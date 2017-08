Rockszene Nachrichtenblitz

Abstürzende Brieftauben planen Straßen-Gig vor dem Fährmannsfest



Die Spaß-Punk-Band Abstürzende Brieftauben hat über ihre Facebook-Seite bekannt gegeben, dass sie am kommenden Freitag, den 4.August um 15 Uhr einen unverstärkten Straßen-Gig in Hannover-Linden-Nord spielen will. Das Ganze soll an der Ecke Nedderfeldstraße/Ottenstraße stattfinden. "Kein Eintritt, keine Anlage, aber Vollgas" schreibt die Band. Am Samstag, den 5.August spielen die Abstürzenden Brieftauben eine reguläre Festival-Show auf dem Fährmannfest.+++

www.facebook.com/doofgesagte 01.08.2017, 15:49 UhrDie Spaß-Punk-Band Abstürzende Brieftauben hat über ihre Facebook-Seite bekannt gegeben, dass sie am kommenden Freitag, den 4.August um 15 Uhr einen unverstärkten Straßen-Gig in Hannover-Linden-Nord spielen will. Das Ganze soll an der Ecke Nedderfeldstraße/Ottenstraße stattfinden. "Kein Eintritt, keine Anlage, aber Vollgas" schreibt die Band. Am Samstag, den 5.August spielen die Abstürzenden Brieftauben eine reguläre Festival-Show auf dem Fährmannfest.+++

Fährmannsfest findet wie geplant statt



Das Organisatorenteam und die Besucher des Fährmannsfests können aufatmen: Das Fährmannsfest findet wie geplant statt. Das Team Eventmanagement und das Grünflächenamt der Landeshauptstadt Hannover haben bereits heute grünes Licht gegeben, dass das Fährmannsfest am kommenden Wochenende wie ursprünglich geplant stattfinden kann. So wird das Fest vom 4. bis zum 6. August ohne Einschränkungen ablaufen können. Zuvor war dies nicht klar und von einem Plan B die Rede, da der Bereich zwischen Strandleben und Weddigenufer – also dort, wo die Hauptbühne platziert ist – durch die starken Regenfälle in der letzten Zeit überschwemmt war. Nun zieht sich das Wasser allerdings zurück. „Bereits am gestrigen Sonntag sah das Gelände besser als erwartet aus und wir waren guter Hoffnung. Wir bedanken uns sehr bei den zuständigen Ämtern, dass sie so schnell die Lage geprüft und uns einen positiven Bescheid gegeben haben“, so Harm Baxmann vom Organisationsteam des Fährmannsfest e.V. Alle Aufbauten und Vorbereitungen können jetzt plangemäß starten.

www.facebook.com/faehrmannsfest 31.07.2017, 15:57 UhrDas Organisatorenteam und die Besucher des Fährmannsfests können aufatmen: Das Fährmannsfest findet wie geplant statt. Das Team Eventmanagement und das Grünflächenamt der Landeshauptstadt Hannover haben bereits heute grünes Licht gegeben, dass das Fährmannsfest am kommenden Wochenende wie ursprünglich geplant stattfinden kann. So wird das Fest vom 4. bis zum 6. August ohne Einschränkungen ablaufen können. Zuvor war dies nicht klar und von einem Plan B die Rede, da der Bereich zwischen Strandleben und Weddigenufer – also dort, wo die Hauptbühne platziert ist – durch die starken Regenfälle in der letzten Zeit überschwemmt war. Nun zieht sich das Wasser allerdings zurück. „Bereits am gestrigen Sonntag sah das Gelände besser als erwartet aus und wir waren guter Hoffnung. Wir bedanken uns sehr bei den zuständigen Ämtern, dass sie so schnell die Lage geprüft und uns einen positiven Bescheid gegeben haben“, so Harm Baxmann vom Organisationsteam des Fährmannsfest e.V. Alle Aufbauten und Vorbereitungen können jetzt plangemäß starten.

