Rockszene Nachrichtenblitz

Jendrik Sigwart vertritt Deutschland beim ESC 2021



Der 26-jährige Jendrik Sigwart wird Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest am 22. Mai in Rotterdam vertreten. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hatten sich zwei Jurys für den Sänger, Songschreiber und Musical-Darsteller, der an der Hochschule in Osnabrück studiert hat, entschieden. Welchen Song Jendrik präsentierten wird, soll Ende Februar vom NDR bekannt gegeben werden.+++

www.facebook.com/Jendriik/ 08.02.2021, 18:07 UhrDer 26-jährige Jendrik Sigwart wird Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest am 22. Mai in Rotterdam vertreten. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hatten sich zwei Jurys für den Sänger, Songschreiber und Musical-Darsteller, der an der Hochschule in Osnabrück studiert hat, entschieden. Welchen Song Jendrik präsentierten wird, soll Ende Februar vom NDR bekannt gegeben werden.+++

Konzept der Strandkorb-Open-Airs in weiteren Städten Deutschlands



2020 fanden in Mönchengladbach einige corona-konforme Open-Air-Konzerte statt, bei denen die Besucher isoliert und mit Abstand in Strandkörben Platz nahmen. Dieses Konzept wird nun auf andere Städte in Deutschland ausgeweitet. Über 100 Strandkonzerte sollen zwischen Juni und September in Mönchengladbach, St. Wendel, Augsburg, Wiesbaden, Cham und in der Nähe von Berlin stattfinden. Präsentiert werden Acts aus Deutschland aus den Bereichen Comedy, Pop und Rock, darunter Helge Schneider, Schandmaul, In Extremo, VNV Nation, Mono Inc. , Element Of Crime, Gentleman und Culcha Candela. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

strandkorb-openair.de 08.02.2021, 17:59 Uhr2020 fanden in Mönchengladbach einige corona-konforme Open-Air-Konzerte statt, bei denen die Besucher isoliert und mit Abstand in Strandkörben Platz nahmen. Dieses Konzept wird nun auf andere Städte in Deutschland ausgeweitet. Über 100 Strandkonzerte sollen zwischen Juni und September in Mönchengladbach, St. Wendel, Augsburg, Wiesbaden, Cham und in der Nähe von Berlin stattfinden. Präsentiert werden Acts aus Deutschland aus den Bereichen Comedy, Pop und Rock, darunter Helge Schneider, Schandmaul, In Extremo, VNV Nation, Mono Inc. , Element Of Crime, Gentleman und Culcha Candela. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Fiddler`s Green veröffentlichen neues Video



Die Folk Punk Band Fiddler`s Green hat heute ein Video zu ihrem Coversong „Auld Lang Syne“ veröffentlicht. Der Clip zeigt Ausschnitte ihrer großen Jubiläumshows, die letztes Jahr im Dezember stattfand. +++

www.youtube.com/watch?v=s5jd3wjBJfQ 05.02.2021, 14:51 UhrDie Folk Punk Band Fiddler`s Green hat heute ein Video zu ihrem Coversong „Auld Lang Syne“ veröffentlicht. Der Clip zeigt Ausschnitte ihrer großen Jubiläumshows, die letztes Jahr im Dezember stattfand. +++

Johnossi planen Hannover-Show



Die schwedische Indie-Rockband Johnossi hat ihre Tour erneut verschoben. Die Shows, die eigentlich ab diesen April stattfinden sollten, werden jetzt erst von Dezember an starten. Zusätzlich haben Johnossi nun aber auch einen Termin in Hannover angekündigt. Am 18. Dezember möchten sie im Kulturzentrum Faust auftreten. +++

www.kulturzentrum-faust.de 05.02.2021, 14:00 UhrDie schwedische Indie-Rockband Johnossi hat ihre Tour erneut verschoben. Die Shows, die eigentlich ab diesen April stattfinden sollten, werden jetzt erst von Dezember an starten. Zusätzlich haben Johnossi nun aber auch einen Termin in Hannover angekündigt. Am 18. Dezember möchten sie im Kulturzentrum Faust auftreten. +++

