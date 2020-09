Rockszene Nachrichtenblitz

Joan Randall veröffentlichen neues Album



Die hannoversche Rockband Joan Randall hat ein neues Album mit dem Titel „Septembermädchen“ veröffentlicht. Es enthält insgesamt acht neue Songs und steht ab sofort auf allen gängigen Plattformen als Stream oder zum Download zur Verfügung. +++

www.facebook.com/joanrandallband 21.09.2020, 13:32 UhrDie hannoversche Rockband Joan Randall hat ein neues Album mit dem Titel „Septembermädchen“ veröffentlicht. Es enthält insgesamt acht neue Songs und steht ab sofort auf allen gängigen Plattformen als Stream oder zum Download zur Verfügung. +++

Deftones bringen neuen Song heraus



Die US-amerikanische Metal-Band Deftones hat vor kurzem ihren Song „Genesis“ veröffentlicht. Begleitet wird er von einem schwarz-weiß Video, das unter der Leitung von Regisseur Sebastian Kökow und Kameramann Clemente Ruiz entstand. „Genesis“ ist die zweite Singleauskopplung ihres Albums „Ohms“, das am kommenden Freitag, den 25. September auf den Markt kommt. +++

www.youtube.com/watch?v=fbp0bET06wc 21.09.2020, 13:32 UhrDie US-amerikanische Metal-Band Deftones hat vor kurzem ihren Song „Genesis“ veröffentlicht. Begleitet wird er von einem schwarz-weiß Video, das unter der Leitung von Regisseur Sebastian Kökow und Kameramann Clemente Ruiz entstand. „Genesis“ ist die zweite Singleauskopplung ihres Albums „Ohms“, das am kommenden Freitag, den 25. September auf den Markt kommt. +++

The Baseballs covern A-ha



Die deutsche Rock`n`Roll Band The Baseballs hat heute ihre Coverversion des A-ha Klassikers „Take on me“ veröffentlicht. Der Song ist nach „Don`t worry be happy“ die zweite Singleauskopplung ihres Albums „Hot Shots“, das am 23. Oktober auf den Markt kommen soll. +++

www.youtube.com/watch?v=XBVo5Wrlwe8 18.09.2020, 11:51 UhrDie deutsche Rock`n`Roll Band The Baseballs hat heute ihre Coverversion des A-ha Klassikers „Take on me“ veröffentlicht. Der Song ist nach „Don`t worry be happy“ die zweite Singleauskopplung ihres Albums „Hot Shots“, das am 23. Oktober auf den Markt kommen soll. +++

Hollywood Undead veröffentlichten neuen Song



Die US-amerikanische Nu-Metal Band Hollywood Undead hat heute ihren Song „Coming Home“ veröffentlicht. Er ist nach „Idol“ bereits die zweite Single der Kalifornier innerhalb kurzer Zeit. Wann ihre EP „New Empire Vol. 2“ auf den Markt kommen soll und ob sich diese beiden Songs auch auf ihr befinden werden ist allerdings bisher unklar. +++

www.youtube.com/watch?v=QQyDahWCwX0 18.09.2020, 11:51 UhrDie US-amerikanische Nu-Metal Band Hollywood Undead hat heute ihren Song „Coming Home“ veröffentlicht. Er ist nach „Idol“ bereits die zweite Single der Kalifornier innerhalb kurzer Zeit. Wann ihre EP „New Empire Vol. 2“ auf den Markt kommen soll und ob sich diese beiden Songs auch auf ihr befinden werden ist allerdings bisher unklar. +++

Arte gedenkt Jimi Hendrix



Heute vor genau 50 Jahren ist die Gitarrenlegende Jimi Hendrix im Alter von nur 27 Jahren in London gestorben. Um dem Ausnahmekünstler zu gedenken hat der TV-Sender Arte eine 90-minütige Dokumentation online gestellt, die das Leben von Jimi Hendrix zeigen soll. +++

www.arte.tv 18.09.2020, 11:50 UhrHeute vor genau 50 Jahren ist die Gitarrenlegende Jimi Hendrix im Alter von nur 27 Jahren in London gestorben. Um dem Ausnahmekünstler zu gedenken hat der TV-Sender Arte eine 90-minütige Dokumentation online gestellt, die das Leben von Jimi Hendrix zeigen soll. +++

Vicious Rumors veröffentlichen neues Video



Die US-amerikanische Metal-Band Vicious Rumors hat gerade eben ihren Song „Celebration Decay“ samt dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Die Singleauskopplung ist geleichzeitig auch der Titeltrack ihres gleichnamigen Albums, das im August auf dem Markt kam. +++

www.youtube.com/watch?v=149fgG1jj9g 18.09.2020, 11:49 UhrDie US-amerikanische Metal-Band Vicious Rumors hat gerade eben ihren Song „Celebration Decay“ samt dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Die Singleauskopplung ist geleichzeitig auch der Titeltrack ihres gleichnamigen Albums, das im August auf dem Markt kam. +++

