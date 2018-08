Rockszene Nachrichtenblitz

Clueso im November im Capitol



Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Clueso geht mit seinem neuen Album "Handgepäck" im Herbst auf Tournee. Auch Hannover steht wieder auf dem Tourneeplan, allerdings spielt Clueso dieses Mal nicht in der Swiss Life Hall, sondern im Club-Rahmen, im Capitol am Schwarzen Bären. Der Termin für das Konzert: 29.November 2018. Der Kartenvorberkauf startet übermorgen, am Mittwoch, dem 22.August.+++

Konzert von Mono Inc. in Hannover ausverkauft



Das für den 16.November in Hannove im MusikZentrum angesetzte Konzert der Band Mono Inc. ist bereits jetzt ausverkauft. Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben. Das meldete der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Nachmittag.+++

Tom Schreibers Blume mit Live-Session-Video



Die Göttinger Indie-Singer-/Songwriter-Pop-Rock-Band Tom Schreibers Blume hat am gestrigen Sonntag den ersten Song aus ihrer Planet-Video-Studio-Live-Session veröffentlicht, die die Band vor einigen Wochen im MusikZentrum Hannover spielte. Wie zuvor auch Purple Rhino, spielten auch Tom Schreibers Blume ein rund 30-minütiges Live-Set mit mehreren Songs, das im Rahmen des LAG-Rock-Förderprojekts Planet Video audiovisuell aufgezeichnet wurden. Die Göttinger Band plant, in den kommenden Wochen -immer sonntags- jeweils einen Song aus dieser Session auf YouTube zu veröffentlichen. Zum Start präsentiert man den Song "Ans andere Ende der Zeit".+++

Maschseefest vorbei: Deutlich mehr Besucher



Das diesjährige Maschseefest in Hannover ging am gestrigen Sonntagabend zuende. Mit insgesamt 2,4 Millionen Besuchern, hätten rund 650.000 Gäste mehr am Maschsee gefeiert, als noch im vergangenen Jahr, das durch regnerisches Wetter geprägt war, bilanziert der Veranstalter HVG, Hannover vorläufig. Neben vielen Gastronomieangeboten gab es in den vergangenen drei Wochen auch ein großes Live-Musik-Programm auf unterschiedlichen Bühnen. Auch Fans von Classic-Rock-Cover und Tribute-Shows kamen dabei nicht zu kurz. Zeitweise war das Interesse an auftretenden Künstlerinnen und Künstlern so groß, dass der Durchgang am Nordufer gesperrt werden musst, so, wie etwa beim Auftritt von Namika. Das Maschseefest 2019 findet vom 31.Juli - 18.August 2018 statt.+++

Aretha Franklin ist tot



Die US-amerikanische Soul-Sängerin Aretha Franklin ist heute im Alter von 76 Jahren in Detroit verstorben. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf eine Sprecherin Franklins. Die weltweit hoch geschätze Sängerin, Komponistin und Pianistin litt seit dem Jahr 2010 an einer schweren Erkrankung. Aretha Franklin zählte zu den absolut führenden Sängerinnen des Soul. Stilistisch bewegte sie sich aber auch in Genres wie Jazz, Pop, Dance und R´n´B. Für ihre Werke wurde sie mehrfach mit dem Musikpreis Grammy ausgezeichnet. Mit "Respect" landete sie einen Nummer-Eins-Hit und wurde Ende der 1980er Jahre als erste Frau in die Rock´n´Roll Hall Of Fame aufgenommen.+++

Bad Religion sagen morgige Hannover-Show ab



Die Punkrock-Band Bad Religion hat ihre letzten beiden Konzerte der aktuellen Deutschland-Tour am morgigen Freitag, 17.August auf der Gilde Parkbühne in Hannover und beim Highfield-Festival am Wochenende in Grosspösna bei Leipzig abgesagt. Die Absage müsse aufgrund eines famillären Notfalls erfolgen, erklärt die Band auf Facebook, entschuldigt sich bei ihren Fans und bittet um Verständnis. Wie der örtliche Veranstalter des Hannover Concerts mitteilt, werde es keinen Nachholtermin geben. Bereits für die Show auf der Gilde Parkbühne gekaufte Karten würden zurückerstattet werden, heißt es in einer heute Mittag herausgegebenen Pressemitteilung von Hannover Concerts.+++