Alice Cooper spendiert zum Geburtstag kostenlosen Song-Download



Der als Schock-Rocker bekannt gewordene Sänger und Live-Rock-Entertainer Alice Cooper feiert am heutigen 4. Februar seinen 73. Geburtstag. Aus diesem Anlass spendiert Cooper einen kostenlosen Downloads seines neuen Songs "Social Debris". Der Song, der von dem neuen, am 26. Feburar erscheinenden Alice Cooper Album "Detroit Stories" stammt, kann bis zum morgigen Freitagnachmittag über die Website des Künstlers heruntergeladen werden (siehe Link unten).+++

www.alicecooper-detroitstories.com 04.02.2021, 18:15 UhrDer als Schock-Rocker bekannt gewordene Sänger und Live-Rock-Entertainer Alice Cooper feiert am heutigen 4. Februar seinen 73. Geburtstag. Aus diesem Anlass spendiert Cooper einen kostenlosen Downloads seines neuen Songs "Social Debris". Der Song, der von dem neuen, am 26. Feburar erscheinenden Alice Cooper Album "Detroit Stories" stammt, kann bis zum morgigen Freitagnachmittag über die Website des Künstlers heruntergeladen werden (siehe Link unten).+++

The Mighty Mighty Bosstones stellen "The Final Parade" vor.



Die Ska-Core-Band The Mighty Mighty Bosstones haben einen Plattenvertrag mit Hellcat Records geschlossen. Jüngst erschienen ist der Song "The Final Parade" inklusive achtminütigen, aufwändig animiertem Video. Zahlreiche, teils prominente musikalische Gäste waren an "The Final Parade" beteiligt. Zum Video-Clip geht es über den Link unten+++

www.youtube.com/watch?v=WcwNZLgVE1g 03.02.2021, 18:47 UhrDie Ska-Core-Band The Mighty Mighty Bosstones haben einen Plattenvertrag mit Hellcat Records geschlossen. Jüngst erschienen ist der Song "The Final Parade" inklusive achtminütigen, aufwändig animiertem Video. Zahlreiche, teils prominente musikalische Gäste waren an "The Final Parade" beteiligt. Zum Video-Clip geht es über den Link unten+++

Stoppok zum 65. Geburtstag mit Streaming-Konzert



Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Stoppok wird 65 Jahre jung. Aus diesem Anlass gibt er am 21. Februar ein Live-Streaming-Konzert aus dem Politbüro in Hamburg, zudem auch einige musikalische Gäste erwartet werden. Weitere Infos über den Link unten.+++

www.facebook.com/Stoppok.de 03.02.2021, 18:41 UhrDer Sänger, Gitarrist und Songschreiber Stoppok wird 65 Jahre jung. Aus diesem Anlass gibt er am 21. Februar ein Live-Streaming-Konzert aus dem Politbüro in Hamburg, zudem auch einige musikalische Gäste erwartet werden. Weitere Infos über den Link unten.+++

Long Distance Calling zeigen erstes Video aus neuer Jam-EP



Wie auch unserer Musikmagazin bereits berichtete, will die Post-Rock-Band Long Distance Calling am 26. Februar ihre Jam-EP "Ghosts" veröffentlichen. Darauf enthalten ist auch das Stück "Black Shuck", zu dem am vergangenen Freitag bereits ein Video erschienen ist. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=pbkYTH82Tng 02.02.2021, 19:05 UhrWie auch unserer Musikmagazin bereits berichtete, will die Post-Rock-Band Long Distance Calling am 26. Februar ihre Jam-EP "Ghosts" veröffentlichen. Darauf enthalten ist auch das Stück "Black Shuck", zu dem am vergangenen Freitag bereits ein Video erschienen ist. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

U.D.O. mit Live-DVD von großem Corona-conformen Open-Air in Budapest.



Im vergangenen September war es deutschen Heavy-Metal-Band U.D.O. um Sänger Udo Dirkschneider möglich, ein Corona-conformes Open-Air-Konzert in Bulgarien zu spielen. Für immerhin 2500 anwesende Konzertbesucherinnen und -besucher. Dieses vergleichsweise außergewöhnliche Konzert in einem alten Freiluftheater in Plovdiv wurde audiovisuell mitgeschnitten. Am 19. März erscheint das Ganze auf einer Live-DVD.+++

www.udo-online.de 02.02.2021, 19:01 UhrIm vergangenen September war es deutschen Heavy-Metal-Band U.D.O. um Sänger Udo Dirkschneider möglich, ein Corona-conformes Open-Air-Konzert in Bulgarien zu spielen. Für immerhin 2500 anwesende Konzertbesucherinnen und -besucher. Dieses vergleichsweise außergewöhnliche Konzert in einem alten Freiluftheater in Plovdiv wurde audiovisuell mitgeschnitten. Am 19. März erscheint das Ganze auf einer Live-DVD.+++