Ayreon mit weiterem Einblick in "Transitus"



Der Progressive-Rock-Musiker Ayreon gewährt mit dem Song "Talk Of The Town" einen weiteren Einblick in sein am 25. September erscheinendes Konzeptalbum "Transitus". Zum "Talk Of The Town"-Video gelangt man über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=miotXaqJ-Cs 17.09.2020, 18:58 UhrDer Progressive-Rock-Musiker Ayreon gewährt mit dem Song "Talk Of The Town" einen weiteren Einblick in sein am 25. September erscheinendes Konzeptalbum "Transitus". Zum "Talk Of The Town"-Video gelangt man über den Link unten.+++

Black Stone Cherry mit neuem Lyric-Video



Die Rockband Black Stone Cherry hat heute Nachmittag ein Video zu ihrem neuen Song "Ringin´In My Head" vorgestellt. Der Song stammt aus dem kommenden Black-Stone-Cherry-Album "The Human Condition", das am 30. Oktober im Handel erwartet wird. Zum neuen Lyric-Video geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=I6J-F2xKVfU 17.09.2020, 18:54 UhrDie Rockband Black Stone Cherry hat heute Nachmittag ein Video zu ihrem neuen Song "Ringin´In My Head" vorgestellt. Der Song stammt aus dem kommenden Black-Stone-Cherry-Album "The Human Condition", das am 30. Oktober im Handel erwartet wird. Zum neuen Lyric-Video geht es über den Link unten.+++

Reeperbahnfestival in Hamburg läuft noch bis Samstag



Am gestrigen Mittwoch ist in Hamburg das diesjährige Reeperbahn-Festival eröffnet worden. Noch bis einschließlich Samstag, 19. September gibt es ein umfangreiches Kongressprogramm mit unter anderem Talkrunden und einige Konzerte. Teils vor reduzierter Kulisse, teils im Live-Stream. Für den morgigen Freitag sind Auftritte von Die Sterne und Millarden avisiert, die per Stream übertragen werden, Samstag sollen unter anderem Talco auftreten. Mehr über den Link unten.+++

www.reeperbahnfestival.com 17.09.2020, 18:37 UhrAm gestrigen Mittwoch ist in Hamburg das diesjährige Reeperbahn-Festival eröffnet worden. Noch bis einschließlich Samstag, 19. September gibt es ein umfangreiches Kongressprogramm mit unter anderem Talkrunden und einige Konzerte. Teils vor reduzierter Kulisse, teils im Live-Stream. Für den morgigen Freitag sind Auftritte von Die Sterne und Millarden avisiert, die per Stream übertragen werden, Samstag sollen unter anderem Talco auftreten. Mehr über den Link unten.+++

Kulturzoo-Konzert in Grindau/Schwarmstedt mit Fat Belly und Grillmaster Flash



Nach den erfolgreich verlaufenenen ersten beiden Kulturzoo-Open-Airs der Heimatzoo-Festival-Macher in Grindau/Schwarmstedt, soll am kommenden Samstag, 19. September eine dritte Ausgabe über die Bühne gehen. Wie man kurzfristig über Social-Media erfahren konnte, sind für das bevorstehende Kulturzoo-Konzert Grillmaster Flash, Fat Belly und Molly´s Peck gebucht worden. Allerdings soll der Ticketverkauf noch sehr schleppend verlaufen und die Veranstalter kündigten an, dass man -Stand heute Mittag- das Konzert so nicht realisieren könne und baten darum sich noch am heutigen Mittwoch Tickets über eventim.de zu kaufen. Mehr über den Link unten.+++

www.facebook.com/heimatzoo 16.09.2020, 18:47 UhrNach den erfolgreich verlaufenenen ersten beiden Kulturzoo-Open-Airs der Heimatzoo-Festival-Macher in Grindau/Schwarmstedt, soll am kommenden Samstag, 19. September eine dritte Ausgabe über die Bühne gehen. Wie man kurzfristig über Social-Media erfahren konnte, sind für das bevorstehende Kulturzoo-Konzert Grillmaster Flash, Fat Belly und Molly´s Peck gebucht worden. Allerdings soll der Ticketverkauf noch sehr schleppend verlaufen und die Veranstalter kündigten an, dass man -Stand heute Mittag- das Konzert so nicht realisieren könne und baten darum sich noch am heutigen Mittwoch Tickets über eventim.de zu kaufen. Mehr über den Link unten.+++

