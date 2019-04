Rockszene Nachrichtenblitz

"Kick" von Dave Hause mit über 300.000 Streams



Der US-Rock-und Folk-Punk-Musiker Dave Hause freut sich aktuell über 300.000 Streams seines neuen Album "Kick". Das Album erschien erst am vergangenen Freitag, allerdings vorerst nur digital. Die CD wird in Deutschland erst am 10. Mai in den Handel kommen, von daher gibt es hierzulande aktuell nur die Möglichkeit, "Kick" auf Plattformen wie Spotify zu hören. Am Sonntag, 28. April kommt Dave Hause mit seiner Band The Mermaid nach Hannover unnd wird hier im Béi Chéz Heinz auftreten. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert, Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Source Of Rage beim diesjährigen Wacken-Battle



Die aus Sarstedt stammende Metal-Band Source Of Rage steht im Semifinale Nord des diesjährigen Wacken-Metal-Battle. Die Show steigt am 4. Mai im Hamburger MarxX.

Hildesheimer Carry The Fire mit neuer Musik



Die Hildesheimer Post-Hardcore/Metalcore-Band Carry The Fire war kürzlich fleißig im Studio. Ein Ergebnis ist der neue Song "The Road Less Travelled", der als Stream auf gängigen Plattformen wie YouTube oder Spotify zu hören ist.

Hollywood Vampires mit Premiere zur Geisterstunde



Die prominent besetzte Rockband Hollywood Vampires will heute Nacht zur Geisterstunde einen neuen Song als Audiostream auf YouTube vorstellen und weitere Informationen zu ihren Album-Plänen herausgeben. Bei Hollywood Vampires wirken unter anderem Schauspieler Johnny Depp, Aerosmith-Gitarrist Joe Perry und Alice Cooper mit. In Deutschland hat der Song heute um Mitternacht Premiere.+++

Alexisonfire legen mit Video nach



Die kanadische Post-Hardcore Band Alexisonfire hat nun ein Musikvideo zu ihrem Song "Familiar Drugs" veröffentlicht. Der Song selbst war bereits im Februar dieses Jahres vorgestellt worden, nachdem die Band zuvor rund neun Jahre keine neue Musik herausgebracht hatte. Man spricht im Zusammenhang mit Alexisonfire derzeit von einem Comeback. Live-Shows wird die Band in diesem Jahr zunächst in Großbritannien, in den USA und in Kanada spielen.+++

Prog-Metal-Band Haken kommt nach Hannover



Im Verlauf ihrer Sommertournee wird die britische Progressive-Metal-Band Haken auch noch einige handverlesene Shows in Deutschland spielen, darunter auch in Hannover im MusikZentrum. Der Vorverkauf für das für Sonntag, 30. Juni terminierte Konzert startet demnächst.+++

Pariser KunstKollektiv veröffentlicht neues Video



Das Pariser KunstKollektiv will mit verschiedenen Aktionen Hannover Titel als Unesco City of Music mit Leben füllen. Ein immer wiederkehrendes Element sind ihre „Pariser Sessions“, bei denen sie Künstlern einmal im Monat die Möglichkeit geben vor kleinem Publikum aufzutreten. Vom Auftritt hannoverschen Singer-Songwriters Michèl von Wussow ist nun ein Video zum seinem Song „Gravitation" erschienen, das während letzten Session aufgenommen wurde. Die nächste „Pariser Sessions“ ist für den 23. Mai geplant.+++

Rage unterschreiben bei Steamhammer/SPV



Die deutsche Metalband Rage sind neues Mitglied in der Familie des hannoverschen Labels Steamhammer/SPV. Derzeit arbeitet die Band an ihrem ersten Album seit ihrem 2017 veröffentlichten „Seasons of the Black“. Die neue Platte mit dem Arbeitstitel „Wings Of Rage“ soll am 10. Januar 2020 erscheinen. Die Veröffentlichungen der ersten Vorboten sind für September und die Weihnachtszeit geplant. Des weiteren soll es auch eine große Hallentournee im Februar 2020 geben.+++

Donots feiern 25-Jähiges mit Veröffentlichung



Genau heute vor 25 Jahren hat die Alternative-Rock-Band Donots ihr allererstes Konzert in ihrer Heimatstadt Ibbenbüren gegeben. Um dies zu feiern haben sie soeben das Video zur neuen Single „Scheißegal“ veröffentlicht. Es „zeigt erst die Geburtsstunde des Songs in Bremen und nimmt einen dann mit durch die komplette Bandhistorie von 1994 bis heute“. „Scheißegal“ ist Vorbote ihres Best Of Albums „Silverhochzeit", das am 5. Juli auf den Markt kommen soll. +++

Erste Konzerte von Thees Uhlmann ausverkauft



Nach längerer Pause geht Thees Uhlmann im Herbst mit neuer Band und neuen Songs auf große Deutschlandtour. Das Interesse seiner Fans an den Konzerten ist augenscheinlich sehr groß. Bereits jetzt sind die ersten Shows Ende September in Hamburg, Berlin, München und Köln ausverkauft. Die meisten Konzerte gehen jedoch ab Anfang Dezember über die Bühne. Dann wird Thees Uhlmann nochmals zwei Shows in Hamburg, eine weitere in Berlin und jeweils eine weitere in Köln und München spielen. In Hannover ist der Musiker am 16. Dezember im Capitol zu Gast. Der Vorverkauf läuft.+++

