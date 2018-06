Rockszene Nachrichtenblitz

Ian Gillan veröffentlicht Platte mit 60er-Jahre-Band



Bevor der weltbekannte Rocksänger Ian Gillan zu der Hardrock-Band Deep Purple stieß, war er in den 1960er Jahren mit einer Band namens The Javelins unterwegs, tourte durch Pubs. Nun hat sich Ian Gillan mit seinen alten Freunden wiedervereint und das Album "Ian Gillan & The Javelins" aufgenommen, das am 31.August über earMusic auf den Markt kommen soll. Inhaltlich handelt es sich um Neuaufnahmen von Songs, die um das Jahr 1963 auf den Live-Setlisten von The Javelins standen, darunter Songs, die im Original von Acts wie Chuck Berry, The Drifters, Jerry Lee Lews, Buddy Holly, Ray Charles und Bo Diddley stammen. The Javelins waren Gillans allererste Band.+++

The Coral bringen neue Musik heraus



Die britische Rockband The Coral, die traditionell Retro und Moderne geschickt miteinander verbindet, hat mit "Eyes Like Pearls" eine neue Single herausgebracht. Das dazugehörige Musikvideo hatte kürzlich ebenfalls Premiere. "Eyes Like Pearls" stammt aus dem neuen The-Coral-Album "Move Through The Dawn", das am 10.August erwartet wird.+++

Unzucht kündigen "Akephalos" + Tour an



Die hannoversche Dark-Rock-Band Unzucht hat kürzlich mit ihrer Video-Single "Nela" einen ersten Eindruck vom kommenden Album "Akephalos" gegeben, das am 28.Juli in den Handel kommen soll. Anfang November startet die dazugehörige Deutschlandtour, die Unzucht am 22.Dezember ins MusikZentrum führen wird.+++

Ed Sheeran Groß-Open-Air nach Gelsenkirchen verlegt



Die Entwicklungen rund um das für Mitte Juli geplante Groß-Open-Air des Sängers und Songschreibers Ed Sheeran wurden deutschlandweit verfolgt und auch im ganzen Land hatten sich Fans mit Karten für die Riesen-Show eingedeckt, die ursprünglich in Düsseldorf stattfinden sollte. Für die im dortigen Raum infrage kommenden und ausgesuchten Open-Air Venues, gab es aus unterschiedlichen Gründen keine Genehmigung. Während Veranstalter und Behörden ein Tauziehen veranstalteten waren -diversen Medienberichten zufolge- bereits rund 85.000 Karten im Vorverkauf abgesetzt worden. Nun geht die Show nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena. Da dieses Stadion keine 85.000 oder mehr Besucher fasst, wird es zwei Termine geben, an denen Ed Sheeran auftreten wird: Am 22.und 23.Juli 2018. Mehr dazu über die Website unten.+++

Sommerparty des Rockbüros Hannover wieder Ende August



Die traditionelle Sommerparty des Rockbüros Hannover, die in der hannoverschen Musikszene als "Rockbüro-Party" bekannt ist, findet in diesem Jahr am Samstag, dem 25.August statt. Der Eintritt ist kostenlos. Die "Rockbüro-Party" steigt jedes Jahr im und um das MusikZentrum herum. Konzerte meist hannoverscher Bands finden auf der Bühne in der Halle und im Zelt vor der Halle statt. Mehr dazu demnächst hier.+++

Punk-Rock-Allstar-Band Beach Rats präsentiert ersten Song aus Debüt



Beach Rats ist der Name einer 2017 gegründeten Punk-Rock-Allstar Band mit Mitgliedern von Bad Religon, Lifetime und Bouncing Souls. Am 27.Juli soll das Debüt der Band "Wasted Time" in den Handel kommen. Daraus haben Beach Rats bereits den Song "Lonely For The Night" vorgestellt. Mehr dazu über den Link unten.+++

Chuck Ragan in Hannover - viele Karten bereits vergriffen



Es herrscht offenbar sehr großes Interesse an der Show von Chuck Ragan am 14.Dezember dieses Jahres in Hannover in der Markuskirche. Ein Großteil der zur Verfügung stehenden Karten ist bereits abgesetzt worden. Derzeit gibt es nur noch ein Kontingent von deutlich unter 100 Tickets. Wer bei dem Konzert des US-amerikanischen Folk-, Rock-und Folk-Punk-Singer-/Songwriters im Dezember in Hannover dabei sein will, sollte sich demnach möglichst rasch mit Karten versorgen.+++