High Fidelity sind im Studio



Die hannoversche Folk-Blues-Rock-Band High Fidelity hat sich für zwei Wochen ins Institut für Wohlklangforschung zurückgezogen um dort an neuen Songs zu arbeiten und diese aufzunehmen. Schon seit längerem plant die Band nach EP-Veröffentlichungen ein erstes Album. Noch am vergangenen Wochenende waren High Fidelity live und open-air auf dem Hof der Glocksee in Hannover zu sehen und zu hören.+++

www.facebook.com/highfidelitysongs 16.09.2020, 18:41 UhrDie hannoversche Folk-Blues-Rock-Band High Fidelity hat sich für zwei Wochen ins Institut für Wohlklangforschung zurückgezogen um dort an neuen Songs zu arbeiten und diese aufzunehmen. Schon seit längerem plant die Band nach EP-Veröffentlichungen ein erstes Album. Noch am vergangenen Wochenende waren High Fidelity live und open-air auf dem Hof der Glocksee in Hannover zu sehen und zu hören.+++

Ferdy Doernberg mit neuem Album



Ferdy Doernberg ist als Songschreiber, Gitarrist und Keyboarder seit Jahrzehnten weit über die hannoversche Musikszene bekannt und aktiv. Er gehört zu den Musikern, die als Sidemen im Studio wie auch live eine große Zahl an Referenzen aufweisen können. In den letzten Jahren kennt man Ferdy vor allem von seiner Band Rough Silk und von der Band von Axel Rudi Pell. Jüngst hat der vielseitige Musiker ein neues, eigenes Album produziert: "Before The Sun Goes Down" enthält 19 Tracks und kann über das Label abc-roxxon bezogen werden.+++

www.ferdydoernberg.de 15.09.2020, 19:36 UhrFerdy Doernberg ist als Songschreiber, Gitarrist und Keyboarder seit Jahrzehnten weit über die hannoversche Musikszene bekannt und aktiv. Er gehört zu den Musikern, die als Sidemen im Studio wie auch live eine große Zahl an Referenzen aufweisen können. In den letzten Jahren kennt man Ferdy vor allem von seiner Band Rough Silk und von der Band von Axel Rudi Pell. Jüngst hat der vielseitige Musiker ein neues, eigenes Album produziert: "Before The Sun Goes Down" enthält 19 Tracks und kann über das Label abc-roxxon bezogen werden.+++

The Immediate Family kündigt neue Songs an - neue Single draußen



The Immediate Family ist eine Band, die aus einer Reihe von seit Jahrzehnten renommierten Studio-und Live-Musikern besteht, zu deren Referenzen Künstler wie Jackson Browne, Don Henley, James Taylor, Keith Richards, Neil Young und David Crosby zählen. The Immediate Family um Danny Kortchmar (Gesang und Gitarre), Waddy Wachtel (Gitarre und Gesang), Leland Sklar (Bass), Russ Kunkel (Schlagzeug) und Steve Postell (Gesang und Gitarre) kündigt für den 16. Oktober die Veröffentlichung ihrer neuen EP "Slippin´ And Slidin´" an. Der Titelsong ist bereits als Single erschienen. 2021 sollen ein neues Album und ein Dokumentarfilm kommen. Zum Video zu "Slippin´And Slidin´" geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=UaejwBLSgvw 15.09.2020, 19:28 UhrThe Immediate Family ist eine Band, die aus einer Reihe von seit Jahrzehnten renommierten Studio-und Live-Musikern besteht, zu deren Referenzen Künstler wie Jackson Browne, Don Henley, James Taylor, Keith Richards, Neil Young und David Crosby zählen. The Immediate Family um Danny Kortchmar (Gesang und Gitarre), Waddy Wachtel (Gitarre und Gesang), Leland Sklar (Bass), Russ Kunkel (Schlagzeug) und Steve Postell (Gesang und Gitarre) kündigt für den 16. Oktober die Veröffentlichung ihrer neuen EP "Slippin´ And Slidin´" an. Der Titelsong ist bereits als Single erschienen. 2021 sollen ein neues Album und ein Dokumentarfilm kommen. Zum Video zu "Slippin´And Slidin´" geht es über den Link unten.+++

Tribe Friday präsentieren vor Hannover-Konzert neue Single



"Loosie" ist der Titel der neuen Single der schwedischen Indie-/Garage-Rock-Band Tribe Friday. Am 23. Oktober soll die neue EP "Waiting For A Sign" auf den Markt kommen. Im Rahmen ihrer pandemie-gerechten Deutschland-Tour spielen Tribe Friday in der kommenden Woche Dienstag, 22. September, in Hannover im Béi Chéz Heinz. Zum Audiostream von "Loosie" geht es über den Link unten. Mehr zum Thema in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

www.youtube.com/watch?v=OOFqjBrNiuY 14.09.2020, 18:03 Uhr"Loosie" ist der Titel der neuen Single der schwedischen Indie-/Garage-Rock-Band Tribe Friday. Am 23. Oktober soll die neue EP "Waiting For A Sign" auf den Markt kommen. Im Rahmen ihrer pandemie-gerechten Deutschland-Tour spielen Tribe Friday in der kommenden Woche Dienstag, 22. September, in Hannover im Béi Chéz Heinz. Zum Audiostream von "Loosie" geht es über den Link unten. Mehr zum Thema in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Hannoveraner Band Tiefblau mit neuem Video-Clip



