Rockszene Nachrichtenblitz

Jennifer Rostock und Massendefekt heute in Hannover ausverkauft



Für manche Punk-Rock-Fans in Hannover war es vielleicht die Qual der Wahl, ob man am heutigen Freitagabend eher zum Konzert von Jennifer Rostock in die Swiss Life Hall oder zur Show von Massendefekt ins MusikZentrum gehen sollte. Kurzentschlossene haben diesbezüglich schlechte Karten, denn für beiden Konzerte gibt es keine Tickets mehr. Ausverkauft.+++

The Esprits stellen neue Single mit Video vor



Die niedersächsische Indie-Rockband The Esprits stellt mit "Want You" ihre erste Single aus ihrem am 18.Mai erscheinenden Album "Men´s Business" vor. Dazu ist auch ein relativ aufwändiges Video entstanden und ebenfalls veröffentlicht worden. Am Veröffentlichungstag des Albums spielen The Esprits ein Release-Konzert in der Stadthalle Braunschweig. In Hannover wird die Band am 3.August auf dem Fährmannsfest erwartet und wird darüber hinaus im Verlauf ihrer Herbsttournee am 13.Oktober im MusikZentrum auftreten.+++

Biffy Clyro auf MTV unplugged Tour in Deutschland



Die schottische Alternative-Rockband Biffy Clyro greift zu Akustikgitarren. Ende Mai veröffentlicht das Trio ihr Akustik-Album „MTV UNPLUGGED: LIVE AT ROUNDHOUSE LONDON”. Es ist das erste akustische Album der Band überhaupt. Im September kommen Biffy Clyro dann zu drei MTV unplugged Konzerten nach Deutschland. Die Termine: 27.September, München, Philharmonie - 28.September, Berlin, Admiralspalast und 29.September, Frankfurt/M, Alte Oper. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 11.Mai. Zuvor gibt es einen exklusiven Vorab-Vorverkauf für Fans, die das MTV-unplugged Album im Online-Shop von Biffy Clyro vorbestellen. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

The Brew im November im MusikZentrum



Im letzten Jahr beeindruckte die britische Rockband The Brew in Hannover auf dem Fährmannsfest. Harter, energiegeladener Rock mit 70er Jahre Einflüssen charakterisieren diese Band. Am 5.Oktober soll das neue The-Brew-Album "Art Of Persuasion" auf den Markt kommen, am 3.November tritt die Band im Verlauf ihrer Club-Tour in Hannover im MusikZentrum auf. Als musikalische Gäste werden The Hydden mit dabei sein. Tickets für die Show sind bereits im Vorverkauf zu bekommen.+++

Dark-Rocker Lord Of The Lost wieder in Hannover



Die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost wird auf ihrer Herbsttournee auch wieder in Hannover auftreten. Die Show ist für den 5.Oktober im MusikZentrum terminiert. Lord Of The Lost stellen auf dieser Konzertreise ihr neues Album "Thornstar" vor. Als support ist die Band Scarlet Dorn angekündigt. Der Kartenvorverkauf läuft.+++

About Béliveau Anfang Mai mit erstem Lonplayer



Das Alternative-Noise-Rock-Duo About Béliveau aus Hannover und Bielefeld hat sein erstes Album im Kasten. "Isolation" wird der Titel des Albums sein, das am 3.Mai digital und als Vinyl-LP veröffentlicht werden soll. Den Release bewerkstelligen About Béliveau komplett in Do-It-Yourself (D.I.Y.)-Manier.+++

Ed Sheeran hält Streaming Rekord in Deutschland



In Sachen Streaming ist der Musiker Ed Sheeran in Deutschland unangefochten Spitzenreiter und Rekordhalter zugleich. Über die verschiedenen Portale wurden die Songs von Ed Sheeran bislang über 1 Milliarde Mal gestreamt. Auch in der Kategorie "meist gestreamter Song" liegt der britische Superstar ganz vorn: Sein Hit "Shape Of You" wurde bis dato über 170 Millionen Mal gestreamt. Diese Zahlen nennt GfK Entertainment. Bei der Verleihung des Musikpreises Echo in dieser Woche in Berlin ist Ed Sheeran der einzige Künstler, der in gleich vier Kategorien nomminiert ist, darunter zweimal in der Kategorie "Hit des Jahres". Zur Auswahl stehen hier die Songs "Shape Of You" und "Perfect".+++

