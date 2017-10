Rockszene Nachrichtenblitz

Magistarium vor neuer Album-Produktion



Die hannoversche Power-Metal-Band Magistarium hat neue Songs geschrieben, die im Frühjahr 2018 für ein neues Album aufgenommen werden sollen. Vor kurzem hat die Band die Vorproduktion mit elf neuen Songs abgeschlossen. Am 6.Oktober hatten Magistarium im Rahmen ihres Konzertes in der SubKultur in Hannovers Nordstadt bereits einige neue Titel ins Set genommen. Von ihrem zweiten und noch aktuellen Album "5´´ 55 Til The End Of Days" waren Anfang dieses Monats nur noch Restbestände von ursrprünglich 2000 gepressten CDs übrig. Dieses Album verkaufte sich auch in Japan und erreichte einige osteuropäische Musikmärkte.+++

Dritte Wahl mit Video zu "Zum Licht empor" - Hannover-Show im November



Die Punk-Band Dritte Wahl hat kürzlich ein Video zu ihrem Song "Zum Licht empor" veröffentlicht. Dieser Song stammt aus dem im September erschienenen Studioalbum "10". Derzeit befinden sich Dritte Wahl auf Tournee, am 17.November tritt die Band in Hannover im MusikZentrum auf. Mit einem sehr vollen Haus dürfte gerechnet werden. Noch sind Karten im Vorverkauf erhältlich.+++

YES mit neuem, speziellem Live-Album



Mit einem umfangreichen wie speziellem Live-Album wartet die legendäre Progressive-Rockband YES ab dem 24.November auf. "Topograhic Drama - Live Across America" erstreckt sich über zwei CD oder -in der Vinyl Ausgabe- über drei Schallplatten. Die Aufnahmen des Albums entstanden während der diesjährigen Frühjahrstour von YES durch die USA. Dabei spielte die Band in der aktuellen Besetzung Steve Howe (Gitarre), Alan White (Schlagzeug), Geoff Davis (Keyboards), Billy Sherwood (Bass) und Jon Davison (Gesang). Zusätzlich wirkte Tourdrummer Jay Schellen mit. Bei den Konzerten spielten YES ihr komplettes Album "Drama" und Auszüge aus "Tales From Topographic Oceans", obendrauf noch einige Klassiker aus anderen Alben. Im Jahr 2018 bestehen YES 50 Jahre. Aus diesem Anlass wird die Band auch in Europa touren.+++

Konzert vom Maeckes im Béi Chéz Heinz ausverkauft



Das für den kommenden Samstag im Béi Chéz Heinz angesetzte Konzert des Rappers Maeckes ist bereits jetzt ausverkauft. Das teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute mit.+++

Cryptex mit drittem und letzten Video aus "Rain Shelter Sessions"



Die hannoversche Progressive-Rockband Cryptex hat mit einem Video zu ihrem Song "Ribbon Tied Swing" den dritten und letzten Clip aus ihrer Live-Studio-Reihe "Rain Shelter Sessions" herausgebracht. Alle drei Songs dieser Reihe, "Gutter Ballet", "Closer" und -jetzt- "Ribbon Ted Swing" befinden sich auch auf der Digital-EP "Rain Shelter Sessions EP 1-3", die man von einschlägig bekannten Portalen und Online-Shop downloaden kann.+++

Gentleman kommt 2018 erneut nach Hannover



Sein "MTV unplugged"-Konzert am 14.Dezember 2017 in der Swiss Life Hall ist bereits ausverkauft (wir berichteten), nun kündigt der Reggae-Musiker Gentleman für 2018 eine weitere Tournee an. Allerdings nicht akustisch, sondern wieder vollverstärkt. Für den 4.November 2018, ist auch wieder eine Show für Hannover terminiert, erneut in der Swiss Life Hall. Der Vorverkauf hat begonnen. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Mittag mit.+++

Konzert von Chakuza & Bizzy Montana in Hannover fällt aus



Aus gesundheitlichen Gründen muss die aktuelle Tournee von Chakuza & Bizzy Montana abgesagt werden. Damit entfällt auch das für den 1.November geplante Konzert in Hannover im MusikZentrum. Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden.+++

Peter Maffay "MTV unplugged" - spezielle Show mit Gästen



Auch Peter Maffay hat ein Konzert in der Reihe "MTV unplugged" gespielt, im Steintor-Varieté in Halle, dem ältesten Varieté Theater Deutschlands. Als musikalsiche Gäste wirkten unter anderem Jennifer Weist von Jennifer Rostock, Johannes Oerding, Ray Cooper und Katie Melua mit. Das länger als zweieinhalb Stunden andauernde Konzert wurde aufgezeichnet und wird am 3.November als Album erscheinen. Auf seiner "MTV unplugged"-Tour im kommenden Jahr wird Peter Maffay am 16.Februar in Hannover in der Tui-Arena auftreten.+++

