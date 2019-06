Rockszene Nachrichtenblitz

Thom Yorke mit Solo-Album "Anima" - Kurzfilm auf Netflix

20.06.2019, 17:02 Uhr

Radiohead-Mastermind Thom Yorke veröffentlicht am 27. Juni sein Solo-Album "Anima" und das zunächst digital, wie man es von seiner Hauptband gewohnt ist. Ab dem 19. Juli soll das Album auch als CD und Vinyl-Schallplatte in den Handel kommen. Der preisgekrönte Regisseur Paul Thomas Anderson einen Kurzfilm gleichen Namens realisiert. Der 14-minütige Film "Anima" enthält drei Songs vom Thom-Yorke-Album und hat am 27. Juni um 21 Uhr Premiere auf Netflix. Anfang Juli wird Thom Yorke zwei Konzerte in Deutschland spielen. Am 2. Juli im Palladium in Köln und am 3. Juli in der Frankfurter Jahrhunderthalle.+++

Neues Ed-Sheeran-Album vor Hannover Shows



Ed Sheeran wird noch vor seinen beiden Hannover-Shows am 2. und 3. August auf dem Messegelände ein neues Album auf den Markt bringen. Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um ein "Kollaborations Album". “No.6 Collaborations Project”, so der offizielle Titel der Platte wird 15 Tracks mit 22 Kollaborationen mit anderen Künstlern enthalten, wie unter anderem Cardi B., Eminem und Bruno Mars. Das Album wird am 12. Juli in den Handel kommen. Für das Ed-Sheeran-Konzert am 3. August in Hannover sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich, die Show am 2. August auf dem Messegelände ist bereits seit längerem ausverkauft.+++

Isolation Berlin beim "Fährmannsfest-Spezial"



Wie bereits gestern angekündigt, wird es beim "Fährmannsfest-Spezial" am 9. August in Hannover noch eine vierte Band im Line-Up geben. Diese wurde heute Mittag bekannt gegeben. Neben Fortuna Ehrenfeld, The Districts und Kettcar werden auf der Musikbühne des Fährmannsfestes am Freitag, 9. August zusätzlich noch Isolation Berlin auftreten. Damit ist das Programm für den ersten der insgesamt drei Fährmannsfest-Tage auf der Musikbühne komplett.+++

Tom Schreiber´s Blume und die "Münchner Freiheit"



Die Göttinger Indie-Rock-Band hat einen Song mit dem Titel "Münchner Freiheit" in Szene gesetzt, der sich um den markanten Refrain der gleichnamigen 80er-Jahre-Deutsch-Pop/NDW-Band "Ohne dich schlaf ich heut´Nacht nicht ein" windet. Im Kneipenambiente ist ein Live-Acoustic-Video-Clip entstanden in dem auch Musiker der Alternative-Rockband Kyles Tolone mitwirken. Am morgigen Freitag spielen Tom Schreiber´s Blume gleich zweimal auf der Fête de la Musique in Hannover. Einmal um 16.00 Uhr vollverstärkt auf der Bühne Am Hohen Ufer, um 20.00 Uhr wird Band auf der LAG-Rock-Semi-Akustik-Bühne am Ballhof Café erwartet. Zum Video geht es über den Link unten.+++

Wishbone Ash planen neues Album und Jubiläumstour



Auch die britische Rock-, Blues-und Hardrock-Band Wishbone Ash hat in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass soll sowohl ein neues Studioalbum erscheinen und im nächsten Jahr eine "50th Anniversary-Tour" folgen. Im Zuge dessen wird die Band, die für ihren "Twin-Guitar-Sound" (zwei Leadgitarren) steht, am 30. Januar 2020 im Rosenhof in Osnabrück und am 31. Januar in Music Hall in Worpswede spielen. Dies sind die bislang einzigen Norddeutschland-Termine.+++