Ego Super mit Video-Premiere vor Album-Pre-Release-Show in Hannover



Die Psycho-Rap-Rock-Band Ego Super aus Hannover stellt heute ein Musikvideo zu ihrem Song "Tanzen" vor, eine Auskopplung aus ihrem Debütalbum "Egopolitur", das am 20.April veröffentlicht wird. Am kommenden Samstag, 14.April spielen Ego Super eine Album-Pre-Release-Show in der Strangriede Stage in der Nordstadt Hannovers. Mehr dazu in der morgigen Donnerstagsausgabe von Rockszene.de.+++

Critical Mess präsentieren Video zu "Pansperm"



Die hannoversche Metalband Critical Mess, die Ende März ihr Debütalbum auf den Markt gebracht hat, präsentiert aktuell ein Musikvideo zu ihrem Song "Pansperm". Ab Anfang Mai geht es für die Band wieder auf die Bühne, Ende Mai und im Juni steht -wir berichteten bereits- eine support Tour für Six Feet Under im Terminplan. Ihren nächsten Hannover-Gig werden Critical Mess voraussichtlich erst wieder am 1.September in der SubKultur spielen. Mehr dazu über den Link unten.+++

Frank Turner in Amerika an der Basis - spezielles Video vorgestellt



Seit Wochenbeginn sorgt ein neues Video des britischen Rock-und Folk-Punk-Musikers Frank Turner für große Aufmerksamkeit. Um seinen neuen Song "Make Amercia Great Again" als Musikvideo in Szene zu setzen, mischte er sich in Austin/Texas unter Passanten und ließ diese auf eine Tafel schreiben, was ihnen zu Amerika einfällt, was sie mögen, was sie "groß" finden. In dem sie diese Tafeln mit Stichworten und kurzen Sätzen in die Kamera halten, geben die unterschiedlichsten Menschen auf diese Weise ein Statement von der Basis. "Make America Great Again" wird auf dem neuen Frank-Turner-Album "Be More Kind" enthalten sein, das am 4.Mai erscheint. Am 11.November tritt Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls in Hannover im Capitol auf. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Karten für die Show sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich. Online unter anderem über den örtlichen Veranstalter sunday-entertainment.de.+++

Sting und Shaggy mit exklusivem Radiokonzert in Kölner Kulturkirche



Die weltweit als Solo-Musiker populären Sting und Shaggy legen am 20.April ihr gemeinsames Album "44/876" vor und werden im Juni einige ausgesuchte Konzerte in Deutschland spielen (Wir berichteten ausführlich in unserer Ausgabe vom 10.März). Zuvor nehmen Sting und Shaggy noch einen besonderen Termin wahr: Am 17.April werden beide bei einem exklusiven WDR-Radiokonzert in der Kulturkirch Köln spielen. Ein Teil der Show wird sich als Talkrunde gestalten, in deren Verlauf beide Künstler über sich und ihre Musik erzählen. Karten für dieses Konzert wurden am gestrigen Montag über den Radiosender WDR 2 verlost. Dort wird das Konzert am 17.April ab 20.05 Uhr live übertragen, teilt der Sender mit.+++

Hannover Concerts zum dritten Mal mit LEA ausgezeichnet



Die hiesige Konzertagentur Hannover Concerts wurde mit dem Live Entertainment Award (LEA) als "bester örtlicher Veranstalter Deutschlands 2017" ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahmen am gestrigen Montagabend die Hannover-Concerts-Geschäftsführer Michael Lohmann und Nico Röger bei den Feierlichkeiten in der Festhalle in Frankfurt/M. entgegen. Es ist das dritte Mal nach 2008 und 2011, dass Hannover Concerts diesen Preis erhält.+++