Kettcar-Album "Ich vs.Wir" ist da



Am heutigen Freitag ist das neue Album "Ich vs. Wir" der Hamburger Indie-Rock/Punk-Band Kettcar in den Handel gekommen. Zuvor hatte die Band mit einigen Single-Auskopplungen und Musikvideos auf die neue Veröffentlichung aufmerksam gemacht (Wir berichteten). Das Album bekommt man unter anderem über den Online-Shop des Label Grand Hotel van Cleef (GHvC). Am 8.Februar spielen Kettcar in Hannover im Capitol. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Karten sind im Vorverkauf zu haben.+++

Terrorgruppe präsentiert "Superblechdose"



Die Punk-Rock-Band Terrorgruppe, 2016 einer der Headliner auf dem Fährmannsfest in Hannover und seit Jahren eine Genre-Institution in Deutschland, präsentiert heute ihr neues Live-Doppelalbum "Superblechdose". Bereits 2002 hatte die Band mit "Blechdose" ein Live-Album herausgebracht. Auf "Superblechdose" befinden sich viele neue Songs und Klassiker, die Musiker betonen, dass auch zahlreiche Gimmicks, Wortspiele und "deftige Ansagen" (Pressetext) darauf zu hören sind. Im Rahmen ihrer bevorstehenden Wintertournee treten Terrorgruppe am 8.Februar in Hannover im Kulturzentrum Faust auf.+++

Sixpack-Bewerbungsschluss am 15.Oktober



Bands aus Hannover und Region, die am diesjährigen Sixpack-Contest am 9.Dezember im MusikZentrum Hannover teilnehmen möchten, können sich noch bis zum kommenden Sonntag, dem 15.Oktober bewerben. Mehr dazu über den Link unten und in unserer morgigen Freitagsausgabe von Rockszene.de.+++

Gewinnspiel The Esprits beendet - Richtige Lösung: Knifte



Die Verlosung der Gästelistenplätze für das morgige, ausverkaufte Konzert von The Esprits im LUX in Hannover ist beendet. Die richtige Lösung unserer Preisfrage war c) Knifte. Die Gewinner haben wir mittlerweile direkt per E-Mail benachrichtigt. Einlass für die Show von The Esprits am morgigen Freitag im LUX ist ab 19.00 Uhr, der Beginn ist für 20.00 Uhr vorgesehen. Als support ist die Band Matagalpa aus Hannover dabei.+++

Konzert von Bollmer im LUX fällt aus



Das für den 25.Oktober im LUX am Schwarzen Bären in Hannover geplante Konzert des Musikers Bollmer wurde "aus organisatorischen Gründen" abgesagt. Bereits gekaufte Karten würden zurückerstattet werden, teilte der örtlicher Veranstalter Hannover Concerts heute Nachmittag mit.+++

Nachhaltigkeitspreis für Annie Lennox und Marius Müller-Westernhagen



Die Sängerin Annie Lennox und der Musiker Marius Müller-Westerhagen werden mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Mit den Auszeichnungen würdigt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis den vorbildlichen ökologischen und sozialen Einsatz beider Künstler. Die Preise werden am 8. Dezember 2017 in Düsseldorf verliehen.+++

Berlin-Konzert von Morrissey heute Abend im Stream bei arte TV



Am heutigen Mittwochabend tritt Morrissey im Rahmen der Reihe "Berlin live" im Berliner Club "Schwuz" auf. Dieser Auftritt wird ab 19 Uhr (CET) auf dem TV-Sender arte im Stream zu verfolgen sein. Morrissey plant, im Verlauf seiner heutigen Show einen Querschnitt aus seinem bisherigen musikalischen Schaffen zu präsentieren.+++

Molly Hatchet mit Southern Rock bald in Hannover



Die Southern-Rock-Urgesteine von Molly Hatchet werden im Verlauf ihrer bevorstehenden Tournee am 12.Dezember in Hannover im MusikZentrum spielen. Als support sind Dezperados mit dabei. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Gentleman am 14.Dezember in Hannover ausverkauft



Das "MTV unplugged"-Konzert von Gentleman am 14.Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover ist ausverkauft. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Mittag mit.+++

Alter Bridge Sonntag mit As Lions in Hannover



Die britische Band As Lions ist special guest der heute Abend startenden Europa-Tour der US-Band Alter Bridge. Am kommenden Sonntag, dem 15.Oktober sind Alter Bridge mit As Lions zu Gast in Hannover in der Swiss Life Hall. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich. Mehr zum Thema in der morgigen Mittwochsausgabe hier auf Rockszene.de, online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Wirtz stellt neues Album im November vor



Der Frankfurter Rockmusiker Daniel Wirtz, in der Musikszene vielen einfach als Wirtz geläufig, kündigt für den 17.November die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums "Die fünfte Dimension" an. Bereits am 17.Oktober soll ein Videoclip zum neuen Song "Gib nicht auf" erscheinen.+++

Belle & Sebastian bringen 3 EPs in Serie heraus