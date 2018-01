Rockszene Nachrichtenblitz

Ska-Punk/Alternative-Band Talco präsentiert neue Single und Video



Die italienische Ska-Punk/Alternative-Band Talco hat heute eine neue Single sowie ein neues Video veröffentlicht. "Bonmayé", so der Titel des neuen Songs, ist eine Hommage an den Boxer Muhammad Ali. "Bonmayé" ist die zweite Auskopplung aus dem neuen Talco-Album "And The Winner Isn´t", das am 23.Februar in den Handel kommt und mit dem die Band Anfang März auch in Deutschland auf Tournee geht. Das einzige Konzert in Norddeutschland findet am 23.März in der Hamburger Fabrik statt.+++

Kim Wilde kommt mit neuem Material nach Hannover



Kim Wilde war Anfang der Achtziger mit Hits wie "Kids In America", "Chequered Love" oder "Cambodia" ein Popstar-Teenie-und Jugendidol. Ihre Poster hingen in zahlreichen Jugendzimmern. Von Mitte der 1990er-bis Mitte der 2000er-Jahre veröffentlichte sie keine Alben und widmete sich anderen Projekten. Inzwischen ist Kim Wilde wieder seit einigen jahren musikalisch aktiv und wird am 16.März ihr erstes Album seit sieben Jahren vorstellen. "Here Come The Aliens" enthält zwölf neue Songs. Im Herbst geht sie auf Tournee und tritt am 12.Oktober in Hannover im Capitol auf. Weitere Club-Konzerte in Norddeutschland sind für den 7.Oktober im Pier 2 in Bremen und für den 9.Oktober in der Großen Freiheit in Hamburg terminiert.+++

Spider Promotion bucht US-Musiker Jared Hart



Die hannoversche Booking-und Promotionagentur Spider Promotion spinnt einen Faden international, über den großen Teich nach New Jersey. Ab sofort übernimmt man das Tourbooking für den US-Musiker Jared Hart, der Ende September in Deutschland auf Konzertreise gehen will. Unlängst war Jared Hart in Hannover im Centrum aufgetreten. Mehr dazu in Kürze bei uns im Online-Magazin.+++

Neal Morse Band wieder im Studio



Progressive-Rock-Tausendsassa Neal Morse tanzt derzeit auf zwei Hochzeiten gleichzeitig: Kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Singer-/Songwriter Solo-Albums "Life And Times" und einer geplanten Solo-Tournee, hat er sich bereits wieder ins Studio begeben, um mit The Neal Morse Band an den Aufnahmen für ein neues Album zu arbeiten. Aktuell posten die Bandmitglieder, darunter Schlagzeuger Mike Portnoy und Gitarrist Eric Gilette Fotos von den Aufnahmesession. Neal Morse hat unterdessen eine zweite Video-Song-Auskopplung aus seinem Solo-Album veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Clip zu dem Song "Livin´Lightly".+++

Q-bic touren wieder in Norddeutschland



Die hannoversche Disco-Soul-Funk-Band Q-bic tourt im Januar, Februar und März wieder durch einige norddeutsche Städte. Start ist am 27.Januar im Filou in Steinhude. Weitere Termine: 17.Februar, Littera Nova, Hildesheim - 24.Februar, Barnaby´s Blues Bar, Braunschweig und 10.März, Freundlich + Kompetent, Hamburg. Im Juni spielen Q-bic, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bandbestehen feiern, noch eine Show in Lüneburg.+++

U2 kommen für drei Konzerte nach Deutschland



Die irische Rockband U2 wird in diesem Jahr für drei Shows nach Deutschland kommen. Im Verlauf ihrer eXPIERIENCE + INNOCENCE-Tour sind folgende Konzerte angesetzt: Freitag, 31.August, Berlin, Mercedes-Benz-Arena - Dienstag, 4.September, Köln, Lanxess Arena und Mittwoch, 3.Oktober, Hamburg, Barclay-Card Arena. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 26.Januar.+++