René Wermke hat Video Reihe "Blues Harp lernen" gestartet



Vor einigen Monaten hatten wir ein Interview mit Sänger, Gitarrist und Blues-Harp-Spezialist René Wermke veröffentlicht. Mittlerweile hat der Musiker und Dozent auf YouTube seine Reihe "Blues Harp lernen" gestartet. Dort gibt er Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, die sich näher mit dem Instrument und dem Spiel darauf beschäftigen möchten. Seit Ende Januar sind bereits drei Folgen im Netz. Zur ersten Einstiegsfolge gelangt man über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=1GS3tY73W68&t=658s 02.02.2021, 18:53 UhrVor einigen Monaten hatten wir ein Interview mit Sänger, Gitarrist und Blues-Harp-Spezialist René Wermke veröffentlicht. Mittlerweile hat der Musiker und Dozent auf YouTube seine Reihe "Blues Harp lernen" gestartet. Dort gibt er Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, die sich näher mit dem Instrument und dem Spiel darauf beschäftigen möchten. Seit Ende Januar sind bereits drei Folgen im Netz. Zur ersten Einstiegsfolge gelangt man über den Link unten.+++

beatbar Mitte Februar mit neuem Album



Nach nur einem Jahr legt die hannoversche Band beatbar gleich das nächste Album vor. "No Buyers Found" ist der Titel und wird ab dem 16. Februar erhältlich sein. Als Gastmusiker konnten beatbar Daniel Zeinoun von Brazzo Brazzone gewinnen.+++

www.facebook.com/beatbarband 01.02.2021, 18:36 UhrNach nur einem Jahr legt die hannoversche Band beatbar gleich das nächste Album vor. "No Buyers Found" ist der Titel und wird ab dem 16. Februar erhältlich sein. Als Gastmusiker konnten beatbar Daniel Zeinoun von Brazzo Brazzone gewinnen.+++

Antilopen Gang erweitert Tour 2022 - Show in Hannover dazugekommen



Das Rap-Trio Antilopen Gang hat seine "Aufbruch Aufbruch" Tournee in das Jahr 2022 verschoben und noch zahlreiche Konzerte obendrauf gebucht. Neu ist unter anderem eine Show in Hannover, die am 20. Januar 2022 im Capitol über die dortige Bühne gehen soll. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.antilopengang.de 01.02.2021, 18:09 UhrDas Rap-Trio Antilopen Gang hat seine "Aufbruch Aufbruch" Tournee in das Jahr 2022 verschoben und noch zahlreiche Konzerte obendrauf gebucht. Neu ist unter anderem eine Show in Hannover, die am 20. Januar 2022 im Capitol über die dortige Bühne gehen soll. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Tierschutz und Heavy Metal



Eine Gruppe von Metalfans setzt sich für das Wohl von Tieren ein und versteigert über ihre Website allerlei Dinge, die das Herz von Metallern höher schlagen lassen dürften. Das sind insbesondere Tonträger und Merchartikel die von Bands, Labels und Privatpersonen gespendet werden. Die Einnahmen aus den Versteigerungen gehen zu 100 % an Tierschützerinnen und Tierschützer sowie Vereine im In-und Ausland. Mehr über den Link unten.+++

www.metalheads4pets.de 01.02.2021, 17:56 UhrEine Gruppe von Metalfans setzt sich für das Wohl von Tieren ein und versteigert über ihre Website allerlei Dinge, die das Herz von Metallern höher schlagen lassen dürften. Das sind insbesondere Tonträger und Merchartikel die von Bands, Labels und Privatpersonen gespendet werden. Die Einnahmen aus den Versteigerungen gehen zu 100 % an Tierschützerinnen und Tierschützer sowie Vereine im In-und Ausland. Mehr über den Link unten.+++

Source Of Rage stellen neues Video vor



Die aus Sarstedt und Hannover stammende Metal-Band Source Of Rage hat am vergangenen Freitag ihren neuen Song "Aware" per Musikvideo vorgestellt. Im Zuge der Produktion kam es zu einer interessanten Zusammenarbeit, die sich aus dem Auftritt von Source Of Rage auf dem Wacken Open Air 2019 entwickelte. Zum Video gelangt man über den Link unten. Mehr zum Thema gibt es in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

www.youtube.com/watch?v=TzF6jlpCj84 01.02.2021, 17:51 UhrDie aus Sarstedt und Hannover stammende Metal-Band Source Of Rage hat am vergangenen Freitag ihren neuen Song "Aware" per Musikvideo vorgestellt. Im Zuge der Produktion kam es zu einer interessanten Zusammenarbeit, die sich aus dem Auftritt von Source Of Rage auf dem Wacken Open Air 2019 entwickelte. Zum Video gelangt man über den Link unten. Mehr zum Thema gibt es in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Drei Tage Wach kündigen neuen Song für kommenden Freitag an