Die hannoversche Soul-Funk-Band Tiefblau hat ein brandneues Video am Start. Den Clip zu ihrem Song "Du gehst mir auf´s Gemüt" erreicht man direkt über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=SalcakK4xxw 14.09.2020, 17:58 UhrDie hannoversche Soul-Funk-Band Tiefblau hat ein brandneues Video am Start. Den Clip zu ihrem Song "Du gehst mir auf´s Gemüt" erreicht man direkt über den Link unten.+++

Universal verschiebt Selig-Album auf 2021



Das neue Album der Band Selig -"Myriaden"- wird nicht, wie ursprünglich geplant, am 16. Oktober veröffentlicht, sondern erst im nächsten Jahr erscheinen. Das teilte die Plattenfirma Universal Music heute Nachmittag mit.+++

www.seligmusik.de 14.09.2020, 17:56 UhrDas neue Album der Band Selig -"Myriaden"- wird nicht, wie ursprünglich geplant, am 16. Oktober veröffentlicht, sondern erst im nächsten Jahr erscheinen. Das teilte die Plattenfirma Universal Music heute Nachmittag mit.+++

Konzerterfolge beim gestrigen Entdeckertag in der Region Hannover



Bei bestem Wetter verliefen die gestrigen Konzerte im Rahmen des Entdeckertages der Region Hannover erfolgreich. Mit Hygie-Konzept und Abstandsregeln waren unter anderem die Konzerte im Hofgarten des Béi Chéz Heinz (mit u.a. Kyles Tolone, Fat Belly) und auf dem Hof des MusikZentrums Hannover (u.a. Sobi, Passepartout) ausverkauft und die Stimmung entspannt-prächtig. Auch auf dem Hof der Glocksee fand ein gut besuchtes Open-Air statt, bei dem unter anderem High Fidelity und Noam Bar auftraten.+++

- 14.09.2020, 17:54 UhrBei bestem Wetter verliefen die gestrigen Konzerte im Rahmen des Entdeckertages der Region Hannover erfolgreich. Mit Hygie-Konzept und Abstandsregeln waren unter anderem die Konzerte im Hofgarten des Béi Chéz Heinz (mit u.a. Kyles Tolone, Fat Belly) und auf dem Hof des MusikZentrums Hannover (u.a. Sobi, Passepartout) ausverkauft und die Stimmung entspannt-prächtig. Auch auf dem Hof der Glocksee fand ein gut besuchtes Open-Air statt, bei dem unter anderem High Fidelity und Noam Bar auftraten.+++

Driven By Clockwork Video nun online



Wie am Mittwoch bereits im Nachrichtenblitz angekündigt, hat die hannoversche Band Driven By Clockwork heute ein Video zu ihrem Song „One by One“ veröffentlicht. Gestaltet hat den Clip die Künstlerin Kristina Michalski. „One by One“ ist der zweite von drei Demo-Songs, die die Band in ihren Wohnungen, Häusern und Proberäumen in Eigenregie aufgenommen und gemixt haben.

www.youtube.com/watch?v=nZVzYRTHqpU 11.09.2020, 13:14 UhrWie am Mittwoch bereits im Nachrichtenblitz angekündigt, hat die hannoversche Band Driven By Clockwork heute ein Video zu ihrem Song „One by One“ veröffentlicht. Gestaltet hat den Clip die Künstlerin Kristina Michalski. „One by One“ ist der zweite von drei Demo-Songs, die die Band in ihren Wohnungen, Häusern und Proberäumen in Eigenregie aufgenommen und gemixt haben.

John Diva & The Rockets Of Love bringen Song heraus



Die Hard-Rockband John Diva & The Rockets Of Love hat heute ihren Song „Bling Bling Marilyn“ samt Video veröffentlicht. Dieser ist Teil ihres zweiten Studioalbums „American Amadeus“, das am 15. Januar auf den Markt kommen soll. Eine Tour im März und April 2021 ist auch geplant. +++

www.youtube.com/watch?v=m-_taZCiTO0 11.09.2020, 13:14 UhrDie Hard-Rockband John Diva & The Rockets Of Love hat heute ihren Song „Bling Bling Marilyn“ samt Video veröffentlicht. Dieser ist Teil ihres zweiten Studioalbums „American Amadeus“, das am 15. Januar auf den Markt kommen soll. Eine Tour im März und April 2021 ist auch geplant. +++

Disturbed covern Sting