In Extremo veröffentlichen Best Of „40 Wahre Lieder“



Die Mittelalter-Rockband In Extremo hat für den 15. September ihr Best Of „40 Wahre Lieder“ angekündigt. Dies enthält eine DVD mit allen Shows des „Wahre Jahre- Jubiläums“ auf der Loreley 2015 sowie die WDR/Rockpalast Dokumentation „Verehrt und angespien – In Extremo – Die Doku“. Im letzten Jahr veröffentlichte die Band ihr letztes Album „Quid Pro Quo“, mit dem sie sich an der Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts platzierte und spielte eine ausverkaufte Tour.

www.facebook.com/officialinextremo 31.07.2017, 14:33 UhrDie Mittelalter-Rockband In Extremo hat für den 15. September ihr Best Of „40 Wahre Lieder“ angekündigt. Dies enthält eine DVD mit allen Shows des „Wahre Jahre- Jubiläums“ auf der Loreley 2015 sowie die WDR/Rockpalast Dokumentation „Verehrt und angespien – In Extremo – Die Doku“. Im letzten Jahr veröffentlichte die Band ihr letztes Album „Quid Pro Quo“, mit dem sie sich an der Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts platzierte und spielte eine ausverkaufte Tour.

The Hirsch Effekt präsentieren zweite neue Single



Die hannoversche Band The Hirsch Effekt hat ein neues Video zum Song "Inukshuk" veröffentlicht. Nach "Lifnej" ist dies die zweite Single, die vom kommenden Album "Eskapist" präsentiert wird. Das neue Werk wird am 18. August auf den Markt kommen.

www.youtube.com/watch?v=UJ_OI40SJJI 31.07.2017, 10:52 UhrDie hannoversche Band The Hirsch Effekt hat ein neues Video zum Song "Inukshuk" veröffentlicht. Nach "Lifnej" ist dies die zweite Single, die vom kommenden Album "Eskapist" präsentiert wird. Das neue Werk wird am 18. August auf den Markt kommen.

Terry Hoax präsentieren neuen Song "Inbetween"



Vier Jahre nach Veröffentlichung ihres letzten Albums "Serious" wird die hannoversche Rock Band Terry Hoax am 8. September ihr neues Album "Thrill" veröffentlichen. Mit "Inbetween" präsentiert der Fünfer einen neuen Song samt Video. Das neue Werk wurde über Crowdfunding finanziert.

www.youtube.com/watch?v=pkkoOx-FZyI 28.07.2017, 13:58 UhrVier Jahre nach Veröffentlichung ihres letzten Albums "Serious" wird die hannoversche Rock Band Terry Hoax am 8. September ihr neues Album "Thrill" veröffentlichen. Mit "Inbetween" präsentiert der Fünfer einen neuen Song samt Video. Das neue Werk wurde über Crowdfunding finanziert.

Summer meets Oktoberfest - Rockbüroparty im August im MZ



Unter dem Motto "Summer meets Oktoberfest" findet am 26. August die Rockbüroparty im MusikZentrum in Hannover statt. Live werden in diesem Jahr Thommy Lange, Mountain Bricks, Famous In 9 Years, Brazzo Brazzone, das MuZe Stadl und der Sixpack Gewinner 2016 Emerson Prime zu Gast sein.

www.facebook.com/events/762348170639708 28.07.2017, 09:56 UhrUnter dem Motto "Summer meets Oktoberfest" findet am 26. August die Rockbüroparty im MusikZentrum in Hannover statt. Live werden in diesem Jahr Thommy Lange, Mountain Bricks, Famous In 9 Years, Brazzo Brazzone, das MuZe Stadl und der Sixpack Gewinner 2016 Emerson Prime zu Gast sein.

Walter Trout bringt Song mit Kenny Wayne Shepherd heraus



Für den 1.September hat Blues-Musiker Walter Trout die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums "We´re All In This Together" agenkündigt. 14, mitunter sehr prominete Musiker wirken dort als special guest mit. Darunter ist auch Blues-Gitarren-Kollege Kenny Wayne Shepherd. "Gonna Hurt Like Hell" ist der Titel des Songs auf dem Kenny Wayne Shepherd mitwirkt. Dieser Song ist ab sofort als so genanntes "Track-Pre-Listening" auf YouTube zu hören (siehe Link unten).+++

www.youtube.com/watch?v=M6AXc0k6LLY&feature=youtu.be 27.07.2017, 17:30 UhrFür den 1.September hat Blues-Musiker Walter Trout die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums "We´re All In This Together" agenkündigt. 14, mitunter sehr prominete Musiker wirken dort als special guest mit. Darunter ist auch Blues-Gitarren-Kollege Kenny Wayne Shepherd. "Gonna Hurt Like Hell" ist der Titel des Songs auf dem Kenny Wayne Shepherd mitwirkt. Dieser Song ist ab sofort als so genanntes "Track-Pre-Listening" auf YouTube zu hören (siehe Link unten).+++