Hannoverscher Musiker Dennis Schruhl stellt Lorimer Burst vor



Der hannoversche Gitarrist Dennis Schruhl, der jahrelang mit der Band Blakvise in der hiesigen Szene unterwegs war, möchte sein neues Projekt Lorimer Burst vorstellen. Das Trio, das von Bands wie Russian Circles, Ranges, Long Distance Calling oder auch Mogwai beeinflusst wird spielt am 1. Juni ihr erstes Release Konzert im LUX als Support Act von Driven By Clockwork.+++

Five Finger Death Punch geben Vorgeschmack auf ihr siebtes Album



Die US-amerikanische Metalband Five Finger Death Punch kündigt ihr siebtes Studioalbum „And Justice For None“ an, das ab dem 18. Mai im Handel erhältlich sein soll. Als kleinen Vorgeschmack kann man bereits den Titel „Fake“ hören. Zwei weitere Songs vom Album sollen am 20. April und 4. Mai enthüllt werden.+++

Black Stone Cherry veröffentlichen Video zu „Bad Habit“



Das Rock Quartett Black Stone Cherry hat gerade ein Video zu ihrem neuen Song „Bad Habit“ ins Netz gestellt. Der Song ist ein Vorbote ihres sechsten Studioalbums „Family Tree“ , das ab 20. April im Handel erhältlich sein wird. Das Album soll eine Hommage an ihre Vorbilder sein und Southern Rock mit Blues vereinen.+++

Noel Gallagher´s High Flying Birds mit neuer Single in Deutschland



Am morgigen Sonntag, 8.April starten Noel Gallagher´s High Flying Birds mit einem Konzert im Hamburger Mehr! Theater ihre Deutschlandtour. Im Mittelpunkt wird dabei das neue Album "Who Built The Moon" des von Oasis bekannten britischen Rockmusikers und seiner Band stehen. Ganz aktuell wurde aus dieser Platte die Single "She Taught Me How To Fly" ausgekoppelt, zu der auch ein Video produziert wurde. In den kommenden Tagen werden Noel Gallagher´s High Flying Birds noch in Düsseldorf (9.April), München (12.April), Berlin (16.April) und Wiesbaden (17.April) auftreten.+++

Madsen touren mit "Lichtjahre"



Die Indie-Rockband Madsen gibt bekannt, am 15.Juni ihr neues Studioalbum "Lichtjahre" über das noch verhältnismäßig junge Plattenlabel Arising Empire herauszubringen. Für einen ersten Eindruck hat die Band mit "Rückenwind" ein erstes Single-Video ausgekoppelt. Harte Gitarren-und Basssounds treffen auf einen hymnischen Refrain. Mit den neuen Songs gehen Madsen am Anfang Mai auf eine kurze Tournee. In Deutschland sind Club-Shows in Berlin (11.Mai), Bochum (23.Mai), Hamburg (24.Mai) und Trier (14.Juni) gebucht. Darüber hinaus spielen Madsen einige Sommerfestivals, darunter beim Hurricane und Southside am Wochenende 23.und 24.Juni. Ein ausgedehnte Deutschland-Tour dürfte erfahrungsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt (Herbst 2018 / Frühjahr 2019) folgen (ohne Gewähr)+++

Marsimoto meldet sich Ende April mit Verde zurück



Marsimoto, Marterias außerirdisches, grün-exotisch-vernebeltes Alter-Ego will am 27.April sein fünftes Album mit dem Titel "Verde" herausbringen. In Hannover war Marsimoto zuletzt am 20.März bei der Marteria-Show in der Swiss Life Hall aufgetreten und hatte viele der 5000 Anwesenden begeistert (Rockszene.de berichtete).+++

The Get Up Kids stellen ersten Song aus neuer EP vor



Die US-Emo/Indie-Band Get Up Kids meldet sich nach siebenjähriger Veröffentlichtungspause mit einer neuen 4-Track-EP zurück, die mit dem Titel "Kicker" im Juni erscheinen soll. Bereits jetzt gibt die Band mit dem Stream zu ihrem Song "Maybe", dem Opener der EP, einen ersten Einblick. Im Juni und Juli touren The Get Up Kids ausgiebig in den USA.+++

Eels stellen "Bone Dry" vor - neuestes Album heute erschienen