Journey-Sänger Steve Perry nach 24 Jahren mit Solo-Album



Der von der Band Journey bekannte Rocksänger Steve Perry wird am 5.Oktober sein neues Solo-Album "Traces" über Universal Music herausbringen. Es ist sein erstes Solo-Werk nach 24 Jahren. Perry hatte zwischen 1982 und 1994 bereits zwei Solo-Alben herausbracht und landete damit auch in Deutschland Achtungserfolge in den Charts. Als Sänger der US-Band Journey landete Perry Hits wie "Wheel In The Sky" und "Anyway You Want It".+++

Neue Hannover-Band: Ventura



Langjährig erfahrene und renommierte Musiker aus der hannoverschen Rockszene haben eine neue Band gegründet. Ventura setzen sich aus den von Terry-Hoax bekannten Musikern Kai Schiering und Martin Wichary sowie Portless-Schlagzeuger Tommy Krammling zusammen. Ventura bewegen sich nach eigenen Angaben in den Bereichen Rock, Punk und Underground und spielen in der Besetzung zwei Gitarren und Schlagzeug. Ihre Live-Premiere haben Ventura am Dienstag, dem 25.September, beim Ruby Tuesday im Café Glocksee. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de.+++

Neue Album-Besprechungen am morgigen Mittwoch

Am morgigen Mittwoch findet ihr in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" wieder einige Album-Besprechungen. Dieses Mal haben wir uns Alben gewidmet, die zum Teil im Frühjahr erschienen waren oder gerade erst vor kurzem auf den Markt gekommen sind, darunter die aktuellen Werke von Ciaran Lavery, Driven By Clockwork, Tarja und Al Di Meola. Online sind die Album-Reviews nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

The Pineapple Thief bringen "Try As I Might" heraus



Die brititsche Alternative/Progressive-Rock-Band The Pineapple Thief haben am vergangenen Freitag ein Musikvideo zu ihrem Song "Try As I Might" herausgebracht. Es handelt sich dabei um einen "Single-Edit". "Try As I Might" ist vom klanglichen Erscheinungsbild in Teilen relativ nah an der Musik, wie man sie etwa von Porcupine Tree kennt. Deren Drummer, Gavin Harrion, ist bekanntlich auch Schlagzeuger bei The Pineapple Thief. Am 31.August kommt das neue Album "Dissolution" in den Handel, am 18.September spielen The Pineapple Thief in Hannover im MusikZentrum. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.+++

You Silence I Bird drehen Live-Video in WG-Küche



Die aus Hannover und Braunschweig stammende Indie-Akustik-Folk-Pop-Band You Silence I Bird hat ein Live-Video zu ihrem Song "Hard To See" in nicht ganz gewöhnlichem Umfeld produziert. Aufgenommen wurde in der WG-Küche von Gitarrist und Sänger Paul. Über Moses, dem Schlagzeuger, hängen einige Pfannen, die ganz zum Schluss des Songs auch als Perkussion-Effekt zum Einsatz kommen. Zum Video gelangt man über den Link unten.+++

Wacken Open Air 2019 bereits ausverkauft



Das Wacken Open Air ist in seiner Ausgabe 2019 bereits jetzt restlos ausverkauft. Binnen vier Tagen wurden 75.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Erste Bands stehen bereits fest. Vom 1.-3.August 2019 werden in Wacken unter anderem Parkway Drive, Sabaton, Powerwolf und Rose Tattoo erwartet.+++

Konzert von Gentleman auf 2019 verschoben



Die Herbsttournee des Reggae-Sängers Gentleman wird auf das Frühjahr 2019 verschoben. Das bedeutet, dass das für den 4.November in der Swiss Life Hall Hannover geplante Konzert auf den 7.Mai 2019 verlegt wird. Bereits im Vorverkauf für den 4.November gekaufte Karten bleiben auch für den neuen Termin gültig. Alternativ werden Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet, wo sie ursprünglich gekauf wurden.+++