Mike Shinoda kündigt zusätzliche Show an



Wie wir bereits berichteten hat das Linkin Park Mitglied Mike Shinoda vor kurzem sein Album „Post Traumatic“ veröffentlicht und ist mit ihm auf Tour durch Europa. Sein bisher einziger Auftritt in Deutschland war das Konzert in Köln, das bereits innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft war. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Shinoda nun einen zusätzlichen Termin angekündigt. Das Konzert soll am 6. September in der Stadthalle in Offenbach stattfinden. Der allgemeine Vorverkaufsstart im am kommenden Freitag ab 10 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage.+++

The Pineapple Thief präsentieren "Far Below"



Die Alternative-/Progressive-Rock-Band The Pineapple Thief gibt mit ihrem Song "Far Below" einen ersten Einblick in ihr neues Album "Dissolution", das Ende August auf den Markt kommt. "Far Below" gibt es als Stream bei YouTube und ist in der Progressive-Rock-Playlist auf Spotify vertreten. Am 18.September treten The Pineapple Thief feat.Gavin Harrison in Hannover im MusikZentrum auf. Als support wurden LizZard bestätigt. Tickets gibt es im Vorverkauf. Das Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Kissin´Dynamite - Record Release Party im Rocker



+++Änderung: Album-Release-Party ohne Konzert+++ Die 2006 gegründete deutsche Hardrock-und Metalband Kissin´Dynamite wird ihr kommendes Album "Ecstasy" am 6.Juli auf den Markt bringen. Genau an diesem Tag wird das Rocker in der Reuterstraße eine Record Release Party veranstalten. Das Album wird gespielt und vor Ort gibt es für Fans einige Gratis-Merchandise Artikel. "Ecstasy" ist der Nachfolger des 2016 erschienenen Albums "Generation Goodbye" mit dem es Kissin´Dynamite auf Platz 14 der deutschen Album-Charts schafften. Der Eintritt zu dieser Party am 6.Juli im Rocker ist kostenlos.+++

Biffy Clyro mit weiterem Akustik-Konzert in Hamburg



Die schottische Progressive-/Alternative-Rockband Biffy Clyro reist im Herbst mit einer Akustik-Produktion durch die Lande und tritt unter dem Motto "MTV unplugged" auch in Deutschland auf. Nun ist noch ein Konzert auf den Tourplan gerutscht: Am 5.Oktober spielt das Trio in der Hamburger Laeiszhalle. Der Kartenvorverkauf ist am heutigen Montag gestartet.+++

Frank Turner mit Jimmy Eat World in England



Mit einem Hauch von Überraschung und Stolz im Unterton verkündet der britische Folk-, Rock- und Folk-Punk Musiker Frank Turner, dass bei seiner nächsten England-Tournee Anfang 2019 Jimmy Eat World als "very special guests" mit dabei sein werden. Die Tour wird dann unter dem Motto "Be More Kind" fortgesetzt. Im November dieses ist Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls in Deutschland (Wir berichteten). Am 11.November kommen Turner und Band nach Hannover ins Capitol. Dieses Konzert wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Tickets sind bereits seit längerer Zeit im Vorverkauf erhältlich.+++

Nun auch Live-Album: Al Di Meola legt nach



Gerade erst im Februar hatte Gitarrenvirtuose Al Di Meola mit "Opus" ein neues Album veröffentlicht (Besprechung auch bei uns in der Rubrik "Gehört und Gesehen"). Nun legt der weltbekannte Musiker mit einer Live-Platte nach. Am 20.Juli kommt Di Meola mit Elegant "Gypsy & More LIVE".+++

