Rockszene Nachrichtenblitz

Konzert von Robby Ballhause Samstag in der Marlene ausverkauft



Traditionell gibt der hannoversche Sänger, Gitarrist und Songschreiber Robby Ballhause im Januar ein Konzert in Bar Marlene in Hannover in der Alexanderstraße gegenüber dem Schauspielhaus. In diesem Jahr ist das Konzert, zu dem Ballhause auch einige musikalische Gäste auf der Bühne begrüßen wird, auf den kommenden Samstag, den 27.Januar, terminiert. Bei dieser Gelegenheit wird Folk-und Greengras-Musiker auch sein neues Album vorstellen. Das Interesse an Robby Ballhause, seiner Musik und seinen Auftritten ist in den letzten Jahren nachhaltig gestiegen. Das Konzert am Samstag in der Marlene ist bereits seit kurzem ausverkauft.+++

High Fidelity aus Hannover mit erster EP



Die Folk-Rock/Westcoast-Band High Fidelity aus Hannover hat vor wenigen Tagen im Tonstudio des MusikZentrums ihre erste EP aufgenommen, die voraussichtlich im Frühjahr erscheinen wird. "Es liegen drei sehr intensive und schöne Tage hinter uns, deren Ergebnis ihr bald hören könnt", schreiben High Fidelity auf Facebook.+++

Reload-Festival gibt weitere Bands bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Reload-Festivals in Sulingen, dass am 24.und 25.August stattfinden wird, haben neue Bands für das Rock-und Metal-Open-Air bekannt gegeben. Neu zugesagt haben unter anderem Papa Roach, Dragonforce, Mr.Hurley & Die Pulveraffen, The Night Flight Orchestra, Deez Nuts und A Traitor Like Judas. Weitere Infos zum Reload-Band-Billing 2018 und zum Festival über den Link unten.+++

Saxon veröffentlichen neue Single - bald live in Hannover



Die Heavy-Metal-Band Saxon stellt eine weitere Single aus ihrem am 2.Februar zur Veröffentlichung geplanten neuen Album "Thunderbolt" vor. Es ist der Song "They Played Rock And Roll". Dazu gibt es auch ein Musikvideo. Das Lied erzählt die Geschichte der allerersten Tour, die Saxon zusammen mit Motörhead im Jahr 1979 gemacht haben.Saxon-Sänger Peter "Biff" Byford erklärt dazu: "Ich wollte das Gefühl festhalten, wie es 79/80 für uns und Motörhead war als die musikalische Revolution der Achtziger begann.“ Im Verlauf ihrer Tournee treten Saxon am Donnerstag, dem 1.März im Capitol in Hannover auf.+++

Wir präsentieren: The Pineapple Thief in Hannover



Das könnte was für Fans von qualitativ hochwertigem Progressive-Rock mit pop-rockigen, groovigen und melodiösen Elementen sein: Die Band The Pineapple Thief kommt am 18.September nach Hannover ins MusikZentrum. Mittlerweile festes Bandmitglied ist der im Progressive-Rock äußerst renommierte Schlagzeuger Gavin Harrison zu dessen Referenzen u.a. Acts wie Porcupine Tree oder Steven Wilson zählen. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 1.Februar, einen Pre-Sale gibt es ab dem 29.Januar. Örtlicher Veranstalter des Konzerts im MusikZentrum ist Living Concerts. Die Hannover-Show von The Pineapple Thief wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Donots charten mit neuem Album auf Platz 4



Es ist die höchste Chart-Platzierung, die die Ibbenbührener Punk-Rock-Band Donots bis dato verzeichnen konnte. Ihr kürzlich erschienenes Studioalbum "Lauter als Bomben" rangiert auf Platz 4 der deutschen Album-Charts. Am 22.Februar spielen die Donots im Rahmen ihrer "Lauter als Bomben"-Tour in Hannover im Capitol. Tickets für diese Show sind noch im Vorverkauf erhältlich. Das für den Vortag im Bremer Schlachthof angesetzte Konzert ist bereits ausverkauft.+++