Reload-Festival gibt Running-Order bekannt - erstmal "Warm Up" Abend



Für Fans von Rock, Punk und modernem Metal in seinen vielen Spielarten ist das Reload-Festival im niedersächsischen Sulingen seit vielen Jahren ein Anlaufpunkt. Vor allem auch aus Hannover treten nicht wenige die nicht sehr lange Reise an. Heute Nachmittag haben die Veranstalter auf Facebook die Running Order für den 25.und 26.August bekannt gegeben. In der Headliner Riege am 25.August stehen Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine und Life Of Agony, am 26.August Amon Amarth, Trivium und Jasta. Auf der Zeltbühne wird in diesem Jahr bereits am Donnerstag, den 24.August ein Aufwärmprogramm geboten, unter anderem mit Bands wie While She Sleeps und Antillectual. Im Anschluss an die Shows auf der Hauptbühne, die jeweils gegen 1.00 Uhr nachts beendet sein werden, gibt es im Zelt noch verschiedene DJ-Sets bis frühmorgens um 4.00 Uhr. Tickets für das Reload-Festival sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

www.reload-festival.de 27.07.2017, 17:24 UhrFür Fans von Rock, Punk und modernem Metal in seinen vielen Spielarten ist das Reload-Festival im niedersächsischen Sulingen seit vielen Jahren ein Anlaufpunkt. Vor allem auch aus Hannover treten nicht wenige die nicht sehr lange Reise an. Heute Nachmittag haben die Veranstalter auf Facebook die Running Order für den 25.und 26.August bekannt gegeben. In der Headliner Riege am 25.August stehen Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine und Life Of Agony, am 26.August Amon Amarth, Trivium und Jasta. Auf der Zeltbühne wird in diesem Jahr bereits am Donnerstag, den 24.August ein Aufwärmprogramm geboten, unter anderem mit Bands wie While She Sleeps und Antillectual. Im Anschluss an die Shows auf der Hauptbühne, die jeweils gegen 1.00 Uhr nachts beendet sein werden, gibt es im Zelt noch verschiedene DJ-Sets bis frühmorgens um 4.00 Uhr. Tickets für das Reload-Festival sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Hannover-Linden-Band beatbar bringt Album In der Park heraus



Die hannoversche Band beatbar, bekannt für ihren selbst kreierten LoFi-Cøre, bringt am 26.August ihr erstes Album mit dem Titel "In der Park" heraus. Neun Songs sind darauf enthalten. Mehr Details dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

www.beatbar-band.de 26.07.2017, 16:18 UhrDie hannoversche Band beatbar, bekannt für ihren selbst kreierten LoFi-Cøre, bringt am 26.August ihr erstes Album mit dem Titel "In der Park" heraus. Neun Songs sind darauf enthalten. Mehr Details dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

Kettcar nach langer Zeit wieder auf Tour - am 8.Februar in Hannover



Erstmals nach 2013 geht die Hamburger Indie-Rock-Band Kettcar im kommenden Winter wieder auf eine ausgedehnte Deutschlandtour. Im August soll zunächst ein neues Album erscheinen, ab Mitte Januar 2018 sind dann 17 Konzerte geplant. In Hannover treten Kettcar am 8.Februar 2018 im Capitol auf. Karten sind ab dem 31.Juli exklusiv über den Online-Shop vom Label Grand Hotel van Cleef erhältlich, informiert die Plattenfirma in einer Medienmitteilung.+++

www.ghvc.de 26.07.2017, 12:11 UhrErstmals nach 2013 geht die Hamburger Indie-Rock-Band Kettcar im kommenden Winter wieder auf eine ausgedehnte Deutschlandtour. Im August soll zunächst ein neues Album erscheinen, ab Mitte Januar 2018 sind dann 17 Konzerte geplant. In Hannover treten Kettcar am 8.Februar 2018 im Capitol auf. Karten sind ab dem 31.Juli exklusiv über den Online-Shop vom Label Grand Hotel van Cleef erhältlich, informiert die Plattenfirma in einer Medienmitteilung.+++