Musikerwechsel bei SSJ-Housband in Hannover



Seit elf Jahren gibt es im Süden Hannovers den Southside Jam mit Konzerten und offenen Bühnen jeweils am ersten Montag eines Monats. Seit einiger Zeit residiert die Live-Reihe im Arminia Vereinslokal am Bischofsholer Damm. Den Stamm der Shows bildet seit jeher die Southside Jame Houseband, eine Formation um Musiker wie Eckie Hüdepohl und Frank "Pepe" Peters. Von Anfang an dabei war auch der Gitarrist, Bassist, Sänger und Songschreiber Christian "Chrille" Schulz. Die nimmt nun seinen Abschied von der Band und der Konzertreihe. Nach der Sommerpause, ab dem 8.Oktober, wird Kay Bremer den Bass bei der SSJ-Houseband spielen. Kay kennt man seit Jahrzehnten als Musiker in der hiesigen Szene, aktuell unter anderem von der Soul-Band Tiefblau.+++

Das Rock`n`Roll Trio Danko Jones kommt nach Hannover



Das kanadische Rock`n`Roll Trio Danko Jones kommt ab November für acht Konzerte nach Deutschland. Mit im Gepäck haben sie ihre aktuelle Platte „Wild Cat“. Die Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 ist ihr bisher erfolgreichstes Album in Deutschland. Es erreichte den 14. Platz in den Charts. Ihr Konzert in Hannover bildet den Abschluss der Tournee und findet am 14. Dezember im Faust statt. Mehr Informationen zur Tour und die ganzen Tourdaten gibt es auf der Homepage.+++

Kuersche geht auf Tour durch Deutschland



Der Singer-Songwriter Kuersche geht auf große Tour quer durch Deutschland. Der Auftakt ist am kommenden Freitag in Osnabrück. Dort tritt der gebürtige Pattenser als Solo-Künstler auf. Während der Tour gibt es aber auch Konzerte, die mit seiner neuen Band bestritten werden, darunter ist auch der Auftritt beim Rendevouz im Stadtpark am 12. Juli in Hannover. Das letzte Konzert der Tour soll am 15. Dezember in Hamburg stattfinden. Mehr Informationen zur Tour und die ganzen Tourdaten gibt es auf seiner Homepage.+++

The Flatliners sagen Tour für den Sommer ab



Die kanadische Punk-Rock-Band The Flatliners wollte ursprünglich im Sommer im Rahmen einer Tournee auch einige Shows in Deutschland spielen, darunter gemeinsame Gigs mit The Gaslight Anthem, The Menzingers und Hot Water Music (Rockszene.de berichtete mit der Ausgabe vom 16.Juni). Im Zuge dessen wollten The Flatliners ihre neue EP "Mass Candescence" auf live vorstellen. Aufgrund unvorhersehbarer Umstände, die im familiären und privaten Bereich liegen, musste die Band alle geplanten Shows in Europa und UK absagen. Dies bedauern The Flatliners. Ein ausführliches Statement zur Tourneeabsage haben die Musiker auf ihrer Facebook-Seite abgegeben.+++

Sissi für Silke: One Strike Left stellen neue Bassistin vor



Die hannoversche Hardcore-Punk-Band One Strike Left ist wieder komplett. Nachdem Bassistin Silke kürzlich mit One Strike Left in der Strangriede Stage ihre Abschiedsshow spielte, war die Position an den tiefen vier Saiten der Band vakant geworden. Heute teilen One Strike Left über Facebook mit, dass man eine neue Bassistin in der Band begrüßen kann. Dabei handelt es sich um Sissi, die vor mehr als zehn Jahren in der früheren Erstbesetzung der hannoverschen Band Planet Emily aktiv war. In Hannover sehen One Strike Left mit ihrer neuen Bassistin Sissi dem Gig auf dem diesjährigen Fährmannsfest am 4.August entgegen.+++

Deaf Havanna mit neuen Songs zu rarer Clubshow in Hannover



Die britische Alternative-Rockband Deaf Havanna hat sich mitten im Sommer zu einer sehr raren Deutschland-Clubshow in Hannover angekündigt. Am Donnerstag, dem 26.Juli spielt die Band im MusikZentrum. Voraussichtlich gibt es dann schon Material aus dem neuen Album "Rituals" zu hören, dessen Veröffentlichung für den 10.August geplant ist. Das bis dato letzte Album von Deaf Havanna -"All These Countless Nights"- erschien 2017 und schaffte es in Großbritannien auf Platz 5 der Charts. Karten für das Konzert in Hannover sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Mehr über die Link unten.+++

Open Stage auf der Fête de la Musique / Spielplan veröffentlicht