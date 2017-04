Rockszene Nachrichtenblitz

Fährmannsfest bestätigt Bakfish und Bloc Safari als weitere lokale Bands



Die Macher des hannoverschen Fährmannsfestes haben für ihr Open-Air vom 4.-6.August heute zwei weitere Bands aus Hannover und der näheren Umgebung bestätigt. Zum einen wird die Ska-Reggae-Formation Bloc Safari aus Peine auftreten, zum anderen die bereits seit 1991 aktive Reggae-Rock-Band Bakfish aus Hannover. Damit wächst das Line-Up des Fährmannsfestes stetig weiter. Festival-Tickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza in Hannover ausverkauft



Die diesjährige N-Joy-Starshow am 27.Mai auf der Expo-Plaza in Hannover ist bereits jetzt ausverkauft. Das teilte das für den mitveranstaltenden Radiosender NDR tätige Medienbüro heute mit. Zur Show, bei der unter anderem Deichkind und Beginner auftreten werden, werden 25.000 Besucher erwartet. Am Vortag geht an gleicher Stelle das NDR-Plaza-Festival über die Bühne. Für diesen Abend sind Bands wie Bastille und Walking On Cars angekündigt. Für den ersten Festival-Tag am 26.Mai sind noch Tickets im Vorverkauf erhältlich.+++

J.Geils verstorben



John Warren Geils Jr., in der internationalen Rockszene als J.Geils bekannt und gleichzeitig Gitarrist und Gründungsmitglied der J.Geils Band, ist am gestrigen Dienstag im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Band war in den 1960er-Jahren entstanden, löste sich Mitte der Achtziger auf und wurde 2006 neu gegründet. Zu sehr großer Popularität -auch in Deutschland - verhalf der Band 1981 ihr Superhit "Centerfold". Auch "Freeze Frame" aus dem gleichnamigen Album wurde 1982 zum Hit. Im gleichen Jahr eröffnete die J.Geils das erste Stadion-Open-Air in Hannover. Headliner seinerzeit: The Rolling Stones.+++

Alter Name stand offenbar im Weg: Aus Itchy Poopzkid wurde Itchy



Das deutschlandweit bekannte und zum Teil auch populäre Punk-Pop-Rock-Trio Itchy Poopzkid agiert seit vergangenen Freitag unter dem Namen Itchy. In einem exkusiven Interview mit dem Musikmagazin Visions erklärt die Band, dass ihr der alte, langjährige vertraute Name in der Vergangenheit des Öfteren im Zusammenhang mit politisch oder gesellschaftlich ernsten Themen und Projekten, für die sich die Band engagiert hatte, im Wege stand. Fortan gibt es den Punk-Pop-Rock nun unter dem Namen Itchy. Demnächst soll auch ein neues Album erscheinen.+++

Rammstein - Konzertfilm "Paris" ab Mitte Mai auf DVD und Blu-ray



Der Konzertfilm "Paris" der Band Rammstein war in den letzten Wochen des Öfteren viel besprochenens Thema in Medien und unter Fans. Nach weltweiten Kino-Vorführungen kommt "Paris" nun auch auf DVD und Blu-ray in den Handel. Ab dem 19.Mai soll der Konzertfilm mit 22 Songs aus dem gesamten Repertoire der Band als Director´s Cut erhältlich sein. Wer sich für die Audio-Version des Konzerts interesiert: Das Ganze soll auch auf CD und auf Vinyl angeboten werden.+++

Emma6- Konzert morgen in Hannover bereits ausverkauft



Das morgige Konzert der Pop-Rock-und Indie-Band Emma6 im LUX in Hannover ist bereits ausverkauft. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Morgen neue CD-und DVD-Besprechungen

Mit unserer morgigen Dienstagsausgabe liefern wir euch einen ganzen Schwung neuer CD-und DVD-Besprechungen. In unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" gibt es dann nachher, ab Mitternacht, Rezensionen zu den aktuellen Veröffentlichungen von Deep Purple, Mike + The Mechanics, Colour Haze, The Smith Street Band und Nathan Graye Collective.+++