Ausverkaufte Konzerte in Hannover - aktuelle Übersicht

16.01.2018, 13:40 Uhr

Der Konzert-und Veranstaltungsmarkt in Hannover boomt immer weiter. Heute erreichen uns wieder aktuelle Meldungen über bereits ausverkaufte Konzerte, die in nächster Zeit stattfinden. Neu als ausverkauft gemeldet wurden unter anderem die Shows von: Pohlmann (20.+22.Januar im LUX), Wanda (15.März im Capitol) und Machine Head (9.Mai im Capitol).+++

The Flatliners supporten Hot Water Music



Die kanadische Punk-Rock-Band The Flatliners wird die US-Punk-Rock/Hardcore-Band Hot Water Music bei deren drei Deutschland-Konzerten im Frühjahr in Köln (26.April), in Berlin (27.April) und in München (28.April) supporten. Hot Water Music stellen bei diesen drei "Medienstädte-Konzerten" ihr aktuelles Album "Light It Up" vor. Auch The Flatliners haben mit "Inviting Light" im letzten Jahr ein neues Album veröffentlicht. Von den lediglich drei Hot-Water-Music-Konzerten ist die Show im Berliner Club Astra bereits ausverkauft.+++

Beth Ditto mit Solo-Show im Juli in Hannover



Beth Ditto, die charismatische und stimmgewaltige Frontfrau der Band Gossip wird im Sommer drei exklusive Solo-Shows in Deutschland spielen. Bie dieser Gelegenheit wird sie ihr im vergangenen Jahr erschienenes Solo Album "Fake Sugar" live vorstellen. Am Dienstag, dem 24.Juli wird Beth Ditto im Capitol in Hannover zu sehen und zu hören sein. Weitere Shows sind für den 23.Juli im süddeutschen Singen (Hohentwielfestival) und am 25.Juli in Münster (Skater´s Palace) terminiert. Der Kartenvorverkauf startet am 19.Januar.+++

Neue Videos von Das Pack und von Long Distance Calling



Die Bands Das Pack und Long Distance Calling haben im Vorfeld der Veröffentlichungen ihrer jeweils neuen Studioalben, neue Musikvideos fertiggestellt. Das Pack präsentiert die Single "Hartgekochtes Herz", Long Distance Calling ein Video zum Stück "Ascending". Beide Bands werden in den kommenden Wochen auch in Hannover auftreten. Beide jeweils im LUX. Das Pack am 10.März, Long Distance Calling bereits am 22.Februar.+++

Marteria-Show im Stadion bereits ausverkauft - Zusatzkonzert in Hannover



Wenn man ein Konzert des derzeit überaus populären Rappers Marteria besuchen will, muss man in der Regel lange im Voraus planen. Mittlerweile sind alle Tickets für sein "Roswell Tour"-Abschlusskonzert am 1.September im Rostocker Ostseestadion vergriffen. 33.000 Fans werden erwartet. In Hannover wird Materia am 20.März ein Zusatzkonzert in der Swiss Life Hall geben. Hierfür stehen 5000 Karten zur Verfügung und auch hier zeichnet sich ab, dass auch dieses Konzert am Ende ausverkauft sein könnte. Weit mehr als 3000 Karten sind bereits verkauft, wie wir auf Nachfrage erfuhren. Bereits das erste Marteria-Konzert im Verlauf der "Rosswell" in Hannover, am 15.Dezember letzten Jahres, war ausverkauft (Wir berichteten). Tickets und mehr Infos zur Hannover-Show am 20.März gibt es unter anderem über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Emerson Prime und Passepartout im ausverkauften LUX



Einen augen-und ohrenscheinlich glücklichen Abend hatten am gestrigen Donnerstag die beiden hannoverschen Bands Emerson Prime und Passepartout und ihr Publikum im LUX. Beide Bands hatten dieses Konzert, in dessen Rahmen Emerson Prime ihr Debütalbum "Wonderseed" vorstellten, gemeinsam organisiert. Der Club war mit 200 Besuchern restlos ausverkauft, die Atmosphäre freundlich-entspannt-stimmungsvoll. Ein Konzertbericht und eine Fotostrecke folgen im Laufe des heutigen Nachmittag hier bei uns.+++