Sicherheitsmaßnahmen beim Rock-am-Deister-Festival am Samstag



Die Organisatoren des Rock-am-Deister-Festivals am kommenden Samstag, den 29.Juli in Springe-Völksen weisen auf ihrer Facebook-Seite auf ihre Sicherheitsbestimmungen hin. Große Taschen und Rucksäcke mögen die Besucher daheim lassen, die Mitnahme von Getränken in Glasflachen und Essen sei nicht gestattet, heißt es. Es gebe auf dem Gelände ausreichend Möglichkeiten sich zu verköstigen, auch vegetarische Kost werde angeboten. Die Security sei angewiesen, intensive Taschenkontrollen durchzuführen, was zu einer Verlängerung der Wartezeit am Einlass führen kann. Rock am Deister in Springe-Völksen beginnt bereits am frühen Nachmittag. Das Gelände ist auch für auswärtige Gäste bequem fußläufig von der S-Bahn-Station Völksen in wenigen Minuten erreichbar. Angekündigt sind Bands wie The Planetoids, Le Fly, Tequila & The Sunrise Gang, Hagelslag, Friday & The Fool und die Solo-Acts Wood & Valley und Felixxx.+++

www.facebook.com/rockamdeisterfestival 25.07.2017, 18:10 UhrDie Organisatoren des Rock-am-Deister-Festivals am kommenden Samstag, den 29.Juli in Springe-Völksen weisen auf ihrer Facebook-Seite auf ihre Sicherheitsbestimmungen hin. Große Taschen und Rucksäcke mögen die Besucher daheim lassen, die Mitnahme von Getränken in Glasflachen und Essen sei nicht gestattet, heißt es. Es gebe auf dem Gelände ausreichend Möglichkeiten sich zu verköstigen, auch vegetarische Kost werde angeboten. Die Security sei angewiesen, intensive Taschenkontrollen durchzuführen, was zu einer Verlängerung der Wartezeit am Einlass führen kann. Rock am Deister in Springe-Völksen beginnt bereits am frühen Nachmittag. Das Gelände ist auch für auswärtige Gäste bequem fußläufig von der S-Bahn-Station Völksen in wenigen Minuten erreichbar. Angekündigt sind Bands wie The Planetoids, Le Fly, Tequila & The Sunrise Gang, Hagelslag, Friday & The Fool und die Solo-Acts Wood & Valley und Felixxx.+++

Gloria bald wieder live unterwegs - Show auch in Hannover



Gloria, das ist die Band von Wir-sind-Helden-Musiker Mark Tavassol und dem bekannten Moderator und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Seit 2013 veröffentlichen beide Alben und touren erfolgreich. Ihr Programm verspricht "große Popsongs ohne große Geste". Im Winter gehen Gloria wieder in großer Bandbesetzung auf Tour und spielen am 31.Januar 2018 in Hannover im Capitol. Es gibt bereits Karten im Vorab-Vorverkauf über eventim.de, der allgemeine Vorverkauf startet am 1.August.+++

www.livingconcerts.de 25.07.2017, 18:01 UhrGloria, das ist die Band von Wir-sind-Helden-Musiker Mark Tavassol und dem bekannten Moderator und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Seit 2013 veröffentlichen beide Alben und touren erfolgreich. Ihr Programm verspricht "große Popsongs ohne große Geste". Im Winter gehen Gloria wieder in großer Bandbesetzung auf Tour und spielen am 31.Januar 2018 in Hannover im Capitol. Es gibt bereits Karten im Vorab-Vorverkauf über eventim.de, der allgemeine Vorverkauf startet am 1.August.+++

