in unserer morgigen Dienstagsausgabe, online nachher ab kurz nach Mitternacht. Drei der vier ausgesuchten Deutschlandkonzerte von The Neal Morse Band waren oder sind ausverkauft. Lediglich für das Konzert am Mittwoch, den 29.März in der Hamburger Markthalle gibt es nach aktuellem Stand noch Karten.+++

All Time Low veröffentlichen Musikvideo „Last Young Renegade“



Die amerikanische Pop-Punk-Band All Time Low hat den Titel-Track ihres neuen Albums, samt Musikvideo enthüllt. Das kommende Album soll am 2. Juni über das Label Fueled By Ramen erscheinen. Die Deutschland-Shows am 3. April in der Live Music Hall in Köln und am 6. April im Gruenspan in Hamburg sind bereits ausverkauft.+++

Emergenza-Finale in Hannover nach Freitag-Show nun komplett



Am vergangenen Freitag stieg das zweite Halbfinale der Hannover-Ausgabe des diesjährigen Emergenza-Wettbewerbs im MusikZentrum. Krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste die Band The Aramath. Nach Publikums-und Jury-Wertung lagen am Ende vier Bands vorn: Cave Comrades, Massentrend, Revelator und Splithammer. Diese vier Bands ziehen dann auch ins Emergenza-Hannover-Regionalfinale im Mai in die Faust ein. Am Wochenende zuvor erreichten beim ersten Emergenza-Hannover-Halbfinale -wir berichteten- die Bands Pegel, Raum 12, Dystopolis, und Na Na He das Finale +++

The Hirsch Effekt kündigen "Eskapist" an und spielen im Herbst in Hannover



Die hannoversche Art-Core-Band The Hirsch Effekt kündigt für den August das Erscheinen ihres neuen Albums "Eskapist" an. Im Anschluss an verschiedene Sommerfestival-Shows wird das Trio um Nils Wittrock, Ilja Lappin und Moritz Schmidt ab Oktober auf eine ausgedehnte Deutschland-Tournee gehen. Ihr Heimspiel in Hannover ist für den 9.November im MusikZentrum angesetzt.+++

Papa Roach kündigen neues Album an



Die Rock/Metal Band Papa Roach kündigt für den 19. Mai ihr neues Album "Crooked Teeth" an. Dies ist das mittlerweile neunte Studioalbum der Band aus Vacaville. Zur Single "Help" haben Papa Roach pünktlich zum heute gestarteten Pre-Order Start außerdem ein Lyric-Video veröffentlicht.

Breathe Atlantis mit neuem Video, Show in Hannover im April



Die Alternative Rock Band Breathe Atlantis hat am heutigen Freitag ein neues Video zu ihrem Song "Purity" präsentiert. Dieser stammt vom aktuellen Werk "Futurestories", das die Band Ende letzten Jahres veröffentlichte. Am 15. April sind Breathe Atlantis als Support für die Metal Band Vitja im Lux Club in Hannover zu Gast.

The Menzingers mit Video zu "After The Party"



Die US-Punkrock Band The Menzingers hat im Februar dieses Jahres ihr neues Album "After The Party" veröffentlicht. Zum Titelsong präsentiert die Band nun auch ein Video. Ende April werden The Menzingers für drei Shows nach Deutschland kommen und in Köln, Berlin und Münster spielen.

Arch Enemy mit Live-Deluxe-DVD und Deutschlandtour



Die Metal-Band Arch Enemy kündigen einige Deutschlandtermine im Zuge der Veröffentlichung ihrer Live-DVD "As The Stages Burn" an. Ende März wird die Band bereits ausverkaufte Konzerte in Bochum und Leipzig spielen. Weitere Termin sind im April für Langen, Ludwigsburg, Saarbrücken und München angesetzt. Als Tour-Supports werden die Bands The Haunted und Lacuna Coil auftreten.+++

Mike + The Mechanics am 28. September in Hannover



Wie in unserer Montagsausgabe zu lesen war, erscheint am 7. April das neue Album „Let Me Fly“ von Mike + The Mechanics. Im September folgt eine große Deutschlandtour. Dabei wird die Band um Genesis-Gitarrist Mike Rutherford unter anderem auch in Hannover auftreten. Das Konzert ist für den 28. September im Theater am Aegi angesetzt. Karten sind ab Freitag, den 24. März ab 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen und unter eventim.de erhältlich.+++

Fährmannfest kündigt weitere Hannover-Bands an



Die Organisatoren des Fährmannsfestes haben mit Raw Like Fish und Passepartout zwei weitere Hannover-Bands für das diesjährige Open-Air-Festival vom 4.-6.August in der Leinemetrople angekündigt. Damit wächst das Programm für das Fährmannsfest 2017 weiter. Offenbar weiterhin unklar ist, ob und in welcher Form in diesem Jahr ein Programm und ein Kinderfest auf der Faustwiese realisiert werden kann. Hier hatte der Fährmanns Kinderfest Verein bei der Stadt Hannover um einen Kostenzuschuss zur Umsetzung von unter anderem Sicherheitsmaßnahmen gebeten. Für das Festival-Programm auf der Seite der Calenberger Neustadt, wo sich die große Musikbühne befindet, gibt es weiterhin Karten im Vorverkauf zu erwerben.+++