Leoniden stellen "River" vor



Die Kieler Indie-Rock-Band Leoniden stellt heute ihren neuen Song "River" vor. Das dazugehörigen Musikvideo hat in diesen Minuten Premiere. "River" ist nach "Kids" die zweite Auskopplung aus dem neuen Leoniden-Album "Again", das am 26.Oktober erwartet wird. Soeben hat die Band das Video auf ihrer Facebook-Seite geteilt (siehe Link unten). Im Verlauf ihrer kommenden, groß angelegten Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz werden Leoniden am 7.Dezember in Hannover im MusikZentrum spielen. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

"Hey Du": Neues Video von Milou & Flint



Das hannoversche Poesie-Pop-Duo hat heute mit "Hey Du" einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album "blau über grün" als Musikvideo veröffentlicht. Zuvor war bereits die Single "Schwalben Anfang Mai" erschienen (wir berichteten). Das Album "blau über grün", das zweite in der bisherigen Karriere von Milou & Flint erscheint am 7.September. Am 22.September spielt die Band im Pavillon am Raschplatz in Hannover.+++

Tourdoku von den Donots auf YouTube - neue Shows



Während der "Lauter als Bomben"-Tour der Donots im Winter und Frühjahr dieses Jahres ist der Filmemacher Julian Guttzeit mitgereist und hat sechs Tourtage für eine 48-minütige Dokumentation festgehalten. Die Video-Dokumentation mit O-Tönen, Backstage-und Konzertszenen ist jetzt im YouTube-Kanal der Donots zu finden (siehe Link unten). Ende dieses Jahres und Anfang 2019 wird die "Lauter als Bomben"-Tour fortgesetzt. In Norddeutschland treten die Donots am 25.Januar in Bremen und am 25.April in Hamburg auf. Alle neuen Tourdaten findet man auf www.donots.com+++

Jens Krause mit neuem Studio in Südfrankreich



Bereits 2017 hat der hannoversche Musikproduzent Jens Krause (u.a.Fury In The Slaughterhouse, Randy Craword, Cultured Pearls, Terry Hoax, Jan Josef Liefers, Die Prinzen) seinen Lebensmittelpunkt schrittweise nach Südfrankfreich verlegt. In diesem Jahr hat er in Barjols im Herzen der Provence sein neues Studio eingerichtet, das nun fertig ist und auf aufnahmefreudige Musiker wartet. Eindrücke, auch über die Umgebung des neuen Refugiums von Jens Kraus a.k.a. "Quincy Capitano" über den Link unten.+++

Maschseefest vorübergehend geschlossen



Wegen Unwetterwarnungen haben die Organisatoren des Maschseefestes die Seeparty heute um 16.00 Uhr vorübergehend geschlossen. Bereits heute Vormittag hatte der Veranstalter die HMTG Hannover die Unwetterwarnung weitergegeben. Aktuell regnet und gewittert es in Hannovers Süden und damit auch um den Maschsee. Einige Wetter-Apps hatten für den Abend lediglich zeitweise "leichten Regen" und Wind angekündigt, andere auch Gewitter. Von einem "starken Unwetter" kann man zur Minute in Hannover noch nicht sprechen. Ob das Maschseefest heute im Laufe des Abends, wenn sich das Wetter wieder beruhigt haben sollte, wieder geöffnet wird, ist derzeit noch nicht bekannt.+++

Joe Bonamassa stellt weiteren neuen Song vor



Am 21.September will der weltweit hoch geschätzte und sehr umtriebige Blues-Gitarrist Joe Bonamassa sein neues Album veröffentlichen. "Redemption", so der Titel, wird das dritte Bonamassa-Studioalbum in Folge mit Eigenkompositionen sein. Aktuell stellt er mit "King Bee Shakedown" einen neuen Song per Studio-Videoclip vor. Im Oktober spielt Joe Bonamassa einige Shows in Deutschland.+++

The Neal Morse Band nimmt neues Album auf