Fährmannsfest-Spezial mit einer weiteren Band



Ursprünglich sollte auf dem diesjährigen "Fährmannsfest-Spezial"-Abend am Freitag, dem 9. August, drei Bands spielen. Zum einen Kettcar als Headliner, The Districts und Fortuna Ehrenfeld. Nun wird aber noch eine weitere, in Deutschland recht namhafte Band dazu stoßen, die auf der Co-Headliner-Position auftreten soll. Diese Band soll am morgigen Donnerstagmittag bekannt gegeben werden. Wir halten unsere Leserinnen und Leser auf dem Laufenden. Das Fährmannsfest in Hannover findet am Wochenende 9.-11. August statt.+++

Konzertfilm von The Cure im CinemaxX



Am 11. Juli zeigen CinemaxX-Kinos in verschiedenen Städten Deutschlands den Konzertfilm "The Cure- Anniversary 1978 - 2018 Live in Hyde Park" in Maxximum 4 K. Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach ihrem ersten Konzert hatten The Cure am 7. Juli 2018 eine Jubiläumsshow im Londoner Hyde Park gespielt, die für diesen Film festgehalten wurde. Auch im CinemaxX in Hannover soll der Film am 11. Juli gezeigt werden. Kinokarten sind im Vorverkauf erhältlich. Darüber hinaus spielen The Cure am Wochenende auf dem Hurricane Festival in Scheeßel.+++

Fargo mit dritter Single aus Comeback-Album



Die hannoversche Rockband Fargo hat mit "Buzz Buzz" ihre dritte Single aus ihrem Comeback-Album "Constellation" veröffentlicht. Dazu gibt es auch ein Lyric-Video. Am 2. August werden Fargo zusammen mit Epitaph und Jane beim Beatbox-Open-Air in Hannover auftreten.+++

Annisokay mal rein instrumental



Die seit Jahren sehr aktive und umtriebige Metalcore-Band Annisokay hat eine rein instrumentale Version ihres Albums "Arms" auf den Markt gebracht. Im Sommer werden Annisokay auf einigen Open-Air-Festivals erwartet, darunter auf dem "Full Force" und auf dem "Deichbrand".+++

Damnation Defaced bei der Fête de la Musique



Die 30666 Metal-Stage auf der Fête de la Musique hat kürzlich ihren Headliner bekannt gegeben. Am kommenden Freitag werden auf der Fête-Bühne am Schillerdenkmal in der Georgsstraße zum Abschluss gegen 22 Uhr Damnation Defaced aus Celle erwartet. Zuvor spielen Bands wie Sleeping Well, Ember Sea und Kyonic. Mehr über den Link unten+++

Rock mit Sixties-Appeal: Okta Logue im November



Wir hatten über das Konzert der aus dem Raum Frankfurt/Main stammenden Band Okta Logue im Februar 2014 im LUX in Hannover berichtet. Die Band schlug hier musikalisch und künstlerisch mit jeder Menge Sixties-Appeal auf, weckte mitunter Erinnerungen an die frühen Pink Floyd. In der Zwischenzeit spielte die Band auf Festivals wie dem Burg Herzberg, in Los Angeles, man teilte die Bühne mit Portugal The Man oder mit Neil Young. Am 20. November spielen Okta Logue mal wieder in Hannover und treten erneut im LUX auf. Der Vorverkauf hat begonnen.+++

Dropkick Murphys im Februar wieder in Hannover



Die populäre Folk-Punk-Rock- Band Dropkick Murphys kommt im Februar 2020 wieder auf Tournee nach Deutschland. In Hannover wird die Band am 12. Februar 2020 in der Swiss Life Hall auftreten. Mit dabei werden noch ein special guest und ein support sein. Diese werden demnächst bekannt gegeben. Karten gibt es ab dem 19. Juni, zunächst exklusiv bei eventim.de+++

Peinlich oder lustig? Metallica covern Die Höhner



Gestern Abend hat die weltweit populäre Metal-Band Metallica im Kölner Stadion gespielt. Dabei ist es zu einer Einlage gekommen, die manche lustig, andere eher peinlich fanden, den unterschiedlichen Reaktionen in sozialen Netzwerken nach zu schließen. Während der Metallica Show begaben sich Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo über den Catwalk zum Bühnenrand und stimmten "Viva Colonia!" den Karnevals-Allzeit-Superhit der Kölner Mundart-Gruppe Höhner an. Den Gesang übernahm dabei Trujillo, Hammett spielte eine Melodie-Line auf der Gitarre. Die gesamte "Performance" hatte schon einen gewissen Trash-Faktor. Das Ganze wurde auf Video festgehalten. Hier kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Nach langem Vorgeplänkel startet der Song ab 2.20 Minuten+++