"Der Postillon" offline und live im Pavillon in Hannover



Das Online-Satiremagazin "Der Postillon" erfreut sich in Deutschland großer Popularität und weitestgehend ebensolcher Beliebtheit. Im Herbst präsentiert sich "Der Postillon" mit einem Live-Programm auf einige Bühnen in Deutschland. Durch die Abende führen Anne Rothäuser und Thieß Neubert, die Sprecher der Postillon-Video-und Radionachrichten. In Hannover macht die Tour am 27.Oktober im Pavillon am Raschplatz Halt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.der-postillon.com 21.07.2017, 13:00 UhrDas Online-Satiremagazin "Der Postillon" erfreut sich in Deutschland großer Popularität und weitestgehend ebensolcher Beliebtheit. Im Herbst präsentiert sich "Der Postillon" mit einem Live-Programm auf einige Bühnen in Deutschland. Durch die Abende führen Anne Rothäuser und Thieß Neubert, die Sprecher der Postillon-Video-und Radionachrichten. In Hannover macht die Tour am 27.Oktober im Pavillon am Raschplatz Halt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Tequila & The Sunrise Gang mit neuer Single zu Rock am Deister



Am 29.Juli werden Tequila & The Sunrise Gang beim Rock-am-Deister-Festival in Springe-Völksen als Headliner auftreten. Am Tag zuvor bringt die siebenköpfige Reggae-Rock-Punk-Band aus Kiel eine neue Single auf den Markt. Dabei handelt es sich um die TATSG-Version des Robbie-Williams-Klassikers "Angles". "Unsere Fassung des Songs hat bereits einen Platz in unserem Live-Programm und auch bei Rock am Deister werden wir "Angles" spielen", erzählt Sänger und Gitarrist René. Mehr zur Band in unserer kommenden Montagsausgabe, 24.Juli.+++

www.tatsg.de 21.07.2017, 12:54 UhrAm 29.Juli werden Tequila & The Sunrise Gang beim Rock-am-Deister-Festival in Springe-Völksen als Headliner auftreten. Am Tag zuvor bringt die siebenköpfige Reggae-Rock-Punk-Band aus Kiel eine neue Single auf den Markt. Dabei handelt es sich um die TATSG-Version des Robbie-Williams-Klassikers "Angles". "Unsere Fassung des Songs hat bereits einen Platz in unserem Live-Programm und auch bei Rock am Deister werden wir "Angles" spielen", erzählt Sänger und Gitarrist René. Mehr zur Band in unserer kommenden Montagsausgabe, 24.Juli.+++

Magistarium supporten Sanctuary im MusikZentrum



Wenn die bekannte US-Metal-Band Sanctuary am 2.August im MusikZentrum Hannover ihre Club-Show spielt, wird sie von der hannoverschen Power-Metal-Band Magistarium supportet. Karten für die Show von Sanctuary und Magistarium sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 21.07.2017, 12:46 UhrWenn die bekannte US-Metal-Band Sanctuary am 2.August im MusikZentrum Hannover ihre Club-Show spielt, wird sie von der hannoverschen Power-Metal-Band Magistarium supportet. Karten für die Show von Sanctuary und Magistarium sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Cave Comrades aus Hannover mit neuer Single - Party in Aussicht



Die junge hannoversche Rockband Cave Comrades hat heute ein Musikvideo zu ihrer neuen Single "I Need A Piano" veröffentlicht. Gleichzeitig haben sich die Jungs einer Herausforderung gestellt. Sollte das neue Video in den ersten 48 Stunden mehr als 1500 Views auf YouTube bekommen, wollen die Cave Comrades eine Party unter freiem Himmel schmeißen. Mehr dazu über den Link unten.+++

www.facebook.com/cavecomrades 20.07.2017, 18:20 UhrDie junge hannoversche Rockband Cave Comrades hat heute ein Musikvideo zu ihrer neuen Single "I Need A Piano" veröffentlicht. Gleichzeitig haben sich die Jungs einer Herausforderung gestellt. Sollte das neue Video in den ersten 48 Stunden mehr als 1500 Views auf YouTube bekommen, wollen die Cave Comrades eine Party unter freiem Himmel schmeißen. Mehr dazu über den Link unten.+++