Béi Chéz Heinz muss anscheinend bisherigen Standort verlassen



Aufregung an diesem Wochenende in der hannoverschen Szene, besonders unter den sehr zahlreichen Sympathisanten des Lindener Traditions-Alternativ-Clubs Béi Chéz Heinz und bei den Machern selbst. Grund ist ein am gestrigen Samstag in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) erschienener Artikel zum offenbar endgültig beschlossenen Neubau des Fössebades. Im letzten Absatz des Artikels heißt es, dass das Béi Chéz Heinz bei der Realsierung des Neubaus weichen und sich einen neuen Standort suchen müsse.



Bei dieser Suche will -lt.HAZ-Artikel- das Kulturdezernat der Stadt behilflich sein. Die Verantwortlichen des Béi Chéz Heinz beklagen unter anderem, dass sie diese Information zu den aktuellen Entwicklungen erst aus der Presse erfahren haben wollen. In den vergangenen Wochen hatte man sich um Alternativ-Lösungen bemüht, die vorsahen, den bisherigen Standort des Clubs im ehemaligen Fahrradkeller des Fössebades, wo das Béi Chéz Heinz seit 1995 ansässig ist, zu erhalten. Auf einigen szene-spezifischen Online-Plattformen und in sozialen Netzwerken wird die neue Entwicklung engagiert kommentiert und diskutiert.++++

Audiocircus kündigen Ende der Band an



Die hannoversche "Rock meets R´n´B"-Band Audiocircus hat am Freitag über Facebook angekündigt, "die Segel zu streichen", was nichts anderes heißt, als das man die Band nach mehr als fünf Jahren ihres Bestehens auflösen möchte. Zuvor spielen Audiocircus am 30.April noch einen Headliner-Auftritt im Freizeitheim Linden. Mehr zum Thema auch in unserer morgigen Montagsausgabe von Rockszene.de.+++

The Brew am 9.Mai vom MusikZentrum ins LUX verleget



Das für den 9.Mai im MusikZentrum Hannover geplante Konzert der britischen Psychedelic-Rock-Band The Brew wird ins LUX am Schwarzen Bären verlegt. Die für den gleichen Termin im LUX geplante Show des Rap-Acts Capital Bra & AK Ausserkontrolle wird dagegen im MusikZentrum stattfinden. Über diesen Club-Tausch informierte heute Nachmittag Living Concerts, der örtliche Veranstalter beider Konzerte. Jeweils im Vorverkauf erworbene Karten bleiben auch für die neuen Locations gültig.+++

Vorverkauf für Marteria-Konzert in Hannover ist gestartet



Am gestrigen Mittwoch ist der Kartenvorverkauf für das Konzert des Rappers Marteria am 15.Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover gestartet. Die Tickets kosten knapp 33 Euro zuzügllich Gebühren und sind über die einschlägigen Vorverkaufskanäle zu beziehen. Die Karten gelten auch für kostenlose An-und Abfahrt im GVH (drei Stunden vor Konzertbeginn und bis 5.00 Uhr am kommenden Morgen). Wie wir bereits zu Wochenbeginn berichteten, wird Materia auch bei dieser Show sein neues Album "Roswell" live vorstellen, das am 26.Mai in den Handel kommen soll. Das Hannover-Konzert von Marteria wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Weitere Informationen zur Show auch über die Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts.+++

Bad Religion im Juli in Hannover



Die Punk-Rock-Legende Bad Religion macht sich im Hochsommer auf, eine Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu spielen. Für Mittwoch, den 26.Juli ist dabei eine Clubshow in Hannover im Capitol anberaumt. Bei dieser Show werden Bad Religion auch Songs aus einem neuen Album präsentieren. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Samstag, den 8.April. Zuvor gibt es am 7.April einen Vorab-Vorverkauf über ticketmaster.de.+++

Kraftklub präsentieren zweite Single samt Video aus kommendem Album



Erst vor kurzem haben Kraftklub sowohl ihr neues Album "Keine Nacht für Niemand" sowie eine dazugehörige Tour angekündigt, die die Band am 26. November in die Swiss Life Hall nach Hannover führt. Mit "Dein Lied" präsentierten Kraftklub bereits eine erste Single, nun folgt mit "Fenster" eine weitere. Aufmerksamen Zuhörern wird auch nicht entgehen, dass am Ende Farin Urlaub von Die Ärzte zum Mikrofon greift. Die neue Platte wird am 2. Juni dieses Jahres auf den Markt kommen.