Neues Chuck-Berry-Album am 16.Juni



"Chuck" ist der Titel des neuen Albums von Rock´n´Roll-Ikone Chuck Berry, das posthum am 16.Juni in den Handel kommen soll. Dies berichten verschiedene Medien unter Berufung auf eine Mitteilung von Berry´s langjähriger Plattenfirma Decca Records. "Chuck" soll demnach zehn neue Songs enthalten. Die erste Single "Big Boys" ist bereits, nebst Musikvideo, erschienen. Chuck Berry war am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben.+++

Rockszene.de präsentiert: Dispatch im September in Hannover



Am 16.September spielt die US-Rock, -Reggae und -Funk-Band Dispatch in Hannover im Kulturzentrum Faust in der 60er-Jahre-Halle. Dieses Hannover-Konzert dieser durchaus speziellen Band wird von Rockszene.de präsentiert. Für Juni kündigen Dispatch ihr erstes Album seit fünf Jahren an. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Mittwoch. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

P!nk: Einziges Konzert in Mitteleuropa im August in Berlin



Exklusivitätsmeldungen im Konzertgeschehen sind ja nicht Neues. Man kennt die Zusätze, wenn Bands oder Einzelkünstler/innen nur sehr wenige Konzerte in bestimmten Ländern und Regionen geben. Vom "einzigen Konzert in Norddeutschland" kann da mal die Rede sein oder von "einem von nur zwei Konzerten in Deutschland". Die Ankündigung der für den 11.August in der Waldbühne Berlin geplanten Show der US-amerikanischen Pop-Rock-Sängerin P!Ink ist heute von besonderem Ausmaß: Es sei das "einzige Konzert in Mitteleuropa", teilt die Kölner Konzertagentur Peter Rieger mit, darüber hinaus sei P!NK nur für Festivals außerhalb gebucht. Tickets für das Berlin-Konzert sind ab 24.März im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. Eventim.de startet bereits am 22.März, also morgen, einen exklusiven Vorab-Vorverkauf.+++

Kraftklub am 26.Oktober in Hannover



Die Chemnitzer Band Kraftklub wird im Rahmen ihrer bevorstehenden Tournee am 26.Oktober in Hannover in der Swiss Life auftreten. Dort werden Kraftklub unter anderem ihre neuen Songs aus dem am 2.Juni erscheinenden Album "Keine Nacht für Niemand" live vorstellen. Der Kartenvorverkauf startet übermorgen, am Donnerstag, den 23.März um 23.59 Uhr exklusiv über das Portal krasserstoff.com. Das wurde vor wenigen Minuten über soziale Netzwerke bekannt gegeben. Zuletzt haben Kraftklub eine Hannover-Tour-Show Anfang März 2015 an gleicher Stelle gespielt, seinerzeit unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

AnnenMayKantereit und Die Höchste Eisenbahn gemeinsam



Die beiden Indie-Bands AnnenMayKantereit und Die Höchste Eisenbahn haben am vergangenen Freitag ein Video einer gemeinsamen Backstage-Jam-Session veröffentlicht. Beide intonieren in gelöster Atmosphäre den Song-Klassiker "Farbfilm", der vor Jahrzehnten durch Nina Hagen bekannt geworden war. Bei der launigen Akustik-Versionen beider Bands kommen auch Bierflaschen und Trompete zum Einsatz. Gen Ende intoniert ein ganzer Chor bestehend aus Musikern und Crew. Das sicher sehens-und hörenswerte Video ist unter anderem auf der Facebook-Seite von AnnenMayKantereit zu sehen (siehe Link unten).+++

Einflussreiche Rock´n´Roll Ikone: Chuck Berry ist tot



Chuck Berry, einer der wohl wichtigsten Pioniere des Rock´n´Roll schlechthin, ist gestern im Alter von 90 Jahre zuhause in Missouri gestorben. Chuck Berry, seine Songs und sein Gitarrenspiel waren Vorbilder und Inspiratoren für viele Rock-und Rock´n´Roll-Bands, die ab den 1960er-Jahren ihre Karriere starteten. Von Berry stammen Rock´n´Roll-Standards und Evergreens wie "Johnny B.Goode", "Roll Over Beethoven", "Rock´n´Roll Music" und "Bye, Bye Johnny".+++

Morgen neue CD-und DVD-Besprechungen bei uns



In der morgigen Wochenendausgabe Samstag/Sonntag findet ihr neue CD-und DVD-Besprechungen. Dabei sind Rezensionen zu den Rockpalast-DVD/-CD-Veröffentlichungen von Pat Travers und George Thorogood & The Destroyers, sowie Kritiken zu den neuen Alben der Bands AYS und Mallory Knox. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen".+++

Neues Album von Die Toten Hosen im Mai