Mai-Open-Air beim Béi Chéz Heinz mit fünf Bands



Soeben haben das Béi Chéz Heinz und Spider Promotion das "11.Grosse Béi Chéz Heinz Hoffest" für den 10.Mai angekündigt. Der 10.Mai ist Himmelfahrt und auf der Open-Air-Bühne im Hof des Béi Chéz Heinz sind fünf Bands angekündigt, die stilistisch zwischen Indie, Alternative, Psychedelic und melodischem Punk-Rock aktiv sind. Die in Hannover bekannteste Band sind die Melodic Punk-Pop-Rocker von Fat Belly. Dazu gesellen sich die hier in der Stadt von zahlreichen Shows vertrauten Indie-Rocker von Black As Chalk, die belgische Psychedelic-Indie-Band Imperial Tunfish, die Alternative-Rockband Kyles Tolone aus Göttingen, die zuletzt im Verlauf ihrer Tour 2017 in Hannover im LUX spielten und die Münchner Melodic-Punk-Rock-Band Lester. Auf dem Hof des Béi Chéz Heinz wird es zusätzlich ein familienfreundliches Rahmenprogramm inklusive Hüpfburg geben. Das Open-Air ist für den Zeitraum 15.00 Uhr - 22.00 Uhr angesetzt, der Eintritt wird kostenlos sein.+++

Bad Wolves präsentieren ihre Version von "Zombie"



Die US-Hardrock/Metal-Band Bad Wolves hat heute ihre spezielle Version des Cranberries-Klassikers "Zombie" veröffentlicht. Die Verkaufserlöse daraus sollen an die drei Kinder der am vergangenen Montag verstorbenen Cranberries-Sängerin Dolores O´Riordan gehen. Ursprünglich sollte Doloros O´Riordan den Song zusammen mit Bad Wolves einsingen, zu dem für letzten Montag angesetzen Studiotermin kam es unglücklicher Weise nicht mehr. Nun hat die Band den Song in ihrer Version veröffentlicht. Das Audio-Video erreicht man über den Link unten+++

Ska-Punk/Alternative-Band Talco präsentiert neue Single und Video



Die italienische Ska-Punk/Alternative-Band Talco hat heute eine neue Single sowie ein neues Video veröffentlicht. "Bonmayé", so der Titel des neuen Songs, ist eine Hommage an den Boxer Muhammad Ali. "Bonmayé" ist die zweite Auskopplung aus dem neuen Talco-Album "And The Winner Isn´t", das am 23.Februar in den Handel kommt und mit dem die Band Anfang März auch in Deutschland auf Tournee geht. Das einzige Konzert in Norddeutschland findet am 23.März in der Hamburger Fabrik statt.+++

Kim Wilde kommt mit neuem Material nach Hannover



Kim Wilde war Anfang der Achtziger mit Hits wie "Kids In America", "Chequered Love" oder "Cambodia" ein Popstar-Teenie-und Jugendidol. Ihre Poster hingen in zahlreichen Jugendzimmern. Von Mitte der 1990er-bis Mitte der 2000er-Jahre veröffentlichte sie keine Alben und widmete sich anderen Projekten. Inzwischen ist Kim Wilde wieder seit einigen jahren musikalisch aktiv und wird am 16.März ihr erstes Album seit sieben Jahren vorstellen. "Here Come The Aliens" enthält zwölf neue Songs. Im Herbst geht sie auf Tournee und tritt am 12.Oktober in Hannover im Capitol auf. Weitere Club-Konzerte in Norddeutschland sind für den 7.Oktober im Pier 2 in Bremen und für den 9.Oktober in der Großen Freiheit in Hamburg terminiert.+++

Spider Promotion bucht US-Musiker Jared Hart



Die hannoversche Booking-und Promotionagentur Spider Promotion spinnt einen Faden international, über den großen Teich nach New Jersey. Ab sofort übernimmt man das Tourbooking für den US-Musiker Jared Hart, der Ende September in Deutschland auf Konzertreise gehen will. Unlängst war Jared Hart in Hannover im Centrum aufgetreten. Mehr dazu in Kürze bei uns im Online-Magazin.+++

Neal Morse Band wieder im Studio



Progressive-Rock-Tausendsassa Neal Morse tanzt derzeit auf zwei Hochzeiten gleichzeitig: Kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Singer-/Songwriter Solo-Albums "Life And Times" und einer geplanten Solo-Tournee, hat er sich bereits wieder ins Studio begeben, um mit The Neal Morse Band an den Aufnahmen für ein neues Album zu arbeiten. Aktuell posten die Bandmitglieder, darunter Schlagzeuger Mike Portnoy und Gitarrist Eric Gilette Fotos von den Aufnahmesession. Neal Morse hat unterdessen eine zweite Video-Song-Auskopplung aus seinem Solo-Album veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Clip zu dem Song "Livin´Lightly".+++