Blackfield im Mai in Deutschland



Die Art-Rock-Band Blackfield wird Ende Mai für insgesamt drei Shows nach Deutschland kommen. In Originalbesetzung besteht die Band aus dem israelischen Singer/Songwriter Aviv Geffen und dem britischen Multiinstrumentalisten Steven Wilson. Ob letzterer allerdings auf der Tour dabei sein wird, ist unklar, aber eher unwahrscheinlich. Zuletzt war Aviv Geffen als Support für die schottische Rock Band Biffy Clyro auch in der Swiss Life Hall in Hannover zu Gast (Rockszene.de berichtete). Wilson war allerdings nicht dabei. Auch aktuell heißt es Aviv Geffen feat. Blackfield und auf dem Tourplakat ist lediglich Geffen zu sehen. Die einzige Norddeutschlandshow werden Blackfield am 28. Mai im Knust in Hamburg spielen. Am 29. Mai sind sie im Luxor in Köln und am 30. Mai im Musik und Frieden in Berlin zu Gast.

Capitol Hannover gewinnt LEA Award für „Club des Jahres 2016“



Im Rahmen der gestrigen Verleihung der Live Entertainment Awards (LEA) in der Festhalle Frankfurt hat das Capitol in Hannover die Auszeichnung „Club des Jahres 2016“ gewonnen. Im September letzten Jahres hatte die Veranstaltungsstätte ihren 30. Geburtstag gefeiert. In den letzten drei Jahrzehnten fanden insgesamt über 2700 Konzerte und 2400 Partys im Capitol statt.

At The Drive-In präsentieren neuen Song



Die US-Band At The Drive-In hat für den 5. Mai ihr neues Album "Inter Alia" angekündigt. Nun wurde mit "Hostage Stamps" ein dritter Vorbote aus dem kommenden Werk ins Rennen geschickt. In dem dazugehörigen Video - einem Stop-Motion-Clip - geht es um eine Figur, die im Militärgefängnis sitzt und überwacht wird. Am 23. August dieses Jahres werden At The Drive-In ihre bis dato einzige Clubshow in Deutschland in München spielen.

Flooot präsentieren Video zu "Meine Bude"



Die Göttinger Band Flooot präsentiert ein brandneues Video zu ihrem ebenfalls neuen Song "Meine Bude". Der verhältnismäßig aufwändig erscheinende Musikvideo-Clip wurde von einem Team von d-Zentral in Hannover realisiert. Ab Mittwoch gehen Flooot auf eine Vier-Tage-Vier-Städte- Mini-Tour.+++

Joan Randall mit Debütalbum und neuem Video



Die hannoversche Indie-Pop-Rock-Band Joan Randall hat am vergangenen Freitag ihr selbstbetiteltes Debütalbum herausbracht, obendrauf auch noch ein Musikvideo mit dem Titelsong "Joan Randall". Weitere Infos dazu findet man auf der Facebook-Seite der Band. (siehe Link unten).+++

Rockszene.de präsentiert: Marteria im Dezember in Hannover



Vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass der Rapper Marteria gemeinsam mit seiner Band im Herbst auf große Deutschland-Tournee gehen wird. In Hannover wird Marteria am 15.Dezember auftreten, präsentiert unter anderem von Rockszene.de. Bereits am 26.Mai will Materia sein neues Album "Roswell" auf den Markt bringen, dementsprechend trägt die spätere Konzertreise den Titel "Roswell Tour". Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Mittwoch, den 5.April. Mehr zum Thema in unserer morgigen Dienstagsausgabe hier auf Rockszene.de.+++

The Kooks mit "Best Of" und neuen Songs in Deutschland