Rise Against präsentieren Clip zu "House On Fire"



Die US-amerikanische Punk/Hardcore-Band Rise Against hat einen weiteren Song aus ihrem Album "Wolves" ausgekoppelt. Zu "House On Fire" ist aktuell ein Musikvideo erschienen. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Daniel Carberry. Im Juni treten Rise Against in Deutschland bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park auf.+++

Cannibal Corpse und The Black Dahlia Murder in Hannover ausverkauft



Es gibt offensichtlich zahlreiche konzert-motivierte Death-Metal-Fans in Hannover: Das für den 9.Februar im MusikZentrum terminierte Konzert mit den Bands Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder und No Return ist seit heute Nachmittag ausverkauft.+++

local heroes hebt Altersdurchschnitt auf 30



Neues rund um den local-heroes-Bandwettbewerb. Für die kommende Saison 2018/2019 können sich auch Bands mit einem etwas höheren Altersdurchschnitt für die Teilnahme an local-heroes bewerben. Die neue Grenze ist ein Altersdurchschnitt von 30 Jahre. Zuvor durften die Musikerinnen und Musiker einer Band im Schnitt nicht älter als 27 Jahre sein, um an local heroes teilnehmen zu dürfen.+++

Kuersche mit neuer Band



Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kuersche meldet in seinem musikalischen Umfeld eine neue Rhythmusgruppe. Der Hannoveraner wird zukünftig bei Band-Shows mit Jan und Lars Neuman an Bass respektive Schlagzeug auftreten. Zuletzt war der Alternative-Pop-Musiker mit Mitgliedern von Fury in the Slaughterhouse unterwegs.+++

Sänger verlässt Scarnival



Die hannoversche Metalband Scarnival sucht einen neuen Sänger. Der langjährige Shouter Daniel will sich wieder mehr auf seine ursprüngliche angestammte Band Iquiring Blood konzentrieren, die ebenso wie Scarnival in der hiesigen Metalszene einen klangvollen Namen hat. Somit sind Scarnval derzeit auf der Suche nach einem neuen Sänger.+++

Song-Jubiläum: "(Sittin´On) The Dock Of The Bay" wird 50



Der Welthit "(Sittin´On) The Dock Oft The Bay" ist heute vor 50 Jahren offiziell veröffentlicht worden. Der Song von Soul-Legende Otis Redding erreichte im Januar 1968 schnell Top-Platzierungen in den Charts vieler Länder und wurde zu einem Evergreen. "(Sittin´On) The Dock Of The Bay" zählt zu den wenigen Songs aus den 1960er-Jahren, die über 100.000 Streams auf Spotify verzeichnen können. Zum Jubiläum hat die Plattenfirma Volt/Stax/Atlantic-Atco / Warner Music Entertainment eine goldene 7" Vinyl-Single mit dem Titel herausgebracht sowie eine 7-LP-Vinyl-Box mit den Original-Mono-Mixen aller Studioalben von Otis Redding.Der Musiker verunglückte am 10.Dezember 1967 bei einem Flugzeugabsturz tödlich. Am 7.Dezember hatte er "(Sittin´On) The Dock Of The Bay" aufgenommen+++

Ausverkaufte Konzert im LUX, im Béi Chéz Heinz und im MusikZentrum



Einige der in den kommenden Wochen in Hannover geplante Konzerte sind bereits ausverkauft. Vereinzelte Shows meldeten wir bereits kürzlich als "sold out". Heute hat der örtliche Veranstalter Hannover Concerts ein kurze Übersicht herausgegeben, für welche Konzerte in Hannover bereits alle Tickets vergriffen sind: Razz, am heutigen Montagabend, 8.Januar im Béi Chéz Heinz, FJØRT am 20.Januar im MusikZentrum, Alex Mofa Gang am 27.Januar im LUX und Giant Rocks am 31.Januar im MusikZentrum.+++

Simple Minds planen Tour zum neuen Album mit The Pretenders