Q-bic touren wieder in Norddeutschland



Die hannoversche Disco-Soul-Funk-Band Q-bic tourt im Januar, Februar und März wieder durch einige norddeutsche Städte. Start ist am 27.Januar im Filou in Steinhude. Weitere Termine: 17.Februar, Littera Nova, Hildesheim - 24.Februar, Barnaby´s Blues Bar, Braunschweig und 10.März, Freundlich + Kompetent, Hamburg. Im Juni spielen Q-bic, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bandbestehen feiern, noch eine Show in Lüneburg.+++

U2 kommen für drei Konzerte nach Deutschland



Die irische Rockband U2 wird in diesem Jahr für drei Shows nach Deutschland kommen. Im Verlauf ihrer eXPIERIENCE + INNOCENCE-Tour sind folgende Konzerte angesetzt: Freitag, 31.August, Berlin, Mercedes-Benz-Arena - Dienstag, 4.September, Köln, Lanxess Arena und Mittwoch, 3.Oktober, Hamburg, Barclay-Card Arena. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 26.Januar.+++

Ausverkaufte Konzerte in Hannover - aktuelle Übersicht

16.01.2018, 13:40 Uhr

Der Konzert-und Veranstaltungsmarkt in Hannover boomt immer weiter. Heute erreichen uns wieder aktuelle Meldungen über bereits ausverkaufte Konzerte, die in nächster Zeit stattfinden. Neu als ausverkauft gemeldet wurden unter anderem die Shows von: Pohlmann (20.+22.Januar im LUX), Wanda (15.März im Capitol) und Machine Head (9.Mai im Capitol).+++

The Flatliners supporten Hot Water Music



Die kanadische Punk-Rock-Band The Flatliners wird die US-Punk-Rock/Hardcore-Band Hot Water Music bei deren drei Deutschland-Konzerten im Frühjahr in Köln (26.April), in Berlin (27.April) und in München (28.April) supporten. Hot Water Music stellen bei diesen drei "Medienstädte-Konzerten" ihr aktuelles Album "Light It Up" vor. Auch The Flatliners haben mit "Inviting Light" im letzten Jahr ein neues Album veröffentlicht. Von den lediglich drei Hot-Water-Music-Konzerten ist die Show im Berliner Club Astra bereits ausverkauft.+++

Beth Ditto mit Solo-Show im Juli in Hannover



Beth Ditto, die charismatische und stimmgewaltige Frontfrau der Band Gossip wird im Sommer drei exklusive Solo-Shows in Deutschland spielen. Bie dieser Gelegenheit wird sie ihr im vergangenen Jahr erschienenes Solo Album "Fake Sugar" live vorstellen. Am Dienstag, dem 24.Juli wird Beth Ditto im Capitol in Hannover zu sehen und zu hören sein. Weitere Shows sind für den 23.Juli im süddeutschen Singen (Hohentwielfestival) und am 25.Juli in Münster (Skater´s Palace) terminiert. Der Kartenvorverkauf startet am 19.Januar.+++

Neue Videos von Das Pack und von Long Distance Calling



Die Bands Das Pack und Long Distance Calling haben im Vorfeld der Veröffentlichungen ihrer jeweils neuen Studioalben, neue Musikvideos fertiggestellt. Das Pack präsentiert die Single "Hartgekochtes Herz", Long Distance Calling ein Video zum Stück "Ascending". Beide Bands werden in den kommenden Wochen auch in Hannover auftreten. Beide jeweils im LUX. Das Pack am 10.März, Long Distance Calling bereits am 22.Februar.+++

Marteria-Show im Stadion bereits ausverkauft - Zusatzkonzert in Hannover



Wenn man ein Konzert des derzeit überaus populären Rappers Marteria besuchen will, muss man in der Regel lange im Voraus planen. Mittlerweile sind alle Tickets für sein "Roswell Tour"-Abschlusskonzert am 1.September im Rostocker Ostseestadion vergriffen. 33.000 Fans werden erwartet. In Hannover wird Materia am 20.März ein Zusatzkonzert in der Swiss Life Hall geben. Hierfür stehen 5000 Karten zur Verfügung und auch hier zeichnet sich ab, dass auch dieses Konzert am Ende ausverkauft sein könnte. Weit mehr als 3000 Karten sind bereits verkauft, wie wir auf Nachfrage erfuhren. Bereits das erste Marteria-Konzert im Verlauf der "Rosswell" in Hannover, am 15.Dezember letzten Jahres, war ausverkauft (Wir berichteten). Tickets und mehr Infos zur Hannover-Show am 20.März gibt es unter anderem über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Emerson Prime und Passepartout im ausverkauften LUX