Kyles Tolone mit ersten Video aus neuem Album



Die Göttinger Alternative-Rockband Kyles Tolone hat mit "Higher" eine Videosingle aus ihrem in diesem Jahr erscheinenden Album veröffentlicht. Ende September geht die Band, angelehnt an den Album-Titel auf "Low Spirits & Fireworks"-Tour. In Hannover spielen Kyles Tolone am 26. Oktober im LUX.+++

Joan Randall nehmen zweites Album auf



Die hannoversche Indie-Pop-Rock-Band Joan Randall weilt bereits seit Februar im Studio, um ihr zweites Album aufzunehmen. Einiges hat die Band bereits geschafft, wie Pilotspuren, Schlagzeug und Bass-Spuren. Aktuell arbeitet man an Gitarren und den Gesängen. Auf Facebook betreiben Joan Randall einen Studioblog und gewähren Einblicke über den Fortschritt der Produktion.+++

Danko Jones stellen neuen Song vor



Das kanadische Rock-Trio Danko Jones stellt aktuell seinen neuen Song "Lipstick City" vor. Der Titel kann auf gängigen Online-Plattformen gestreamt werden und stammt vom neuen Danko-Jones-Album "Rock Supreme", das am 26. April in den Handel kommen wird. In Deutschland wird die Band in diesem Sommer auf dem Highfield-Festival auftreten.+++

Arktis und Desona beim Reload Bandcontest



In den letzten Jahren richten die Organistatoren des Sulinger Reload-Festivals im Vorfeld einen Bandcontest im örtlichen JoZZ aus. Die dort siegreiche Band darf dann das große Metal-, Rock-Punk-und Hardcore-Festival eröffnen. In diesem Jahr findet der Reload-Bandcontest am 20. April statt. Aus der hannoverschen Rockszene sind Arktis und Desona dabei.+++

Cryptex bei SPV unter Vertrag



Vor wenigen Tagen hat die aus Hannover und Salzgitter stammende Progressive-Rockband Cryptex mit den Aufnahmen für ihr drittes Album begonnen (Wir berichteten). Dieses Album, das den Titel "Once Upon A Time" tragen wird, wird im Frühjahr 2020 bei der hiesigen Plattenfirma Steamhammer /SPV erscheinen, die Cryptex für weltweite Veröffentlichungen unter Vertrag genommen hat.+++

C For Caroline präsentieren Live-Video



Die hannoversche Punk-Pop-Band C For Caroline präsentiert aktuell ein Live-Video zu ihrem Song "Be My Caroline". Entstanden ist der Clip im Rahmen eines Showcase-Gigs beim "Köstritzer Fresh Talents", bei dem die Band kürzlich ein zweitägiges Coaching absolvierte.+++

Mötley Crüe erfolgreich mit Buch und Soundtrack



Durch die Netflix Dokumentation „The Dirt“ ist die US-amerikanische Hardrock-Band Mötley Crüe wieder ein heißes Thema. Dies sieht man vor allem wenn man sich die Bücher- und die Musikcharts anschaut. Mit ihrem Soundtrack zum Film kletterten sie bis auf den zehnten Platz in den US-amerikanischen „Billboard’s Top 200". In den „Hard Music Albums and Rock Albums“ Charts und den Soundtrack Albums Charts schafften sie es sogar bis auf den ersten Rang. Die Autobiografie der Band „The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band“ ist hingegen in Deutschland sehr beliebt. Das Buch, das eigentlich schon 2011 auf den Markt kam, befindet sich in diversen Amazon Verkaufscharts auf Platz eins, darunter unter anderem auch bei den Musikbiografien.+++

Boysetsfire feiern 25-jähriges Bestehen



Die US-amerikanische Hardcore-Band Boysetsfire feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass kommt die, 1994 in Delaware gegründete, Formation um den Frontmann Nathan Gray für zehn Konzerte nach Deutschland. Am 2. Dezember spielen sie unter anderem in der Großen Freiheit in Hamburg. Des weiteren soll ihr 2013er Album „ While A Nation Sleeps“ in einer neuen Auflage erscheinen, die mit neuen Linernotes und Bonus-Tracks bestückt wird. Zusätzlich wurde auch eine Neuauflage ihrer Sammlung „Before The Eulogy“ angekündigt. Tickets für die Konzerte sind ab kommenden Freitag, den 12. April im Vorverkauf erhältlich.+++

Baroness kündigen "Gold & Grey" an



Die US-amerikanische Progressive-Metal-Band Baroness kündigt für den 14. Juni ihr neues Album "Gold & Grey" an. Bereits erschienen daraus ist die ersten Single "Borderline", zu der es auch ein Video gibt. Mit ihrem neuen Album wollen Baroness auch neue Wege einschlagen, sprechen unter anderem von Sounds und Stilen, die auf frühen Alben nicht zu hören seien. Die Band tourt derzeit in Nordamerika, Konzerttermine in Europa seien in Vorbereitung, heißt es in einer aktuellen Medienmitteilung.+++