Alter Bridge kommen mit "Walk The Sky" nach Deutschland



Die US-Alternative-Rockband Alter Bridge hat angekündigt, am 18. Oktober ihr sechstes Studioalbum "Walk The Sky" auf den Markt zu bringen. Damit geht es dann im November auch in Deutschland auf Tournee. Im Norden spielt die Band am 19. November in der Hamburger Sporthalle. Mit dabei sind die Bands The Raven Age und Shinedown. Unterdessen tritt Alter-Bridge-Sänger und Gitarrist Myles Kennedy noch am 19. Juni zusammen mit Slash in Hannover auf. Mehr zum Thema demnächst.+++

Volbeat stellen neue Single vor



Die dänische Rockband Volbeat hat am gestrigen Donnerstag mit "Last Day Under The Sun" eine neue Single nebst Video-Clip veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Volbeat-Album "Rewind, Replay, Rebound", das am 2. August in den Handel kommt. In der ersten Novemberhälfte sind Volbeat auf Tournee in Deutschland und spielen in deren Verlauf ihre einzigen beiden Norddeutschland-Konzerte am 11. und 12. November in der Hamburger Barclaycard Arena.+++

V8 Wankers sagen für das Fährmannsfest zu



Das wird ein harter und musikalisch temporeicher Samstag auf dem dreitägigen Fährmannsfest vom 9.-11. August in Hannover. Für den zweiten Festivaltag, Samstag, 10. August haben nun auch noch die Kick-Ass-Rock´n´Roller V8 Wankers ihren Auftritt zugesagt. Damit ist der Fährmannsfest-Samstag in diesem Jahr komplett. Neben V8 Wankers spielen Dritte Wahl, ZSK, Volter, Rotz auf der Wiese und Die Postpunk. In der nächsten Woche sollen weitere Acts für den Fährmannsfest Freitag und den Sonntag angekündigt werden.+++

Rockharz Open Air gibt Running Order bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Rockharz Open Airs (3.-6. Juli in Ballenstedt) haben die Running Order des diesjährigen Festivals bekannt gegeben. Direkt zur Übersicht über die Zeit-und Spielpläne der einzelnen Bühnen, gelangt man über den Link unten. Darüber hinaus melden die Rockharz-Veranstalter, dass die Festival-Tickets inklusive Camping ausverkauft sind. Tagestickets sind dagegen noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Baroness morgen mit "Gold & Grey"



Die US-Progressive-Metal-Band Baroness wird am morgigen Freitag ihr neues Album "Gold & Grey" herausbringen. Zusammen mit Produzent Dave Fridmann, der bereits das Vorgänger-Album "Purple" produzierte und zu dessen Referenzen unter anderem Arbeiten für Mogwai und The Flaming Lips zählen, sind 17 neue Tracks entstanden. Band-Mastermind John Baizley hat erneut das Cover-Artwort realisiert. Im November kommen Baroness als support von Volbeat auf große Deutschland-Tour. Die einzige Show in Norddeutschland findet am 11. November in der Hamburger Barclaycard Arena statt.+++

Critical Mess vor ihrer Release Show in Hannover



"Man Made Machine Made Man" ist der Titel des zweiten Albums der hannoverschen Metal-Band Critical Mess, das am 21. Juni auf den Markt kommt. Die Platte wird die Band am 29. Juni live in Hannover in der Glocksee vorstellen. Außerdem haben Critical Mess neue Merchandise-Artikel, darunter T-Shirts am Start und entsprechend ihren Online-Shop geupdated. Bei ihrer Release-Show wird die Band von Ayahuasca und Krylithsic supportet.+++

„Zombie Birdhouse“ von Iggy Pop als Neuauflage