Lange nichts mehr gehört hatte man von der hannoversche Indie-Rock-Band Drei Tage Wach. Das wird sich in Kürze ändern. Für den kommenden Freitag, 5. Februar avisieren Drei Tage Wach ihre neue Single "Kann ich dich fragen". Ein Musikvideo gibt es dann auch dazu. Mehr verrät die Band derzeit noch nicht, mit einer Ausnahme: Gitarrist Malte spoilert zumindest, dass er bei diesem Song nicht E-Gitarre spielt. Man darf gespannt sein.+++

www.facebook.com/dreitagewach.band 01.02.2021, 17:49 UhrLange nichts mehr gehört hatte man von der hannoversche Indie-Rock-Band Drei Tage Wach. Das wird sich in Kürze ändern. Für den kommenden Freitag, 5. Februar avisieren Drei Tage Wach ihre neue Single "Kann ich dich fragen". Ein Musikvideo gibt es dann auch dazu. Mehr verrät die Band derzeit noch nicht, mit einer Ausnahme: Gitarrist Malte spoilert zumindest, dass er bei diesem Song nicht E-Gitarre spielt. Man darf gespannt sein.+++

Papa Roach mit neuer Version von „Last Resort“



Die US-amerikanische Alternative Rockband Papa Roach hat ihren Hit „Last Resort“ erneut veröffentlicht. Die neue Version ist Kooperation mit TikTok-Phänomen und Youtuber Jeris Johnson. Der Song ist auch auf Jeris Johnsons EP „my sword“ zu hören. +++

www.youtube.com/watch?v=GYDTcCf0xvw 29.01.2021, 12:28 UhrDie US-amerikanische Alternative Rockband Papa Roach hat ihren Hit „Last Resort“ erneut veröffentlicht. Die neue Version ist Kooperation mit TikTok-Phänomen und Youtuber Jeris Johnson. Der Song ist auch auf Jeris Johnsons EP „my sword“ zu hören. +++

Seether veröffentlichen neues Video



Die südafrikanische Post-Grunge Band Seether hat vor kurzem ein Video zu ihrem Song „Bruised And Bloodied“ veröffentlicht. Der Song ist Teil ihres Albums „Si Vis Pacem, Para Bellum“ , das Ende August letzes Jahr auf den Markt kam. +++

www.youtube.com/watch?v=RbslF7GISf0 29.01.2021, 12:28 UhrDie südafrikanische Post-Grunge Band Seether hat vor kurzem ein Video zu ihrem Song „Bruised And Bloodied“ veröffentlicht. Der Song ist Teil ihres Albums „Si Vis Pacem, Para Bellum“ , das Ende August letzes Jahr auf den Markt kam. +++

Jan Delay kündigt neues Album an



Der Hamburger Musiker Jan Delay hat ein neues Album angekündigt. Es soll „Earth, Wind & Feiern“ heißen und am 21. Mai auf den Markt kommen. Die erste Single „Intro“ hat er aber schon heute veröffentlicht. +++

www.youtube.com/watch?v=nsor2KHk6_s 29.01.2021, 12:27 UhrDer Hamburger Musiker Jan Delay hat ein neues Album angekündigt. Es soll „Earth, Wind & Feiern“ heißen und am 21. Mai auf den Markt kommen. Die erste Single „Intro“ hat er aber schon heute veröffentlicht. +++

Richie Kotzen und Adrian Smith mit gemeinsamem Album



Die Gitarristen Richie Kotzen und Adrian Smith bringen am 26. März ihr erstes gemeinsames Album "Taking My Chances" auf den Markt. Zum Titelsong gibt es bereits ein Video (siehe Link unten). Adrian Smith ist, Kenner der Hardrock-und Metalszene wissen das, einer der Gitarristen von Iron Maiden. Richie Kotzen ist im gleichen Genre ein seit vielen Jahren arrivierter Gitarrist, Sänger und Songschreiber mit zahlreichen Solo-Veröffentlichungen. Er war zudem Mitglied in den Bands Poison und Mr. Big.+++

www.youtube.com/watch?v=OOyeowWVwN8 27.01.2021, 18:20 UhrDie Gitarristen Richie Kotzen und Adrian Smith bringen am 26. März ihr erstes gemeinsames Album "Taking My Chances" auf den Markt. Zum Titelsong gibt es bereits ein Video (siehe Link unten). Adrian Smith ist, Kenner der Hardrock-und Metalszene wissen das, einer der Gitarristen von Iron Maiden. Richie Kotzen ist im gleichen Genre ein seit vielen Jahren arrivierter Gitarrist, Sänger und Songschreiber mit zahlreichen Solo-Veröffentlichungen. Er war zudem Mitglied in den Bands Poison und Mr. Big.+++

Broilers kündigen neues Album im April an