Mighty Oaks und Lions Head auf dem Maschseefest



Lions Head und Mighty Oaks zählen zu den deutschlandweit und auch international populären Acts, die auf dem diesjährigen Maschseefest in Hannover auftreten werden. Beide werden von Radio ffn präsentiert und treten am 1.Wochenende des Maschseefestes auf der Bühne am Nordufer auf. Lions Head am 4.August und Mighty Oaks am 5.August. Mehr zum Programm und der neuesten Entwicklungen rund um die hannoversche See-Party in unserer morgigen Freitagsausgabe, online nachher, aber kurz nach Mitternacht.+++

www.maschseefest.de 20.07.2017, 16:33 UhrLions Head und Mighty Oaks zählen zu den deutschlandweit und auch international populären Acts, die auf dem diesjährigen Maschseefest in Hannover auftreten werden. Beide werden von Radio ffn präsentiert und treten am 1.Wochenende des Maschseefestes auf der Bühne am Nordufer auf. Lions Head am 4.August und Mighty Oaks am 5.August. Mehr zum Programm und der neuesten Entwicklungen rund um die hannoversche See-Party in unserer morgigen Freitagsausgabe, online nachher, aber kurz nach Mitternacht.+++

Auch Open Flair verschärft Sicherheitsmaßnahmen



Wie schon andere Festivals in diesem Jahr wie beispielsweise Rock am Ring und Rock im Park oder Hurricane und Southside oder zuletzt das Deichbrand Festival verschärft auch das Open Flair Festival in Eschwege seine Sicherheitsvorkehrungen. So sind beispielsweise keine Rucksäcke mehr auf dem Gelände erlaubt. Gürteltaschen und Bauchtaschen bis zur Größe von DIN-A4 sind weiterhin erlaubt. Das Open Flair ist bereits ausverkauft und begrüßt vom 8. bis zum 12. August Bands wie Billy Talent, Rise Against und Biffy Clyro.

www.facebook.com/openflair 19.07.2017, 16:27 UhrWie schon andere Festivals in diesem Jahr wie beispielsweise Rock am Ring und Rock im Park oder Hurricane und Southside oder zuletzt das Deichbrand Festival verschärft auch das Open Flair Festival in Eschwege seine Sicherheitsvorkehrungen. So sind beispielsweise keine Rucksäcke mehr auf dem Gelände erlaubt. Gürteltaschen und Bauchtaschen bis zur Größe von DIN-A4 sind weiterhin erlaubt. Das Open Flair ist bereits ausverkauft und begrüßt vom 8. bis zum 12. August Bands wie Billy Talent, Rise Against und Biffy Clyro.

PVRIS mit weiterem Song aus kommendem Album



Am 25. August wird die US-Alternative-Band PVRIS mit "All We Know Of Heaven, All We Need Of Hell“ ihr zweites Studioalbum auf den Markt bringen. Nachdem das Trio mit "Heaven" und "What´s Wrong" bereits zwei neue Videos über die letzen Wochen präsentiert haben und über 2.6 Millionen Aufrufe gernerieren konnten, folgt nun mit "Half" ein weiterer neuer Song. (zusammen über 2.6 Millionen Aufrufe), folgt nun mit "Half (Visualette)" ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Werk der Band rund um Frontfrau Lynn Gunn.

www.youtube.com/watch?v=lE67nYqzlNQ 19.07.2017, 13:57 UhrAm 25. August wird die US-Alternative-Band PVRIS mit "All We Know Of Heaven, All We Need Of Hell“ ihr zweites Studioalbum auf den Markt bringen. Nachdem das Trio mit "Heaven" und "What´s Wrong" bereits zwei neue Videos über die letzen Wochen präsentiert haben und über 2.6 Millionen Aufrufe gernerieren konnten, folgt nun mit "Half" ein weiterer neuer Song. (zusammen über 2.6 Millionen Aufrufe), folgt nun mit "Half (Visualette)" ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Werk der Band rund um Frontfrau Lynn Gunn.

Sondaschule mit neuem Album auf Platz 7 der deutschen Albumcharts